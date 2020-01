DHA YURT BÜLTENİ-7

Bakan Gül: Kılıçdaroğlu saldırısını gerçekleştiren terörist SİHA\'larla vuruldu



ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, dün Kars\'ın Kağızman İlçesi\'nde etkisiz hale getirilen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Artvin\'deki konvoyuna saldırı düzenleyen gruptaki teröristin Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, SİHA\'larla ilgili sözlerine tepki gösteren Gül, \"Genel Başkanı Kılıçdaroğlu\'nun Artvin\'deki saldırısını gerçekleştiren, yüzbaşımızı şehit eden terörist işte bu SİHA\'larla vuruldu. Bunlardan mı rahatsız oluyorsun ey milletvekili? Sen kimin milletvekilisin?\" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep\'in Nurdağı İlçesi\'nde Ak Parti ilçe kongresine katıldı. Nurdağı Spor Salonu\'nda yapılan kongreye; Bakan Gül\'ün yanı sıra, Ak Parti Gaziantep milletvekilleri; Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Şamil Tayyar, Canan Candemir Çelik, Abdülkadir Yüksel ve Ahmet Uzer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, Ak Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci, CHP İlçe Başkanı Cahit Çirkin ve partililer katıldı. Kongrede konuşan Bakan Gül, Türkiye\'nin Ak Parti hükümetleriyle, 15 yılda 3 kat büyüdüğünü söyledi. Bazı çevrelerin Türkiye\'nin gelişmesi ve büyümesinden rahatsızlık duyduğunu ifade eden Bakan Gül, şöyle dedi:

\"Türkiye, ekonomide, üretimde, insan hakları, demokrasinin genişlemesinde büyüdü. Türkiye, AK Parti ile hamdolsun çok iyi bir noktaya geldi. Türkiye, emir alan bir ülke olduğu için değil, emir veren bir ülke olduğu için rahatsız oluyorlar. Rahatsız olsunlar. Rahatsız etmeye, millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Onların derdi; Türkiye\'nin büyümesi, onları gerdi. Türkiye büyüyorsa onlar rahatsız oluyor. Türkiye daha da büyüyecek. Rahatsız olanlara şimdiden buradan söylüyorum, daha da güçlenecek. Vatandaşımızın cebine giren para 100 lira ise, 300 lira olacak. 10 ekmeği varsa sofrasında, 30 ekmeğe çıkacak. İnsan hakları, demokrasi, özgürlükler, sanayi, fabrika bacalarımızın sayısı artacak. Türkiye çok güçlü şekilde yolunda emin adımlarla devam edecek. işte o yüzden rahatsız oluyorlar. Eğer bu ülke hala \'Memurumun parasını nasıl ödeyeceğim\' diye düşünen bir ülke olsaydı bugün Türkiye\'nin her zaman allayıp pullarlardı. nasıl bir Türkiye istiyorlar; \'Türkiye ne ölsün, ne olsun.\' \'Türkiye şaha kalkmasın, hasta adam olarak yatsın bizim için en makbulü odur.\' O hasta adam olan, borç dilenen para dilenen Türkiye yok artık. Türkiye, ay yıldızlı bayrağıyla, izzetiyle, şerefiyle, 80 milyonuyla dimdik ayağa kalkmıştır ve Allah\'ın izniyle Türkiye\'yi parçalamak, Türkiye\'yi bölmek isteyen, Türkiye\'yi geri götürmek isteyenlerle kararlı bir şekilde mücadelesini yapacaktır. Türkiye\'de ve dünyada hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hem ülkemizdeki saldırıların artmasının temel sebebi budur. \'Türkiye\'de Recep Tayyip Erdoğan başarılı olmasın, Türkiye iyi noktada olmasın da hatta batarsa batsın çok daha iyi olur\' diyen \'Hatta bize alan açılır\' diyen bir güruh var.\"

\"SEN KİMİN MİLLETVEKİLİSİN?\"

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini aktaran Bakan Gül, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu\'nun SİHA\'larla ilgili sözlerine de tepki gösterdi. Kars\'ın Kağızman İlçesi\'nde dün etkisiz hale getirilen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Artvin\'deki konvoyuna saldırı düzenleyen teröristin Silahlı İnsansız Hava Araçları ile etkisiz hale getirildiğini ifade eden Gül, şöyle konuştu:

\"Bakın terörle mücadeleyi biliyorsunuz. Bütün güvenlik güçlerimiz, polisimiz, Mehmetçiğimiz, hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın kararlı siyasetiyle bu mücadele devam ediyor. Bu ülkede 80 milyon vatandaşımızın hiç birini tehdit etmeyecek şekilde, bütün terör unsurlarının ülkemizi terk edinceye kadar bu mücadele devam edecektir. İster FETÖ, DEAŞ, PKK; hangi terör örgütü olursa olsun, bu örgütlerle mücadelemiz kararlı şekilde sonuna kadar devam edecek. Biz bir beka mücadelesi veriyoruz. Türkiye\'de ezanın, ay- yıldızlı, devletin bekası için bir mücadele yapıyoruz. Bir CHP milletvekili çıkıyor diyor ki; \'Bu silahlı İHA\'lar, sivilleri, vatandaşları vuruyor.\' Allah\'tan kork ya. Sen terörle mücadele kararlı bir şekilde canını ortaya koyan Mehmetçiğimize nasıl böyle bir şey söylersin? Hiç bir sivil vatandaşımıza asla bir tehlike oluşturmamaktadır terörle mücadele. Bakın dün basına da yansıdı. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu\'nun Artvin\'deki saldırısını gerçekleştiren, yüzbaşımızı şehit eden terörist işte bu SİHA\'larla vuruldu. Bunlardan mı rahatsız oluyorsun ey milletvekili? Sen kimin milletvekilisin? Türk milletvekilinin mi milletvekilisin? Bu 80 milyonun devletinde maaş almıyor musunuz? İnsan biraz haya eder, utanır. Devletine, hükümetine, memleketine böyle bir laf söylemeden iyice bir kez düşünür. CHP ne hali geldi? CHP, Cumhuriyet\'e, halka yabancı. Ama bu CHP\'ye, bu siyaset tarzına duyarlı CHP\'nin kendi tabanı karşı çıkacaktır.\"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu\'nu kast ederek, söylediği sözlere ilişkin CHP Genel Başkanı\'ndan ikaz, yalanlama, disiplin veya benzeri işlem yapıldığına dair bir açıklama olmaması nedeniyle herkesin aklına \'Acaba Genel Başkanı da böyle düşünüyor?\' sorusunun geldiğini söyledi. Gül, şöyle dedi:

\"Terörle mücadelemizi kararlı sürdüreceğiz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bütün milletimiz, el ele, omuz omuza bu hayasız akını durdurdu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın liderliğinde \'Ben milletin iradesinden başka hiç bir güç tanımadım. Ölümüne\' diyerek bütün milleti sokağa çağırdı ve milletimiz bekasının yanındaki bu mücadelede saf tuttu. Şimdi bu mücadele hukuk, adalet sınırları içerisinde devam ediyor. Birileri rahatsız oluyor. Neden? Bunların yargılanmasına da rahatsız oluyor. Ama Türkiye\'yi biz, sokakta bulmadık, Türkiye\'yi sokakta bulmadığımız gibi asla bu mücadelede de bir zafiyete izin vermeyeceğiz.\"

Tek liste halinde gidilen kongrede Mehmet Bali yeniden Ak Parti Nurdağı İlçe başkanlığına seçildi.

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Mustafa KANLI, Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

Bozdağ: Terör örgütüyle yapılan mücadeleyi \'alçaklık\' olarak nitelemek büyük bir densizlik

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, “CHP\'nin bir milletvekili, Meclis\'te toplantı yapıyor ve burada da Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin güvenlik güçlerinin terör örgütüyle, teröristlerle yaptığı mücadeleyi \'alçaklık\' olarak niteleyen bir ihanetin içerisinde bulunuyor. Ya sen kimden yanasın, PKK\'dan yana mısın, yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nden yana mısın?\" dedi.

Bozdağ, Boğazlıyan Şeker Fabrikası\'nda üretim kampanyası başlama töreninde yaptığı konuşmada, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu\'nun, SİHA\'larla (Silahlı İnsansız Hava Araçları) ilgili açıklamalarına ilişkin, tepkilerini dile getirdi. Bozdağ, “CHP\'nin bir milletvekili, Meclis\'te toplantı yapıyor ve burada da Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin güvenlik güçlerinin terör örgütüyle, teröristlerle yaptığı mücadeleyi \'alçaklık\' olarak niteleyen bir ihanetin içerisinde bulunuyor. Ya sen kimden yanasın?. PKK\'dan yana mısın, yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nden yana mısın?. Güvenlik güçlerinin, aziz milletimizin ve devletimizin hukukunu korumakla mı görevlisin, yoksa teröristlerin, terör örgütlerinin hukukunu korumakla mı görevlisin? Böyle bir ihanet olabilir mi?. Ama bakın oluyor. Bu partinin Genel Başkanı çıkıp da bu milletvekiline \'sen benim güvenlik güçlerimin yaptıkları mücadeleyi nasıl alçaklık olarak nitelendirirsin\' diye ona \'seni gidi densiz\' diye hitap edemiyor. O diyemiyor ama biz diyelim bari, bundan daha büyük densizlik olur mu\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE’NİN GELİŞMESİ BAZI ÜLKELERİ RAHATSIZ EDİYOR\'

Almanya’da yapılacak seçimlerin bütün malzemesinin Türkiye olduğunu ifade eden Bozdağ, \"Türkiye’nin gelişmesi, kalkınması bugün dünyanın gıpta ile izlediği bir durum. Ama bazı ülkeleri de rahatsız ediyor. Almanya’da seçim var, Avusturya’da seçim var, Hollanda’da seçim var. Zannedersiniz orada halk, Türkiye’ye kim nasıl bakarsa, ona göre oy verir. Seçimlerin bütün malzemesi Türkiye. Bütün malzemesi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Yatıyorlar Türkiye’yle, kalkıyorlar Türkiye’yle. Yatıyorlar Recep Tayyip Erdoğan’la, kalkıyorlar Recep Tayyip Erdoğan’la. Ya sizin ne alıp veremediğiniz var Türkiye’yle, ne alıp veremediğini var Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’yla. Alman halkının sorunlarını niye konuşmuyorsunuz, Alman Devleti’nin sorunlarını niye konuşmuyorsunuz? Onu nasıl çözeceğinizi niye konuşmuyorsunuz? Onu konuşmuyorlar. Kendi ülkelerinin sorunlarını konuşmuyorlar, Türkiye’yi ve Türkiye’nin liderini konuşuyorlar. Kusura bakmayın, Türkiye’yi konuşmak, Türkiye’nin liderini konuşmak, Türkiye’yi ve Türkiye’ni liderini itibarsızlaştırmak için gayret yaparak Türkiye’ye zarar veremezsiniz. Her biri bir yandan tehdit savuruyor, ‘Gümrük Birliği’nin güncellemesini yapmayız, AB müzakere sürecini askıya almaya veya kaldırma, sonlandırma konusunu gündeme taşırız, ekonomik yaptırım yaparız, vatandaşları oraya göndermeyiz, şunu yaparız, bunu yaparız’ diye bol bol tehdit yapıyorlar. Bir ülkenin yöneticileri böylesi bir tehdidin içerisinde olabilir mi? İşte görüyorsunuz yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi ülkesi aleyhine ve milleti aleyhine kim hangi tehdidi yaparsa yapsın, bunlara asla pabuç bırakmaz, bırakmayız, izin de vermeyiz. Bu milletin ve devletin ulusal güvenliği söz konusu olduğu zaman hiçbir ülkenin veya gücün Türkiye’nin ulusal güvenliği aleyhine tavizler vermesini Türkiye’den beklememeli. Bütün dünyayı biz biz milletimiz ve devletimiz söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan karşıya alırız. Türk milletinin tarihi bunun örnekleriyle doludur. Bundan sonra da Türkiye’nin ulusal güvenliğinden taviz vermesini bekleyenler aldanıyorlar. Asla taviz vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin kökünü kazımak için kararlı mücadelemiz devam edecek. Türkiye’nin içerisini karıştırmak, kriz, kaos, karmaşa yaratmak için gönderilen casusların tepesine binmeye ve onları kodese tıkmaya devam edeceğiz. Herkes hesabını ona göre yapsın\" diye konuştu.

ALMANYA TERÖRE ALENEN DESTEK VERİYOR

Almanya’nın, Türkiye aleyhine faaliyet gösteren bütün terör örgütlerine açıktan destek verdiğini de ifade eden Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Almanya, PKK, FETÖ dahil bütün terör örgütlerine destek veriyor. Alenen destek veriyor. Toplantılar yapıyorlar, teröristlerin elebaşları telekonferansta toplantılarda konuşturuluyor. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı, bakanları konuşturulmuyor. Darbeyi yapmış darbeciler orada himaye görüyor. Sonra Türkiye’nin içini karıştırmak için Türkiye’ye gelmiş burada terör örgütlerine destek vermiş olduğu gerekçesiyle tutuklu olanlar var, onların da serbest bırakılmasını istiyorlar. Ya şimdi sormazlar mı, senin ülkenin aleyhine, terör örgütlerine destek veren bir Türk vatandaşı Almanya’da olsa sen serbest bırakır mısın? Bırakmazsın\" dedi.

\'ALMANYA, AB’NİN PATRONU BENİM DİYOR

Almanya’nın AB içerisinde kendisini üstün gördüğünü ve diğer ülkelerin de bunun farkında olduğunu belirten Bozdağ, konuşmasının devamında, \"Almanya, ‘Avrupa Birliği’nin patronu benim, ben ne dersem o olur’ bu rolü oynuyor. Bunu Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ve AB kurumlarının çok net bir şekilde gördüğünü ve değerlendirdiğini ben düşünüyorum. Almanya’da diğer üyeler gibi bir üyedir ve herkesin oyu bir tanedir ve eşittir, arada bir fark yoktur. Ama yaşanan bu tartışmalar gösteriyor ki, Almanya, ‘Benim oyumla sizin oyunuz eşit değildir’ diyor, ‘Benim liderlerimle sizin liderleriniz de eşit değildir’ diyor. Bu, AB’ye, AB üyesi ülkelerin halklarına ve AB üyesi ülkelere açık bir saygısızlıktır, açık bir hakarettir. Eminim ki, onlar kendi egemenliklerine, kendi bağımsızlıklarına sahip çıkacak ve ülkeler arası ilişkilerin AB’nin işleyişine ve AB’nin değerlerine zarar vermesine engel olacak iradeyi ortaya koyacaklardır\" dedi.

\'TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAŞINA ÇÖKMEYE DEVAM EDİYORUZ\'

Terör örgütleriyle mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğini ve devam edeceğini söyleyen Bozdağ, “Türkiye’nin her yerinde değişmeler, eş zamanlı gelişmeler ve olumlu adımlar, ülkemizin her alandaki göstergelerinin de olumlu anlamda değişmesine yol açacaktır. Hamdolsun bugün Türkiye, her türlü aleyhte yapılan çalışmaya, karalama kampanyalarına ve kirli operasyonlara rağmen bölgesinde huzur adasıdır, güven adasıdır, istikrar adasıdır. Ekonomisi her türlü olumsuzluklara karşı dirençli ve güçlü bir ülkedir. Türkiye’nin terörle mücadelesi kararlı bir biçimde devam ediyor. Dağında, taşında, ovasında, ininde, yuvasında, neresinde olursa olsun terör örgütlerinin başına çökmeye ve onlara yaptıkları ihanetin hesabını sormaya devam ediyoruz ve terörün kökünü kazıyana kadar da bu mücadele sürecektir. Yazı, kışı demeden sürecektir. Kim ne tür destek verirse versin, gizli açık ne tür kollamayı yaparsa yapsın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güvenlik güçlerinin nefeslerini onlar her an ensesinde hissedecekler. Bulundukları yerde bulunup tespit edilecek ve gereken müdahale yapılacaktır ve yapılıyor da. Bugüne kadar yapılanlar ortada. O yüzden herkes bir yerden bağırıyor\" dedi.

Atatürk heykelinin düşen kılıcının yerine yenisi konuldu

BALIKESİR\'İN Erdek İlçesi\'nde, Atatürk heykelinin elinde bulunan ve bir süre önce rüzgar nedeniyle düşerek zarar gören kılıcın yerine yenisi yapılıp konuldu. Heykeldeki bazı deformasyonlar ise heykeltıraş Hakan Şengönül tarafından giderilecek.

Erdek\'e bağlı, genellikle Selanik\'ten gelen göçmenlerin yaşadığı Çakıl Mahallesi\'ne, 1992 yılında Samsun\'daki Atatürk heykeli örnek alınarak benzeri yapıldı. Bu heykelde bulunan Atatürk\'ün elindeki kılıç iki yıl önce aşırı rüzgar nedeniyle düşerek zarar gördü. Çakıl Mahallesi sakinlerinin girişimleri sonucu, Recep Gencer Vakfı\'nın sponsorluğu, Erdek Belediyesi\'nin katkısı ile heykeltıraş Hakan Şengönül tarafından Atatürk heykelindeki düşen kılıcın yerine galvanizden yenisi yapılıp konuldu.

Bu çalışmanın sadece kılıç ile kalmayacağını söyleyen heykeltıraş Şengönül, \"Cam elyaftan yapılan heykel geçen süre içerisinde güneş, kar ve yağmur nedeniyle az da olsa deformasyona uğramış. Kılıcı yapıp taktık. Deformasyonları da bir hafta içersinde gidereceğiz. Böylece Atatürk heykelinde hiçbir sorun kalmayacak\" dedi.

Çakıl Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Geçici, \"Biz, Selanik göçmenleriyiz. Hemşerimiz olan Atatürk\'ün heykelindeki bu sıkıntılar bizi rahatsız ediyordu. Girişimlerimiz sonrası bunları gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz\" diye konuştu.

Cahit Berkay\'a Şükran ödülü

Bu yıl 8\'incisi gerçekleşen Uluslararası Anadolu\'ya Şükran Buluşmaları nda usta müzisyen Cahit Berkay\'a \"Büyük Şükran Ödulü\" verildi. Ödülün fikir birliği içinde kararlaştırıldığını göstermek için toplumun her kesimini temsil eden kişiler sahneye gelerek sanatçıya ödülünü sundular. Odül son olarak Harry Poter gibi uluslararası filmlerin müziklerini yapan dünyaca ünlü Müzisyen Youki Yamamato tarafından takdim edildi. Ödül plaketi ünlü heykeltraş Serap Gümüşoğlu tarafından hazırlandı.

ARTIK SANATÇIYIM

Duygulu anların yaşandığı törende gözyaşlarını tutamayan usta müzisyen Berkay, ödülü hayatının en anlamlı ödülü olarak tanımladı. Bugüne kadar kendini çalgısı ya da müzisyen olarak tanıttığını belirten Berkay, \"Bu ödülle birlikte artık ben bir sanatçıyım\" dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Anadolu\'daki en büyük sanat buluşması olarak kabul edilen festivalde ilk kez bir duayen sanatçıya bir ödül verilmesi kararlaştırıldı. Berkay tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Sanat yaşamı boyunca yüzlerce ödül aldığını belirten usta müzisyen, bir köy meydanında, toplumun her kesimini temsil eden insanların fikir birliğiyle bir ödülün kendisine takdim edildiğini söyledi ve \"Bu ödülün benim için anlamı çok büyük\" dedi.

198 FİLM MÜZİĞİNE İMZA ATTI

Tören öncesi izleyenlere Berkay\'ın müziklerini yaptığı filmlerden bir kesit sunuldu. Selvi boylum al yazmalim, Öğretmen, Sultan, Ateş Böceği, Devlerin Aşkı, Dıla Hanım, Çiçek Abbas, Çöpçüler Kralı gibi filmlerin müziklerini yapan Berkay bugüne kadar 198 filmin müziğine imza attı.

MOĞOLLAR İLE NOSTALJİ

Cahit Berkay tören sonrası, aralarında merhum sanatçı Cem Karaca\'nın oğlu Emrah Karaca\'nın da bulunduğu Moğollar grubu eşliğinde bir konser verdi. Sanat yaşamında birlikte calıştıği Cem Karaca, Barış Manço gibi ölümsüz sanatçıların eserlerine de yer verdiği konserde büyük coşku yaşandı. Cahit Berkay ve Moğollar 2 saat boyunca sahnede kaldı ve izleyenlerin uzun yıllar hafızalarında kalacak bir müzik şöleni yaşattı.

\'Sakin şehir\' Eğirdir\'de triatlon heyecanı



ISPARTA\'nın \'Sakin Şehir\' unvanlı Eğirdir İlçesi\'nde bu yıl 15\'incisi düzenlenen Eğirdir Triatlonu yapıldı. 520 sporcunun katıldığı triatlon büyük çekişmeye sahne oldu.

Isparta Eğirdir Belediyesi tarafından düzenlenen Eğirdir Triatlonu limanda yapıldı. Eğirdir Traitlonu\'na Türkiye genelinden 2008 doğumlu sporcular ile 60\'lı yaşlara ulaşmış yaş aralıklarındaki kategorilerde sporcular katıldı. 520 sporcunun kayıt yaptırdığı triatlonda elit, genç, yıldız, minikler, paralimpik ve yaş grupları kategorilerindeki erkek ve kadın sporcular yarıştı. Yarışmalar Gençlik ve Spor Bakanlığı, Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediyesi ve Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı\'nın katkılarıyla gerçekleşti.

Elit, genç ve yaş grubu sporcular 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklete binme ve 5 kilometre koşuyla yarışmayı tamamladı. Yıldız sporcular 375 metre yüzme, 10 kilometre bisiklete binme ve 2.5 kilometre koşuyla yarıştı. M3\'ler önce 200 metre yüzme, 5 kilometre bisiklete binme ve 1250 metre koşu ile yarışı tamamladı. Diğer M kategoriler az mesafelerde yarıştı.

Eğirdir Belediye Başkanı DP\'li Ömer Şengöl, \"Gönül geçmiş dönemlerde olduğu gibi tekrar uluslararası platformda yarışların olmasını isterdi. Ama bu yıl bu imkanı sağlayamadık. Triatlon yarışlarının aralıksız 15\'inci defa ve ulusal düzeyde gerçekleşmiş olmasından dolayı da tabii ki mutluyuz. Belediyemiz bünyesinde işi öğrenen arkadaşlarımız var ve her geçen gün triatlon konusunda bizler de tecrübe sahibi olduk\" dedi.

Yarışmalara sporcuları ile katılan Alsancak Spor Kulübü Antrenörü Caner Algün, 2009 yılından bu yana triatlonla ilgilendiğini, 4 yıldan bu yana milli sporcu olduğunu söyledi. Bir sakatlık geçirmesi üzerine 2 yıldan bu yana antrenörlük yaptığını anlatan Algün, \"Eğirdir severek geldiğimiz bir merkez\" dedi. Sporcuları ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Algün, \"8\'inci sınıf öğrencimiz Akya Dila Bilgin, 2 yıldır yüzücümüz ve 1 senedir de triatlon ile uğraşıyor. Haftanın 5 günü bisiklet ve koşu olarak antrenmanlara devam ediyor. Gayet başarılı bir performans sergiliyor\" diye konuştu.

Akya Dila Bilgin de Alsancak Spor Kulübü\'ne kayıt olduktan 1 yıl sonra triatlon yarışlarına girme kararı aldığını anlatarak, bu yarışlarında eğlendiğini, hoşuna gittiği için bu sporu yaptığını ve ilerde daha başarılı olmaya hedeflediğini vurguladı. Bilgin, sporda geleceğinin olduğunu düşündüğünü de kaydetti.

