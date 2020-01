DHA YURT BÜLTENİ-6  

1)BAKAN İSMET YILMAZ\'IN KONVOYUNDA MAKAM ARAÇLARI ÇARPIŞTI



MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın Sivas\'taki ziyaretleri sırasında, konvoyunda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü ve Emniyet Müdürü\'nün makam araçları çarpıştı. Kazada yaralanma olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Organize Sanayi Kavşak\'ta meydana geldi. İmranlı ilçesine ziyarete giden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın konvoyunda bulunan Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan\'ı taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen 58 TR 919 plakalı makam aracı ile İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy\'u taşıyan Alparslan Kekül yönetimindeki 58 AS 187 plakalı makam araçları çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ile Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan başka araçla yollarına devam etti.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Kaza yerinden görüntü

-Araçların görüntüsü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

=======================================================

2)FETÖ ŞÜPHELİLERİ AİLELERİYLE İSTANKÖY ADASI\'NA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nden yasa dışı yollardan jet-ski ve zodyak botla Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'na geçmeye çalıştıkları belirlenen 30\'u Türk, 4\'ü Suriyeli toplam 34 kaçak, sahil güvenlik tarafından yakalandı. Yakalanan Türk kaçakların İzmir ve Ankara\'da yaşayan, FETÖ soruşturması kapsamında kamudaki görevlerinden ihraç edilen kişiler ve aileleri olduğu anlaşıldı. Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, bugün saat 02.00 sıralarında, Akyarlar Mahallesi açıklarındaki uluslararası sularda kaçaklar olduğunu belirledi. Bodrum\'a yaklaşık 3 mil mesafedeki bölgeye operasyon düzenleyen sahil güvenlik, bir jet-ski ile 8 metrelik zodyak bottaki 37 kaçağı yakaladı. Bottaki 2\'si çocuk 4 Suriyeli ile 13\'ü çocuk 30 Türk ve arıza yaptığı belirlenen jet-ski\'deki 3 Türk, sahil güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Yakalanan toplam 37 kaçak, Bodrum Limanı\'na getirilip, polise teslim edildi.

Organizatörlere Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na geçmelerini sağlamaları için kişi başı 2\'şer bin dolar verdikleri belirlenen kaçaklar arasındaki Türk vatandaşlarının, İzmir ve Ankara \'da yaşayan, FETÖ/PDY\'nin kamu kurum ve kuruluşlarındaki yapılanmasına yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında mesleklerinden ihraç edilen polis, asker, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve ailelerinden oluştuğu belirlendi.

Sahil güvenlik ekipleri, saat 10.00\'a kadar botlarla denizden, bir uçak ve iki helikopterle de havadan Bodrum ile Datça arasındaki bölgede, başka kaçaklarda olabileceği şüphesiyle çalışmalarını sürdürdü.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Gece yapılan operasyondan görüntü

-Yakalanan kaçakların Bodrum Limanı\'na getirilmeleri

-Kaçakların yakalandığı jetski ve zodyak botun görüntübü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

====================================================

3)KARTEPE ZİRVESİ\'NDE \'SİYASAL AÇIDAN TÜRKİYE\'DE DARBELER\' KONUŞULDU

ULUSLARARASI 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu-Kartepe Zirvesi\'nde \'Siyasal Açıdan Türkiye\'de Darbeler\' konulu oturumda Medipol Üniversitesi\'nden Prof. Dr. Atilla Yayla, 15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesi ile demokrasinin yüreklendirildiğini belirterek, \"Türkiye\'de toplum \'Darbeler olur, önlenemez yapacak bir şey yok\' diye söylüyordu. Darbelerin önlenebileceğini toplum gösterdi ve anladı\" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe kayak merkezinde bulunan otelde düzenlenen Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu-Kartepe Zirvesi\'nin ikinci gününde \'Siyasal Açıdan Türkiye\'de Darbeler\' konulu oturum Yıldırım Beyazıt Üniversitesi\'nden Prof. Dr. Yılmaz Bingöl\'ün moderatörlüğünde gerçekleşti. İstanbul Medipol Üniversitesi\'nden Prof. Dr. Atilla Yayla, Sabahattin Zaim Üniversitesi\'nden Prof. Dr. Şükrü Karatepe ve Sabancı Üniversitesi\'nden Prof. Dr. Fuat Keyman oturumda konuştu. Prof. Dr. Atilla Yayla, 15 Temmuz\'un püskürtülmesinin hayırlı bir vaka olduğunu ifade ederek, \"15 Temmuz, Türkiye\'nin karşılaştığı en sofistike ve en organize darbe teşebbüsüdür ve geri püskürtüldü. Bu hayırlı bir vaka oldu ve Türkiye\'de demokrasiyi yüreklendirdi. Her ne kadar zaman zaman günlük olayların tartışması ve heyecanı içerisinde olan bitene unutuyor olsak da, bu tür olaylar etkilerini uzun vade içerisinde gösterirler. Türkiye toplumu önemli bir çaresizliği bu şekilde aştı. Türkiye\'de toplum \'Darbeler olur, önlenemez yapacak bir şey yok\' diye söylüyordu. Darbelerin önlenebileceğini toplum gösterdi ve anladı. Türkiye\'de siyasetçi sınıfı da toplum seferber edilebildiğinde darbelerin önlenmesinin mümkün olduğunu gördü. Bunun Türkiye\'nin demokrasisi için çok büyük bir kazanç olduğuna kuşku yok\" dedi.

Prof. Dr. Şükrü Karatepe darbecilerin nihai çözümü darbe olarak görmesinin gelenekten kaynaklandığını belirterek, \"Hedefleri iktidarı ele geçirmekti. Birçok araç kullanıyorlar darbe yapmadan önce. Sokağa dökmek ve başka türlü şeyler ama netice olarak darbeye geliyorlardı. Nihai çözümü darbe olarak düşünmeleri biraz gelenekten kaynaklanıyor. Eğer bu ülkenin geleneğinde darbe olmasaydı acaba kolay düşünürler miydi, bu kadar kolay teşebbüs edebilirler miydi sorusunu sormamız gerekiyor. Benim kanaatim o ki Türkiye\'de bu yol hep uygulandığı için, kolay olduğu için, bu yolu deneyenler hep başarılı oldukları için iktidarı ele geçirmek bakımından bunlar da çok kendilerinden emin şekilde davranıyorlar. Yani \'Darbe yapacak kadromuz var. O halde darbe yaparız ve hedefimize ulaşırız\' diyorlar. Bu anlamda bir geleneğin devamı olarak da görebiliriz\" diye konuştu.

Prof. Dr. Fuat Keyman ise 15 Temmuz\'un hem darbe, hem işgal, hem de terör eylemi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Meclisin ve ülkenin işgal edilmesi ve 250 şehidimiz bunu ortaya koyuyor. 15 Temmuz da halkın demokrasiye sahip çıkması, Türkiye\'nin geleceğini gösteriyor. 15 Temmuz\'da ülkemizin sınırlarına çökmüş devletler vardı. Ülkemizi de bu yönde ele geçirme fırsatı yakalanmak istendi. Öncelikle halkımızın iradesi bunu önledi. Bu doğrultuda 15 Temmuz\'dan ders almalıyız\"

Görüntü dökümü

----------------------

-Konuşmalardan ve salondan görüntüler

Çağla DAŞCI- Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli), (DHA

====================================================

4)\'DÜNYA ARENASINDA NEVİN YANIT BALTACI OLARAK YER ALMAK İSTİYORUM\'

TÜRK atletizminin en iyi kısa mesafe koşucularından milli atlet Nevin Yanıt Baltacı, \"Dünya şampiyonasında barajı geçip katılırsam rekorumu geliştiririm, madalya ile dönerim. Sonrasında Berlin\'de yapılacak Avrupa Şampiyonası benim için ayrı bir hedef. Dünya arenasında Nevin Yanıt Baltacı olarak yer almak beni diğer yarışlar için motive edecek\" diye konuştu.

Olimpiyatlar tarihinde kısa mesafe yarışında yarı finale yükselen ilk Türk atlet olması nedeniyle Türk atletizminin yetiştirdiği en iyi kısa mesafe koşucularından biri sayılan Nevin Yanıt Baltacı, önümüzdeki mart ayında Londra\'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası, ardından Berlin\'de yapılacak Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Antalya\'da başladı. Doping cezası nedeniyle 3 yıl pistlerden ayrı kalmasının ardından geçen yıl katıldığı İslami Dayanışma Oyunları\'nda gümüş madalya kazanan Nevin Yanıt Baltacı, eski başarılarına yenisini eklemek için günde 2 antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

\'BARAJI GEÇİP, YENİ TÜRKİYE REKORU İLE TAÇLANDIRMAK İSTİYORUM\'

Nevin Yanıt Baltacı, Londra\'daki Dünya Atletizm Şampiyonası\'na katılmak istediğini belirtti. Daha önce katıldığı dünya şampiyonasında final yarışını az farkla kaçırdığı için koşamadığını anımsatan Nevin Yanıt Baltacı, \"Öncelikli hedefim barajı geçmek. Katılırsam da final yarışmayı hedefliyorum. Baraj Türkiye rekoruma çok yakın. Barajı geçip yeni Türkiye rekoru ile taçlandırmak istiyorum. Final olursa da çok güzel olacak. Şimdilik kısa süreli hedef belirliyorum\" dedi.

\'GEREĞİNDEN DAHA FAZLA ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM\'

Doping cezası nedeniyle 3 yıl yarışamadığını aktaran Baltacı, sonrasında ise sadece 2 yarışta yer aldığını, bunun da kendisi adına kötü bir durum olduğunu dile getirdi. Atlet olarak ne kadar çok yarışırsa performansının daha da artacağını vurgulayan Nevin Yanıt Baltacı, salon dünya şampiyonasına kadar 5-6 yarışa katılmak istediğini anlattı. Nevin Yanıt Baltacı, şampiyonaya hazırlık sürecinde gereğinden fazla çalışmak zorunda hissettiğinden bahsetti.

\'ŞAMPİYONAYA KATILMAYI ÇOK İSTİYORUM\'

Hedeflediği dünya şampiyonasına katılacağına inandığını vurgulayan Baltacı, \"Dünya şampiyonasında 60 metre engellide baraj, bana ait 8 saniyelik Türkiye rekoruna çok yakın. Barajı geçip rekorumu geliştirirsem madalya ile dönerim. Öncelikli hedefim barajı geçmek. Sonrasında 2018 Berlin\'de yapılacak Avrupa Şampiyonası benim için ayrı bir hedef. Orada da barajı geçip Avrupa Şampiyonası\'na katılmak ve final yarışmak hedefim. Uzun zamandır şampiyonalara katılamıyorum. O yüzden şu anda hedeflediğim derece farklı. Orada dünya arenasında Nevin Yanıt Baltacı olarak yer almak beni diğer yarışlar için motive edecek. Bu nedenle şampiyonaya katılmayı çok istiyorum\" diye konuştu.

ANTRENÖRSÜZ ÇALIŞIYOR

Nevin Yanıt Baltacı, 17 yıllık spor hayatındaki deneyimiyle çalışmalarının vücuduna nasıl faydalı olacağını kendisinin daha iyi karar vereceği düşüncesiyle şampiyonalara antrenörsüz hazırlandığını belirtti. Antalya kampında kendisine en büyük desteği annesi Semra Yanıt\'ın verdiğini vurgulayan Baltacı, \"Yıllardır sporcu olmanın tecrübesi var. 2 yılda kendimi kıyaslayamam çok yarış koşup derecemi geliştirebiliyorsam bu gittiğim şampiyonalarda görünecektir. Hedeflediğim her şey iyi gidiyor. Derecelerim, kuvvetim planladığım gibi. Tek başıma antrenman yapıyorum. En büyük manevi destek annemden geliyor. Ondan güç alıyorum\" dedi.

GENÇ SPORCULARIN ÖRNEK ALDIĞI NEVİN ABLA

Genç sporculara örnek olmak istediğini vurgulayan Nevin Yanıt Baltacı, şunları söyledi:

\"Genç sporcuların onların bildiği tanıdığı Nevin ablaları var ve ben de onlara nasıl örnek olabilirim diye düşünüyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ben Nevin Yanıt olarak bir şeyler yaptım ama bu böyle kalmamalı. Benden onlara geçmeli. Bizler onlara örnek olup ablalık yaptığımızda alttan çok iyi sporcular geleceğine inanıyorum. Ne kadar örnek olursam benim için o kadar iyi.\"

\'GENÇ SPORCULAR YETİŞTİRİP, BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK İSTİYORUM\'

İlerleyen dönemde genç sporcular yetiştirmeyi arzuladığını aktaran Nevin Yanıt Baltacı, \"Şimdi çocuk çalıştırsam deneyimlerimle bir şeyler yapabilir, bunu onlara yansıtabilirim. Yeni nesiller yetiştirmek, genç sporcuların bayrağımızı dalgalandırmasını çok istiyorum. Sporun yanı sıra antrenörlük olursa ülkemiz açısından da çok önemli olacağını düşünüyorum\" diye konuştu.

Milli sporcuya antrenmanlarda destek veren annesi Semra Yanıt da her zaman kızının başarılarından gurur duyduğunu söyledi. Yanıt, her spor dalında genç sporculara annelerinin destek vermesini diledi.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Nevin Yanıt Baltacı\'nın antrenmanından görüntü

- RÖP 1: Nevin Yanıt Baltacı

- Anne Serra Yanıt\'ın görüntüsü

- Serra Yanıt kızına yardım ederken görüntü

- RÖP 2: Serra Yanıt

- Anne ve kızın sahadan ayrılmaları

- Detaylar

724 MB /// 06.28\"

HABER: Tolga YILDIRIM- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

=============================================

5)KAPIKULE\'DE 408 KİLO ASETİK ANHİDRİT ELE GEÇİRİLDİ

EDİRNE\'de Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan giriş yapan bir TIR\'da piyasa değeri 816 bin lira olan uyuşturucu yapımında kullanılan 408 kilo asetik anhidrit ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü V.K. gözaltına alınırken, ele geçirilen kimyasal madde ile 200 kilo eroin üretilebildiği açıklandı.

Romanya\'dan yonca balyası yükü ile yola çıkan ve Türkiye\'ye giriş yapmak için Edirne\'deki Kapıkule Sınır Kapısı\'na gelen V.K.\'nın kullandığı TIR aracı, şüphe üzerine X-Ray taramasından geçirildi. TIR dorsesinde yonca balyası yükü ile dorse kapısında farklı yoğunluk tespit edildi. Arama hangarına alınan TIR\'da yapılan incelemede dorse kapağı ile yük arasında kalan boşlukta ve yonca balyalarının arasındaki 18 bidonda 408 kilo kimyasal maddesi ele geçirildi. Yapılan testlerde kimyasal maddenin uyuşturucu yapımında kullanılan \'asetik anhidrit\' olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü V.K. gözaltına alındı. Gümrük Bakanlığı ele geçirilen 408 kilo asetik anhidrit ile yaklaşık 200 kilo esrar maddesi üretilebildiği ve piyasa değerinin 816 bin lira olduğunu açıkladı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-TIR aracı

-X-Ray taramasına girişi

-TIR\'da yapılan arama

-Bulunan bidonlar

-Yükün arasından çıkan bidonlar

-Yapılan test

-Asetik anhidrit maddesi yazısı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-

===================================================

6)AKŞEHİR\'DE 30 BİN LİRALIK DEMİR İSKELE ÇALAN 2 KİŞİ YAKALANDI

KONYA\'ın Akşehir İlçesi\'nde bir fabrikanın şantiye alanındaki demir iskeleleri çalan hurdacı 32 yaşındaki Feridun Ö. ile yanında çalışan ayni yaştaki Ramazan K., gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yeşilköy Mahallesi\'ndeki Organize Sanayi Bölgesi\'nde bir fabrikanın şantiye alanındaki yaklaşık 30 bin değerindeki demir iskeleler bir kamyona yüklenip çalındı. Durumu fark eden çalışanlar, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma demir iskelelerin hurdacıya satılabileceği ihtimali üzerine ilçedeki hurdacılara gidip inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucu demir iskeleler Feridun Ö.\'nün sahibi olduğu iş yerinde bulundu. Bunun üzerine hurdacı Feridun Ö. ile yanında çalışan Ramazar K. gözaltına alındı. 2 kişi yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

- Genel ve detay

haber- kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA DHA))

==================================