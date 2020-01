DHA YURT BÜLTENİ-7 

Başbakan Binali Yıldırım İzmir\'de 3 stadın temelini attı (2)

ESNAFI ZİYARET ETTİ, AYRILDI

Başbakan Binali Yıldırım, iki günlük İzmir ziyaretinin sonunda Buca\'daki temel atma törenlerinden sonra bir esnafın kendisini davet etmesi üzerine işyerine gitti. Burada bir süre kalan, beraberindekilerle birlikte esnafla sohbet eden Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Mustafa OĞUZ - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

======================================

Adalet Bakanı Gül: Terörle mücadeleyi baltalayacak sözlerin kabulü asla mümkün değildir

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile ilgili sözlerine tepki göstererek, \"Türkiye terörle mücadele ederken, terörle mücadeleyi baltalayacak bu gibi sözlerin kabulü asla mümkün değildir\" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Nizip İlçesi\'nde partisinin 6\'ncı Olağan Kongresi\'ne katıldı. Eski belediye sarayında yapılan kongreye; Gül’ün yanı sıra Ak Parti Gaziantep milletvekilleri; Mehmet Erdoğan, Şamil Tayyar, Canan Candemir Çelik, Abdülkadir Yüksel ve Ahmet Uzer ile partililer katıldı. Bakan Abdülhamit Gül, Ak Parti’nin milletin partisi olduğunu anlatırken hükümetlerinin Gaziantep ve Nizip’e yaptığı yatırımlardan sö etti. Bakan Gül, ana muhalefet partisi CHP’ye eleştirilerde bulunurken, şöyle dedi:

\"Ana muhalefetin son zamanlara Türkiye’nin ortak değerlerine karşı ne kadar yabancı olduğunu ne kadar farklı baktığını hepimiz görüyoruz. Bir defa Türkiye’deki meselelere söz söyleyecekseniz önce ayık kafada olacaksınız. Bakın birisi çıkıyor, eline bir şey tutuşturuyor FETÖ mensupları çıkıp onu açıklıyor; Adil Öksüz, ‘Şu kadar seyahat etti, yanında da bir kadın vardı ama tutuklamadılar, yakalamadılar’ diyor. Sonra anlaşılıyor ki o kişi bir yerde toptancılık yapan bir vatandaşmış. Yani Allah korusun bir gün Türkiye’nin yönetimini bunlara teslim etsek, toptancısı, kabzımalı, sebzecisi hepsini alır \'Adalet\' diye içeriye tıkarlar. Onların adalet anlayışı bu kadar. Bir tanesi sufle yapıyor eline kağıt tutuşturuyor çıkıp onu söylüyor. Bunların bu ülkeye hiçbir hayrı yok. Bugün FETÖ’cüler yargılanırken, adil tarafsız mahkemeler önünde çıkıp yürüyorsun. Dün yargıda siyasallaştığında vesaitçi anlayış içinde, ideolojik kararlar verdiğinde ve FETÖ’cülerin yapmış olduğu yargı içinde operasyonlar olurken neden çıkıp yürümediniz? Şimdi FETÖ’cüler hesap verirken seni yürüten motivasyon nedir? Kime hizmet ediyorsun? Bunlar gerçekten milletimizin, sorduğu haklı sorulardır.\"

\"SENİN SİVİLLERDEN ANLADIĞIN TERÖRİSTLER MİDİR?\"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu\'nun SİHA’lar ile yapılan terör operasyonunda ölenlerin sivil halk olduğu yönündeki sözlerine de tepki gösterirken, şöyle konuştu:

\"Bir diğer milletvekili de çıkıyor; Türkiye’nin birliği, bekası için terör örgütü ile mücadele eden asker, polis, hükümetimize iftira atıyor; ‘Bunlar sivilleri vuruyordu’ diyor. Senin sivillerden anladığın teröristler midir? Türkiye terörle mücadele ederken, terörle mücadeleyi baltalayacak bu gibi sözlerin kabulü asla mümkün değildir. Bunu bir CHP’li milletvekili söylüyor. Önce ben şunu söylüyorum CHP’nin tabanına Atatürk’ün kurduğu CHP, bu CHP midir? Atatürk’ün kurduğu CHP’li bir milletvekili Türkiye’nin bağımsızlığı için, bekası için askerin yapmış olduğu, Mehmetçiğin yapmış olduğu bir mücadelede, teröristleri öldürürken yapmış olduğu bir mücadelede, \'Siviller öldürülüyor\' diyen bir CHP milletvekili, Atatürk’ün kurduğu bir partinin vekili bu lafları söyleyebilir mi? Bakıyoruz CHP Genel Başkanı\'ndan bir söz çıktı mı? Bir söz çıkmadı. Disipline mi verildi? Hiçbir şey söylenmedi. CHP Genel Başkanının bu sessizliği kendi milletvekilinin, Mehmetçiğimize yapmış olduğu iftirayı kabul anlamına mı geliyor?\"

Konuşmaların ardından kongre yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut ilçe başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan yeniden başkan seçildi. Bakan Gül, daha sonra partisinin Karkamış ilçe kongresine katılmak için Nizip’ten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Programa katılanlar

- Abdülhamit Gül’ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyup BURUN-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-DHA)

==========================================

Ailesini katleden güvenlikçi yakalandı

MUŞ\'ta oğlu, eşi ve üç akrabasını öldürdükten sonra kayıplara karışan Şeker Fabrikası\'nda özel güvenlik görevlisi olan Mehmetcan Aykan, jandarmanın teknik takibi sonucu akrabasının evinde gözaltına alındı. Olay yerinde yaptırılan tatbikatta Mehmetcan Aykan\'ın \"Aile fertlerimi öldürdüğümü, evimi yıktığımı hatırlıyorum, başka birşey hatırlamıyorum\" dediği öğrenildi.

Sungu Beldesine bağlı Kültür Mahallesi\'nde 7 Ağustos akşamı meydana gelen olayda akşam nöbetinden çıkan özel güvenlik görevlisi 33 yaşındaki evli ve 4 çocuk babası Mehmetcan Aykan katliam yaptı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Aykan, önce 1.5 yaşındaki oğlu Musab ile eşi Ayten\'i vurdu. Ardından evinden çıkan ve yaklaşık 200 metre uzaklıktaki amcasının evine giden Mehmetcan Aykan, kız kardeşi Sultan, ağabeyinin eşi Vahide ve amcasının gelini Besra\'ya rastgele ateş etti. Her iki olayda yaralanan oğlu Musab ile ağabeyinin eşi Vahide Aykan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Diğer 3 kişi ise olay yerinde hayatlarını kaybetti. Ameliyata alınan yaralılar doktorların tüm müdahalesine rağmen sabaha karşı kurtarılamadı. Öldürülen aile fertlerinin cesetleri Muş Devlet Hastanesi morguna buradan da otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Katliam sonucu öldürülen 5 kişi dün gece toprağa verildi.

Mehmetcan Aykan\'ın, cinayeti işyerinin kendisine verdiği tabanca ile işlediği ve mermilerin bitmesinden sonra tabancayı cinayeti son işlediği evde bırakararak kaçtı. Polis ve jandarma kaçan katilin yakalanması için operasyon başlattı. Jandarma Özel Hakekat ekiplerinin teknik takibi sonucu Mehmetcan Aykan\'ın Karaağaçlı beldesindeki akrabalarının yaşadığı evine baskın yapıldı. 04.00 sıralarında yapılan baskınla gözaltına alınan Mehmetcan Aykan 14 kilometre uzaklıktaki evinin bulunduğu Sungu Beldesi\'ne götürüldü. Geniş güvenlik önlemi altında bugün 06.00 sıralarında cinayetin işlendiği iki evde de tatbikat yapıldı. Cinayeti nasıl ve neden işlediği sorulan Mehmetcan Aykan, \"Aile fertlerimi öldürdüğümü, evimi yıktığımı hatırlıyorum, başka birşey hatırlamıyorum\" dedi.

Yapılan olay yeri tatbikatı sonrası Mehmetcan Aykan ifadesi alınmak üzerien jandarma karakoluna götürüldü.

Görüntü Dökümü

---------------------

-güvenlik güçlerinin arama çalışmalarından görüntü

-Mehmetcan Aykan\'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: MUŞ (DHA)

========================================

Zeytinköy\'ün yaraları sarılıyor

Drone ile çekilen köyün üzerinden görüntü

MUĞLA\'nın Menteşe İlçesi\'ne bağlı Zeytinköy Mahallesi\'ndeki onlarca konut, ahır ve bini aşkın arı kovanına zarar veren; tarım arazileri ile çam ağaçlarıyla kaplı yüzlerce hektar alanı kül eden yangın sonrası bölge sakinlerin yaraları sarılmaya başlandı. Başka Menhteşe Kaymakamlığı olmak üzere sivil toplum kuruluşları bölge sakinlerine destek oluyor. Ayrıca bölgeye kurulan çadırların dışınca son olarak 22 konteynerlik bir alan, AFAD ekiplerince hazırlanmaya başladı.

Menteşe İlçesi\'nin kırsal Zeytinköy Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda geçen çarşamba günü çıkan yangın, bölge halkına kabusu yaşattı. Rüzgarın müdahaleyi güçleştirdiği yangın, ertesi gün de devam eden çalışmalarla söndürülebildi. Alevlerin iki kez içine girdiği, 136 hane ve 256 nüfuslu Kozağaç Dağı\'nın zirvesine yakın yerde kurulu Zeykinköy Mahallesi\'ndeki 57 ev ve 10 ahır ile 2 depo ise tamamen yandı. Ayrıca çok sayıda kovandaki arılar telef oldu. Söndürme çalışmalarına katılan köylüler ve ormancılardan bazıları, dumandan etkilendi. Yangında 300 hektarlık çam ormanı, 400 hektara yakın tarım arazisi ve makilik alanın zarar gördüğü belirtildi. 57 ev ve 10 ahır ile 2 depo ise tamamen yandı.

Yangın sonrası tüm partilerden milletvekilleri bölgeye giderek halkı ziyaret etti. Çeşitli sivil toplum kuruluşları da Zeytinköylülere destek oldu. Köylüler, mahallede temizlik çalışmalarına başladı. Zeytinköy\'e kurulan 12 odalı 6 büyük çadırın dışında beklenilen konteynerlerden de haber geldi. Gelen 18 konteynerin 6\'sı gece yerleştirildi.

Zeytinköy Muhtarı Güngör Uzun \"Acımız, üzüntümüz çok büyük. Yanan ormanlarımız, köylülerimizin yanan evleri 100-150 yıllıktı. Burada tarihin yarısı yok oldu. En büyük tesellimiz, yangının başladığı andan itibaren devletimizin yanımızda olduğunu görmek oldu. Sağolsun bizi hiç yalnız bırakmadılar. Hala da yardım geliyor. Yangının şokunu atlatmaya çalışıyoruz. Şu anda AFAD tarafından mahallenin alt kısmında belirlenen geniş bir alana ilk etapta 18 adet konteyner yerleştirilecek. 18 konteynerin 6\'sı dün gece AFAD ekiplerince yerlerine monte edildi. Alanın 22 konteyner alacak şekilde düzenlemesi yapılırken, elektrik ve su getirilmesinin ardından vatandaşlar konteynerlere yerleştirilecek. Konteynerler oturma odası, tuvalet banyo ve mutfaktan oluşuyor\" dedi.

Bölgede inceleme yapan ve köylülerle konuşan AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, \"Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Vatandaşlarımızın mağduriyetin süratle giderileceğini ve yanan ormanlık bölgenin hızlı bir şekilde ağaçlandırılması için gerekli girişimlerde bulunacağımızı ifade etmek istiyorum. Zeytinköylü hemşerilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının kontrol altına alınması sürecinde gönüllü bir şekilde emek gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum\" dedi.

HAYVANLARIN İHTİYACLARI DA KARŞILANACAK

İstanbul\'un Fatih Belediye Başkanı AK Partili Mustafa Demir de dün (cuma) öğle saatlerinde Zeytinköy\'e geldi. Önce bilgi aldı ardından STK\'ların dağıttığı karavananın başına geçerek köylülere yemek dağıttı. Mahalle sakinleriyle konuşan Başkan Demir, yanan evleri ve alanları gezerken cuma namazını da buradaki yangından etkilenmeyen camide kıldı. Başkan Demir, \"Bir nebze bile olsa onların sıkıntılarını, onlarla beraber olmak suretiyle, onlarla paylaşmaya geldik. Muhtarımızla, dernek başkanımızla, köyün kadınları ile yaptığımız görüşmelerde, camide, cami çıkışında her şeyden önce devletimizin, hükümetimizin böyle bir zamanda yanlarında olmasından son derece memnunlar. Kızılay\'ın, AFAD\'ın desteklerinden son derece memnun ve mutlular. Ama kendilerinin ihtiyaçlarının karşılandığın ancak hayvanlarının yemlerinin yangında, samanlıklarıyla birlikte yandığını söylüyorlar. Bunların da acil karşılanması gerektiğini söylediler. Biz de bu konuyu üzerimize bir görev ve vazife aldık. Bu hayvanların yemlerinin sağlanması ile ilgili bir çalışma başlattık arkadaşlarla. İnşallah buradaki caminin de ihyasını gerçekleştireceğiz. Bir de su sistemi var köyün. Hala yetersiz bir su sistemi. Özellikle yazın yetersiz hale geliyor. O mevcut su sistemini, su deposunu desteklemek adına artezyen talepleri kuyusu talepleri oldu. Onunla ilgili de arkadaşlara söyledik. Şimdi çalışmalara başlayacaklar. Uygun yerler neresiyle mevcut su şebeke sistemini besleyecek. yaz aylarında da onu ikamet bir artezyen kuyusu çalışması da başlatıyoruz\" dedi.

ZEYTİNKÖY\'ÜN ÜZEN HALİ YUKARIDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Zeytinköy\'de drone tarafından çekilen görüntüler, yangın kabusunun yarattığı dehşeti bir kez daha gözler önüne serdi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'nun yarın (pazar) bölgeye yapacağı ziyaret öncesinde; Zeytinköy\'de AFAD, Kaymakamlık, Belediye ve STK\'ların yoğun biçimde çalışmalarını sürdürdükleri, yanan telefon ve zarar gören elektrik hatlarının yenilenme çalışmalarına devam edildiği belirtildi. Orman ve itfaiye ekipleri ise bölgede nöbet tutmayı, çıkan her duman ve alevlenmeye müdahale etmeyi sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Drone ile çekilen köyün üzerinden görüntü

- Köy içinden görüntü

Haber: Yaşar ANTER -Kamera: Hülya ELTEŞ / MUĞLA (DHA)

=========================================

Kızılcahamam\'da yangın

ANKARA\'nın Kızılcahamam İlçesi\'ne bağlı Yanık Köyü\'nde çocukların yaktıkları ateş sonucu çıkan yangın, giderek büyüdü. Köyün hemen üzerinde devam eden yangına çok sayıda itfaiye ve arazöz müdahalede bulunurken, yaklaşık 5 hektarlık alanda bulunan meşelik yandı.

Yangın, Yanık Köyü\'nde, iddiaya göre çocukların ormanlık alana yakın bir yerde yaktıkları ateş sonucu başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Kızılcahamam Orman İşletmesi, Çankırı\'nın Çerkeş İlçesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nden gelen itfaiye ve arazözler müdahlede bulunuyor. Yangının, köyün yakınındaki ormanlık alana sıçramaması için müdahalede bulunuliyor. Çıkan yangında 5 hektarlık alanda bulunan meşelikler yandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yangından görüntüler

- Söndürme çalışmaları

- Detay

Haber-Kamera: Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM(Ankara), (DHA)-

==============================================

Mahallelinin bağımlı korkusu

ANTALYA\'da, sahibi tarafından yapımı durdurulan inşaata yerleşen madde bağımlıları, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Önlem alınmasını isteyen vatandaşlar, BİMER\'e şikayette bulundu.

Kepez İlçesi Teomanpaşa Mahallesi 2205 Sokak\'ta, 2 katlı bina, yapımı devam ederken müteahhidi bir suçtan dolayı tutuklanınca tamamlanamadı. Kimsenin ilgilenmediği inşaata zamanla evsiz ve madde bağımlıları yerleşti. Özellikle inşaatta kalan madde bağımlıları bölge sakinlerini terdin ediyor. Muhtarlık ve belediye başvurarak önlem alınmasını isteyen mahalle sakinleri, çağrılarına cevap alamayınca çareyi BİMER\'e şikayet etmekte buldu.

BİMER\'e şikayette bulunan mahalle sakinlerinden Oğuzhan Yeşil, konuyla ilgili polise de başvurduğunu söyledi. Polisin zaman zaman kontrol için geldiğini, kimlik kontrolü yaptığını, binada uyuşturucu madde kullanıldığını tespit ettiğini anlattı. Kontroller sırasında uyuşturucu kullanan bir kişinin de gözaltına aldığını kaydeden Yeşil, \"Ekipler inşaatı belediye aracılığıyla kapattıracağını söyledi. Ancak aradan geçen zamana rağmen bir şey yapılmadı. Madde bağımlıları halen burayı kullanıyor. Mahalleli tedirgin. Çocuğumuzu kapının önüne çıkartamıyoruz\" dedi.

GİREN ÇIKAN BELLİ DEGİL

Aynı mahallede oturan 65 yaşındaki Hatice Sarı ise binaya girenin çıkanın belli olmadığını belirterek, konuyu polise bildirdiklerini söyledi. Polis geldiğinde madde bağımlılarının kaçarak uzaklaştığını vurgulayan Hatice Sarı, \"Bağımlılar, polis gittikten sonra tekrar geliyor. Bu kez bize küfür edip tehdit ediyorlar. Giren çıkan belli değil. Alkol, uyuşturucu kullanıyorlar. Korkudan sokakta yürüyemez hale geldik\" diye konuştu.

\'ENGELLİ ÇOÇUĞUM VAR\"

Aynı sokakta oturan Döndü Boyunlu ise engelli çocuğunun olduğuna değinerek, \"İnşat yatak odamın tam karşısında. Balkona çıktığımda ister istemez birçok şey görüyorum. Artık şikayet etmekten bıktık. Buradan geçerken korkuyorum. Nasıl önlem alınacaksa biran önce alınsın \"dedi.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir, polis binayı sürekli kontrol altında tuttuğunu, ancak, bunun bir çözüm olmadığını söyledi. Binanın kapanması için belediyeye bildirim yapıldı. Onu bekliyoruz\" diye konuştu.

Muhtar Demir, 5 yıldır çözüm beklediklerini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

- İnşaatın dış plan görüntüsü

- Mahalleden inşaata PAN

- İnşaatın girişi ve odalardan görüntü

- İnşaatta yatak olarak kullanılan köpükler ve eşyalardan görüntü

- Uyuşturucu kullanımında kullanılan malzemelerin görüntüsü

- Oğuzhan Yeşil röp.

- Hatice Sarı röp.

- Döndü Boyunlu röp.

- Mahallelinin sokak ortasında kendi aralarında konuşması

- İnşaatın genel görüntüleri

- Teomanpaşa Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir röp.

- Mahallelinin inşaat içerisindeki görüntüsü

- Dışarıda evinin penceresinden bakan kadından inşaata PAN

- Binada daha önce çıkan yangının görüntüsü (VATANDAŞ CEP TEL ÇEKİMİ)

Haber:Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

============================================

HAK-PAR\'dan Irak\'taki referanduma destek

HAK-PAR Genel Başkanı Refik Karakoç, 25 Eylül\'de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nde yapılacak olan bağımsızlık referandumuna destek vereceklerini belirterek, \"Bu ulusal bir meseledir, herkesin sahip çıkması lazım. Biz Hak ve Özgürlükler Partisi olarak bu kararın arkasında, sonuna kadar duracağımızı ifade etmek istiyorum. Kürtler\'in bu hakkının karşısında bütün dünyanın saygı duyması gerekir, özellikle de bölge devletlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin. Türkiye\'nin neresinden bakarsanız bakın, Kürdistan\'ın bağımsız bir devlet olmasının da yararı var\" dedi.

Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Refik Karakoç, partililerle birlikte Güneydoğu Gazeteciler Derneği\'nde, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya Genel Başkan Karakoç\'un yanı sıra partili katıldı. 25 Eylül\'de Irak Kürdistan Bölgesel yönetiminde yapılacak olan bağımsızlık referandumuna destek vereceklerini açıklayan Karakoç, Türkçe, Kürtçe, Zazaca açıklama yaparak referanduma destek verdiklerini söyledi. Irak Kürtleri\'nin mücadelesinden ve taleplerinden vazgeçmediğini ifade eden Karakoç, \"Nihayet Kürdistan\'ın dört parçanın birisinde bağımsız devlet kurma fırsatı doğmuş ve bu fırsatın da Kürtler tarafından kaçırılmaması gerekir. Bu bakımdan Hak ve Özgürlükler Partisi, güneyde bu kararı alan siyasi parti, dini ve etnik azınlıkları. hepsini kutluyor, onlara başarılar diliyorum. Biz HAK-PAR olarak bu kararın arkasında ilk günden beri durduk, çeşitli etkinliklerle bu kararın daha yüksek bir oranda evet oyu çıkması için çaba gösterdik. Bütün Kürdistan partileri, STK\'larla, hükümet kanadıyla görüştük, duyduğumuz heyecanı, duygularımızı onlara ifade ettik. Bu meselenin bir ulusal mesele olduğunu anlattık. Bir parti meselesi olmadığını anlattık. Bütün Kürtler dünyanın neresinde yaşıyorlarsa yaşasınlar. Bir ağızdan, hep birlikte bu karara sahip çıkmak gerekir. Destek vermeleri gerekir dedik. Olumsuz tavır sergileyen partileri ziyaret etmek istedik. Onlara mesaj verdik ve dedik ki bu ulusal bir meseledir, herkesin sahip çıkması lazım. Eğer partiler arasında bir mesele varsa, bu sorunun önüne asla geçmemesi lazım\" dedi.

HAK-PAR olarak yurt içinde ve dışında, özellikle Avrupa\'da bu amaç için düzenlenen bütün faaliyet ve etkinliklere katıldıklarını anlatan Karakoç, seçim gününe kadar da katılmaya devam edeceklerini ifade etti. Seçimlere katılmak üzere bir heyet görevlendirdiklerini, heyetin destek ve gözlemcilik yapacaklarını kaydeden Karakoç, şöyle konuştu:

\"Biz Hak ve Özgürlükler Partisi olarak bu kararın arkasında sonuna kadar duracağımızı ifade etmek istiyorum. Kürtlerin bu hakkının karşısında bütün dünyanın saygı duyması gerekir. Özelliklede bölge devletlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin, Türkiye\'nin neresinden bakarsanız bakın. Kürdistan\'ın bağımsız bir devlet olmasının da yararı var. Bu yararlar saymakla bitmez her şeyden önce 20-25 milyon Kürt, Türkiye\'de yaşıyor. Devletin bunların hassasiyetlerini göz önüne alması lazım. Devletin en büyük ticari alanı şuan da Güney Kürdistan\'dır. Türkiye cumhuriyetinin enerji harcamaları bütçesinin yüzde 65\'ini teşkil ediyor, 65 milyar dolar. Eğer Türkiye doğal gaz ve petrol ihtiyaçlarını Güney\'den karşılarsa çok daha ucuz maliyetle bunları karşılama şansına sahiptir. Güney Kürdistan\'da Türkiye\'den inşaat firmaları vardır. On binlerce orada çalışan, Türkiye\'den giden Kürtler vardır. Yani isterseniz siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel bakımdan bakın ne taraftan bakarsanız bakın Türkiye Cumhuriyetinin bağımsız Irak, federal yada Kürt bağımsız devletini tanıması her yönüyle Türkiye\'nin yararınadır. Eğer referandumdan sonra bağımsız devlet ilan edildiği zaman ilk defa Türkiye\'nin onu tanımasında Türkiye için büyük yarar vardır. Bu çağrılarımızı buradan yetkililere, hükümete yapmak istiyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toplantıya katılan partililer

-Karakoç\'un konuşması

-Pankartlardan detaylar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)-

=========================================

İzmir\'de 9 Eylül coşkusu (2)

KUTLAMALARA DEVAM EDİLDİ

İzmir\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü kutlamalarına Cumhuriyet Meydanı\'nda devam edildi. İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep\'in yanı sıra CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda İzmirli törenlere katıldı. Konak Meydanı\'ndaki bayrak törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım ve Vali Erol Ayyıldız ise aynı saatlerdeki açılış ve temel atma programı nedeniyle buradaki kutlamalara katılamadı.

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu konuşma yaptı. Kocaoğlu, \"9 Eylül sadece ülke topraklarının değil; varlığımızın, namusumuzun ve hürriyetimizin işgalden kurtarıldığı bir gün! Ama 9 Eylül sadece kurtuluş değil! Aynı zamanda kuruluş ve küllerinden doğuş günü. 9 Eylül bir destan, emperyalizme karşı ilk kurşun 9 Eylül. Hasan Tahsin, Yüzbaşı Şerafettin, İsmet Paşa, Mustafa Kemal\'dir 9 Eylül, Mustafa Kemal! 9 Eylül namus, 9 Eylül zafer, 9 Eylül bağımsızlık, 9 Eylül inanç, 9 Eylül hürriyet, gurur, kıvanç ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti\'nin mayasıdır 9 Eylül. Ne mutlu bizlere\" dedi.

\"EFEDİR İZMİRLİ EFE\"

Kurtuluş Savaşı\'nı başlatan kahraman bir kentte yaşadıklarını, İzmirliler olarak, Atatürk\'ün \'hemşehrisi\' olmaktan onur duyduklarını belirten Başkan Kocaoğlu şöyle devam etti: \"Atamıza sahip çıkmayı, her şeyden önce bir yurttaşlık görevi olarak görmekteyiz. Evet; İzmirli, her şeyden önce Atatürkçüdür. İzmirli vatanseverdir, merttir. Efedir İzmirli efe! Ülkesi ve ilkesi için ne lazımsa onu yapar; gözünü kırpmadan! Ama aynı ölçüde barışa ve özgürlüğe düşkündür. Aydındır, uygardır. Demokrattır İzmirli, hiç kimsenin olmadığı kadar.\"

\"İZMİR MARŞI UNUTTURULAMAK İSTENECEK MARŞ DEĞİLDİR\"

İzmir\'in ve Türkiye\'nin kurtuluş gününde, 9 Eylül\'de; Atatürk\'ü silmek, unutturmak ve itibarsızlaştırmak isteyenlere, Atatürk\'e yapılan saldırılara kol kanat gerenlere, Atatürk\'ün kenti İzmir\'den seslendiğini belirten Kocaoğlu \"Mustafa Kemal Atatürk, tam bağımsızlığımızın varlık sebebi, halk iradesinin, yurttaş özgürlüğünün teminatı, Modernleşmeye dayalı çağdaş bir toplum olma iddiamızın en büyük dayanağıdır. Cumhuriyet Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyet! Herkes bunu böyle bilmelidir! Ve \'Yaşa Mustafa Kemal Paşa\' dizeleriyle gönlümüze taht kurmuş İzmir Marşı, korkulacak, utanılacak, unutturulmak istenecek bir marş değildir. İzmir Marşı bu milletin gururudur, kıvancıdır, onurudur. İstedikleri kadar silmeye çalışsınlar; biz Mustafa Kemal Paşa\'nın adını o mücevher taşa defalarca yazacağız. Allah\'ından utansın dönenler geri. Ama biz dönmeyiz bu yoldan! Doğum günün kutlu olsun İzmir! Sen çok yaşa, çok yaşa İzmir\" diye konuştu.

Tören Gaziemir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi\'nin folklor gösterisi, lise öğrencilerinin şiir dinletesiyle devam etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Tire Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritm Grubu, Seferihisar Belediyesi Halk Oyunları Ekibi de gösterilerini sundu. Ardından tüm ekiplerin final gösterisi ile kutlama programı sona erdi.

3. Büyük Taaruz Bisiklet Grubu da Anıtkabir\'den, savaşın yaşandığı güzergahları geçerek getirdiği Türk bayrağını, Cumhuriyet Meydanı\'nda İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz\'a verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Zafer Yürüyüşü\'nden görüntü

-Cumhuriyet Meydanı\'ndaki kutlamalardan ve Aziz Kocaoğlu\'nun konuşmasından görüntü

Haber-Kamera: Utku BOLULU / İZMİR, (DHA)

==============================================

CHP kuruluşunun 94\'ncü yıldönümünde Türk bayrağı unutuldu

ÇANAKKALE\'de CHP\'nin kuruluşunun 94\'üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunacağı sırada Atatürk Anıtı\'ndaki bayrak direğinde Türk bayrağının olmaması kısa süreli krize neden oldu.

CHP\'nin kuruluşunun 94\'ncü yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı\'nda saat 12.00\'de düzenlenen törene, CHP Çanakkale milletvekilleri Muharrem Erkek ve Bülent Öz, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, CHP İl Başkanı Nejat Önder, CHP Merkez İlçe Başkanı Celal Karakaş, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Berkay Güzel, CHP\'li Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan ve partililer katıldı. Partililer tarafından CHP\'nin kuruluşunun 94\'ncü yıldönümü olması sebebiyle Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakıldı. Çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunacağı sırada, Atatürk Anıtı\'ndaki bayrak direğinde Türk bayrağı bulunmadığı fark edildi. Tören alanına parti binasından Türk bayrağı getirildi. CHP Merkez İlçe Başkanı Celal Karakaş\'ın konuşma yaptığı sırada meydana getirilen Türk bayrağı görevliler tarafından bayrak direğine çekildikten sonra saygı duruşuna geçildi ve İstiklal Marşı okundu. Ardından protokol konuşmalarıyla tören devam etti.

GÜÇ VE KARARLILIK MESAJI

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, 9 Eylül\'ün hem İzmir\'in kurtuluşu hem de bağımsızlık ve özgürlüğün temellerinin atıldığı bir gün olduğunu belirterek, \"Evet 94 yıl önce bu topraklara bağımsızlığı ve özgürlüğü getirenler partimizin de Türkiye Cumhuriyeti\'nin de kuruluşunu gerçekleştirdi. CHP olarak nasıl cumhuriyeti, demokrasiyi kurduysak bugün de üzerimizde büyük bir tarihi sorumluluk taşıyoruz. Çünkü son dönemde demokratik, laik cumhuriyetin ve hukuk devletinin temelleri sarsılıyor. Biz bu topraklara, memleketimize, ülkemize, vatanımıza bağımsızlığı ve özgürlüğü nasıl kazandırdıysak, bugün de Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokratik hukuk devletini, parlamenter sistemi yeniden inşa edecek güçteyiz, kararlılıktayız\" dedi.

Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucu partisi olduklarını belirten CHP İl Başkanı Nejat Önder ise, \"Anadolu aydınlanma devriminin sönmeyecek meşalesi, kurucu ve ebedi lider ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün benim iki büyük eserim vardır; \'Biri Cumhuriyet birisi de Cumhuriyet Halk Partisi\'dir\'. Dolayısıyla partimizin 94\'ncü yıl dönümü kutlu olsun diyorum\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tören sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-CHP\'nin Cumhuriyet Meydanı\'ndaki töreninden görüntüler,

-İstiklal Marşı\'nın okunacağı sırada bayrak direğinde Türk bayrağının olmamasından görüntü,

-Celal Karakaş\'ın konuşması sırasında tören alanına getirilen Türk bayrağının bayrak direğine takılmasından görüntü,

-Muharrem Erkek\'in konuşmasından görüntü,

-Nejat Önder\'in konuşmasından görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

=========================================

Kahramanmaraş\'ta CHP\'nin kuruluş yıldönümü kutlandı

KAHRAMANMARAŞ\'ta, CHP\'nin 94\'üncü kuruluş yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

CHP Kahramanmaraş İl Teşkilatı, partinin 94\'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle Atatürk Meydanı\'nda tören düzenledi. İl Başkanı Esat Şengül\'ün Atatürk Anıtı\'na çelenk sunduğu törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Şengül ve beraberindekiler Mersin\'in merkez Mezitli ilçe Belediye Başkanı CHP\'li Neşet Tarhan\'ın konuşmacı olarak katıldığı panele geçti.

Panelin açılış konuşmasını yapan Esat Şengül, CHP\'nin 94\'üncü yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Konuşmasında iktidarı eleştiren Şengül, şunları söyledi:

\"Türkiye\'de içler acısı bir durumla karşı karşıyayız. İktidar partisi 15 yıldır bu ülkeyi yönetiyor ama yönetirken kimi zaman kendilerinin de ifade ettiği gibi birilerinin savcısı, birilerinin işbirlikçiliğinden asla vazgeçmediler. İşte yıllardır bu coğrafyayı paramparça etmeye çalışan emperyalistlerin işbirlikçiliğini yapan bu iktidar, Ortadoğu\'da yaklaşık 10 yıldan bu yana kan döküyor, hala da dökmeye devam ediyor. Hala bir Müslüman ülkesinde kan dökülüyor buna bir \'dur\' diyen yok.\"

Hukuk Fakültesi öğrencisi Beyza Doğuç\'un Süleyman Apaydın\'ın \'Yıkın heykellerimi\' adlı şiirini okuduğu panelde daha sonra Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, partinin tarihi ve yaptıklarıyla ilgili bilgiler aktardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------------

- Esat Şengül\'ün çelenk bırakması

- İstiklal Marşı okunması

- Panele katılanlar

- İstiklal Marşı okunması

- Esat Şengül\'ün konuşması

- Beyza Doğuç\'un şiir okuması

- Salondan detaylar

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

=======================================

CHP\'li Sancar, \"Atatürk\'ü kalbimizden silemeyeceksiniz\"

DENİZLİ Valiliği önünde Cumhuriyet Halk Partisi\'nin 94\'üncü kuruluş yıldönümü sebebiyle düzenlenen törende konuşan CHP İl Başkanı Teoman Sancar, Atatürk\'ün yeni eğitim müfredatından çıkarılmaya çalışıldığını savunarak, \"Türk milletinin ne kalbinden ne beyninden ne de yüreğinden Ulu Önderimizi asla silemezsiniz ve asla silemeyeceksiniz\" dedi.

CHP\'nin 94\'üncü kuruluş yıldönümü sebebiyle bugün Denizli Valiliği önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, CHP İl Başkanı Teoman Sancar, CHP Parti Meclisi Üyesi Gülizar Biçer Karaca, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Sedat Demirci, CHP Pamukkale İlçe Başkanı Osman Tabu ve partililer katıldı. İl Başkanı Teoman Sancar tarafından valilik binası önündeki Atatürk Anıtı\'na çelenk sunuldu. CHP İl Başkanı Teoman Sancar, CHP\'nin 94 yıl önce diktatörlük yerine cumhuriyet, baskı ve şiddetle tek adam yönetimi yerine özgürlüğü seçen, bağnazlığın ve irticanın yerine çağdaş ve uygar yönetim şeklini benimseyen bir parti olduğunu dile getirdi.

\"TÜRKİYE KARANLIK TABLOYLA KARŞI KARŞIYA\"

Türkiye\'nin karanlık bir tabloyla karşı karşıya olduğunu öne süren Sancar, \"Dünya ülkelerinin ilim bilim ve teknolojide birbiri ile yarıştığı dönemde maalesef Türkiyemiz karanlık ve karamsar bir tablo ile karşı karşıyadır. Bir yanda ırkçı terör örgütleri diğer yanda cemaatçi terör örgütleri ile mücadele etmekte, acılar yaşamakta şehitler vermektedir. Dileğimiz ve emelimiz Mustafa Kemal Atatürk\'ümüzün yurtta barış dünyada barış anlayışının ülkemizde temin edilmesidir\" dedi.

MÜFREDAT ELEŞTİRİSİ

Atatürk\'ün eğitim müfredatından çıkarılarak unutturulamayacağını kaydeden Sancar \"Bundan bir asır önce iç ve dış barışın önemine değinen, Atatürk\'ü Milli Eğitim müfredatından çıkarmaya ve onun bu ülkeye bıraktığı eserlerini unutturmaya çalışanları üzülerek görmekteyiz. Unutmayın ki oturduğunuz makamları size sağlayan, özgür Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'tür. Çünkü cumhuriyet yönetiminin ana teması demokrasi ve özgürlüktür. Siz ulu önderimizi müfredatlardan ders kitaplarınızdan kaldırmaya çalışırsanız çalışın, Türk milletinin ne kalbinden ne beyninden ne de yüreğinden ulu önderimizi asla silemezsiniz ve asla silemeyeceksiniz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Törenden genel ve detay görüntüler,

-Çelenk sunulmasından görüntü,

-CHP İl Başkanı Teoman Sancar\'ın konuşmasından görüntü.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

=======================================

Motosikletlinin öldüğü kaza MOBESE\'de

MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'ndeki bir kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 22 yaşındaki Emre Yiğit\'in öldüğü kazanın MOBESE kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 21.30\'da, İzmir- Ankara Karayolu Mobil Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ankara\'dan İzmir yönüne giden 37 yaşındaki Abdullah Solmaz yönetimindeki 61 BE 349 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı\'ndan Selvilitepe Mahallesi yönüne giden Emre Yiğit yönetimindeki 45 TJ 538 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yaklaşık 20 metre sürüklenip refüje çarpan motosikletin sürücüsü Emre Yiğit, ağır yaralandı. Kaza yerine sevk edilen ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Yiğit, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Abdullah Solmaz\'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Motosiklet sürücüsü Yiğit\'in öldüğü kazanın meydana gelişinin MOBESE kameralarınca görüntülendiği ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kazanın MOBESE görüntüleri

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

=========================================

2 boz ayı, karınlarını doyurmak için indikleri Şavşat\'ta oyun oynadı

İTALYA\'da \'Cittlaslow 2015 yılı Genel Kurulu, Evrensel Expo 2015 Milano Fuarı\' kapsamında ‘Sakin Şehir’ unvanı alan Şavşat İlçesi’nde karınlarını doyurmak için ilçeye inen 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen 2 boz ayının birbirleriyle oynaması çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İlçedeki Yeniköy Mahallesinde oturan Güner Yazan, evinin balkonundan ormanlık alanda 2 boz ayının birbirleriyle oynadığını fark etmesi üzerine bunu cep telefonu kamerası ile kaydetti. Şavşat Kaymakamlığı’nda çalışan Yazan daha sonra karınlarını doyurmak için ilçeye inen boz ayıların bir birleriyle oynarken çekilen video görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ayıların oyun görüntüleri

HABER: ADEM GÜNGÖR / ARTVİN (DHA)

============================================

Bodrum Kalesi\'ndeki kaktüsler hatıra defterine döndü



Bodrum Kalesi\'nin bahçesinde bulunan kaktüsleri, kaleyi ziyaret eden bazı kişiler hatıra defteri gibi görüp kaktüslere isim ve notlar yazıyor.

Hergün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Bodrum Kalesi\'nin bahçesinde bulunan kaktüsler, bazı ziyaretçiler tarafından not defteri veya hatıra defteri gibi görülüyor. Çekim yapıldığı sırada kaktüslerden birinin üzerine ismini yazan bir ziyaretçi, neden yazıyorsunuz sorusuna “psikopat çokö yanıtını verdi. Amerika\'dan tatil için geldiğini söyleyen Cüneyt Kucur isimli ziyaretçi, kaktüslere not yazılmasına tepki göstererek kaktüslere not yazılmasının kalenin tarihine zarar verdiğini bu nedenle kaktüsleri korumak için çitli önlem alınması gerektiğini, ifade etti.

Yazılan notlardan dolayı birçok kaktüsün kuruduğu veya kaktüslerin üzerinde derin çizgilerin olduğu görüldü.



Görüntü dökümü

-Kaktüslerden genel ve detaylar

-Kaktüse isim yazan bir kişi

-Tepki gösteren kişi ile röp

- Kaleden ve kaktüslerden genel ve detaylar



Haber -Kamera: Hakime Torun / BODRUM (DHA)

===============================================

İnegöl’den Hollanda’ya 700 ton salça ihracatı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2017 yılında Hollanda’ya 700 ton acı biber salçası ihracat edecek. Hasadı yapılan biberler kooperatif üretim tesislerinde kadınlar tarafından işleniyor. 93 kadın işçinin çalıştığı üretim tesisinde biber salçaları büyük bir titiz ve hijyenik bir şekilde hazırlanıyor.

Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, “2017 yılı salça sezonumuz başladı. Hollanda’ya bu sene yine ihracat yapacağız. 700 ton civarında acı biber salçası göndereceğiz. Havaların da iyi gitmesiyle ürünler çok kaliteli. Biberlerin kalitesi nedeniyle Hollan\'da bizi tercih ediyor\" dedib.Ürünlerimizin kalitesi nedeniyle Türkiye ve Hollanda bizi tercih ediyor.ö dedi.

93 KADIN ÇALIŞIYOR

İhraç edilecek biberlerin işlenmesinde kadınların daha başarılı olduğunu söyleyen Uğur, “Tesisimizde 93 kadın bulunuor. Onlar 2 ay boyunca çalışacaklar. Orta ölçekli bir işletme olan kooperatifimiz, kendi yağıyla kavruluyor. Devletten veya bankalardan kredi kullanmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayaklarımız üzerinde duruyoruz. Türkiye’de kooperatifçiliğe örnek olmaya çalışıyoruz.ö diye konuştu.

İHRACAT YAPILACAK

Salça yapım çalışmasının sürdüğünü aktaran Uğur, “Hollanda için hazırladığımız 65 ton acı biber salçamızı bu ay sonuna kadar hazır ederiz. Ay sonunda ilk parti salçamızı göndereceğiz. Her ay 80 ton civarında ihracatımız olacak.ö şeklinde konuştu.

2 MİLYON LİRA KAZANACAK

Bu ihracattan 500 bin avro yani 2 milyon liranın üzerinde gelir elde edeceklerini bildiren Uğur, “Ülkemize döviz kazandırmış olacağız. İthalat yapmadan, ülkemize katkı sağlamış olacağız. Tarım olmazsa gıda olmaz, gıda olmazsa yaşam olmazö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Salça üretim görüntüleri

Kooperatif başkanı konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

===========================================

Alman çift Türk usulü nikah tazeledi

TÜRK-Alman ilişkilerinin gerginleştiği dönemde Türk misafirperverliğinden, örf ve adetlerinden etkilenen Alman çift, evliliklerinin 25’inci yılında Yalova\'ya gelip \'Türk usulü\' nikah tazeledi. Çocukları Patrik Steininger\'inde izlediği düğünde geline kına yakıldı. Çiftin nikahını kıyan Yalova Belediye Başkanı CHP’li Vefa Salman ise, “Türkiye-Almanya ilişkilerinin çok gergin olduğu bir ortamda Elke ve Jürgen gerçek Türk dostu\" dedi.

Türkiye\'ye ilk kez 2014 yılında gelen ve hayran kalan 49 yaşındaki Elke ve 46 yaşındaki Jürgen Steininger çifti, zaman zaman Türkiye\'ye gelitatillerini YAlova\'da geçirdi. Türk aileler ile dostluklar kuran evliliklerinin 25\'nci yılında Yalova\'da, Türk usulü düğün ile nikah tazeledi. Kız isteme, kına gecesi ve düğün yapan çiftin temsili nikâhını ise Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman kıydı.

\"TÜRK USULÜ KIZ İSTEME\"

Gerçekleştirilen organizasyon ile çift tamamen Türk usullerine göre evlilik sürecinden geçti. İlk olarak Jürgen Steininger, eşi Elke’ye düzenlediği bir organizasyonla evlenme teklifinde bulundu. Sonrasında Türk adetlerine göre kız isteme yapıldı.Yalova’da bulunan dostlarından Elke’yi istemeye giden Jürgen, tuzlu kahvenin de tadına bakmış oldu. Çift için bir de kına gecesi yapıldı. Bu kapsamda gelin Elke Steininger’e kına yakıldı.

25 YIL SONRA 1 KERE DAHA ‘EVET’ DEDİLER

Çift için Türk dostları düğün de organize etti. Yalova’da bir kır düğün salonunda gerçekleşen düğünü çiftin çocukları Patrik Steininger de izledi. Düğünde Alman çiftin nikâhını Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman kıydı. Çift, 25 yılın ardından yeniden ‘evet’ diyerek nikâhlarını tazeledi. Gelin Elke Steininger, Türk geleneklerine göre damadın ayağına bastı.

BAŞKANDAN TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİNE VURGU

Çiftin nikahını kıyan Başkan Vefa Salman ise bir konuşma yaparak Türk-Alman ilişkilerine vurgu yaptı. Evlilik cüzdanını geline veren Salman, “Bu nikah çok anlamlı bir nikah. Türkiye Almanya ilişkilerinin negatif olduğu, çok gergin olduğu bir ortamda Elke ve Jürgen gerçek Türk dostu. Türkiye ve Yalova sevdalısı. 25 yıl sonra o aşklarının hala taze kalması bütün insanlara örnek\" dedi.

Başkan Salman, nikah ardından gelin ve damada İngilizce olarak baskılı Atatürk ve Yalova’yı anlatan ‘My City Yalova’ isimli kitabı hediye etti.

ÇİFTETELLİ OYNADILAR

Jürgen Steininger ise gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye’ye ve Türk geleneklerine aşık olduklarını söyledi. Gelin Elke Steininger ise Türkiye’de çok güzel anlar yaşadığını söyleyerek, “Ben kendimi bu ülkenin bir parçası gibi hissettimö dedi. Çift ardından düğündeki davetlilerle birlikte çiftetelli oynadı.

Görüntü dökümü

Kınadan görüntüler

-Düğün öncesi çiftin açıklaması

-Nikah

-Belediye başkanının konuşması

-Hediyeleşme

-Düğünden görüntüler

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-

====================================

TARİŞ\'ten ayrılan Cahit Çetin siyasete sıcak bakmadı

BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde, TARİŞ başkanlığı görevini bırakması nedeniyle basın toplantısı düzenleyen Cahit Çetin, 33 yıldır sürdürdüğü görevini planlı olarak bıraktığını söyleyerek, siyasi partilerden teklif geldiğini, ancak kabul etmediğini açıkladı.

TARİŞ 78 No\'lu Edremit Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Cevdet Ercan toplantı salonunda basın toplantısı düzenleyen Cahit Çetin, 31 Ağustos itibariyle 33 yıllık kooperatif başkanlığına noktayı koyan dilekçeyi yönetim kuruluna verdiğini söyledi. İzmir\'deki yol arkadaşları ve birlik çalışanları ile vedalaştıktan sonra Edremit\'e gelen Çetin, birlik başkanlığını bıraktığını resmen duyurdu. 67 yıllık geçmişi olan TARİŞ\'te 1984 yılından bu yana yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürdüğünü söyleyen Çetin, görev süresinin 2020\'de dolduğunu hatırlatarak \"67 yıllık birlik ömrünün 33 yılında görev yapan bir başkanın, plansız ayrılığının belirsizlik yaratmasından kaygılanırım. Bir geçiş süreci lazım. Arkadaşlarımın ve kooperatiflerimizin kalan süreyi değerlendirme şansı olsun istedim. Bir başka deyişle birliği yönetecek yeni kadroların teşkilinde düşünecek zamanları olsun istedim. Ayrılığımın tek nedeni bu\" dedi.

Kooperatifçiliğin yaşam felsefesi olduğunu ve bu uğurda ömür verdiğini söyleyen Çetin, üretici ortakların kooperatiflerine ve örgütlü yapıya sahip çıkmaları gerektiğini vurguladı. Çetin, \"Tüm dünyada kooperatifçilik önem kazanırken, bizde gözden düşürülüyor. Batı emperyalizmi kendi dışındaki ülkelerde örgütlü tarım istemiyor. İşin dramatik yanı bizler bu tuzağa düşüp büyük sermayenin karşısında durabilecek en önemli birleştirici gücümüzü kaybediyoruz. Ülkemizin üretimden gelen gücü birçok alanda yitirilirken, elde kalan kooperatif ve birliklerimize sahip çıkmalıyız\" diye konuştu.

\"ZEYTİN TASARISI GERİ GELECEK\"

Geçtiğimiz aylarda üreticinin büyük tepkisini gören Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına değinen Cahit Çetin, bu konuda mücadele verdiklerini ama bu işin tamamen durmadığını söyledi. Çetin, \"Biz mücadele verdik ama bu iş durmadı. Yapılanlar kamu yararınadır. Ama başka alanlardan geçemez mi? Zeytin ağaçlarının arkasından dolaşamaz mı, daha bakir alanlardan geçemez mi? Tabii ki Türkiye\'nin gelişmesi için köprü de, liman da lazım ama bu ülkenin geleceğini tayin ettiğiniz, 700 bin ton hedef koyduğunuz, katrilyonlar harcadığınız, insanlara umut verdiğiniz tarımsal faaliyetlerde görüş değişikliği devlerin, hükümetin ve bunu yapanların ciddiyetini sorgulatır. Liman, santral, kara yolu lazım ama zeytin ağaçlarının arasından geçmeyin. Ben devletimden açık olmasını bekliyorum. Kimse limanlar, santraller için bunun olduğunu söylemiyor\" dedi.

MEHDİ EKER\'E ÖVGÜ

Siyasi görüşünün aynı olmamasına rağmen eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker\'i sevdiğini vurgulayan Cahit Çetin, \"Yiğidi öldürüp hakkını vermek lazım. Politikalarını beğenirim. Ben Mehdi Bey\'in Türkiye\'de zeytincilik politikaları hakkındaki uygulamalarına şükran duyuyorum. Kim ne derse desin\" dedi.

Siyasete girip, girmeyeceği yönünde soru yöneltilen Çetin, \"Yıllardır neredeyse tüm partilerden teklifler aldım. Doğruyol\'dan, özellikle Anavatan Partisi\'nden milletvekili aday olmam konusunda yoğun baskılar yapıldı. MHP\'den de teklif yapıldı. Kabul etmedim. Birçok partiden teklif geldi bir tek kendi partimden (CHP\'den) teklif gelmedi. İhtiyaçları yok herhalde\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplantıdan detay görüntü,

-Cahit Çetin\'in konuşmasından görüntü.

Haber - Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

============================================

İncir ağacından düşerek öldü

SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde incir ağacından düşen Yunus Kahveci hayatını kaybetti.

Olay öğle saatlerinde, Hastane Mahallesi\'nde meydana geldi. Evinin önünde bulunan ağaca incir toplamak için çıkan Yunus Kahveci dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Yakınları, Yunus Kahveci\'nin yaralandığını görünce 112 Acil\'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Yunus Kahveci yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polisin olay yerinde inceleme yapması

-İncir ağacının görüntüsü

HABER-KAMERA: Alaattin ONUR / SAKARYA (DHA)

============================================

Caretta caretta\'ya kadın kaptan yardımı

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'ne bağlı Göçek Mahallesi açıklarında yaralı bulunan caretta caretta\'yı, denize atlayan yat kaptanı 38 yaşındaki İlknur Aşar kurtardı. Sırt kabuğunun çatladığı belirlenen caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne (DEKAMER) teslim edildi.

Göçek\'in Boynuz Koyu\'nda demirli bulunan kendisine ait 18 metrelik \'Bozyaka\' isimli tur teknesinin kaptanı, iki çocuk annesi İlknur Aşar, bölgede yaralı bir caretta caretta gördü. Hemen denize atlayarak caretta caretta\'nın yardıma giden Aşar, tekneden zodyak bot ile yardıma gelen yardımcısı ile birlikte hayvanı kurtardı. Tekneye çıkartılan caretta caretta, Göçek\'e götürerek DEKAMER yetkililerine teslim edildi. Yaklaşık 70 santim uzunluğunda ve 45 kilo ağırlığındaki deniz kampumbağası tedaviye alındı. Caretta caretta\'nın sırt kabuğunun çatladığı belirlendi.

Kaptan İlknur Aşar, \"Dalyan\'dan gelen ekibin ilk tespiti, caretta caretta\'nın kuyruğa yakın üst tarafında ciddi çatlak oluşmuş. Bu çatlaktan hava aldığı ve beslenmek için dibe batamadığı yönünde. Ona muhtemelen hızlı bir deniz aracı çarpmış. Ben yıllardır bu denizlerde kaplumbağalarla birlikte yüzdüm ve hiçbir tehlikeli davranışlarını görmedim. Buraya doğayı ve doğada yaşayan her türlü canlıyı sevenler gelsin\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kadın kaptanın denize atlaması carettayı kurtarması

- DEKAMER yetkililerine teslim edilmesi

- Kadın kaptanın röpü

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / FETHİYE (Muğla) (DHA)

===============================================