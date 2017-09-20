DHA YURT BÜLTENİ-7

Çevreci Büyüknohutçu çiftinin cinayet zanlısı, cezaevinde intihar etti (EK)

1)BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, çevreci Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin cinayet zanlısı Ali Yamuç\'un cezaevinde intiharıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, \"Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda sabah 06.35\'de ekmek servisi yapıldığında F10 koğuşunda yatan tutuklu A.Y.\'nin yaşamına son verdiği tespit edilmiştir. Olaya ilişkin cumhuriyet başsavcılığımızca soruşturma başlatılarak tutuklu klasik otopsi yapılmak üzere Antalya\'ya sevk edilmiştir\" denildi.

Engin ANAK-ALANYA

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Sınıfta sabitlenmeyen dolabın altında kalan Yusuf yoğun bakımda(ek)

2)DOKTORU: YUSUF\'UN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Bursa\'da dün Canaydın İlkokul\'nda meydana gelen olayda sınıfta devrilendolabın altında kalınca ağır yaralanan ve kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'Nde tedavi altına alınan Yusuf Ertaş\'ın tedavisi sürüyor. Yoğun bakım ünitesinde yatırılan Yusuf\'un tedavisini sürdüren Doç. Dr. Özgür Taşkapıoğlu , hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi. \"Yusuf\'un şu andaki durumu ilk geldiği zamandan daha iyi\" diyen Doç.Dr. Özgür Taşkapıoğlu, \"hasta üzerine dolap devrildikten sonra şuuru kapalı olarak acil servise getirildi. Kafa tabanında ve kafatasının üst kısmında kırıkları vardı. Takip amacı ile yoğun bakıma yatırdık. Beyin kanaması geçirdğini tesbit edince gece ameliyata aldık. Kanama tamamen boşaltıldı. Şu an yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi de devam ediyor. Yalnız, şu andaki durumu ilk geldiği zamandan daha iyi. Bundan sonraki süreçte ölçtüğümüz beyin basıncı normal. Takibine devam edeceğiz. Bu ciddi bir tramva, ağırlığı konusunda net bir fikrimiz yok ama kafatasında bu derecede bir kırığa sebep olması için ağır olması gerekiyor.\" dedi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yakup Canıztez ise, \"Çocuğumuz ciddi bir travma sonrasında hastanemize getirildi. Acil koşullarda ameliyatı yapıldı. Şu anda durumu iyiye gidiyor. Ne yazık ki hayati tehlikesi devam ediyor. Gerekli tedavileri devam edecek. İnşallah en kısa zamanda iyileşmesini temenni ediyoruz.\" şeklinde konuştu.

VELİLELER TEPKİLİ

Okuldan çocuklarını almaya gelen veliler ise yaptıkları açıklamalarda olayın bir ihmal olduğunu, aynı durumun kendi çocuklarının da başına gelebileceği için tedbir alınması gerektiğini söyledi. Olayı gören çocuklarda küçük Yusuf\'un olay anında çok yara aldığını ve şu anda sınıfın kapatıldığını belirtti.

Görüntü Dökümü

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Okul önünden röp

Doktorlar ile röp

Öğrenciler ile röp

Detaylar

BURSA/DHA

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3)DESTİCİ: ASKERİ MÜDAHALE SEÇENEĞİ MASADA BULUNDURMALI

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kürdistan Bölgesel yönetiminin yapacağı referandumun Türkmen bölgesinde de yapılması durumunda Türkiye\'nin askeri müdahale seçeneğini masada bulundurması gerektiğini söyledi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep\'e geldi. Partisinin il binasında basın toplantısı düzenleyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Barzani\'nin yapmaya çalıştığı referandumum Irak Anayasası ve Irak merkezi hükümeti tarafından tanınmadığı için korsan bir referandum olduğunu söyledi. Türkmen bölgesinin Kürt bölgesel yönetimine bağlı olmadığı halde bu bölgede de Barzani\'nin referandum yapmaya çalıştığını belirten Destici şöyle konuştu:

\"Irak Anayasası, Irak merkezi hükümeti, komşu devletler bu referandumu onaylamıyor ama Barzani bu korsan referandumu yapmakta ısrar ediyor. Barzani\'nin yapmaya çalıştığı referandum korsan referandumdur. Irak Türkiye için çok önemli, çünkü orada Kerkük\'ün, Musul\'un içinde yer aldığı Türkmeneli bölgesi var. Buralar bölgesel Kürt yönetiminin sınırları içerisinde yer almıyor. Irak Türkmen Cephesi lideri Erşat Salihi, asla bu referanduma onay vermediklerini, katılmayacaklarını ve Türkmeneli bölgesinde referandum olursa o bölgelerdeki il binalarını işgal edeceklerini açıkladı. Böyle bu durumda o bölgede çatışma kaçınılmaz bir hale gelecektir. Barzani eğer bu korsan referandum sevdasından vazgeçmez ise; Türkiye, sınırlarını kapatmalı, siyasi, kültürel, ekonomik bütün ilişkilerini kesmeli ve askeri müdahale seçeneğini masada bulundurmalıdır.\"

Suriye\'deki iç savaşa da değinen Mustafa Destici, ABD\'nin Suriye Demokrat Güçleri adı altında Rakka operasyonu bahanesiyle eğitim verildiğini ileri sürdü. Türkiye\'nin müdahale etmezse teröristlerin namlularını Türkiye\'ye çevireceğini iddia eden Destici, \"Şu anda Suriye\'nin kuzeyinde yani Türkiye sınırında ABD tarafından 100 bine yakın teröriste 3 bin TIR\'dan fazla silah teslim edildi. Bu PKK\'lı, YPG\'li teröristler Rakka operasyonu bahanesiyle ABD tarafından Suriye Demokrat Güçleri adı altında yetiştiriliyor. Rakka operasyonun ardından bu teröristler buharlaşmayacak o bölgede kalacak ve aynı Barzani\'nin yaptığı gibi onlarda referandum isteyecekler ve daha sonra o silahlar Türkiye\'ye dönecek. Türkiye\'nin bu hususta acilen önlem alıp bu teröristlere müsaade etmemesi lazımdır\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Toplantıya katılanlar

- Mustafa Destici\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber- Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 143 MB

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4)OTOMOBİL TIR\'A ÇARPTI, 2 YARALI

MUĞLA\'nın Seydikemer İlçesi\'nde, geri manevra yaparak işyerine girmeye çalışan TIR\'a yandan çarpan otomobilin sürücüsü 31 yaşındaki Cüneyt Çil ile yolcu koltuğundaki 17 yaşındaki Kadircan Çil ağır yaralandı. Otomobilde sıkışan Kadircan Çil, itfaiye yardımıyla çıkarılırken, bir kişinin işaret ederek durdurma çabasına rağmen hızla gelen otomobilin TIR\'a çarpma anı işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaza, Fethiye-Antalya karayolu\'nun içinden geçtiği Zorlar Mahallesi\'nde, dün (salı) saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Antalya\'dan Fethiye yönüne

giden Cüneyt Çil\'in kullandığı 48 HZ 181 plakalı otomobil, yol kenarındaki işyerine girmek için geri manevra yapan 33 yaşındaki Zeki Bilge yönetimindeki 33 DYU 26 plakalı TIR\'a yandan çarptı. TIR şoförü Bilge\'nin yara almadan atlattığı kazada, büyük hasar gören otomobilin sürücüsü Cüneyt Çil ile yanında bulunan Kadircan Çil, yaralandı. Otomobilde sıkışan Kadircan Çil\'in kurtarılması için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin metal parçalarını kesen itfaiye ekiplerinin 20 dakika süren müdahalesinin ardından otomobilden çıkarılan Kadircan Çil ile diğer yaralı Cüneyt Çil, hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerden, işyerine girmek için manevra yapan TIR\'ın şoförünün dörtlü ışıklarını yakarak, yardımcı olmaya çalışan bir işyeri çalışanın da elle işaret yaparak hızla gelen otomobili uyarmaya çalıştıkları, ancak bu çabalarının yetersiz kaldığı ortaya çıktı.

Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan TIR şoforü Bilge, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anı işyeri güvenlik kamerası görüntüleri

-Kaza yerinden görüntüler

-Otomobilde sıkışan yaralıların görüntüsü

-Yaralıların itfaiye yardımıyla otomobilden çıkarılması

-Genal ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ergün TOS / SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)

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5)GAZİANTEP\'TE KADINLARDAN ŞİDDETE TEPKİ

GAZİANTEP\'te, sivil toplum kuruluşları üyesi kadınlar, geçen pazartesi günü Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Sevilay Çete\'nin kaçırılıp dövülmesine tepki gösterdi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) öncülüğünde bir araya gelen 37 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Sevilay Çete\'nin 3 kişi tarafından kaçırılıp, dövülmesini protesto etti. Kalabalık adına basın açıklaması okuyan Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi Merve Demir, ülkede her geçen gün şiddetin arttığını belirterek, şunları söyledi:

\"Toplumun her kesiminde bir tahammülsüzlük, sevgisizlik, şiddet eğilimi ve sonucunda hukuksuzluk görülmektedir. Kadının toplumsal sorumluluğunun arttırılması çağdaş ülke olmamız için en önemli gerekliliktir. Ekonomik, kültürel, sosyal gelişmenin anahtarı, nüfusun yarısı kadın emeğinin hayata katılması ile mümkün olacaktır. Uygulanan politikaların, iş gücüne, kültür ve sosyal hayata katılımını zorlaştırması kadının değersizleştirmeye neden olmaktadır. Vahşi ve acımasız şiddet yaklaşımının bir örneğini de maalesef ilimizde yaşadık. Hayatı boyunca çağdaş bir yaşam için toplumsal sorumluluk hissederek hareket eden öncü bir kadın, Sevilay Çete, çalıştığı işyerinden, güpegündüz şehir eşkıyaları tarafından kaçırılmış ve canavarca hisle, saatlerce işkenceye, sözlü ve fiziki saldırıya maruz kalmıştır. Vücudundaki kırık ve yaralar nedeniyle ameliyat edilmiş, hastanede tedavi görmektedir. Bu işkenceyi uygulayan insan müsveddelerinin en ağır şekilde cezalandırılması konusunda davanın takipçisi olacağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- STK’ların bir araya gelmesi

- Merve Demir’in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Metin Faruk TAMER Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB