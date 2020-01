DHA YURT BÜLTENİ-7 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş yolunda havadan incelemelerde bulundu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt\'e helikopterle giderken, havadan incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \'Anadolu\'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı\'na katılmak için Muş\'un Malazgirt İlçesi\'ne giderken, helikopterden incelemelerde bulundu.

Haber: MUŞ, (DHA)

Bursa-İzmir yolunda tatil çiledi

KURBAN Bayramı tatilinin 10 güne çıkartılması sonrası Ege\'ye gitmek isteyen tatilciler, Bursa-İzmir Karayolunda uzun uraç kuyruğuna neden oluyor. Sıkışan trafik nedeniyle tatilciler araçlarında saatlerce beklemek zorunda kalıyor..

Bayam tatilinin dün akşam başlamasından sonra özellikle İstanbul\'da yaşayan ve tatillerini Balıkesir\'in ilçeleri ve İzmir sahillerinde değerlendirmek isteyen tatilciler, Bursa-İzmir Karayolu\'nun gidiş istikametinde oluşan kuyruklarda saatlecre beklemek zorunda kalıyor.. Dün akşam başlayan araç yoğunluğu bugün daha da arttı. Zaman zaman 25 kilometreye ulaşan kuyruklar nedeniyle araç sürücüleri ve yolcuları su bulmakta tuvalet ihtiyaçlarını gidermekte sıkıntı yaşıyor. Polis ve jandarmanın trafik ekipleri güzergahlar üzerinde aldıkları önlemlerini 24 saat sürdürürken yetkililer, \"Şu anda İzmir istikametine gidişte yoğunluk var. Bu daha da aratacak. BAyramın son iki günü ise bu kez Bursa\'ya gelişte aynı hareketlilik olacak. Ekiplerimiz gerekli önlemleri aldılar\" dediler

Hastanedeki gaz kaçağı sonrası 1 kişi öldü, firma sorumlusu gözaltına alındı

ADANA Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde dün yaşanan gaz kaçağının ardından başka hastanelere sevk edilen 25 hastadan birinin öldüğü ortaya çıktı. Başlatılan soruşturma kapmasında hastaneye oksijen tüpü getiren firmanın sorumlusu da gözaltına alındı.

Olay, dün Merkez Yüreğir İlçesi\'ndeki 606 yataklı Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi\'nde meydana geldi.

Oksijen tedavisi ve solunum desteği alan bazı hastaların fenalaşması üzerine durum başhekimliğe bildirdi. Bunun üzerine ünite tahliye edilerek buradaki hastalardan 25\'i kent içindeki başka hastanelere sevk edildi. Hastaneye gelen AFAD ekipleri, gaz ölçümü yaptı.

Başlatılan soruşturma kapsamında açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, hastalara verilen azot gazları içerisinde hidrojen sülfür ve karbonmonoksit gazı varlığı emareleri görüldüğü ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi. Hastanede ameliyatlar durdurulurken, solunum desteği alması gereken tüm hastalar başka hastanelere sevk edildi.

SURİYELİ 1 KİŞİ ÖLDÜ

Olayın ardından tam donanımlı ambulanslarla başka hastanelere sevk edilen hastalardan, Suriyeli 51 yaşındaki Muhammet Ecu, götürüldüğü Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'nde hayatını kaybetti. Ecu\'nun kesin ölüm sebebinin yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi. Gaz kaçağının yaşandığı sırada devam eden ameliyatlarında yarıda kaldığı ortaya çıktı. Ameliyathanedeki bazı hastaların kesilerinin dikilerek başka hastanelere götürüldüğü belirtildi.

FİRMA SORUMLUSU GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili soruşturma başlatan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, hastaneye farklı nitelikte gaz getiren firmanın sorumlusunu gözaltına aldı. Tüm gaz tüpleri ise incelemeye alındı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise bugün hastaneye gelerek incelemelerde bulundu. Hastalarla yakından ilgilenen Demirtaş, olayın detaylı bir şekilde araştırıldığını belirtti.

Fındık üreticisi TMO’nun fiyatlarını yeterli bulmadı

GİRESUN’da fındık hasadı için bahçeye giren üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan 10.50 lira fiyatın fındığın maliyetini karşılamadığını belirterek yaşam payı da eklenerek fiyatın 12 lira olmasını talep etti.

Yaklaşık 15 gündür bahçede fındık hasadı yapan üreticiler açıklanan fındık fiyatından ve rekolteden memnun olmadıklarını belirtti. Külleme hastalığının ve diğer afetlerin fındık rekoltesini düşürdüğünü aktaran üreticiler TMO tarafından açıklanan Giresun kalite fındık için 10.50 lira, levant kalite fındık için 10 lira fiyatın maliyeti karşılamadığından yakındı. Serbest piyasada da 9 lira olan fiyatın yükselmesi için TMO’nun fiyatı revize etmesi gerektiğini dile getiren fındık üreticileri maliyetin üzerine yaşam payı da verilmesini istedi.

\'FİYAT YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ\'

Merkez Orhaniye Köyü’nde bahçelerinde fındık toplayan üreticilerden Fahri Uzun, TMO’nun piyasaya girmesinin iyi olduğunu ancak başlangıç fiyatı olarak açıklanan fiyatın maliyetlerini karşılamadığını söyledi. Maliyetin üzerine bir yaşam payının da verilmesi gerektiğini belirten Uzun, “12 lira gibi bir rakam olsaydı, maliyetleri kurtarma açısından yeterli görünürdü. Ama şuan ki fiyat maliyetleri karşılama açısından yeterli değil. Çünkü son yıllarda üreticinin fındık zararlıları ile mücadelesi farklı maliyetler ortaya çıkardı. Beklentimiz bu fiyatın tekrar bir gözden geçirilip yüksek tutulmasıdırö dedi.

\'BU FİYAT YETERLİ DEĞİL\'

Üretici Şennur Karan da işlerinin zor olduğunu ve fiyatların yetersiz bulduğunu dile getirerek “Bu fiyat yeterli değil. Çünkü işimiz oldukça zor. Bir bahçeye iki üç kere geliyoruz. Eziyetimiz çok. Fındığın fiyatı 13-14 lira olmalıdırö ifadelerini kullandı. Emin Tozlu da fiyatın düşük maliyetin ise yüksek olduğuna dikkat çekerek “Fiyat düşük maliyet yüksek. Bugün tahmin edilen rekoltenin çıkması da mümkün değil. Külleme hastalığı rekolteyi etkiledi. Yevmiye yüksek. Hükümet 10.50 lira fiyat verdi. Bu fiyat düşük. Yetkililerin Karadeniz’in tek ürünü olan fındığa bir çözüm bulmalarını istiyoruzö diye konuştu.

\'ÜRETİCİYE BİR YAŞAM PAYI VERİLMEDİ\'

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan da fındık fiyatının revize edilmesi için hükümet nezdinde girişimlerinin olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: \"Külleme hastalığı mücadelesi üreticinin maliyetini artırdı. Son yıllarda rekoltede düşük çıkmaya başladı. Giresun’da fındığın maliyeti 9.75 lira olarak belirlendi. TMO ise 10.50 olarak alım yapacak. Üreticiye bir yaşam payı verilmedi. Fındık bahçesine giren üreticiler hayal kırıklığı yaşıyorlar. Çünkü fındıkta boş oranı da oldukça fazla. Külleme fındığın rekoltesi düşürdü. Üreticinin fındık için yaptığı harcamayı açıklanan fiyat karşılamıyor. Üretici seneye kadar beklemek zorunda kaldı. Bizler acilen fiyatın revize edilmesini en azından bir yaşam payı verilmesini talep ediyoruz.\"

10 yıldır kayıp kadın boğularak öldürülmüş

ESKİŞEHİR\'de 10 yıl önce 80 yaşındayken kaybolan Gülsüm Ç.\'nin, evde oğlu 61 yaşındaki İ.Ç. ile çarpık ilişkisine şahit olduğu oğlunun arkadaşı 36 yaşındaki İ.B. tarafından öldürüldüğü, cesedinin de toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. İ.B. ile İ.Ç. gözaltına alındı.

Alınan bilgilere İ.Ç. geçen 30 Mayıs\'ta polise başvurarak 10 yıldır kayıp olan annesi Gülsüm Ç.\'nin, arkadaşı İ.B. tarafından öldürülmüş olabileceği iddiasında bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan İ.B. suçlamaları kabul etmedi. Herhangi bir delil ve ceset bulunmayınca İ.B. serbest bırakıldı.

İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINDILAR

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda İ.B. ile İ.Ç.\'yi yeniden gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada İ.Ç., annesi Gülsüm Ç.\'nin evde kendisini arkadaşı İ.B. ile çarpık ilişki sırasında gördüğünü, bunun üzerine İ.B.\'nin annesini yastıkla boğarak öldürdüğünü, cesedi de Seyitgazi İlçesi yakınlarındaki Taşlık mevkiine götürerek burada dranaj kanalı içine atıp üzerini toprakla kapattıklarını itiraf etti.

İNSAN İSKELETİ BULUNDU

Polis ekipleri, alınan ifadeler doğrultusunda belirtilen yerde yaptıkları kazı sonucunda 10 yıldır kayıp olan Gülsüm Ç.\'ye ait olduğu sanılan insan iskeleti ile kırmızı renkte bez elbise parçaları buldu. İnsan iskeleti Adli Tıp Kurumu\'na gönderilmek üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayet zanlısı İ.B., sorgulamasının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edildi. İ.B., adliyeye getirilişinde bir gazetecinin \'Niye öldürdün?\' sorusuna yanıt vermedi.

Gözaltına alınan Gülsüm Ç.\'nin oğlu İ.Ç.\'nin ise Emniyet Müdürlüğü\'nde ifade verdikten sonra savcılığın talimatıyla serbest kaldığı öğrenildi.

1500 rakımlı yaylada savaş sahnesi canlandırıldı

ORDU\'nun Aybastı İlçesi\'ndeki 1500 rakımlı Perşembe Yaylası\'nda, Malazgirt Zaferi\'nin 946\'ncı yıldönümü etkinlikleri kapsamında Malazgirt Meydan Muhaberesi\'nin canlandırılması ilgiyle izlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın destekleriyle Ordu Valiliği\'nce düzenlenen, Malazgirt Zaferi\'nin 946\'ncı yıldönümü etkinlikleri, Aybastı İlçesi\'ndeki 1500 rakımlı Perşembe Yaylası\'nda gerçekleştirildi. 2 gün önce başlayan, okçuluk, bayrak yarışı ve at gösterilerinin yapıldığı kutlama etkinlikleri Malazgirt Meydan Muhaberesi\'nin canlandırılması gösterisiyle sona erdi. Kutlamalara Ordu Valisi Seddar Yavuz, Aybastı Kaymakamı Refik Özsoy, İl Jandarma Komutanı Albay Toluner Başer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Mustafa Genç,kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.

Etkinliğe katılan Ordu Valisi Seddar Yavuz, 15 Temmuz hain darbe girişiminde, milletin Malazgirt ruhunu kaybetmediğini, söz konusu vatan olunca gerisi teferruat olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini, şan ve şeref dolu tarihe bir destan daha yazdırdığını söyledi. Vali Yavuz, şöyle konuştu: \"Aziz milletimizin bu onurlu direnişi, darbeler ve tarumar olan nice milletlere de ışık olmuştur. Malazgirt ile başlayan süreçte, Horasan’ın, Semerkant’ın medeniyet birikimiyle, bu coğrafyanın kadim medeniyetini, harman eden büyük bir devlet kurduk. Biz, Malazgirt ruhunu yeniden ihya etmek için yola çıktık. Milletimiz, 26 Ağustos 1071 günü, düşman karşısında birlikte hareket ederek, bu topraklarda birlikte yaşama ruhunu, Anadolu’ya taşıyarak, dünya tarihine yön vermiştir. 15 Temmuz gecesi, darbe girişimine milletimizin gösterdiği ortak tepki; Malazgirt ruhu ile dün olduğu gibi, bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde yaşayarak, atalarımızın bizlere bıraktığı mirasa, sahip çıktığımızın en güzel örneğidir.\"

Kutlamalar kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklerde dereceye girenlere ödülleri verildi. Kutlamalar Malazgirt Meydan Muhaberesi\'nin canlandırılmasıyla sona erdi.

Şanlıurfa\'da eski havalanı pisti kurbanlık develere kaldı

ŞANLIURFA’da, 2007 yılında GAP Havalimanı’nın faaliyete geçmesi ile kapanan kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki eski Şanlıurfa Havaalanı’nın arazisi kurbanlık develerin, otlağı haline geldi. 10 yıldır atıl durumunda olan eski havaalanının pistinde, daha önce sefer yapan uçakların yerini develer aldı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi besiciler ellerinde bulunan kurbanlıklarını bu alana getirerek bir yandan müşteri bekliyor, bir yandan da otlatıyor. Hiçbir güvenlik önleminin bulunmadığı alanda tel örgüleri keserek kendilerine patika yol yapan çobanlar, her gün yüzlerce koyun, keçi ve deveden oluşan sürülerini burada otlatıyor.

Eski havaalanı arazisinde kurbanlık deve otlatan besicilerden İbrahim Taner, \"Kurban bayramı için getirdiğimiz 15 deveyi burada otlatıyoruz. Bu alanın mera olarak besicilere tahsis edilmesini istiyoruz. Kurban için getirdiğimiz develerimizi 10 ile 20 bin lira arasında satıyoruz. Devlerimiz genellikle turistik, adaklık ve kurbanlık olarak satışa sunuyoruz. Deveye oldukça talep var\" dedi.

Şanlıurfa’da deve satışının yapılmasından dolayı memnun olduğunu ifade eden Küçükhan Mahalle Muhtarı İsmail Esmer, \"Araba fiyatına burada deve satılıyor. Kurban bayramında genellikle büyük aşiretler ve aileler deve kesmeyi tercih ediyor. Bu bayramda Allah kabul ederse biz de deve keseceğiz. Deve etti biraz sert ama 2 defa kaynatılıp dinlendirilirse etine doyum olunmaz\" diye konuştu.

Öte yandan 10 yıldır atıl durumunda olan ve kapısı, penceresi tahrip edilen eski havaalanının akıbetinin ise belli olmadığı öğrenildi.

Kamu- Sen\'den Memur Sen\'e 15.4 lira kına parası

TÜRKİYE Kamu-Sen Bursa İl Temsilcisi Selçuk Türoğlu, Kamu çalışanları ve memur emeklilerinin 2018 ve 2019 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını içeren 4\'üncü Dönem Toplu Sözleşmesi\'ni protesto etti. Türkoğlu ve arakadaşları PTT binasına giderek \'Sarı sendika\' olarak tanımladıkları Memur Sen\'in Genel Başkanı Ali Yalçın\'a kına alması için 15 lira 40 kuruş gönderdi.

Kamu Sen Bursa İl Temsilcisi Selçuk Türkoğlu ve yaklaşık 50 sendika üyesi arkadaşları, bugün öğle saatlerinde PTT\'nin Atatürk Caddesi\'ndeki merkez binasına giderek basın açıklaması yaptı. Hafta içersinde, kamu çalışanları ve memur emeklilerinin 2018 ve 2019 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını içeren 4\'üncü Dönem Toplu Sözleşmesinin imzalanmasını protesto eden Türkoğlu, yaptığı basın açıklamasında Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın\'ı eleştirdi. Toplamda 20 milyon kişiyi ilgilendiren 4\'üncü dönem toplu sözleşme görüşmelerinin, yetkili sandikanın satışı ile sonuçlandığını ifade eden Türkoğlu, 2002 yılında ortalama memur maaşıyla 22.1 çeyrek altın alınabilirken, 2017 yılında bu rakamın 12.6 çeyrek altına kadar düştüğünü söyledi. Türkoğlu, şöyle dedi:

\"3.5+3.5 zamma imza atmam deyip, 0.5 puanlık artışla 4+3.5 zamma imza atanlara buçuk farkı olan 15 lira 40 kuruşu sevinçlerini taçlandırmaları için kına parası yapmaları adına Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın\'a PTT aracılığı ile gönderiyorum.\"

Pols, protesto gösterisi için geniş önlem aldı.

İslahiye\'de imece usulüyle bayram yufkası

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde kadınlar, Kurban Bayramı\'nın yaklaşmasıyla birlikte imece usulü ile yufka yapıyor.

Aynı mahallede oturan komşu kadınlar, Kurban Bayramı öncesi bir araya gelerek imece usulü, un, su, tuz ve maya kullanarak yoğurdukları hamuru küçük parçalara ayırarak yumak yapıp hazırlıyor. Yumaklar, daha sonra tahta masada oklavayla ince şekilde açılıp sac üzerinde pişiriliyor.

Akınyolu Mahallesi\'nde uzun yıllara dayanan geleneği sürdürenlerden Ayşe Vanlı, \"Her Kurban Bayramı öncesinde olduğu gibi bu bayram öncesinde de bir araya gelerek bayram için yufka ekmek yapıyoruz. Yufka ile ekmek ihtiyacımızı karşılarken yufka ekmeğini; hazmı kolay, iştah açıcı, kilo yapmayan özelliği ve en önemlisi dayanıklı olması nedeniyle tercih ediyoruz. Yufka imece usulü yapılmasından dolayı da komşularımızla yardımlaşmanın ve ilişkileri de sıcak tutuyor\" dedi.

Selda Bağcan\'dan gençlere 3 öneri

\"Sigara ve asitli içecek içmiyorum, erken yatıyorum\"

BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde sahne alan Selda Bağcan, gençlere 3 öneri sıralayıp, \"Asla sigara içmedim, içmem. Asitli içkiler, kola, soda, gazoz bira falan içemem. Çok dikkat ederim. Ayrıca uyku çok önemli\" dedi.

Zeytinli Rock Festivali\'ne katılan Selda Bağcan, yaşam tarzı ve sanat dünyasındaki nesilden nesle koruduğu zirvedeki hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gençler tarafından dakikalarca sloganlar atılan, festivalde parçaları tekrar tekrar istenen Bağcan, mesleğini çok ciddiye aldığını ve yaşam tarzına da son derece dikkat ettiğini söyledi. Kendisinin her zaman örnek bir yapıda olmaya çalıştığını ifade eden Bağcan, \"Mesleğime ciddiyetle sarılıyorum. Hayata karşı dürüst olmak bir de ses tabi ki. Sesin güzelliği, tınısı ve tarzımın büyük önemi var. Neticede etnik müzik yapıyoruz. Rock tarzında olduğu içinde bütün dünya dinlemeye başladı. İyi ki geçmişte Anadolu Folk Rock dediğimiz müzik tarzını yapmışız. Şimdi gençlerimiz büyük bir zevkle dinliyor. Buraya 200 bin kişi bekleniyor\" dedi.

Sesine ve yaşam tarzına dikkat ettiğini belirten Bağcan, sigara ve asitli içeceklerden uzak durduğunu belirtti. Yeni albümü ile ilgili de bilgi vere Bağcan, şunları söyledi:

\"46 yıllık bir sanat geçmişim var. Hadi diyelim 40 yıl olsun. Her 10 yılda bir jenerasyon, nesil değiştiği için her 10 senede bir anne ve babalar tarafından, toplum tarafından parçalar yeni nesle aktarılıyor. Uzun süren yasaklı dönemler var fakat türkü söylediğim için ayakta kalabildim. Bir de gerçekten ben mesleğime çok ciddi eğildim. Mesela sesime çok dikkat ettim. Asla sigara içmedim, içmem. Asitli içkiler, kola, soda, gazoz, bira falan içmem. Çok dikkat ederim. Ayrıca uyku çok önemli. Gece kulüplerine falan gitmem, gidemem. Sabaha kadar oturamam. Düzgün bir hayatımız var. 25 yıldır bir plak şirketim var. Kendi albümlerimi yayınlıyorum. Bu da tabi iş ciddiyeti gerektiriyor. Yani suyun başını tutmuş vaziyetteyiz yapımcı olarak. Bu çok önemli. İstediğiniz gibi kendinizi tanıtabiliyorsunuz. İstediğiniz albümü yapıyorsunuz. Şimdi mesela remix yaptık. Yurtdışından DJ\'ler benim şarkılarımı remix\'lemişler. Çok ses getireceğini düşünüyorum. İlk baskı bir günde tükendi. Bundan sonra yeni baskılara başlayacağız. Yeni remix albümden çok umutluyum\"

Serdar Ortaç: Kimseye canım diyemiyorum, eşim kızıyor

ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde konser veren Serdar Ortaç, artık kimseye \'Canım, cicim, aşkım\' diyemediğini belirterek, \"Eşim kızıyor, dansçı kızların bile yanına bile yaklaşamıyorum\" dedi.

Belek Turizm Merkezi\'nde The Land Of Legends Thema\'nın içinde yer alan Club Aura\'da sahneye çıkan Serdar Ortaç, sevilen şarkılarını seslendirdi. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Serdar Ortaç\'a dansçı kızlar da eşlik etti. Çok sayıda tatilcinin izlediği konserde şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Serdar Ortaç, yüzüğü taktıktan sonra, yani evlendikten sonra kimseye \'Sanım, cicim, aşkım\' diyemediğini söyledi. \"Eşim kızıyor\" diyen Ortaç, \"Dansçı kızların bile yanını yaklaşamıyorum. Eşim kızıyor. Ama, evlenmek kadar güzel bir şey yok, herkese tavsiye ediyorum\" dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Sertaç Ortaç\'a zaman zaman hayranları da eşlik etti.

