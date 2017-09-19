DHA YURT BÜLTENİ-7

1)“FINDIK İÇİN YÜRÜYORUZ\" İKİNCİ GÜNÜNDE BAŞLADI

CHP tarafından organize edilen \'Fındık İçin Yürüyoruz\' yürüyüşü, ikinci gününde Giresun’un Piraziz ilçesinde yaklaşık bin kişinin katılımı ile başladı. Bu arada bir üreticide sırtında fındık çuvalı ile yürüyüşe eşlik etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'da yarın yapılacak yürüyüşün Giresun’daki final mitingine katılacak.

CHP\'nin organizasyonuyla Ordu\'dan Giresun\'a \'Fındık İçin Yürüyoruz\' yürüyüşünün ikinci gününde CHP\'liler ve fındık üreticileri Piraziz İlçe belediyesi önünde toplandı. Gruba, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri ve partililer de eşlik etti.

Yürüyüş öncesi basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, üreticinin bu haklı talebini farklı bir şekilde provoke etmenin doğru olmadığını belirterek, üretici şu an içinde bulunduğu durumu hükümete ifade etmeye çalıştığını söyledi.

Torun, yürüyüş kararını alınca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanının apar topar açıklama yaptığını ifade ederek, “50 milyon ödeme yapılacağını ve eskisi gibi fındık alırken dikkat ettikleri belli konuları yumuşattıklarını ifade ettiler. Görüldü ki yürüyüşe başlamamız bile etkiledi. Bu sabah gelirken duydum çok sevindirici bir olay, 7,50 lira olan fiyat 8-8,50 liraya doğru tırmanmaya başladı. Demek ki üretici sesini çıkarınca üretici hakkını talep edince buna duyarsız kalınamıyor. Ne piyasa duyarsız kalıyor ne hükümet duyarsız kalıyor. Yürüyüşe partili partisiz bütün yurttaşlarla, üreticiler destek veriyor. Üreticileri desteklemek isteyen herkesle birlikte sadece üreticinin alın terini alması için mücadele ediyoruz. Bu haklı mücadeleyi hükümet ve yetkililer anlayacaktır ve mutlaka ama mutlaka fındık üreticisine destek olacak kararları alacaklardır.ö dedi.

\"BU YÜRÜYÜŞ TÜRK ÇİFTÇİSİNİN YÜRÜYÜŞÜDÜR\"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın bu sabah yeni bir açıklama yaptığını hatırlatan Torun, şöyle dedi:

\"Görülüyor ki sayın bakan iki ay içerisinde sadece kendine gelenleri dinlemiş, kendisine aktarılan bilgiler yetersiz, lütfen bize de kulak versin. Biz bu yürüyüşü sadece fındık üreticisinin alın terinin karşılığını alması için yapıyoruz. Ama şunu da söylemek istiyorum; Türkiye’de tüm çiftçiler için yürüyoruz. Belki fındık için şu anda Karadeniz’de Ordu’dan Giresun’a doğru yollardayız ama şu da unutulmasın inanıyorum ki fındık üreticisi hakkını aldığında diğer üreticilerimiz de bu anlamda gücünü toparlayacak ve hakkını aramak için mücadelesini başlatacaktır. Bu yürüyüş Türk çiftçisinin yürüyüşüdür, bu yürüyüş üreticinin yürüyüşüdür, bu yürüyüş haklı bir doğru bir yürüyüştür.

Belediye meydanında toplanan kalabalık geniş güvenlik önlemleri altında Karadeniz Sahil Yolu’nda ikinci günü yürüyüşüne başladı. “Emek ekmek fındık demekö sloganları atan kalabalık alkışlarla yürüyüşünü sürdürdü. Bu arada bir üreticide sırtında fındık çuvalı ile yürüyüşe katıldı. Araçl sürücüleri ve vatandaşlar da yürüyen kalabalığa destek verdi. Yaklaşık 5 kilometre yürüyen kalabalık ilk mola yeri olan Bulancak’taki TIR pakında mola verdi. Yaklaşık yarım saat dinlenen kalabalık 11 kilometre sürecek olan ikinci etap yürüyüşüne geçti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'da yarın yapılacak yürüyüşün Giresun’daki final mitingine katılacak.

Görüntü Dökümü

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Toplanan kalabalık detayları

Seyit Torun açıklaması

Yürüyüş detayları

Slogan atılması

Sırtında çuvalla yürüyen vatandaş

Detaylar

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN-DHA

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2)ATATÜRK HEYKELİYLE İLGİLİ SORU ÖNERGESİ

CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Antalya\'da Atatürk heykelinin çalılık içine atılmasıyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım\'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nün olayla ilgili araştırması ise sürürüyor.

Antalya\'da Göçerler Bölgesi\'nde ikamet eden CHP il delegesi Mustafa Çiftçi ve aynı bölgedeki bir sitenin bekçisinin yürüyüş yaptığı sırada çalılıklar içinde fark ettiği yaklaşık 2 metre boyundaki Atatürk heykeliyle ilgili araştırma sürüyor. CHP\'li delegenin İl Başkanı Mustafa Erdem\'i haberdar etmesiyle ortaya çıkan olayla ilgili Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri ve Foto Film Şubesi ekipleri, bölgede incelemeler yaptı. Ardından heykel çalılık alandan kaldırılarak muhafaza altına alındı.

KEPEZ KAYMAKAMLIĞI\'NDAN AÇIKLAMA

Kepez Kaymakamlığı\'ndan yapılan açıklamada, makilik alanda bulunan Atatürk heykelinin güvenilir bir yerde koruma altına alındığı açıklandı. Açıklamada, Kepez İlçesi Göçerler Mahallesi Çetirli Mevkii\'ndeki asfalt yoldan 30 metre uzaktaki makilik alan içerisinde, zeminde yatar vaziyette polyester malzemeden imal edilmiş, yaklaşık 10-15 yıllık Atatürk heykelinin bulunduğu ve ihbar üzerine emniyet görevlilerinin harekete geçtiği kaydedildi.

Atatürk heykelinin kimler tarafından, ne zaman ve hangi maksatla çalılık alana bırakıldığıyla ilgili araştırmaya başlandığı bildirilen açıklamada, faillerin tespiti ve yakalanması çalışmaları sonuçlandığında kamuoyuna bilgi verileceği belirtildi.

BAŞBAKANA SORU ÖNERGESİ

CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, çalılıklara atılmış vaziyette bulunan Atatürk heykeliyle ilgili Başbakan Binali Yıldırım\'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı\'na soru önergesi verdi. Kara, soru önergesinde çalılıklara atılan Atatürk heykelinin nereye ait olduğu ile bunu yapan kişilerin tespit edilip edilmediğini sordu. Önergede ayrıca Antalya\'da daha önce Atatürk heykel ve büstlerine karşı yapılmış başka saldırılar olup olmadığı, bunu yapanlara verilen cezaların da bildirilmesi istendi. Son dönemde Atatürk\'ün adına, anısına, heykel ve büstlerine karşı gittikçe artan saldırılara karşı hükümetin almayı düşündüğü önlemlerin de açıklanması istendi. Olaya sert tepki gösteren Kara, şunları söyledi:

SERT TEPKİ

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin ortak bir değeridir. Bu topraklarda bağımsız, özgür ve demokrasi içerisinde yaşamamızı bizlere miras bırakan kişidir. Atatürk ölmüş olabilir ama onun çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti fikri ve idealleri hala yaşamakta. Bu saldırılar Atatürk\'ün şahsına olduğu kadar fikirlerine de tahammül edemeyenlerin eylemleridir. Hükümetin bu tür eylemlere gerekli tepkiyi göstermemesi de bu saldırı eylemlerini cesaretlendirmektedir. Hükümet üyelerinin de bulundukları makamları Atatürk\'e ve Cumhuriyet değerlerine borçlu olduğunu unutmamaları gerektiğini hatırlatmak isterim. Heykelleri yıkmakla fikirleri de yıkacaklarını zannedenler karşılarında her daim Cumhuriyet Halk Partisi ile Atatürk\'ün miras olarak bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'ne sahip çıkan milyonları bulacaklardır.\"

Görüntü Dökümü

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Görüntü dün servis edilmişti

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

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3)BODRUM LİMANI\'NDAKİ FERİBOTTA AKARYAKIT SIZINTISI

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, limandaki gümrük alanında demirli bir feribotta, akaryakıt sızıntısı meydana geldi. Yapılan çalışmayla sızıntı giderildi, suda ise kirliliğin yayılmaması için balon ve yüzen bariyerlerle güvenli alan oluşturuldu. Yaklaşık 1300 teknenin bağlı bulunduğu Bodrum Limanı\'nda yer alan gümrük alanındaki 60 metre uzunluğundaki \'Demtur Avrasya\' feribotunda, bugün saat 11.30\'da akaryakıt sızıntısı yaşandı. Bodrum-İstanköy arasında yolcu taşımacılığı yapan feribottaki sızıntı, suda kirlilik yarattı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Liman İşletmesi Müdürlüğü yetkilileri ve işçileri, sızıntıya hızla müdahale etti. Balonlar ve yüzen bariyerlerle bölgede güvenli alan oluşturuldu. Sızıntının ise pompalama sistemindeki bir arıza nedeniyle meydana geldiğinin sanıldığı belirtildi. Yapılan çalışmayla sızıntının giderildiği belirtildi.

Limandaki farklı bir teknede görevli olan evli ve iki çocuk babası 35 yıllık kaptan Süleyman Bulut, \"Sızıntının başlamasından itibaren korku ve heyecan yaşandı. Çünkü limandaki teknelerin büyük bölümü ahşap ve yelkenli tekne. Ufacık bir kıvılcımda önlenemez bir felaket meydana gelebilirdi. Allah\'tan yetkililer çok hızlı hareket edip, hızla tedbir aldı\" dedi.

Olayın karadaki tankerden, feribota akaryakıt yüklemesi yapılacağı sırada yaşandığı, sızıntının feribottan kaynaklandığı belirtildi.

Öte yandan feribota akaryakıt yüklemek için limanda bulunan tankerin bir görevlisi, gazetecilere tepki gösterdi, fotoğraf makinesi ve kameralarını almaşa teşebbüs etti. Bodrum Liman İşletmesi\'nin görevlilerinin müdahalesiyle, tepkisinin nedeni anlaşılamayan tanker görevlisi olay yerinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Meydana gelen sızıntıdına ve denizdeki bariyerlerden görüntü

- Tankerden ve feribottan limandan görüntü

- Tanker yetkilisinin tepki göstermesi

(Haber: Yaşar ANTER- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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4)USKUMRUNUN GÖÇ YOLU GÖZLENİYOR

ÇANAKKALE\'deki balık tezgahlarında kilosu 30 TL\'ye satılan uskumru sofralara ayrı bir lezzet katıyor. Ancak balıkçılar, su sıcaklığının yaşam koşulları için uygun olması ve \'çaça\' olarak bilinen yemin de bol olması nedeniyle Marmara Denizi\'nde olan uskumrunun göç yoluna çıkmasını gözlüyor. Göç ile birlikte uskumrunun daha bol avlanması ve fiyatının da ucuzlaması bekleniyor. Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal, 3 hafta önce başlayan av sezonunun henüz başında olunduğunu belirterek, uskumru ve palamut avcılığıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uskumrunun göç yoluna çıkmasıyla daha fazla avlanarak bollaşmasıyla fiyatının düşeceğini söylerken, palamut için ise çok umutlu olmadıklarını belirtti. Ancak bu sene bol olmasını bekledikleri lüferin palamutu unutturacağını söyledi.

Uskumrunun henüz tam olarak göç yolculuğuna başlamadığını vurgulayan Uysal, \"Bunun nedeni, şu an bulunduğu bölgedeki deniz suyu sıcaklığının yaşam koşulları için uygun olması. Bir diğer sebep ise bulunduğu bölgede beslenebilecek yem bulması. Marmara\'nın \'çaça\'sı dediğimiz yemle besleniyor. Burada iyi beslenebildiği için tam göç başlamadı. Ancak göç etmemesi balığın doğasına aykırı. Göç etmesi hem avcılık bakımından hem de göç ettiği yol üzerindeki balıkçıların faydalanması bakımından bizim için önemli. Uskumrunun önümüzdeki günlerde daha bol olacağını düşünüyoruz. Ekim başı gibi daha bol avlanacağını ve fiyatlarının daha uygun olacağını birçok kesimin de daha kolay ulaşacağını düşünüyoruz\" dedi.\"

\"PALAMUT BU SENE BOL OLMAYACAK\"

Geçen yıl palamutta yaşanan bolluğun ekstra bir durum olduğuna dikkat çeken Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal, bu yıl ise o kadar bol olmayacağına dikkati çekti. Uysal, \"Palamut, geçen yıl, Karadeniz\'e erken geçti, burada iyi beslendi ve büyüdü. Hatta Karadeniz\'deki hamsinin kıtlığına da bir nebze sebep oldu. Bu sene ise Karadeniz\'de bol palamut yok. Palamut Marmara\'da kaldı. Şu an Marmara\'nın palamudu ise Çanakkale\'ye doğru göç etmeye başladı. Bizim küçük balıkçılarımız da bir haftadır çok bol olmamakla birlikte yeterince avlıyorlar. Karadeniz\'de geçen seneki kadar bol olmadığı için sezon böyle normal geçiyor\" diye konuştu.

Kışların çok sert geçtiği yıllarda lüferin ise bol olduğunu belirten Uysal, \"Bu sene de Marmara\'ya uzunca bir süre lüfer geçtiğini gözlemledik. Dönüş yolunda da bu sene lüferin bol olacağını tahmin ediyoruz\" diye konuştu.

Çanakkale Balık Halinde uskumrunun kilosu 30 TL\'den, küçük palamutun tanesi 10, iri palamutun tanesi ise 15 TL\'den satılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Tezgahlardaki uskumru ve palamutlardan görüntü

-Uskumrulardan görüntü

-Tezgahların başındaki müşterilerden görüntü.

-Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA)