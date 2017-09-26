DHA YURT BÜLTENİ-7

GELİBOLU\'DA SU BASKINI; 7 KİŞİ MAHSUR KALDI (EK)

1)AFAD 7 KİŞİYİ KURTARDI

Çanakkale\'nin Gelibolu İlçesi\'nde aşırı yağmur yüzünden evlerde su baskını yaşandı. Gelibolu İlçesi\'ne bağlı Yeniköy Köyü Bahçelievler Mevkii\'nde aşırı yağmur yüzünden sel baskını oluştu. Sel yüzünden evlerinde mahsur kalan 7 kişi, Çanakkale AFAD ekibi tarafından kurtarıldı.

HASAR TESPİTİ YAPILIYOR

AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında komisyonlar oluşturulduğunu, hasar ve zarar tespit çalışmalarına başlandığını belirtti. Tarımsal alanlardaki zararların ve hayvan teleflerinin tespiti için gerekli çalışmaların yürütüldüğü kaydedildi.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)

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2)TEKİRDAĞ\'DA ZİNCİRLEME KAZA: 7 YARALI

TEKİRDAĞ\'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralanırken, şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobiller üst üste bindi. Kaza, merkez Süleymanpaşa İlçesi\'nde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü önündeki Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre önden giden bir otomobilin hafif fren yapması ile birlikte arkadan gelen araçlarda duramayarak birbirlerine çarptı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumlarının hafif olduğu öğrenildi.

Şiddetli çarpışma sırasında otomobiller üst üste bindi. Trafik ekipleri, bulvarı bir süre trafiğe kapatarak, kazaya karışan araçları olay yerinden kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kazaya karışan 7 otomobil

-Otomobiller üst üste

-Olay yerindeki trafik ekipleri

-Ekiplerin çalışması

-Çarpmanın etkisi ile havaya kalkan otomobil

-Kaza yerinden detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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MEİS ADASI\'NDA YANGIN (EK)

3)YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kaş\'ın yaklaşık 2 kilometre açığındaki Yunanistan\'a bağlı Meis Adası\'nın dağlık bölgesinde sabah saatlerinde çıkan yangın söndürüldü. Türkiye\'den adaya herhangi bir müdahale olmadığı, yangının adadaki itfaiyenin çabalarıyla söndürüldüğü kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ANTALYA/DHA

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4)KEMALPAŞA’DA 17 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

İZMİR’in Kemalpaşa İlçesi’nde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 17 kilo kubar esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa’nın Hürriyet Mahallesi’nde bir kişinin evinin bahçesinde hintkeneviri yetiştirip uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese, iki narkotik köpeğinden de yararlanılarak yapılan baskında kurutulmaya bırakılmış 17 kilo kubar esrar ile 15 kök hintkeneviri ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili H.A. gözaltına alındı. H.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Narkotik köpeğinin arama yapmasından görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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5)ALEYNA TİLKİ KONSERİ, İZDİHAM NEDENİYLE YARIDA KALDI

ADANA\'da ilk kez sahneye çıkan pop müzik şarkıcısı Aleyna Tilki\'nin konseri, izdiham ve hayranlarının fotoğraf çektirmek için sahneye çıkmak istemeleri nedeniyle yarıda kaldı.

24\'üncü Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında, özel olarak hazırlanan Sinema ve Kültür Sanat Kasabası\'nda sahneye çıan Aleyna Tilki, 4 şarkı okuduktan sonra hayranlarının birlikte fotoğraf çektirmek istemeleri nedeniyle zor anlar yaşadı. İzleyenlerin sahneye çıkması üzerine genç şarkıcı sahneden indirildi. Daha sonra sahnenin ışıkları kapatıldı, Aleyna Tilki de konser alanından ayrıldı. Yarım kalan konser sonrası Adana Büyükşehir Belediye Başkan Hüseyin Sözlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 30 bin kişilik konser alanına 70 bin kişinin gelmesi sonucu izdiham yaşandığını söyledi. Sözlü, izdiham sonrası konserin yarım kaldığını, Aleyna Tilki\'yi gelecek yıl 100 bin kişilik alana davet ederek konserin tekrarlanacağını duyurdu. Aleyna Tilki de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, konserin yarım kalması ile ilgili açıklamasında, yaşanan durumun belediye başkanının açıklamasında yer aldığını belirtti, \"İzdiham vardı. Sahneyi terk ettiğim yanlış. Güvenlik gerekçesi ile büyük bir nezaketle sahneden indirildim. Tek üzüntüm, daha fazla şarkı söyleyememek\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Aleyna Tilki\'nin sahneye gelişi

- Şarkılar söylemesi

- Konsere katılan kalabalıktan görüntüler

- Aleyna Tilki\'nin şarkıyı konsere katılanlarla birlikte söylemesi

- Aleyna Tilki\'nin şarkı söylemesi ve izleyenlerin cep telefonlarıyla çekim yapmaları

SÜRE:03\'46\" BOYUT:230 MB

Haber:Malik GÖDELİNER-Kamera:ADANA,(DHA)

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6)FACEBOK\'TAKİ HESABINDAN \'HELALLİK\' İSTEYİP İNTİHAR ETTİ

ANTALYA\'da bilinmeyen nedenle bunalıma giren 39 yaşındaki Serkan Arslan, sosyal paylaşım sitesi Facebook\'taki hesabından \'helallik\' istedikten sonra emniyet kemeriyle kendini çam ağacına asarak yaşamına son verdi. Arslan\'ın cesedi, en son paylaştığı konum sayesinde bulundu. Olay, saat 06.00 sıralarında Döşemealtı İlçesi Yeşilbayır Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. Akşam eve gitmeyen evli ve 2 çocuk babası Serkan Arslan\'ı merak eden yakınları, uzun süre aradı. Arslan\'ın sosyal paylaşım sitesi Facebook\'taki hesabından yaptığı son paylaşımı gören yakınları, konum bilgisinden hemen buraya gitti. Arslan\'ın kendini emniyet kemeriyle çam ağacının dalına astığını gören yakınları, otomobille Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürdü. Yapılan incelemede, Serkan Arslan\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Arslan\'ın ölmeden önce Facebook\'taki hesabından, \'Arkadaşlar, dostlar kime yanlışım olduysa, kusura bakmasın. Eğer birilerine hakkım varsa helal olsun. Bundan sonra ben böyle yaşamayacağım. Herkese hakkım helal olsun. Siz de helal edin. Allaha emanet olun. Beni de kötü bilmeyin. Bu zamandan bir Serkan geçti dersiniz\' paylaşımını yaptığı görüldü.

Arslan\'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi ardından toprağa verilecek.



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-