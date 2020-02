DHA YURT BÜLTENİ -6

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'ye hüzünlü uğurlama (2)

ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ\'NÜN SON SÖZÜ \'YAPMA\' OLMUŞ

Rize\'de, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin makamında trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından şehit edildiği silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Derepazarı ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, görev yaptığı ilçeden 10 kilometre uzaklıktaki kent merkezinde olan İl Emniyet Müdürlüğü\'ne gelerek, tayin istemini iletmek üzere İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek istedi. Personel görüş günü olması nedeniyle görüşme programına alınan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, özel kalemin odasına çağrıldı. Burada, tedbir amaçlı özel kalem görevlilerince tabancası ve cep telefonu alınan Sarıcaoğlu, ardından görüşme için Müdür Altuğ Verdi\'nin makam odasına girdi.

KOŞARAK ODAYA GİRDİ

Görüşmede, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, tayin isteyen polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu\'na personel azlığı nedeniyle şu an yer değiştirme yapılamayacağını ancak tayin döneminde kendisine yardımcı olacağını söylediği öğrenildi. Tayininde ısrarcı olan ancak isteği geri çevrilen trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, sakin şekilde makam odasından çıktıktan sonra girişte teslim ettiği tabancası ve cep telefonunu geri aldı, ardından koşarak makam odasına yöneldi. Sarıcaoğlu önüne çıkan özel kalemde görevli kadın polis memurunu iterek yere düşürdü. Saldırgan polis memuru kapıyı açarak makama girdi, Personel Şube Müdürü Ercan Polat\'a ateş etti. Bu sırada özel kalem müdürü ve korumalar da makama koştu. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Müdür Polat, yaralı halde kendini makamdan dışarı attı. Saldırgan ardından yöneldiği Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin başına tabanca dayadı. Emniyet Müdürü Verdi\'nin \"Yapma\" dediği saldırgan, birkaç saniye bekledikten sonra silahını ateşledi. O sırada odaya giren koruma polisi Yiğit Can Köksal, ateş ederek kendisini de yaralayan saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.

KORUMA POLİSİNİN İLK SÖZÜ: MÜDÜRÜM NASIL

Olayda saldırganı vurarak etkisiz hale getiren ve kendisi de bacağından vurularak yaralanan koruma polisi Yiğit Can Köksal, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde ameliyata alındı. Ameliyattan çıkan polis memurunun meslektaşlarına ilk sözü \"Müdürüm nasıl?\" oldu. Meslektaşları ilk anda gerçeği söyleyemedikleri Yiğit Can Köksal\'a \"Müdürümüz iyi\" cevabı verdi. Yiğit Can Köksal\'ın tedavisi sürüyor. Yoğun Bakım Ünitesi\'nden servise alınan Köksal\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayda ağır yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat\'ın ise Yoğun Bakım Ünitesi\'nde tedavisi sürüyor. Polat\'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

SABAHA KADAR \'BUNU NASIL YAPTIM\' DİYE SAYIKLADI

Tayin isteği nedeniyle gittiği Rize Emniyet Müdürlüğü\'nde dehşet saçan ve kendisi de bacağından vurularak etkisiz hale getirilen trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu\'nun tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde, olayla ilgili meslektaşlarına verdiği ilk ifadesinde şaşkın olduğunu belirterek, \"Ben ne yaptığımı, neden yaptığımı bilmiyorum. Nasıl yaptım ben bunu?\" dediği öğrenildi. Sarıcaoğlu\'nun sabaha kadar \"Bunu nasıl yaptım\" diye kendi kendine sayıkladığı belirtildi.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü olayla ilgili müfettiş görevlendirmesi yaptı. Müfettişlerin olayla ilgili ayrıntılı rapor hazırlayacakları belirtildi. Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne bağlı Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de saldırı olayını çok yönlü araştırmak için inceleme başlatırken, saldırgana ait cep telefonu, mail ve sosyal medya hesaplarını da incelemeye aldı.

15 TEMMUZ\'DA DARBECİLERE KARŞI MÜCADELE ETMİŞTİ

Rize\'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 15 Temmuz sürecinde gösterdiği kahramanlıkla biliniyordu. 15 Temmuz sürecinde İstanbul Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü olan Verdi, darbecilere karşı operasyonlar düzenlemişti. Üsküdar ve Çengelköy\'de darbecilerin tek tek gözaltına alınmasını sağlayan Verdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Kısıklı\'daki evi ve çevresini de koruma altına aldırmıştı.

EMEKLİ MÜDÜR ÖZTÜRK: ANLIK DEĞİLDİR

Rize\'de eski emekli Emniyet Müdürü Osman Öztürk, silahlı saldırı olayını değerlendirdi. Öztürk, saldırıyı gerçekleştiren polis memurunun kendi içerisinde mutlaka yaşadığı sorunlar olduğuna dikkat çekti, olayın anlık olamayacağını belirtti. Özürk, \"Kendi psikolojik sorunları vardır. İçine kapalı birisi olabilir. Bu tür kişiler kimseyle diyaloga girmezler. Kendi iç dünyalarında başka bir dünyada yaşarlar. Tedavi de almadıkları ve durumlarını sakladıkları için depresyon hali sürekli artar. Bu olay anlık değildir, mutlaka gizli depresyon hali vardır. Bir anda bu depresyon hali tutuşarak aleve dönüşür. Bir kibrit tutuşması gibi alevlenir. Meslek gerilim dolu. Gerilim stres içerisinde görev yapan polisler zaman zaman intihara teşebbüs ediyorlar. Polisin psikolojisi iyi olmalı. Amirleri iyi takip etmeli. Öfke ve gerilimle stresi yönetebilmek için eğitimlerden geçirilmeleri gerekiyor. Depresyon hali sonrası anlık öfke patlaması oldu\" ifadelerini kullandı.

Haber: Muhammet KAÇAR /RİZE,(DHA)

Bursa\'da kumar operasyonu

Bursa\'da polisin düzenlediği kumar baskınında çok sayıda tombala malzemesi ele geçirildi. Ruhsatsız 3 iş yeri mühürlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatılan umuma açık yerlere yönelik operasyon düzenledi. Merkez Osmangazi ilçesinde 3 farklı adrese baskın düzenlendi. Kahvehane adı altında ruhsatsız ve kayıt dışı işletilen iş yerlerinde çok sayıda tombala malzemesi ele geçirildi.

Baskında söz konusu adreslerin birinde 33 şahsın çıkar amaçlı tombala oyunu oynadığının görülmesi üzerine tombala oyununda kullanılan düzenek ve toplara, çok sayıda pul ve kartlara Ahlak Büro Amirliği görevlilerince el konuldu. Kumar oynayan 33 kişiye toplam 8 bin 547 lira idari para cezası uygulandı.

İşletmecilerine cezai işlem uygulanan iş yerleri, Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

-------------

Haber: Berktuğ Öncü Kamera: Mehmet İNAN /BURSA,(DHA)

Kayseride DEAŞ operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri\'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda, Suriye ve Irak asıllı 4 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, Irak ve Suriye \'de bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen kişilere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu E. Ö. ve M. E. ile Irak uyruklu N. I. ve T. A. gözaltına alındı. Kayseri\'de kağıt toplama ve inşaat işlerinde çalıştığı öğrenilen şüphelilerin, sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

---------------

Aynı gün 2 kişinin cep telefonu ve çantasını gasp eden şüpheliler tutuklandı

Gaziantep\'te, aynı gün, bir erkeği bıçaklayıp cep telefonunu, bir kadını da yerde sürükleyip çantasını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi\'nde 3 Aralık günü yolda yürüyen Ö.F. motosikletle yanına gelen 2 kişi tarafından dövüldü. Ö.F.\'yi göğsünden bıçaklayıp, cep telefonunu gasp eden şüpheliler kaçtı. Bu olaydan kısa süre sonra bu kez 60\'ıncı Yıl Mahallesi\'nde F.S. isimli kadın çantası motosikletli iki kişi tarafından gsap edilmek istendi. Gaspçılar tarafından yerde sürüklenen F.S.\'nin parmağı kırıldı. Şüpheliler, çantayı kapıp, bölgeden uzaklaştı.

Her iki olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü tanıkları ve güvenlik kamerası görüntülerinden gasp olayının şüphelilerinin aynı kişiler olduğunu saptadı. Olayda kullanılan motosikletin plakasına ulaşan polisler, A.T. ve S.Ş.\'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

---------

21 yıldır Van kedilerine emek ve gönül veriyor

VAN\'ın önemli değerleri arasında olan, bir gözü mavi, bir gözü sarı, dünyaca ünlü Van kedileri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi\'nde koruma altında bulunuyor. Birçok kişinin çalıştığı merkezde en uzun süreyle görev yapan Mehmet Atabayır, 21 yıldır yaptığı bu işin gönül işi olduğunu söyledi. Bu süre içerisinde aralarındaki gönül bağı o kadar güçlendi ki Atabayır kedilerin o an ne hissettiklerini bile anlayabildiğini söylüyor.

Van\'ın en önemli simgeleri arasında bulunan, namı Türkiye sınırlarını aşan, farklı göz rengi ve yüzmeye olan ilgileriyle bilinen Van kedilerinin bakımlarıyla uğraşan Mehmet Atabayır, 21 yıldır bu kedilerle birlikte. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi\'nde görev yapan Mehmet Atabayır, her sabah merkeze geldiğinde kedilerle oyun oynayıp, bakımlarını yapıyor, mamaların veriyor. Bu süre içerisinde aralarındaki gönül bağı o kadar güçlenmiş ki Mehmet Atabayır kedilerin o an ne hissettiklerini bile anlayabildiğini iddia ediyor.

Ziyaretçisi hiç eksik olmayan merkezde çalışan Atabayır, sadece kedilerin bakımlarını yapmıyor. Gelen konuklara Van Kedisini tanıtarak bu kedilerin ne kadar özel olduklarını anlatıyor. 1997 yılında Veterinerin bodrum katında bu işe başladığını belirten Atabayır, o dönem sadece ailesine destek olmak için bu işe başladığını söyledi. Fakat gün geçtikçe Van Kedileriyle bütünleştiğini belirten Atabayır, \"Her sabah işe geldiğimde onları seviyorum, oynuyorum, bakımlarını yapıyorum. Varsa kedilerle ilgili bir sıkıntı hocamla görüşüp halletmeye çalışıyoruz. Yavru kedi büyüyünceye, birisi sahipleninceye kadar her şeyi ile ilgileniyorum\" dedi.

\'VAN KEDİLERİ BANA MERHAMETİ ÖĞRETTİ\'

Aradan geçen 21 yılın kendisine kattığı çok şey olduğunu ve bu işe başladığı için çok mutlu olduğunu anlatan Atarbayır şöyle konuştu:

\"Bu kediler çok özel kediler ve ileriki neslinde bu kedileri görmesi için burada çalışıyorum. Ömrüm yettikçe de burada çalışmaya devam edeceğim. O kadar bütünleştim ki bu kedilerle onların ne hissettiklerini bile anlayabiliyorum. Ben onları çok seviyorum onlar da bana karşılığını veriyorlar. Van Kedisi\'nin bu kadar yıl içerisinde bana kazandırdığı merhamet duygusudur. Van kedileri çok merhametlidir. Dışardan bir kedi bile getirdiğimizde hemen sahipleniyor büyütünceye kadar onu sahip çıkıyor. Gelen ziyaretçilere Van Kedisi\'ni tanıtıyoruz. Van Kedisi\'nin ne kadar özel olduğunu onlara anlatmaya çalışıyoruz.\"

YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ise bu işin gönül işi olduğunu söyledi. Kedi Evi\'nde çalışacak kişileri seçerken özenli olduklarını belirten Prof. Dr. Kaya, \"Bazı işler vardır işinizi yaparsınız ve göreviniz biter. Eğer canlı hayvanların yaşadığı bir yerde çalışıyorsanız, sizden bundan daha fazlası beklenir. Şu anda çok özellikli bir hayvanın bakımını üstleniyoruz ve bütün aşamalarını biz burada yaşıyoruz. Dolayısıyla siz bu işe gönül vermezseniz, sevmezseniz, sabah işe geldiğinizde hayvanlarla aynı ayrı görüşme isteğiniz yoksa, siz yaptığınız işten keyif almıyorsunuz demektir\" dedi.

\'HAYVANI SAHİPLENİYOR MU? ONA BAKIYORUZ\'

Kedi Evi\'nde 21 yıldır görev yapan Mehmet Atabayır\'ında bu süre içinde işini görev aşkıyla, severek, sahiplenerek yaptığını belirten Prof. Dr.Kaya, \"Biz de zaten buradaki personeli seçerken \'sahipleniyor mu, sahiplenmiyor mu? ona bakıyoruz. Çünkü burada mesai bitti, çekip gideyim olayı burada yok. Mesai bitti mi, ışıkları, kedilerin su içip içmediğini, mama yiyip yemediğini, kedilerin durumun gözden geçirip, ondan sonra kapıyı kapatıp çıkabiliyorsunuz. Yani burada kalan her personelin aidiyet ile ilgili bir değerlendirmesi var. Bu konuda bazıları daha özverili daha çalışkan oluyorlar\" diye konuştu.

------------------------------

