DHA YURT BÜLTENİ-7

1)TOKİ İNŞAATINDA ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLERDEN KULE VİNCİNDE ÜCRET EYLEMİ

Zonguldak\' ta TOKİ inşaatında çalışan taşeron firmaya bağlı işçiler ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle inşaat alanındaki kule vincine çıkarak eylem başlattı. Ücretlerini almadan aşağı inmeyeceklerini söyleyen 8 işçinin vinçteki eylemi sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ECEK

ZONGULDAK/DHA

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2)BOLU DAĞI\'NDA YAĞMUR VE BAYRAM YOĞUNLUĞU

KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde yoğunluğa yol açarken, bölgede etkili olan yağmur da ulaşımı yavaşlattı.Kurban Bayramı\'na 2 gün kala yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde Ankara yönünde hafif yoğunluk oluşmasına neden oldu. Bölgede etkili olan yağmur da sürücüleri zorladı. Sürücüler, yağmur nedeniyle yavaş ilerlerken özellikle tünel girişinde yoğunluk oluştu. Tatilciler, tüneli geçtikten sonra sorunsuz yola devam etti. Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alarak denetimlerini artırdı.

Görüntü dökümü:

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-Tünel girişi yoğunluk

-Tünel

-Yağmur altında ilerleyen araçlar

Boyut: 243 MB

Haber-Kamera: Mutlu YUCA/BOLU,(DHA)

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3)KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AKYÜREK, KAYINBİRADERİ AHMET ŞAN İLE İLGİLİ: KANUN ÖNÜNDE HERKES EŞİTTİR

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Tahir Akyürek, terör örgütü FETÖ\'nün \'Bylock\' adlı şifreli haberleşme programı kullandığı iddiasıyla ifade verdikten sonra serbest bırakılan ve kulüp başkanlığı görevinden istifa eden Atiker Konyaspor\'un eski başkanı ve kayınbiraderi Ahmet Şan hakkında açıklamada bulundu. Akyürek, \"Kanun önünde herkes eşittir. Adliyeye, bağımsız yargıya baskı gibi iddialar, aynı zamanda yargıya bühtan ve iftiradır.\" dedi.

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, geçen 21 Ağustos günü Cumhuriyet Başsavcılığı\'na giderek FETÖ/PDY soruşturması kapsamında cep telefonu hattından örgütün \'Bylock\' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı iddiasıyla ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Şan, birgün sonrada başkanlık görevinden istifa etti. Şan\'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek\'in kayınbiraderi olduğu gerekçesiyle serbest kaldığı ileri sürülerek, sosyal medyaya ve gazetelerde eleştirildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenlerine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, gazetecilerin Ahmet Şan\'ın, serbest bırakılmasıyla ilgili sorularını cevapladı.

Kanun önünde herkesin eşit olduğunu ifade eden Akyürek, şunları söyledi:

\"Kanun önünde herkes eşittir. Adliyeye, bağımsız yargıya baskı gibi iddialar, aynı zamanda yargıya bühtan ve iftiradır. Tabi suçların şahsiliği ilkesi ve bir suç iddiası varsa, iddia edilenin savunma hakkını da unutmamak gerekir. Bu konular zaten kamuoyunda tartışılıyor. Tarafsız ve bağımsız yargıya, herhangi bir şahsın ve kurumun baskı yaptığını iddia etmek, sadece o şahıs ve kurumlara değil, aynı zamanda bağımsız yargıya da bir bühtanda bulunmak olur.\"

Akyürek, FETÖ ve DEAŞ dahil hiçbir terör örgütünün Konya\'da etkinlik kuramayacağını ve nüfuz edemeyeceğini kaydetti. Akyürek, kamuoyunda bu tartışmaların Konyaspor\'a da zarar vereceğini söyledi.

Akyürek, ‘’ Akrabalık, arkadaşlık gibi kavramlar asla tarafsızlığı kaybetmeyi gerektirmez.’’ dedi.

AHMET SORGUN: KRİPTO YAPIYA KEFİL OLMAYIZ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da, kripto yapıya kefil olmayacaklarını söyledi. Sorgun, \"Bu kripto, yapıya karşı, hiç kimseye karşı kefil olmayız. Ama hiç kimseyi de bilgisiz, belgesiz itham etmeyiz. Münferit hadiseden söz ediyorsanız, konu hukuki bir konudur. Konu yargıya taşınmıştır. Bu konuda konuştuğumuzda yargıya müdahale gibi veya böyle istismar edenler olabilir. Konuyu takip ediyoruz. Ama Konya\'yı, şehri, bunlarla adlandırmak, bu şehre haksızlık olur. Bu şehir yeri geldiğine konuşmasını biliyor. Bu şehir, kendi dilinde, kendi vakarıyla konuşuyor. Bunu da herkes böyle bilmeli, beraatı zimmet asıldır.\" diye konuştu.

Bir kişinin suçluluğu kabul edilene kadar hukuken suçsuz olduğunu ifade eden Sorgun, \"Biz kimseyi şahıs olarak ne savunmak durumundayız, ne de itham etmek durumundayız. Konu yargıya intikal etmiştir. Bunun böyle bilinmesi gerekiyor. Konya\'ya da kimse bu konuda bir şey adlandırma yapamaz. Bu adlandırma yapanlar, önce kendilerine bakmaları lazım.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Tahir Akyürek röp.

- Ahmet Sorgun röp:

(Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)

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4)NEMRUT DAĞI DÖNÜŞÜ KAZA: 12 YARALI

ADIYAMAN\'ın Kahta İlçesi\'nde bulunan Nemrut Dağ\'ında güneşin doğuşunu izleyen Aksu ailesini taşıyan minibüs, dönüş yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki ağaç ve kayalara çarptı, 12 kişi yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Nemrut Dağı’na 13 kilometre mesafede bulunan Karadut Köyü yakınında meydana geldi. Ailesi ve yakınlarıyla Nemrut Dağı\'nda güneşin doğuşunu izledikten sonra 34 TH 8402 plakalı minibüsle yola çıkan Güzel Aksu, aracın direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki ağaç ve kayalara çarparak durdu. Kazada sürücü Güzel Aksu ile minibüste bulunan Gülşen Aksu (39), Ozan Aksu (7), Merdan Aksu (17), Şengül Aksu (35), Sinem Aksu (29), Sezgin Aksu (26), İsmet Aksu (26), Eren Aksu (20), Pınar Aksu (16), Gülben Aksu (17) ve Cengin Aksu (24) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Yaralıların ambulansla taşınması

- Yaralıların ambulanstan indirilişi

- Genel görüntüler

(Haber-Kamera:Haci BOZKURT-ADYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 35 MB

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5)KARGO ARACINDA ÖLÜMÜNE UYKU

ADANA\'da trafikte hareket halindeki üstü açık bir kamyonete yüklenen kargoların üzerine yatan görevli, görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Kargo kolilerinin üzerinde yatan görevli, kamyonet sürücüsünün yaptığı hıza aldırmadan uyumaya devam etti. Bir süre trafikte ilerleyen kamyonet Mustafa Kemal Paşa Bulvarı\'na girip gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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- Seyir halindeki kargo kamyonu

- Kargoların üstünde yatan kişi

SÜRE:00\'35\" BOYUT:36 MB

Haber: Murat KİBRİTOĞLU/Kameraman: ADANA,(DHA)

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6)İZMİT\'TE 30 AĞUSTOS KUTLANDI

İZMİT\'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Kocaeli Valiliği\'nin yanında düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, İlyas Şeker, CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Hürriyet Kaplan ve Haydar Akar, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, siyasi partilerin il başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törenlerde Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı gösterisinin ardından İzmit Halk Eğitim Merkezi\'nin halk oyunları ekibi Hemşin yöresine ait halk oyunları sergiledi. Öğrenciler günün anlamını belirten şiirler okudu. Tören askeri birliklerin geçişi ile devam ederken, helikopterler tören alanının üzerinden geçiş yaptı. Tören alanını dolduran vatandaşlar askeri birliklerin geçişi sırasında alkışlarıyla destekte bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Detaylar

-Askeri birliklerin geçişi

-Mehteren takımı

-Helikopterler ve vatandaşların görüntüsü

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Orhan UZUN-İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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7)GAZİANTEP\'TE 30 AĞUSTOS KUTLANDI

GAZİANTEP’te, 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen törene; Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajının okunması ile başladı. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler de günün anısına şiirler okudu. Kutlama programı Vali Yerlikaya’nın, Garnizon Komutanı Ali Ekiyor ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte bayram kutlamalarını kabul etmesiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Törene katılanlar

- Anıta çelenk bırakılması

- İstiklal marşı okunması ve saygı duruşu

- Öğrencilerin şiir okuması

- Yüzbaşı Tahir Güven\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 73 MB

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8)BİLGİSAYAR PROGRAMCISI GENÇ ÖLÜ BULUNDU

BURSA\'da bu sabah inşaat halindeki binanın yanında bulunan ve üzerinde kimlik çıkmayan cesedin bilgisayar programcısı 21 yaşındaki Duhan Ömür\'e ait olduğu belirlendi. Vücudunda kırıklar bulunan gencin düşerek mi öldüğü yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

Merkez Yıldırım İlçesi Vatan Mahallesi\'nde bu sabah bir inşaatın hemen kenarında ceset gören vatandaşlar hemen polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, 112 Acil Servis ekipleri ise vücudunda kırıklar bulunan gencin öldüğünü tespit etti. Üzerinde kimlik çıkmayan ceset daha sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Yapılan araştırmada ölen kişinin bilgisayar programcısı Duhan Ömür olduğu belirlendi. Acı haberi ailesine bildiren polis, Duhan Ömür\'ün inşaatta düşerek mi öldüğü yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntüler

Detayar

Ölen gencin görüntüsü

Enver Fatih TIKIR/BURSA (DHA)-

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9)DÜNYACA ÜNLÜ PLAJDA DEV TÜRK BAYRAĞI OLUŞTURULDU

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'ndeki dünyaca ünlü Kumburnu Plajı\'nda kırmızı ve beyaz tişört giyen vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümü nedeniyle 500 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı oluşturdu. Bayrak Ölüdeniz manzarası eşliğinde havadan görüntülendi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Muğla Turizm ve Çevre Vakfı (MUÇEV) ile Fethiye Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü tarafından Ölüdeniz Mahallesi\'ndeki Kumburnu Plajı\'nda bir dizi etkinlik düzenlendi. Organizasyon kapsamında plajda denize girip güneşlenen tatilci ve turistlere, kırmızı beyaz tişörtler dağıtıldı. Yaklaşık 200 tatilci plajda önceden çizimi yapılan noktalarda durarak, 500 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı oluşturdu. Dev bayrak muhteşem Ölüdeniz manzarası eşliğinde havadan görüntülendi. Daha sonra dalgıç ekibi tarafından 20 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağı, Ölüdeniz\'in turkuaz mavisi denizinde, su altına indirdi.

\"KATKIDA BULUNMAKTAN ONUR DUYDUM\"

Tişört giyerek Türk bayrağının oluşturulmasına katkıda bulunan Rus tatilci Anna Zadoroshna, etkinliğe katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve onur duyduğunu söyledi. Türkiye ve Türkleri çok sevdiğini anlatan Zadoroshna, Ölüdeniz\'de tatil yapmanın muhteşem olduğunu sözlerine ekledi.

Kumburnu İşletme Müdürü Halil Gören, Türk bayrağı organizasyonu için önceden hazırlık yapmadıklarını belirtti. Etkinliği duyan tatilci ve turistlerin yoğun katılım gösterdiğini vurgulayan Gören, \"Türk bayrağı oluşturmak için önceden hazırlık yapmaya gerek yok. 15 dakikalık bir duyuru ile böyle bir kalabalık yakaladık. Bir gün önceden duyuru yapılsa burada eminim 20 bin kişi olurdu\" dedi.

\"ÜLKEMİZ İLELEBET YAŞAYACAK\"

Bayrağın Ölüdeniz manzarasıyla muhteşem bir görüntü oluşturduğunu belirten Fethiye Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit ise \"Bu muhteşem görüntü al bayrağımızın güzelliğinden kaynaklanıyor. Önceki gün Malazgirt Zaferi\'nin yıldönümü kutlandı. Güzel yurdumuz devamlı tehdit altında. Ancak ne kadar tehdit altında olursa olsun Türk milleti hiçbir zaman dışarıdan ve içeriden gelen düşmanlara karşı pabuç bırakmayacaktır. Ülkemiz ilelebet yaşayacaktır\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Plajda oluşturulan Türk bayrağının havadan görüntüsü,

-Ölüdeniz manzarası eşliğinde bayrağın görüntüsü,

-Su altına indirilen bayrağın havadan görüntüsü,

-Su altındaki bayrağın görüntüsü,

-Rus tatilci Anna Zadoroshna ile röportaj,

-Kumburnu İşletme Müdürü Halil Gören ile röportaj,

-Fethiye Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit ile röportaj.

Haber - Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)