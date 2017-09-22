DHA YURT BÜLTENİ-7 

Kandıra açıklarında kaçak teknesi battı: 4 ölü, 20 kayıp (3)

ÇOCUĞUNU KAYBETTİ

Sahil Güvenlik botu tarafından kıyıya çıkartılan bir kadın göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nda yapılan sağlık kontrolünde doğuma yakın olduğu anlaşılınca helikopterle Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kadının bebeği yaşamını yitirdi. Kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca 7 yaralı da ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.

CESETLER KANDIRA DEVLET HASTANESİ\'NE GÖTÜRÜLDÜ

Kıyıya çıkarılan 5 ceset Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nda tabutlara konularak cenaze araçlarıyla Kandıra Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ayrıca 1\'i çocuk 6 kişi de ambulanslarla götürüldüğü Kandıra Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.

AĞIRLIKLI OLARAK IRAK UYRUKLU

Göçmenlerin ağırlıklı olarak Irak uyruklu olduğunu söyleyen Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, \"Kaza uluslararası sularda oldu. Teknede 70\'e yakın göçmen olduğu söyleniyor. Hastanemize 6 yaralı göçmen geldi. Diğer yaralıları diğer hastanelere gönderdik. Hastanemizde 5 göçmen cesedi var. Yaklaşık 100 kilometre ileride oldu. Ağırlık olarak Irak uyruklular\" dedi.

SAVAŞ KORKUSU İLE KAÇMIŞLAR

İddiaya göre, Irak\'ta yapılacak referandum nedeniyle savaş çıkacağı korkusuyla ülkelerinden kaçtıkları öğrenilen göçmenlerin Zonguldak\'tan tekneye binerek, Romanya\'ya götürülmeye çalışıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: KOCAELİ (DHA)

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Eskişehir\'deki orman yangını kontrol altında (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Eskişehir\'de dün çıkan ve yapılan müdahalelerle kontrol altına alınan orman yangının söndürüldüğü açıklandı.

Orman Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamaya göre dün saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenden Tandır ve Yukarı Danişment mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 5 helikopter, 9 orman itfaiyesi, 3 belediye itfaiyesi, 3 dozer ve 200\'e yakın insan gücü ile müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Alpu Belediye itfaiyesi, DSİ, AFAD ekipleri ve AKUT ekipleri de destek verdi. Yangın dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı ve sabaha kadar soğutma çalışmaları yapıldı.

Orman yangını söndürüldükten sonra, hassas aletlerle yapılan ölçüm sonucu 15 hektarı tepe, 30 hektarı örtü yangını olmak üzere toplam 45 hektar ormanlık alanın yangından zarar gördüğü tespit edildi.

Haber: ESKİŞEHİR (DHA)

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Fakıbaba ve Katarlı Bakan, Ceylanpınar\'da

Fakıbaba ve Katarlı Bakan, Ceylanpınar\'daGIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Katar Çevre ve Şehircilik Bakanı Muhammed Bin Abdullah Al-Rumaihi Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar İlçesi\'nde bulunan Tarım İşletmesi Müdürlüğü\'nü ziyaret etti.

Helikopter ile Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar İlçesi\'ne gelen Bakan Fakıbaba ve Katar Bakanı Al-Rumaihi, TİGEM\'de incelemelerde bulundu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Katarlı bakanın TİGEM\'i görmek istediğini belirterek, \"Katar\'ın çok değerli Şehircilik ve Çevre Bakanımızla beraber özellikle Ceylanpınar\'ı görmek istedi. Ben de 1 saat 40 dakika havadan Ceylanpınar\'ı ve TİGEM arazilerini gezdirme fırsatını buldum, Şanlıurfa bizim için gerçekten canımız, bütün Urfalı hemşerilerim bilsinlerki beynimin yarısından fazlası Urfa\'dır. Şanlıurfa\'nın mutluluğu Türkiye\'nin mutluluğudur\" dedi.

Katar Çevre ve Şehircilik Bakanı Muhammed Bin Abdullah Al-Rumaihi ise Ceylanpınar\'da bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, \"Türkiye\'nin gıda sepeti mahiyetindedir bu bölge inşallah ilerleyen zamanlarda bu bölgeden faydalanacağız. Gerek yatırım açısından gerekse hayvancılık açısından, burada ortak bir yatırım yapalım\" diye konuştu.

Günün anısına Katarlı bakana 2 yavru ceylan hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakanların karşılanması

- Bakanların konuşmaları

- Katarlı bakana ceylan hediye edilmesi

- Suriyelilerin Katarlı bakana tablo vermesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

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Köyde yangın ve kundakçı paniği

ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yeşilköy Köyü\'nde 20 gün içinde 3 yangın çıktı. Yangınların 3\'ününde de saman balyalarında çıkması olayın bir kundaklama olduğu şüphesini akıllara getirdi. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı, köylülerin tek tek ifadeleri alınmaya başlandı.

Bayramiç ilçeye 25 kilometre mesafedeki Yeşilköy Köyü\'nde meydana gelen yangında, Sadık Çakmakçıya ait saman balyalarını alevler sardı. Bütün köylüler zirai ilaçlama tanklarına su doldurarak yangına müdahale edip söndürdüler. Fakat bu yangından 10 gün sonra Sadık Korkmaz\'a ait depoda çıkan yangında 1000 saman balyası gece saat 03.00\'da yanmaya başladı. Köylüler yine zirai ilaç tankerlerine su doldurarak yangına müdahale edip söndürmeye çalışırken, Bayramiç Belediyesi itfaiyesi de yangına müdahale edip söndürdü.

Geçen çarşamba günü yine aynı köyde park halinde bulunan Raif Berkit\'e ait kamyondaki saman balyaları gece yarısı birden alev aldı. Köylüler ve Bayramiç itfaiyesi yangını söndürdü.

Yeşilköy Köyü\'nde bu 3 yangından sonra korku yaşanmaya başladı. Köylüler saman balyalarının bulunduğu barınaklarının önünde sabaha kadar nöbet tutarken, jandarma ise olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Yeşilköy Köyü Muhtarı Suat Berkit, \"Bu yangını çıkaran ve çıkaranlar mutlaka bulunacak. Adli makamlara güveniyoruz\" dedi.

Köylülerden Sabit Er ise, \"Yangınlar 03.00 ve 03.30 saatleri arası çıkıyor. Samanların yandığı bölgelerde ormanda hafif zarar gördü. Köylüler panik halinde\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Yanan samanlardan ve söndürülmesinden görüntü

-Köylülerden Sabir Er ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)

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Evde bulduğu cinsel uyarıcı ilacı içen çocuk yaşam mücadelesi veriyor



KIRKLARELİ\'nin Vize İlçesi\'nde, evde bulunan cinsel gücü arttırıcı ilaçlardan içtiği belirtilen 2 yaşındaki E.E.İ. hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen çocuğun tedavisi sürüyor.

Vize İlçesi\'nin Kıyıköy Beldesi\'nde yaşayan E.İ. ve S.İ.\'nin 2 yaşındaki kızları E.E.İ., iddiaya göre, evde bulduğu cinsel gücü artırıcı ilaçtan içti. Minik kızın rahatsızlanması üzerine ailesi Vize Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan ve içtiği ilaçtan zehirlendiği belirtilen E.E.İ., Tekirdağ\'ın Çerkezköy İlçesi\'ndeki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada tedavisi süren minik kızın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

Haber Vahit İŞBAŞARAN/VİZE (Kırklareli), (DHA)-

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Müftü hakkında soruşturma başlatıldı



KOCAELİ\'nin Gölcük İlçesi Müftüsü Mehmet Yazıcı\'nın, Facebook hesabından \'Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana…\' şeklindeki paylaşımı yoğun tepkilere yol açarken, Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı. Müftü Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, paylaşımının başkalarının yaşam tarzına saldırı gibi anlaşılmış olmasından üzüntü duyduğunu belirtti.

Gölcük Müftülüğü görevini yaklaşık 4 yıldır sürdüren Mehmet Yazıcı, Facebook hesabından, \'Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana…\' şeklinde paylaşımda bulunmuştu. Yazıcı\'nın bu imalı paylaşımı başı açık kadınları hedef aldığı yorumları üzerine tepki görmüştü.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yoğun tepki alan Müftü Yazıcı hakkında soruşturma başlattı.

Müftü Yazıcı ise bugün Facebook hesabından açıklamada bulunarak, yanlış anlaşıldığını belirtti. Müftü Yazıcı\'nın açıklaması şöyle: \"Almış olduğum bir ürünün aynısını yarı fiyatına internette bulup \'teşhir malıdır\' notunu gördükten sonra paylaştığım bir cümlenin başkalarının yaşam tarzına saldırı gibi anlaşılmış olmasından dolayı çok üzgünüm, bu konudaki tavrım çevrem tarafından bilinmektedir. Asla öyle bir kastım olmamıştır. Kamuoyuna duyurulur.\"

Haber: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) -

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Siirt\'te bir dilencinin aylık kazancı 6 bin lira

SİİRT\'te Belediyesi\'nin yaptığı araştırmaya göre bir dilencinin aylık gelirinin 5-6 bin lira arasından olduğu öğrenildi. Belediye Zabıta ekipleri hazırladıkları, \"Aylık 6 bin lira kazanıyormusunuz?\" yazılı broşürleri kent merkezinde dağıtarak, dilencilere karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Siirt şehir merkezinde insanların dini duygularını sömürerek geçimlerini sağlayan dilencilere yönelik operasyon yapıldı. Siirt Belediyesi Zabıta Ekipleri\'nin düzenlediği dilenci operasyonunda 20\'ye yakın yerli ve Suriyeli dilenciler yakalandı. Siirt\'in işlek caddeleri, camiler ve okul önlerinde operasyon yapan zabıta ekipleri, kendin muhtelif yerlerine, \"Aylık 6 bin tl kazanıyor musunuz?\" yazlı afişleri asarak vatandaşların dilencilere karşı duyarlı olmalarını sağlamaya çalıştı.

Vatandaşların dini duygularını sömürerek, haksız kazanç elde edildiğini belirten Siirt Belediyesi Zabıta Memuru Özür Eker, \"İlimiz geneli çarşı, hastane ve cami avlularında dilencilik yaparak haksız kazanç elde eden Suriye uyruklu ve yerli vatandaşlara karşı yaptığımız uygulamalar sonucunda bu kişilerin yaklaşık 6 bin liraya yakın bir para kazandıklarını tespit ettik. Yakaladığımız dilencileri müdürlüğe götürerek yasal işlem yapıyoruz ve üzerlerinde çıkan paralara el koyuyoruz. Ayrıca kendilerine 5326 sayılı kanun gereği 109 liralık bir ceza kesiyoruz. Bu dilenciler insanların dini inançlarını ve duygularını sömürerek genelde çocukları kullanıyorlar. Belediye Başkanlığı olarak bir farkındalık oluşturmak maksadıyla görmüş olduğunuz afişleri asıyoruz. Vatandaşlardan bu kişilere itibar etmemelerini istiyoruz. Yine belediyemizin yaptığı bir araştırmaya göre bu dilencilerin ilimizde kişi başı, yaklaşık olarak 5-6 bin lira arasında haksız kazanç elde ettiğini tespit ettik. Bunların genel olarak yaptıkları klasik bir durum var; yanlarında çocukları bulundurmak suretiyle vatandaşların manevi duyguları, çocuklara yoğun olduğundan dolayı çocukları kullanarak bu parayı elde ediyorlar\" dedi.

Görüntü Dökümü

Zabıta ekiplerin şehir merkezinde dilenci araması;

Ekiplerinin dilencileri yakalaması,

Zabıta ekiplerin cami içerisinde dilencileri araması,

Yakalanan dilencilerinin zabıta arabasına bindirilmesi,

Zabıta Memuru ile röportaj,

Dilencilerin toplu görüntüsü;

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-

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Körfez\'de festival başladı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde organize edilen, 3 gün sürecek İzmir Körfez Festivali başladı. İlk gün kano ve yelken yarışmalarıyla Körfez\'in üzeri canlandı.

Büyükşehir Belediyesi\'nin öncülüğünde ve Arkas Holding, Yelken Federasyonu, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü ve Konak Pier işbirliğiyle bu yıl ilk kez 22 - 24 Eylül tarihleri arasında düzenen İzmir Körfez Festivali başladı. Festivalin ilk etkinliği, Konak Pier kıyısısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan\'ın düdüğüyle start alan kano yarışları oldu. Minik yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Bazı yarışmacılar kanoya binme anında denize düştü. Yeninden kanoya binip yarışa katılan yarışmacılar alkış aldı. İş ve okul saati olmasına karşın saat 12.00\'de başlayan kano yarışı ilgi çekti. Kıyıdan yarışları izleyen İzmirlilerin yanı sıra festival boyunca yarışları kapsayan foto marotona katılan fotoğraf meraklılarının ilgi odağı oldu.

Festivalin ilk günün ikinci etkinliği Karşıyaka Spor Klubü öncülüğünde yapılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Yelken Yarışları oldu. Esen rüzgarla birlikte yelkenciler yarış sırasında izleyicilere de heyacanlı anlar yaşattı. Onlarca yelkenli Körfez\'in Karşıyaka kıyısında renkli görüntüler oluşturdu. Karşıyakalılar yarışmacıları ilgiyle izledi.

Festvial, akşam konserlerle devam edecek.

BOSTANLI\'DA PİNHANİ KONSERİ

Festivalin ikinci günü olan 23 Eylül Cumartesi saat 12.00\'de, İzmir Arkas Körfez Yarışı\'nın startı verilecek ve İzmirliler, birbirinden renkli ve görkemli yatlarla yarışa tanık olacak. 12.00 ile 19.00 saatleri arasında Konak Pier ile Kordon arasında kano gösterileri yapılacak. Konak Pier Taş Sahne\'de saat 19.00\'da, Yelkenli İskele\'de ise 20.30\'da konser keyfi yaşanacak. Karşıyaka\'da Dünya Mirası Bisiklet Turu etkinlik gecesi ile yelken ve kano yarışları ödül töreni birlikte gerçekleştirilecek. Aynı program çerçevesinde saat 21.00\'de Bostanlı Meydanı\'nda Pinhani grubu sahne alacak. Festivalin üçüncü günü olan 24 Eylül Pazar günü ise saat 12.00\'de İzmir Arkas Körfez Yarışları devam edecek. Yine gün boyu Kordon\'da kano gösterileri olacak. Saatler 21.00\'i gösterdiğinde ise Gündoğdu Meydanı\'nda İzmir Arkas Körfez Yarışı ödül töreni gerçekleşecek. Festivalin kapanışında ünlü şarkıcı Yaşar sahne alacak. Konser, 21.30\'da Gündoğdu Meydanı\'nda başlayacak.

KÖRFEZ\'DE FOTO MARATON HEYECANI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi\'nde düzenlenecek yarışlara dikkat çekmek ve körfeze ilişkin farkındalık yaratmak sağlamak amacıyla festival heyecanına bir de foto maraton ekledi. Fotoğraf yarışmasında birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye 1000 TL, mansiyon alacak kişilere ise 750 TL ödül verilecek. Fotoğrafı sergilenmeye değer bulunanlar ise 500 TL tutarında para ödülü alacak.

Yarışmaya başvurular http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Yarışmaya her fotoğrafçı, en fazla 4 adet renkli veya siyah-beyaz fotoğrafla katılabilecek. Yarışmaya son katılım tarihi 24 Eylül Pazar saat 23.00 olacak. Seçici Kurul 27 Eylül Çarşamba günü toplanacak. Sonuçlar aynı günün akşamında duyurulacak. Ödül töreni tarihi ise daha sonra açıklanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Festivalin başlama düdüğünün çalınması

- Kano yarışlarından görüntü

- Yelken yarışlarında görüntü

- Yarışları izleyen vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Utkulu BOLULU - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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