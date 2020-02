DHA YURT BÜLTENİ 6

MHP, İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehirlerin aday göstermeyecek (2)

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul\'un yanı sıra Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkanlıklarına aday göstermeyeceklerini açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi\'ndeki kampta, 81 il başkanı ve 130 belediye başkanıyla bir araya geldi. Kamp, Devlet Bahçeli\'nin açılış konuşmasıyla başladı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, daha önce sadece İstanbul\'da aday göstermeyeceklerini söylediklerini hatırlatarak, \"Açıkça ilan ediyorum, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul\'un yanı sıra, Ankara ve İzmir\'de de Büyükşehir Belediye Başkan adayı göstermeyecek, Cumhur İttifakı\'nın mana ve muhtevasında gerekli çalışmalarını heyecanla ifa edecektir. Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin adayları kim olursa olsun bu üç büyük şehirde desteğimiz tam olacaktır. Bu irademizde pazarlık yoktur, gizli anlaşma yoktur, al ver süreci olmamıştır. Diğer her yerde adaylarımız vardır, adaylığı belli olan dava arkadaşlarımız da çalışmalarına devam edeceklerdir\" dedi.

Devlet Bahçeli açıklamasını şöyle sürdürdü:

\"Bir başka önemli kararımız da şudur; zillet ittifakının paydaşı olan CHP-HDP-İP ve diğer yedekleri her nerede ortak aday çıkarırlarsa çıkarsınlar biz hazırız, onlarla her seviyede mücadeleye kararlıyız. Zilletin ortak adayları nerede karşımıza çıkıyorsa işte orada Cumhur İttifakı\'nın ruhuna uygun ve uyumlu hareket etmeye sonuna kadar varız. Ona buna bakmayacağız, kulak asmayacağız. Türkiye\'yi yem ettirmeyeceğiz, tutsak düşürmeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'ni hedef alan kim varsa karşılarında bizi bulacaktır. Mesele Cumhur İttifakı, mesele Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, mesele bunlarla uyumlu mahalli idareler yönetimlerinin terkip ve tecellisidir. Kim ne söylerse söylesin, ne yaparsa yapsın fasa fisodur. Bir kulağımızdan girecek diğerinden çıkıp gidecektir.\"

MERSİN’de sol örgüt propagandası yapan 3 kişi tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sol terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturması kapsamında, kentte sol terör örgütü içerisinde faaliyet ve örgüt üyeleri ile irtibatlı olan D.M.Ö., S.Y.Y. ve D.Ö., yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan zanlılar, sevk edildikleri mahkemede sol terör örgütüne üye olmak, terör örgütünün propagandasını yapmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHH: İdlib’teki, Kemmune kampı yenilendi

SURİYE’nin Halep kentinden 2016 yılı Aralık ayında tahliye edilen mülteciler için İdlib kırsalında kurulan Kemmune’deki çadır kentinde kötü hava koşulları nedeniyle hasar gören çadırlar İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca yenilendi.

Halep kentinden 2016 yılında yoğunlaşan hava ve kara saldırıları sonucu İdlib’e tahliye edilen aileler için kurulan Kemmune kampındaki çadırlar kötü hava koşulları nedeniyle hasar gördü. Kampta yaşayan sivillerin kampları da İHH tarafından yenilenerek daha kullanışlı hale getirildi.

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, çadır yaşamının zorluklarına işaret ederek, ‘’Halep’ten tahliye edilen aileler için İdlib kırsalında kurduğumuz Kemmune kampındaki çadırlar kötü hava koşulları nedeniyle çok ciddi şekilde zarar gördü. Aynı zamanda altyapı konusunda da bazı bakım-onarım ihtiyaçları oluştu. Zaten çadır hayatı insanlar için oldukça zor. Bu nedenle İHH olarak Türk Kızılayı ve AFAD kurumlarımızın da destekleriyle Kemmune kampındaki 156 çadırı yeniledik. Aynı zamanda altyapıya yönelik bakım ve onarım çalışmaları da gerçekleştirdik. Bu çalışmamıza katkı sağlayan Türk Kızılayı ve AFAD yetkililerine teşekkür ediyoruzö dedi. Tahiroğlu, ayrıca, İHH tarafından Suriye’nin çeşitli bölgelerinde çadır kent ve kamplarda 150 bin mültecinin yaşadığını da söyledi.

Öğretmeler işaret diliyle klip çekti

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'daki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu (GAMPO) öğretmenleri, 24 Kasımı işaret diliyle söyledikleri \'Öğretmen\' şarkısı klibiyle kutladı. İnternetten işaret dilini öğrenen öğretmenlerin bir hafta içerisinde hazırladıkları klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yakutiye İlçesi\'nde eğitim-öğretimini sürdüren GAMPO\'da görevli öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle farklı bir etkinlik düzenledi. Sanatçı Mustafa Topaloğlu\'nun \'Muallim\' türküsüne klip çeken öğretmenler, daha sonra kendileri kamera karşısına geçti. \'Benim Adım Öğretmen\' şarkısına klip çekmek isteyen öğretmenler önce internetten işaret dilini öğrendi. Yaklaşık bir hafta süren çalışmanın ardından 30\'a yakın öğretmen işaret diliyle şarkıyı seslendirdi. Sınıf, laboratuar, koridor ve bahçede çekilen klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Öğretmenlerden Mine Topdağı, 24 Kasım\'da kalıcı bir etkinlik yapmak istedikleri için klip çektiklerini söyledi.

Gazipaşa kaza: 2 yaralı

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada Yusuf Ü. (17) ile aynı yaştaki kız arkadaşı Sultan D. yaralandı.

Gazipaşa Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi fidanlık kavşağındaki kaza dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Selinus Sahili\'nden ilçe merkezi yönüne giden 07 HML 08 plakalı motosiklet sürücüsü Yusuf Ü. (17) fidanlık kavşağına geldiği esnada kavşağa giren B.A.\'nın kullandığı 07 UR 977 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Yusuf Ü. ve arkasında yolcu olarak bulunan kız arkadaşı Sultan D. yaralandı.

Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Hastanede vücudunun çeşitle yerlerinde kırıkların oluştuğu belirlenen Yusuf Ü. tedaviye alınırken, başından ağır darbe alan Sultan D. ise Alanya\'ya sevk edildi.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü B.A. ile aynı araçtaki R.M. ve K.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

