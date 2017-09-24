DHA YURT BÜLTENİ-7

1)BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK, \"KUZEY IRAK\'TAKİ REFERANDUMUN FAYDASI OLMAYACAK\"

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Kuzey Irak\'ta yarın yapılacak olan referandumla ilgili yaptığı değerlendirmede \"Referandumun Kuzey Irak\'a da, bölgemize de özellikle bizim coğrafyamıza da hiç bir fayda getirmeyeceği çok açık. Referandumun kısa vadede iç siyasi tartışmaların belki ötelenmesi açısından bir faydası olabilir. Kuzey Irak yönetimin ama bunun bölgeye ve bölge halkına hiç bir şekilde faydasının olmayacağını düşünüyoruz\" dedi.

Partisinin merkez Yenişehir ilçe kongresine katılmak üzere Diyarbakır\'a gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Diyarbakır Valiliği ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Başbakan Yardımcısı olarak Diyarbakır\'a ilk ziyareti olduğunu, Diyarbakır\'ın hak ettiği refah seviyeye ulaşmasının hedefleri olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Işık, Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin yarın yapacağı bağımsızlık referandumu ile ilgili sorulan bir soruyu şöyle yanıtladı:

\"Referandumun Kuzey Irak\'a da, bölgemize de özellikle bizim coğrafyamıza da hiç bir fayda getirmeyeceği çok açık. Referandumun kısa vadede iç siyasi tartışmaların belki ötelenmesi açısından bir faydası olabilir. Kuzey Irak yönetimin ama bunun bölgeye ve bölge halkına hiç bir şekilde faydasının olmayacağını düşünüyoruz. Bakınız Bölgede yeni nifak tohumları ekmenin, bölgeyi yeni bir kan deryasına çevirmenin, başta Kuzey Irak halkı olarak hiç kimseye bir faydası yok. Bu çok açık ki bölge üzerinde oynana oyunların iyi niyetle de olsa, bu bölgeye taşınmasıdır. Burada; siz düşünün ki dünya da devletler birleşik, birleşik devletler olma noktasına doğru yürürken, birliktelikler artarken, bölgede daha fazla devletçikler oluşturmanın ne kadar büyük tenakus olduğunu hepimizin görmesi lazım. Bu referandumu açıkça destekleyen bir tek ülkenin İsrail\'in olmasının da aslında başlı başına düşünülmesi gereken bir durum olduğunu özellikle Kuzey Irak yönetiminin düşünmesi lazım. Türkiye Kuzey Irak\'ın dostudur, Kuzey Irak halkı bizim bin yıldır kader birliği yaptığımız bir halktır. Hem de Türkiye kara gün dostudur. Son dönemde merkezi hükümetle Kuzey Irak bölgesel yönetimin arasındaki ipler kopma noktasına geldiğinde adeta Kuzey Irak, açlığa, yokluğa ve yalnızlığa mahkum edildiğinde Kuzey Irak\'ın nefes almasını sağlayan, Kuzey Irak\'ın hayata bağlanmasını sağlayan ve oradaki insanlarımızın mağduriyet yaşamaması sağlayan ülke Türkiye olmuştur. Dost acı söyler ama doğru söyler. Türkiye\'de dosttur hem de kara gün dostudur. Bugün biz Türkiye olarak diyoruz ki bu referandumun başta Kuzey Irak halkına, bölge halkına ve özelliklede bizim coğrafyamıza hiç bir faydası yoktur. Bunun yerine var olan sorunları oturup konuşarak çözmek ve daha güçlü bir bölgenin, daha birleşik bir bölgenin, Irak\'ın, Suriye\'nin toprak bütünlüğü esasında daha güçlü bir coğrafyanın oluşmasında hepimiz katkı vermek durumundayız. Dünyanın bir tarafında birleşmeler teşkil edilirken, bir tarafında adeta parçalanmış yapılar, adeta un ufak edilmiş bölgeler oluşturmanın bizce bu bölgelere hiç bir faydası olmayacak. Biz Türkiye olarak diyoruz ki, henüz daha çok geç olmadan bu işten vazgeçin, bu işten vazgeçmek başta Kuzey Irak\'ın halkına, Türkiye\'ye, İran\'a, Suriye\'ye ve bütün coğrafyamıza hayır getirecek. Enerjimizi, gücümüzü halkımızın refahı için kullanmalıyız. Enerjimizi, gücümüzü daha fazla parçalanmak, daha fazla bölünmek ve bu bölgeyi daha fazla içinden çıkılmaz hale sokmak için kullanmamalıyız. Şunu unutmayın cehennemin taşları iyi niyet taşları ile örülür. Hiç kimse ben yanlış yapıyorum diye bir yola çıkmaz. Hiç kimse bu yolun sonu karanlıktır diye çıkmaz, ama tarih göstermiştir ki pek çok adım, sadece o adımları atan insanların içinde yaşadığı toplumları da bölgeyi de felakete sürüklemiştir. O açıdan yeni bir felakete sürüklenememek için bizim ülke olarak tavrımız bu referandumdan bir an önce vazgeçilmesi. Bununla ilgili temaslarımız, gayretlerimiz, çabalarımız her yönüyle sürüyor ve sürecek.\"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, olası referandum sonrası alınacakm tedbirler ile ilgili bir soru üzerine ise, \"Türkiye bölgenin daha büyük bir kargaşaya girmemesi, bölge halkının daha fazla ızdırap çekmemesi için alınması gereken tüm tedbirleri çekinmeden alacaktır. Bunda kimsenin tereddüttü olmasın. Türkiye alınması gereken tedbirleri almakta da tereddüt etmez bunu herkesin bilmesi lazım. Ama bu alınacak tedbirlerin başta bölge halkı olmak üzere bütün coğrafyanın bütün bir felakete sürüklenmesini engellemek için alınacağının bilinmesi lazım\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Yardımcısı Işık\'ın valiliğe gelemsi

-Protokolün karşılaması

-Valilik defterini imzalaması

-Valilikte yaptığı açıklama

-Genel ve detay görüntüler

Haber-kamera: Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)

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2)HERAKLES LAHDİ, BAKAN KURTULMUŞ TARAFINDAN ZİYARETE AÇILDI

PERGE Antik Kenti\'nden 60\'lı yıllarda kaçırılan ve 2010\'da İsviçre\'de ele geçirildikten sonra 14 Eylül\'de ait olduğu topraklara geri dönen Roma Dönemi\'ne ait Herakles Lahdi, Antalya Müzesi\'nde düzenlenen törenle Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş tarafından ziyarete açıldı.

Antalya\'nın Aksu İlçesi\'ndeki Perge Antik Kenti\'nden 60\'lı yıllarda kaçırılan ve 2010 yılında İsviçre\'nin Cenevre Gümrüğü\'nde ele geçirilerek, yaklaşık 7 yıl süren hukuk savaşının ardından 14 Eylül\'de topraklarına geri dönen Herakles Lahdi, Antalya Müzesi\'nde bugün yapılan törenle ziyarete açıldı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Vali Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Ak Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, bakanlık yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışa yoğun ilgi gösterildi. Lahdin üzerindeki örtüyü Bakan Kurtulmuş bizzat kendisi açtı.

BATIDA SERGİLENEN ESERLERİN ÇOĞU KAÇIRILMIŞ

Törende Türk basın camiasına Herakles Lahdi ve yurtdışına kaçırılan eserlerin Türkiye\'ye geri getirilmesi konusunda verdikleri destekten dolayı özellikle teşekkür eden Bakan Numan Kurtulmuş, lahdin 60\'lı yıllarda Perge\'deki tarihi alandan bir şekilde kaçırılarak yurtdışına götürüldüğünü, Türkiye topraklarından kaçırılmış binlerce eserden sadece biri olduğunu belirterek, \"Şunu da diyebilirsiniz, batıda sergilenen bu eserler nereden geliyor? Herhalde çok az bir kısmı yasal yollarla gelmiş, önemli bir kısmı ise yasadışı yollarla kaçırılmış. Kaldı ki herhangi bir tarihi eseri bulunduğu orijinal yerinden almak ne şekilde olursa olsun asla hoş, meşru görülemez. Bugün batıda sergilenen birçok eserin çalındığı ya da alındığı yerlere geri gönderilmesi insanlığın bir gereğidir\" dedi.

HAFİYE GİBİ

Ancak bunların kolay olmadığını belirten Bakan Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler UNESCO\'nun 1970\'de imzaladığı kültürel varlıkların iadesine ilişkin anlaşma nedeniyle çok zor şartlar altında gerçekleştiğini kaydetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yıllardır hafiye gibi çalışarak, Türkiye\'den kaçırılan eserlerin peşinden koştuklarını belirten Bakan Kurtulmuş, 15 ülkeden tespit edilmiş 57\'ye yakın eserle ilgili sürecin ve yazışmaların devam ettiğini kaydetti. Bunların içerisinde Louvre Müzesi\'nde sergilenenler de dahil olmak üzere peşinde olunan eserler bulunduğunu belirten Kurtulmuş, \"İnşallah bunlara da ulaşacağız, gayret ediyoruz\" dedi.

TARİH VE KÜLTÜR FIŞKIRIYOR

Bu lahdin 2010\'da İsviçre\'de bulunduğunu, yapılan müzakere ve görüşmeler sonucunda Türkiye\'nin hukuk alanında bütün tezlerini ortaya koyarak Perge\'ye ait olduğunun ispatlandığını ve getirildiğini anlatan Bakan Kurtulmuş, bu konuda emek veren herkese teşekkür etti. Kurtulmuş, \"Türkiye Allah\'ın bize lutfettiği gerçekten engin bir kültür, tarih, medeniyet hazinesi olan bir yerdir. Dünyanın en zengin toprakları üzerinde oturuyoruz. Belki altınımız, petrolümüz, doğalgazımız, başka tabi zenginliklerimiz yok ama Allah\'a çok şükür her yerinden tarih ve kültür fışkıran, İslam öncesi ve sonrası medeniyetlere ait eşsiz eserlere sahibiz. Bunların farkında olacağız ve gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz. Bu kültürel zenginlik, Türkiye markasının tanıtımı noktasında da bizim için en büyük gücü teşkil edecek\" diye konuştu.

BEGONVİLLERLE SÜSLENDİ

Antalya Müzesi\'nde Perge dönemine ait lahitlerin bulunduğu Lahitler Salonu\'nda özel bir köşe ve aydınlatma sistemi hazırlanan Herakles Lahdi, Türkiye\'ye getirildikten sonra kapalı kutu içerisinde 14 Eylül\'de Antalya Müzesi\'ne taşındı. Kapağı ve mezar kısmı iki paket halinde getirilen ve müzede de önceki günlerde sergileneceği alana da yine özel bir paket içinde yerleştirilen lahdin, açılış öncesinde fotoğraf ve video çekimine izin verilmedi. Müzede kendi dönemine ait lahitlerin sergilendiği alanda özel bir köşeye yerleştirilen lahdin açılışı için bordo örtüler kullanıldı. Etrafı ise Akdeniz yöresine özgü bir çiçek türü olan begonvillerle süslendi.

GEMİYLE KAÇIRILMIŞ

Yunan mitolojisinde Herakles, Roma mitolojisinde Herkül olarak bilinen mitolojik kahramana ait lahit üzerinde, Herakles\'in 12 görevini betimleyen figürler bulunuyor. Roma Dönemi\'ne (MS 2. yüzyıl) tarihlenen, 235 cm boyunda, 112 cm genişliğinde olan eser, arkeoloji literatüründe \'Torre Nova\' olarak adlandırılan tipte \'Küçük Asya Lahit\' grubuna giriyor. Eser, yaklaşık 3 ton ağırlığında. Lahdin 60\'lı yıllarda kaçak kazı sonrasında gece karanlığında gemiyle kaçırıldığı tahmin ediliyor.

HUKUKİ SÜREÇ

İngiltere\'de restorasyonu yapıldıktan sonra 2010 yılında İsviçre\'ye getirilirken Cenevre Limanı\'nda yapılan kontrol sırasında tespit edilen lahitle ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı hukuki süreç başlattı. Lahdin Perge Antik Kenti Nekropolü\'nden 60\'lı yıllardaki kaçak kazılarla ortaya çıkarılarak yurt dışına kaçırıldığı belirlendi. Perge\'den alınan toprak ve kum numuneleriyle eser üzerindeki numuneler üzerinde yapılan bir nevi DNA testi neticesinde eserin Perge\'ye ait olduğu kanıtladıktan sonra İsviçre mahkemesi iadesine karar verdi.

Kaçırıldıktan 57 yıl sonra ait olduğu topraklara geri getirilen Herakles Lahdi, kendisiyle aynı kaderi paylaşan müzedeki ikizi olarak adlandırılan Herakles Lahdi ve Yorgun Herakles heykeliyle de komşu oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Müze dış plan görüntü

- Bakan Numan Kurtulmuş ve beraberindekilerin müzeyi gezmesi

- Bakan Numan kurtulmuş konuşması

- Kurdele kesimi lahdin açılışı

- Lahit görüntü

- Detaylar

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HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

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Eroğlu: Dereler ıslah edilmese, Arhavi\'de büyük felaket olurdu (EK)

3)16 TESİSİN TEMELİ ATILDI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İsmail Kahraman Kültür Merkezi\'nde düzenlenen ve DSİ tarafından inşa edilecek dere ıslahları ve taşkın koruma tesislerinden oluşan 14 adet tesis ile Orman Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 2 tesis olmak üzere 207 milyon lira tutarındaki 16 tesisin temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi kapsamında bu bölgeye 2019 yıl sonuna kadar bakanlık olarak 31 milyar 522 milyon liralık bir yatırım yapılacağını açıkladı. Rize ile birlikte bu bölgenin muhteşem bir merkez olacağını ifade eden Bakan Eroğlu, \"Hükümetlerimiz döneminde bakanlığımız Rize\'ye 12 milyar liralık yatırım yaptı. Bu yeterli mi? Yeterli görmüyorum.Daha güzel hizmetler yapmak için seferberlik başlattık. Rize için çok büyük imkan sağlanacak. Rize adeta uçacak. Rize\'nin bahtı açık geleceği parlak.\" dedi. Temeli atılacak tesislerle Rize şehir merkezi, 3 ilçe, 10 mahalle, 17 köy ve 2.680 dekar arazi taşkınlardan korunacağını ifade eden Bakan Eroğlu, \"Ayrıca ormancılık projeleri ile Rize\'de ağaçlandırma yapılacak ve ormanların bakımı sağlanacak. Rize\'ye verdiğimiz 424 milyon liralık 56 müjdeye ilave olarak 89 milyon lira yatırım bedeline sahip 14 müjde daha veriyoruz. Böylece son 4 yılda Rize\'ye toplam 513 milyon liralık 70 müjde vermiş olacağız.\" diyerek hayırlı olmasını diledi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve protokol üyeleri 207 milyon lira tutarındaki 16 tesisin temelini düğmeye basarak attı. Bakan Eroğlu ardından arıcılara sertifikalarını dağıttı. Bir arıcı Bakan Eroğlu\'na kestane balı hediye etti.

2500 FİDAN DAĞITILDI

Temel atma töreninin ardından 10 aileye Orköy sertifikası verildi, vatandaşlara likapa, Trabzon hurması, ceviz, incir, yaban elması ve karayemiş türlerinden oluşan toplam 2500 adet fidan ücretsiz dağıtıldı. Dağıtılan fidanlardan almak isteyen vatandaşlar birbirleri ile yarışması kısa süreli izdihama neden oldu.

KADİR TOPBAŞ\'IN İSTİFASINI DEĞERLENDİRDİ

Rize Belediyesini ziyaret eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Belediye Başkanı Reşat Kasap\'tan çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Ziyaret sırasında bir gazetecisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş\'ın istifasına yönelik bir sorusu üzerine Bakan Eroğlu şu değerlendirmelerde bulundu:

\"Şimdiye kadar hizmet etti. Kendisi uzun yıllar hizmet ettiği için bu kendi kararı. İstifa da bir haktır ve saygı ile karşılıyoruz. Kendisi \'ben partimden istifa etmiyorum, belediye başkanlığından istifa ediyorum\' dedi. Şimdiye kadar hizmet etti kendisine teşekkür ediyoruz. Bunun altında bir şey aramak yanlış. Kendisi de izah etti. Kendine göre sebepleri vardır. Kendisi bilir. İstifa ederken düşünceleri vardır. Sağlık veya başka sebepleri olabilir. Geçen bir valimiz emekli olmak istedi, \' Torunlarım var, kimse bakamıyor onları seveceğim\' dedi. Kırk türlü sebep olabilir. Bunu kendisine sorarsanız daha iyi olur.\"

Ziyaret sırasında Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Bakan Eroğlu\'na çay, bardak seti ve Rize bezi hediye etti. Bakan Eroğlu Trabzon\'a hareket etti.

Görüntü Dökümü

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Tören salonu detayları

Bakan Eroğlu\'nun konuşması

Temel atılması

Arıcılık sertifikası dağıtımı

Fidan dağıtımı

Detaylar

Belediye ziyareti ve açıklama

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-DHA

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4)BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU, HAFIZ ÇOCUKLARA SERTİFİKALARINI VERDİ

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa\'nın merkez Nilüfer İlçesi Müftülüğü İlim Yayma Cemiyeti\'ndeki hafızlık icazet törenine katıldı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Nilüfer Müftülüğü İlim Yayma Cemiyeti Şükrü Durmaz Kur\'an Kursu Hafızlık İcazet Merasimi\'ne katıldı. Nilüfer İlçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi\'ndeki Ömer Raca Camii\'nde düzenlenen merasime, Bursa Valisi İzzettin Küçük, milletvekilleri, Belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Program, Kuran-ı Kerim okunması ile başladı. İcazet töreni öncesi konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kuran-ı Kerim\'in, huzurun ve mutluluğun kaynağı olduğunu belirtti. Kuran-ı Kerim\'i okuyan, okutan ve gelecek nesillere aktaran, bunlara imkan sunanlara teşekür eden Çavuşoğlu, şöyle dedi:

\"Bütün insanlık için, islam camiası için ipe sıkı sıkı sarılmamız gerektiğini düşündüğümüz günlerden geçiyoruz. Bir insanı öldürmenin, tüm insanlığı öldürmek olduğunu bildiğimiz halde bu günahı işleyenlerin olduğu bir dünyada olduğumuzu görüyoruz. Burada 2012 yılını hatırlıyorum. 4 artı 4 artı 4 teklifini hatırladım. O zaman kopan fırtınaları hatırladım. Ama şükürler olsun ki bu ocaklardan yetişmiş olanlar bir çok şeyin değişmesine vesile oldu. Bundan sonraki süreçte de bu anlamda çalışmalarımızı sürdüreceğiz Ülkemizin Kur\'an sükunetiyle yaşayan insanların çoğaldığı, kardeşlikle birbirine kenetlendiği bir üslupla çalışmalarımıza devam edeceğiz.\"

Görüntü Dökümü

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Çavuşoğlu\'nun camiye gelmesi

Çavuşoğlu\'nun konuşması

ÇAvuşoğlu\'nun hafızlara belgelerini vermesi

Detaylar

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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5)MEZARLIĞIN KENARINDA YÜRÜRKEN YOLDAN GEÇEN OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILIP YARALANDI

KARAMAN\'da 20 yaşındaki Halil Kaygın, mezarlığın kenarında yürürken plakası ve sürücüsü belirlenemeyen beyaz renkli bir otomobilden av tüfeğiyle ateş açılması sonucu yaralandı. Vücuduna 27 saçma isabet eden Kaygın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Siyaser Mahallesi Siyaser Mezarlığı yanında meydana geldi. Etli ekmek fırınında çalışan Halil Kaygın, mezarlığın yanında yürürken yoldan geçen plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilden kendisine doğru av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu vücuduna 27 saçma isabet eden ve kanlar içinde kalan Kaygın, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kaygın\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kaçan otomobilin plakasını ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Yaralının hastaneye getirilişi

-Ambulanstan ve Hastane\'den detay

haber- kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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6)ZEKİ MÜREN, BURSA\'DAKİ KABRİ BAŞINDA ANILDI

TÜRK Sanat Müziği\'nin \'Sanat Güneşi\' olarak tanınan ismi merhum Zeki Müren, ölümünün 21\'inci yılında Bursa Emir Sultan Mezarlığı\'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törene katılan Devlet Sanatçısı Kutlu Payaslı ve çok sayıda kişi dua öncesi \'Sanat Güneşi\'nin, \'Şimdi Uzaklardasın\' isimli ölümsüz eserini seslendirdi.

Emirsultan Mezarlığı\'ndaki törene, Zeki Müren\'in yeğeni Sevtuğ Olgaç, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan, Mehmetçik Vakfı (TSKMEV) Bursa Temsilcisi emekli Albay İbrahim Güven. Devlet Sanatçısı Kutlu Payaslı, şarkıcı Gökhan Sezen ile Zeki Müren Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi öğrencileri ve sevenleri katıldı.

Törende duygusal anlar yaşayan Müren\'in yeğeni Sevtuğ Olgaç, yaptığı konuşmada Zeki Müren\'in önemine dikkati çekerek, \"Rahmetli ağabeyimiz yardımı göstermeden yapan bir insandı. Öldükten sonra da daha önce yaptığı vasiyetlerinde önemli mal varlılığını önemli iki vakıfa bağışladı. Yardımseverliği böyle üst seviyede olan rahmetli ağabeyim nurlar içinde yatsın\" dedi.

TSKMEV Bursa Temsilcisi İbrahim Güven de \"Gönüllerde yaşayan bu insan, TEV ve Mehmetçik Vakfı için sanatçı kişiliğinin ötesinde daha farklı anlamlar taşımaktadır. Çünkü yaşadığı devre göre farklı bir bakış açısıyla mal varlığını Türkiye\'nin iki güzide vakfına bağışlamıştır\" dedi. TEV Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan ise, şöyle konuştu:

\"Zeki Müren\'in Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Eğitim Vakfı\'na yapmış olduğu bağış, diğer insanlar için bir örnek teşkil etmesini diliyorum. Türk Eğitim Vakfı 20 yıl içerisinde yaklaşık yurt içinde 140 bin, yurt dışındı da bin 700 öğrenciye burs vermiş ve hayata atılmalarını sağlamıştır.\"

KARANFİL BIRAKTILAR

Devlet Sanatçısı Kutlu Payaslı ve vatandaşlar, dua öncesi \'Sanat Güneşi\'nin, \'Şimdi Uzaklardasın\' isimli ölümsüz şarkısını söyledi. Öğrenciler ve konuklar duanının ardından Müren\'in kabrine karanfil bıraktı. Müren için ölümünün 21\'inci yılında Emirsultan Camii\'nde öğle namazının ardından mevlit de okutuldu.

Görüntü Dökümü

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Kutlu Payaslı ve konukların \"Şimdi uzaklardasın\' şarkısını söylemesi

Mezara karanfillerin bırakılması

Konuşmalar

Detaylar

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-

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7)HÜSEYİN PEHLİVAN YAĞLI GÜREŞLERİ\'NDE BAŞPEHLİVAN ALTUN OLDU

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Güreş Federasyonu\'nun işbirliğiyle, Tekirdağlı pehlivan Hüseyin Alkaya adına düzenlenen Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri\'nde başpehlivanlığı Ali Altun kazandı.

Süleymanpaşa İlçesinin İnecik Mahallesi\'de düzenlenen güreş turnuvasına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok ile davetliler katıldı. Önceki yıllarda Kiraz Festivali kapsamında tertiplenen Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri bu yıl ilk defa festivalden ayrı düzenlenerek bağımsız gerçekleştirildi. Güreşlere Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde başpehlivanlıkta final müsabakalarına kalan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kulübü güreşçilerinden Ali Altun ve Ali Şah Kurt fkaldılar. Finalde karşılaşan ikili oldukça zorlu ve çekişmeli geçen müsabakada sevinen taraf Ali Altun oldu.

Ali Altun, Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreş Turnuvası\'nın 2017 şampiyonu olarak düzenlenen ödül töreninde altın kemeri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak\'ın elinden aldı.

Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreş Turnuvasında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak güreş ağası seçildi. Albayrak, \"Bu tarihi, milli, efsane güreşlerimizi devam ettirmek çok önemlidir. Böyle bir etkinlikte de ağa olmak benim için onurdur. Teşekkür ederim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Açılış serenomosi

-Pehlivanların peşrev çekmeleri

-Müsabakalardan enstantaneler

-Final güreşi

-Altın kemerin verilmesi

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)



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