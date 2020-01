DHA YURT BÜLTENİ-7

MALATYA\'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASINA DEVAM EDİLDİ (EK)

1)EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI DİNLENDİ

Malatya\'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görülen davanın bugünkü duruşmasında o gece 7\'nci Ana Jet Üssü’nde olayları yatıştırmakla görevlendirilen Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Kamalak tanık olarak dinlendi. Kamalak, tutuklu sanıklardan üssün eski komutanı Emin Ayık\'ın kendilerini sabah kadar oyaladığını söyledi.Fethullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından 15 Temmuz\'da düzenlenen darbe girişiminin Malatya ayağına yönelik görülen davada sanıklar hakim karşısında çıktı. Yakınca Spor Salonu\'nda görev yapan Malatya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülmeye başlayan 5\'İnci duruşması tanıkların dinlenmesi ile başladı. 15 Temmuz günü 7. Ana Jet Üssü\'nde güvenliğin sağlanması için görevlendirilen Malatya Emniyet il Müdür Yardımcısı Mustafa Kamalak, tanık olarak mahkemede verdiği ifadede o gece neler yaşandığını ayrıntıları ile olaydan sonra savcıya anlattığını belirterek, 7\'nci Ana Jet Üssü\'ne Vali ve Emniyet Müdürünün talimatı ile gittiğini söyledi. Amaçlarının havaalanının pistini kapatmak ve uçakların uçuşunu engellemek olduğunu ifade eden Kamalak, şöyle dedi: \"15 Temmuz gecesi Emniyet Müdürümüz \'Kırmızı alarm\' diyerek bizi acil olarak Emniyet Müdürlüğüne çağırdı. Emniyet Müdürümüz 10 dakika içinde görev taksimi yaptı ve ben de daha öce havaalanında görev yaptığım için o bölgeyi biliyordum. Saat 23.00\'te havaalanına ilk gittiğimde bir hareketlilik gözükmüyordu.\"

İlk olarak havaalanı müdürü ile birlikte pisti kapattıklarını belirten Kamalak, dönemin 7\'nci Ana Jet Üssü Komutanı tutuklu sanık Tuğgeneral Emin Ayık\'ın kendilerinden sürekli kaçtığını ve zaman kazanmaya çalıştığını ileri sürdü. Sabaha karşı 7 uçağın geldiğini ifade eden Kamalak, \"7 uçak yaklaşık 1-1.5 saat havada döndü. Emin Ayık, yanımıza gelerek uçakların inmesini istedi. Emniyet Müdürü ve vali ile görüşerek, uçakların inmesine müsaade ettik. Uçakların çok pahalı olduğu ve Amerika\'dan zorla alındığı, yakıtlarını bitmesi sonucu düşebileceği göz önüne alınarak indirildi\" ifadelerini kullandı.

EMİN AYIK\'TAN SORU

Uçakların indirilmesi ardından aralarında bulunan 39 personeli gözaltına almak istediklerini ancak Emin Ayık\'ın buna müsaade etmediğini savunan Kamalak, \"Daha sonra haklarında gözaltı kararı verilen 39 kişiyi gözaltına alarak Polis Okulu\'na gönderdik. İkinci gün ise, Emin Ayık\'ı gözaltına aldık. Teknik eleman çağırarak o uçakların panellerini söktük. 7\'nci Ana Jet Üssü\'ndeki F-16 uçaklarının kalkışını da kontrol altına aldık\" diye konuştu.

Düzce Cezaevi\'nden SEGBİS ile bağlanan tutuklu sanık dönemin 7\'nci Ana Jet Üssü Komutanı Emin Ayık, sorulara yanıt verirken, \"15 Temmuz\'da İl Emniyet Müdürlüğü\'nde görev taksimi yapılıyor, uçakların inmesini engellemek için görev yapıyorsunuz. Gelir gelmez neden üs komutanıyla temas kurmadınız\" diye sordu.

Kamalak, bunun üzerine \"Ortada hain bir teşebbüs var, üs komutanını kim olduğunu bilmem ben görevimi yaptım. Komutanı kim, subayı kim bunun peşinde koşmam ben kendi işimi yaparım. Havaalanında yetkili bendim, görev bana verildi. Benim ağzımı bozmayın, sabaha kadar bizi oyaladınız\" diyerek yanıt verdi.

Tutuklu sanıklardan havacı pilot Tuncay Öztürk ise tanık Kamalak\'a \"Pisti kapatmak için ne yaptınız. 14 aydır bu nedenle yatıyoruz, vatan görevi için oraya gittik\" diye sordu. Kamalak ise \"Tek hedefimiz vardı, itfaiye araçlarını piste koyduk ve bu şekilde pisti kapatmaya çalıştık\" dedi.

SPOR MU YAPACAKTINIZ?

Başbakanlık müdafi avukat Bayram Taşkın söz alarak, duruşmada \"O gece saat 21.00 itibariyle tüm Türkiye\'de hava sahası uçuş yasağı vardı. Niye çalıştırıyorsunuz o uçakları spor mu yapacaktınız\" diye sorunca sanık ve sanık avukatları bu duruma tepki gösterdi. İzleyicilerden de bazıları sanıklara tepki gösterince kısa süreli gerginlik oldu. Bu arada son duruşmada karacı ve havacı asker dosyasının ayrılmasına karar verilirken, yeni heyet her iki dosyanın da aynı davada görülmesine karar verdi. Bazı sanık avukatları bu karara itiraz etti.

UÇAKLARIN İNMEMESİ İÇİN TÜM CİHAZLARI KAPATTIK

Duruşmada daha sonra darbe girişimi sırasında Malatya Havaalanı\'nda müdür olan Hakan Aydoğan tanık olarak dinlendi. Aydoğan, darbe gecesi uçakların uçmasına neden olan bütün sistemlerin kapatılması için kuleden talimat verildiğini ve havalimanında bulunan iki cihazı kapattırdığını söyledi. Dönemin Valisi Mustafa Toprak\'ın kendisiyle telefonla görüşerek, havalimanına hiçbir uçağın kalkmayacağı ve indirilmeyeceği talimatını verdiğini ifade eden Aydoğan, şöyle dedi:

\"Kule, bize 7 kargo uçağının havalimanımıza geldiğini, kapattığımız cihazları açmamızı söyledi. Biz de apronu itfaiye araçları, iş makineleri var, bunlarla kapattık. Kule bizden isteyince tereddütte düştük. Vali beyin korumaları aradı, valimize 7 kargo uçağının havalimanımıza gelmekte olduğunu söyledim. \'O üsse uçak inmeyecek, kalkmayacak\' talimatını verdi. Vali bey, \'O pisti kapatmazsan, seni de tutuklarız\' dedi. Üs komutanı Emin Ayık ile yüz yüze görüştük, valimizin kesin talimatı var \'o uçaklar buraya inmeyecek\' dedim. Ayık, \'valimizle görüştüm o uçakları indireceğiz\' dedi. Vali beyi aradım \'kesinlikle öyle bir görüşme olmadı uçaklar inmeyecek\' dedi. Uçaklar saat 04.30 gibi inmeye başladı. Cihazlarımız açık değildi, askeriyenin radarları var, öyle inmeye başladı. 7 uçak indikten sonra arkadaşlara talimat verdim, kuleye ulaşın, ana pisti kapatıyoruz\" dedim. Pisti araçlarla kapattık. Belediye araçları geldi, onları piste dağıttık.\"

Duruşma diğer tanıkların dinlenmesi ile devam ediyor.

MALATYA/DHA

2)MARDİN\'DE HER TÜRLÜ YÜRÜYÜŞ VE AÇIKLAMALAR 43 GÜN SÜREYLE İZNE BAĞLANDI

MARDİN Valiliği, 7 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında, il genelinde her türlü yürüyüş, açık ve kapalı alanda yapılacak basın açıklamaları ile toplantıların, kaymakamlıklardan alınacak izne bağlandığını duyurdu.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, terör örgütlerinin, ülkenin birlik ve bütünlüğüne kasteden eylemlerini çok farklı yol ve yöntemlere başvurarak sürdürdüğü, bir yandan yollara el yapımı patlayıcı döşeyerek güvenlik güçlerine ve masum vatandaşlara silahlı saldırıda bulunmak gibi terörist yöntemler kullandığı, öte yandan anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşleri gibi temel hak ve özgürlükleri istismar ettikleri belirtilerek, şöyle denildi: \"Ayrıca elde edilen istihbari bilgilerde, yapılacak etkinliklere ve toplantılara katılacak kişilere karşı terör örgütlerinin çeşitli saldırı vb. provokatif eylemlerde bulunabileceği ve yine barışçıl etkinliklerin terör örgütleri tarafından istismar edilerek örgütlerin propagandasına dönüştürülebileceği ve yine benzer etkinliklerin karşıt görüşlü gruplar arasında istenmeyen olaylara neden olabileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle; gerekçeler ve ilgili kanun maddelerinin verdiği yetkilere dayanarak, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması amacıyla; ilimiz genelinde devlet kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi programlar ve etkinlikler hariç 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan her türlü yürüyüş, basın açıklaması, kapalı ve açık yer toplantısı, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, afiş, pankart asma ve bildiri dağıtma vb. tüm etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun Ek-1 Maddesi kapsamında açık alanda düzenlenecek olan oyun, temsil, çeşitli şekillerdeki gösterilerin 07/09/2017 Perşembe gününden 19.10.2017 Perşembe gününe kadar 43 gün süre ile kaymakamlıklardan alınacak izne bağlanmıştır.\"

Nezir GÜNEŞ-MARDİN/DHA

3)ANNEMİ ARAYACAĞIM DİYEN HIRSIZ ENGELLİ VATANDAŞIN TELEFONU ALIP KAÇTI

KAYSERİ’de çağrı merkezinde çalışan 25 yaşındaki engelli Mesut Yeşil, yanına yaklaşan ve telefonunu isteyerek “Annemi arayacağım, telefonunuzu verip, yardımcı olur musunuz?ö diyen 30 yaşlarındaki bir erkek tarafından gasp edildiğini belirtti. Merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda eski sanayideki çağrı merkezinde çalışan Mesut Yeşil, işe gitmek için sabah saatlerinde Düvenönü tramvay durağına doğru yola koyuldu. Ara sokaktan geçtiği sırada yanına birinin yaklaştığını söyleyen Yeşil, kendisinden yardım isteyen kişiye acilen annesini araması gerektiğini belirtmesi üzerine cep telefonunu verdiğini ve daha sonra adını soyadı bilemediği kişinin durumundan faydalanıp kaçtığını belirtti.

\"ENGELLİ OLDUĞUM İÇİN DURUMUMDAN FAYDALANDI, PEŞİNDEN KOŞAMADIM\"

Yeşil, “Her zaman olduğu gibi işe gitmek için tramvay durağına doğru yürüyordum. Ara sokağa girince yanıma biri yaklaştı ve bana ‘Acil annemi aramam lazım, yardımcı olur musunuz?’ dedi. Ben de tabii dedim ve insanlık gereği telefonumu verdim. Önce aradı ve meşgul dedi. Sonra bana ‘Ben de tramvay durağına gidiyorum, beraber gidelim, bir daha arayayım’ dedi. Benimle birlikte yürüdü, telefonum elindeydi ve sonra ara sokağa yönelerek, kaçmaya başladı. Arkasından bağırdım ama çevrede de kimse yoktu. Engelli olduğum için peşinden de koşamadım. Durumumdan faydalandı. Saat 08:45 sıralarında oldu olay. Daha sonra en yakın karakola gittim ve şahıstan şikayetçi oldumö dedi.

\"İYİ NİYETİMİN KURBANI OLDUM\"

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de esnaflardan alıp, polise verdiğini ifade eden Yeşil, “Ne yazık ki görüntülerde kaçtığı an yok. Çünkü o ara sokakta güvenlik kamerası bulamadım. Ama benim yanıma gelişi ve ara sokağa dönüşümüzün görüntüler var. Polise teslim ettim. Polis çalışma başlattı. İnşallah, hırsız kısa zamanda yakalanır. Çünkü nasıl kazandığımı ben bilirim. Telefonum yaklaşık 4 bin TL civarında. Bu kişiler başka insanları da mağdur etmesin. Ne yazık ki iyi niyetimin kurbanı oldum. Yapmak istediğim iyiliğin kurbanı oldu. Oyda ben karşılık beklemeden, insanlık namına telefonumu annesini araması için vermiştim, ama engelli olmamdan faydalanıp, beni gasp ettiö şeklinde konuştu.

4)POP MÜZİK ŞARKICISI ELİF KAYA AİLESİNİN BAHÇESİNDE FINDIK TOPLADI

ORDULU olan pop müzik şarkıcısı Elif Kaya, fındık mevsimi nedeniyle geldiği memleketinde ailesiyle birlikte kendilerine ait fındık bahçesine girip hem şarkı söyledi hem de fındık topladı.

Memleketi Ordu\'nun Fatsa İlçesi olan pop müzik şarkıcısı Elif Kaya, Yavaş Mahallesi\'ndeki fındık bahçesinde ailesiyle birlikte fındık topladı. Bir yandan şarkı söyleyen bir yandan da fındık toplayan Kaya, \"Fındık toplamayı çok özlemişim. Albüm ve klip çalışmaları nedeniyle 2 senedir memleketime gelmiyordum. İyi ki geldim, fındığa da yetiştim. İnsan işini severek yapıyorsa zor diye bir şey yok. Fındık toplamak da şarkı söylemek de o zaman daha da kolaylaşıyor. Yeter ki işinizi severek yapın. Hem stres atıyorsunuz hem de toprakla bütünleşiyorsunuz. Köyü olanların sık sık köylerine gelmesi gerekiyor. Fındık dünyada çok tüketilen bir ürün ama ne yazık ki neredeyse maliyetine satılıyor. Yetkililerin fındık konusuna el atıp hak ettiği değerden alınmasını istiyorum\" dedi.

5)TEKERLEKLİ SANDALYESİ ÇALINAN HAKAN\'I SEVİNDİRDİLER

MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'ndeki evlerinin önünden tekerlekli sandalyesi çalınan spinal muskuler atrofi (SMA) hastası 9 yaşındaki Hakan Polatlar\'a Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yardım elini uzandı. Alınan akülü tekerlekli sandalye, evinde kendisine teslim edilen Hakan Polatlar, büyük sevinç yaşadı.Altı aylık bebekken SMA hastası olduğu belirlenen ve bu nedenle yürüyemeyen Atatürk İlkokulu 3\'üncü sınıf öğrencisi Hakan Polatlar\'ın, Atatürk Mahallesi, Kemalpaşa Sokak\'taki evlerinin önünde bulunan tekerlekli sandalyesi, geçen 8 Eylül sabahı çalındı. Tekerlekli sandalyesinin çalındığını öğrenen Polatlar, gözyaşlarına boğuldu. Kenan- Türkan Polatlar çifti, 6 çocuklarından biri olan Hakan\'ın tekerlekli sandalyesinin çalınmasıyla yıkıldıklarını belirtip, soluğu poliste aldı, şikayetçi oldu. Harekete geçen polis, tekerlekli sandalyeyi çalan kişi veya kişilerin yakalanması için çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı, soruşturma başlattı.

YILIN ANNESİ SEÇİLMİŞTİ

Oğlunu her gün okula götürüp getirdiği için geçen 12 Mayıs\'ta \'Yılın Annesi\' seçilip, Turgutlu Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez tarafından plaket ile ödüllendirilen Türkan Polatlar, oğlunun evde sıkılıp dışarı çıkmak istediğini, ancak tekerlekli sandalyesi çalındığı için götüremediğini söyledi. Anne Polatlar\'ın bu feryadının ulusal ve yerel gazeler ile internet sitelerinde haber olarak yer alınmasının ardından telefonla aileye ulaşan çok sayıda hayırsever, yardım etmek istedi. Ancak Turgutlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı devreye girip, Polatlar\'a akülü tekerlekli sandalye hediye etti.Polatlar\'a akülü tekerlekli sandalyesi Turgutlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Dilşat Can Çayır ve vakıf görevlileri tarafından teslim edildi.Akülü tekerlekli sandalyeye kavuşmanın sevincini yaşayan Hakan Polatlar, \"Tekerlekli sandaylem çalındı. Neredeyse her yeri aramımıza rağmen bulamadık. Sağolsunlar, bana akülü tekerlekli sandalye hediye ederek, sevindirdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ederim\" dedi. Polatlar, daha sonra, akülü tekerlekli sandalyesine binip, gezerek deneme yaptı.Kenan Polatlar ise oğluna akülü tekerlekli sandalye alınmasını sağlayan herkese ve telefonla arayarak kendilerirnden desteklerini esirgemeyen hayırseverlere teşekkür edip, \"Bugünkü mutluluğun değeri olmaz. Hakan\'ı sevindiren herkesten Allah razı olsun. Türk halkının bu kadar birlik ve beraberlik içinde, mağdur olan insanların yanında olmaları gurur verici\" diye konuştu.

