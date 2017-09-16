DHA YURT BÜLTENİ-7

1)BAKAN ARSLAN, KİLİS\'TE

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis\'e geldi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kentteki temaslarına Kilis Valiliğini ziyaret ederek başladı. Valilik girişinde Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Ak Parti milletvekilleri Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger ve bürokratlar tarafından karşılanan Bakan Arslan, Valilik şeref defterini imzaladı. Vali Tekinarslan\'dan kente ilişkin bilgiler alan Bakan Arslan, Türkiye\'nin her yerine olduğu gibi Kilis\'te de erişim ve ulaşım için çalıştıklarını ifade ederek, \"Her şeyi yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Bugün gerek valiliğimiz gerekse belediyemizi ziyaret etikten sonra bir çalışma programı gerçekleştireceğiz. Kilis\'in bütün projelerini tekrar masaya yatıracağız\" dedi.

Vali Tekinarslan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'a Kilis yöresine ait yemeni hediye etti.

Bakan Arslan, daha sonra Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara\'yı ziyaret etti. Kara, ziyareti sırasında Bakan Arslan\'a, Kilis\'in nüfusundan daha fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptıklarını ve huzur içerisinde yaşadıklarını anlattı. Bakan Arslan da Kilis halkına duyarlılığından dolayı teşekkür etti ve kente hizmet yapmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Başkan Hasan Kara ziyaret anısına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'a, yorgan hediye etti

Görüntü Dökümü

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- Bakanın valiliğe gelişi

- Bakanın karşılanması

- Bakanın valilik ziyareti

- Bakana yemeni hediye edilmesi

- Bakanın belediye ziyareti

- Bakana yorgan verilişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 426 MB

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2)TMO GENEL MÜDÜRÜ KEMALOĞLU: ÜRETİCİNİN BİRAZ SABRETMESİ GEREKİYOR

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, serbest piyasada 7.5 - 8 liradan fındık satan üreticiyi eleştirerek, \"Bu yanlış anlaşılmasın, üreticiler bize yardımcı olması gerekiyor. Çok panik yapmaması gerekiyor, biraz sabretmesi gerekiyor. Ucuza fındığını satmaması gerekiyor\" dedi. Ordu\'ya gelen TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, bir otelde basın toplantısı düzenledi. TMO\'nun fındık alımına ilişkin açıklamalarda bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan İsmail Kemaloğlu, bugüne kadar 3 bin üreticiden 5 bin ton fındık alımı yaptıklarını söyledi. Şuana kadar 22 bin üreticiye 55 bin ton fındık için randevu verildiğini, 20 gün - 1 ay süreli randevuların gerçekleşme oranının da yüzde 70 civarında olduğunu belirten Kemaloğlu, ödemelerin de 15 günden 1 haftaya çekildiğini belirtti.

ÜRETİCİNİN ÇOK PANİK YAPMAMASI GEREKİR

Önümüzdeki günlerde fındık fiyasasının daha da oturacağını belirterek, serbest piyasada pazara fındık indiren üreticileri eleştiren İsmail Kemaloğlu, \"Üreticilerimizin fiyat beklentisi var. Bende yörenin çocuğuyum, benim babamda fındık üreticisi. Ama ortada ciddi bir algı sorunu var. Hükümet bir karar vermiş, fındığa müdahale kararı almış. 10 lira, 10.50 lira müdahale fiyatı açıklamış. Bizim Giresun kalitede gerçekleşen fiyat 10.71 TL. Açıkladığımız fiyat 10.50 TL. Kamuoyunda ne deniyor; fındık 7 lira, 8 lira. Sormak gerekmez mi \'hangi fındık?\'. Randımanı 35-40 aralıksa 7.5 - 8 lira tartışabilirsiniz. Ama 50 randıman fındık, TMO\'nun kriterlerinde belirlediği fındığı benim Karadenizli hemşerim gidip 7.5 - 8 TL\'ye satmasın. Bir hafta, 10 gün sabreder. Biz bize yönelen fındık üreticisinin bütün fındığını almayı taahhüt ediyoruz. Para sorunumuz yok, 1 hafta içinde ödeyeceğiz. Bu yanlış anlaşılmasın, üreticiler bize yardımcı olması gerekiyor. Çok panik yapmaması gerekiyor, biraz sabretmesi gerekiyor. Ucuza fındığını satmaması gerekiyor. Eğer üreticiler bu konuda bize yardımcı olursa kısa sürede fındık fiyatı yerini bulacaktır\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu\'nun basın toplantısında açıklaması

-TMO fındık alımından ve depodan görüntüler

(SÜRE: 5.42 Dk) (BOYUT: 337 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

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3)BALONLAR BÖYLE PATLADI

MERSİN\'de bir işletmenin kuruluş yılı kutlaması sırasında yerde yakılan meşalenin isabet ettiği balonların patlama anı cep telefonu ile kaydedildi.Adnan Menderes Bulvarı\'nda faaliyet gösteren kafenin açılışının 1\'nci yıl kutlaması davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Kutlama için çok sayıda balonlar bir görevli tarafından tutulurken, işletmeci Zeyni Ceylan ise masa konulan pastayı kesmek üzere harekete geçti. Bu sırada, tutulan balonlar, yerde ateşlenen meşalenin isabet etmesiyle bir anda patlayarak Ceylan\'ın üzerinde alev topuna dönüştü. Balonların patlaması sonucu saçları ve yüzü yanan Zeyni Ceylan hafif yaralandı. Zeyni Ceylan, kazanın ucuz atlatıldığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Hazırlık yapılırken

- Balonlar getirilirken

- Salondan görüntü

- Kutma için bağıran çalışanlar

- İşletme sahibi Zehni Ceylan’ın görüntüsü

- Balonlar Ceylan\'ın arkasında dururken

- Balonlar ateş ile temas ederken

- Balonların patlama anı

- Ceylan\'ın eğilmesi ve uzaklaşması

SÜRE: 10 SANİYE BOYUT:11,6 MB

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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4)ŞANLIURFA\'DA TEHLİKELİ ÇALIŞMA

ŞANLIURFA\'da vince bağlanan halatının üzerine oturarak metrelerce yükseklikteki tabelanın montajını yapan işçi, tehlikeye davetiye çıkardı.Esentepe Mahallesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi GAP Vadisi 4. Etap Park Yapım işini gösteren tabelanın montajını yapan işçi, tehlikeli bir yöntemle çalıştırıldı. Sepetli bir vinç kullanmak yerine normal bir vincin kancasına bağlanan halatta oturarak metlerce yükseklikte tabela montajı yapan işçi, adeta canının hiçe saydı. Kask takmayan, yüksekte çalışma ekipmanlarından kullanmayan işçiyi görenler, uzun süre şaşkın bakışlarla izledi. Tabela montajını tamamlayan işçi, daha sonra vinçle yere indirildi.

Görüntü Dökümü

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- Vince bağlanan halatla yüksekte çalışan işçi

- Tabela montajını yapan işçi

- Vinçle indirilen işçi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 118MB

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5)7 İLDE 84 BİN LİRA DOLANDIRAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

KAHRAMANMARAŞ\'ta, telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttıkları Suriyeli 21 yaşındaki Eyhem E.\'yi 11 bin lira dolandıran 2 şüpheli, Batman\'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin, 7 kentte aradıkları kişileri 84 bin lira dolandırdıkları belirlendi.

Kahramanmaraş\'ta oturan Suriyeli esnaf Eyhem E.\'yi geçen pazartesi günü telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtıp cep telefonu hattının kopyalandığını, karakola dilekçe vermesi gerektiğini ve tüm parasını PTT hesabına yatırmasını istedi. Bunları yapmaması halinde 8 yıl hapis yatacağı öne sürülen Suriyeli, dolandırıcıların verdiği PTT hesabına 11 bin lira yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Eyhem E., polise başvurarak şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, paranın yatırıldığı PTT hesabına bloke koydurdu ve dolandırıcıların Batman\'da olduğunu belirledi.

Kahramanmaraş\'tan Batman\'a giden iki polis, bu kentteki polislerle koordineli olarak yaptıkları çalışmada PTT şubesinden parayı çekmeye çalışan 27 yaşındaki Murat E. ve 25 yaşındaki Ömer E.\'yi yakalayıp gözaltına alındı. Polis tarafından Kahramanmaraş\'a getirilen 2 şüphelinin yapılan kimlik tespiti ve sorgusunda Suriyelinin 11 bin liralık dolandırıcılığın yanı sıra yine telefonla aradıkları 6 kişiye daha kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp isimlerine FETÖ adına hesap açıldığını, birçok GSM hattı açıldığı bahaneleriyle Antalya\'dan 10 bin, Düzce\'den 15 bin, İstanbul\'dan 3 bin, İzmir\'den 15 bin, Ordu\'dan 5 bin ve Trabzon\'dan 25 bin lira olmak üzere toplam 84 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

GERÇEK POLİSLERE İNANMADI

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan 2 kişi, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Dolandırıcıların son olarak 11 bin lirasını dolandırdığı Eyhem E. ise, dolandırıcıların yakalandığını söylemek için kendisini arayan polislere de inanmadı. Bunun üzerine polisler, ekip aracıyla gittikleri Suriyeliye işyerinde parasını teslim etti.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet Müdürlüğü

- Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

- Şüphelilerin polis araçlarına bindirilmesi

- Araçların gidişi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-KAHRAMANMARAS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 47 MB

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6)TOKAT\'TA 155 POLİS İMDAT HATTINA İLGİNÇ İHBARLAR

TOKAT İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, \'155 Polis İmdat Hattı\'na bu yıl içerisinde şu ana kadar bin 668 ihbarın yapıldığını, bunların 112\'sinin asılsız olduğunu söyledi. Rapor alamayınca sağlık kuruluşu için bomba ihbarı yapan genç en dikkat çekici asılsız ihbar olarak kayıtlara geçti. Su kesintisinin giderilmesini isteyen, köpeklerini zaptedemeyen ve babasının ev getirilmesini isteyenler de polisi aradı.

Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, halkın 155 Polis İmdat hattını arayarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ve kendilerine yardımcı olduğunu söyledi. Asılsız ihbarların da kendilerine ulaştığını söyleyen Topaloğlu, \"Geçen aylarda bir öğrenci okula gitmiyor. Gitmediği için de kendi bölgesindeki bir sağlık kuruluşuna gidiyor, doktordan rapor istiyor. Tabi rahatsızlığı yok. Doktorumuz da rahatsız olmadığı için raporu vermiyor. Bunun üzerine genç kardeşimiz, 155 Polis İmdat hattını arayarak gittiği sağlık kuruluşuna bomba konulduğunu söylüyor. Bizim için çok önemli bir konu. Bütün ekiplerimizi sevk ettik. Sağlık kuruluşu boşaltıldı. Arama yapıldı ve öyle bir şeyle karşılaşmadık. Tabi bu önemli bir hadise, ekipleri de meşgul etti. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. İhbar eden hakkında da adli işlem başlatılmış oldu. Bu tür kendi çıkarları için art niyetli kullanıcılarda da biz konunun gereği adli mercilere intikal ettiriyoruz\" dedi.

\"KÖPEKLERİ ZAPT EDEMEYİNCE POLİSİ ARIYOR\"

Polisi ilgilendirmeyen olaylarda da 155 Polis İmdat hattının arandığını belirten Topaloğlu, şöyle konuştu:

\"Vatandaşın birinin elektrikleri yokmuş 155\'i arıyor \'benim misafirim var hemen elektriklerimizi verin\' diye. Borcundan dolayı elektrikleri kapanmış uzun süre evde olmadığı için. Benim misafirim var elektriklerimi açın diyor gecenin bir saatinde. Bir vatandaş 2 tane kangal köpeği almış bahçesine bağlamış, köpekleri zapt edemeyince ekipleri arıyor, \'bana yardımcı ekip gönderin\' diye. Mesela su borusu patlamış \'benim bahçemi su bastı hemen ekip gönderin\' diyor. Bir çocuk 155 Polis İmdat hattını arıyor, \'Babam eve gelmiyor. Babama ulaşamıyoruz, ben size telefon numarasını versem irtibat kurabilir misiniz ? Hangi kahvede ise bulun da eve getirin\" şeklinde ihbarda bulunuyor.\"

\"BU BİR VATANDAŞLIK GÖREVİDİR\"

155 Polis İmdat hattının çok önemli olduğunu kaydeden İl Emniyet Müdürü Topaloğlu şöyle devam etti:

\"Gelişmiş ülkelerde vatandaş her gördüğü olayı polise ihbar ediyor. Bu bir vatandaşlık görevidir. Toplumsal bazı kesimlerde bunu muhbirlik olarak halkımız algılıyor. Aslında bu muhbirlik değil vatandaşlık görevidir. Polis veya vatandaş suç işlendiğinden itibaren 155 Polis İmdat hattını arayarak vatandaşlık görevini yerine getirmiş oluyorlar. Bu muhbirlik değil devletimize, polise yardımcı olmaktır.\"

Müdür Topaloğlu, kentte 112 Acil Çağrı Merkezi\'nin yakın zamanda faaliyete geçeceğini ve bu şekilde tek bir çağrı merkezinin oluşacağını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Emniyet Müdürlüğü binası

-Müdürün açıklamaları

-Ekiplerin görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

(254 mb)