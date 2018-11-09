DHA YURT BÜLTENİ 6

Bakan Selçuk: Örnek eğitim şehirleri oluşturacağız



Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim sistemiyle ilgili çalışmalar konusunda açıklamalarda bululurken, \"İnşallah Kayseri gibi şehirlerimizin öncülüğünde Türkiye\'ye örnek eğitim şehirleri oluşturacağız\" dedi.

Çeşitli programları için Kayseri\'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Vali Süleyman Kamçı\'yı ziyaret etti. Ziyarette Kayseri\'den söz eden Selçuk, \"Kayseri kültürel olarak birikimleri olan bir şehir. Bizim için bir yadigâr ve emanettir. Eğitim açısından baktığımızda asla gözümüzün arkada olmadığı şehirlerin başında geliyor. Çünkü Kayserili hayırseverlerin Milli Eğitim Bakanlığı\'na hiçbir pürüz çıkmayacak şekilde eğitim sistemine olan destekleri bizim için hep örnek olarak anlattığımız bir şey. Bu hayırseverlik kültürü aslında dünyada çok önemli ama bunun kökleri bizim kültürümüzde çok derin izler bırakmış vaziyettedir\" diye konuştu.

Eğitim sistemiyle ilgili çalışmalar konusunda Kayseri\'nin örnek alındığını belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi:

\"Kayseri\'nin eğitimde iyi durumda olması elbette bizim için mühim. Kayseri uluslararası standartlarda nerededir, öğretmen niteliği konumunda nerededir, dünyayla yarışta nerededir sorularına muhatap olmak söz konusudur. Bundan sonra çok daha ileri, daha büyük adımlarla alacağımız yollar var. İnşallah bugün burada çok güzel hizmetlerin açılışlarını yapacağız. Kayseri\'deki hayırseverlerin davranışları bizim her yerde Kayseri\'yi örnek vermemizi sağlıyor. Kayseri ile ilgili başka şehirlerde örnek verdiğimiz zaman \'Onlar zengin\' diyorlar. Ben de \'Onların gönlü zengin\' diyorum. Parası olan hayır yapmaz, gönlü zengin olan hayır yapar. Dolayısıyla bizim Türkiye\'den beklentimiz, \'Hedef 2023 Eğitim Vizyonu\'yla eğitimde inşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın liderliğinde yeni bir atılıma başlayacak, bu atılımla beraber de Türkiye\'nin dünyayla rekabeti, sürdürülebilir kalkınmaya hizmeti noktasında yeni ufuklar açılacaktır diye düşünüyoruz. Bununla ilgili elimizden gelen gayreti hep birlikte yapacağız. İnşallah Kayseri gibi şehirlerimizin öncülüğünde Türkiye\'ye örnek eğitim şehirleri oluşturacağız. Hem yükseköğretim de hem ortaöğretim de Kayseri\'nin bulunduğu yerden memnuniyetimizi ayrıca belirtmek isterim\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-MEB Bakanı Selçuk\'un konuşması

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)

622 MB

===============

Bursa\'da güvenlik önlemi alınmadan yıkılan bina korkuya neden oldu

Bursa\'da 3 katlı bir binanın yıkımı sırasında kopan molozlar tehlike yarattı. Yaşanan bu durum vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa\'da bir güvenlik önlemi alınmadan yapılan yıkım sırasında faciadan dönüldü. Osmangazi ilçesinde dün meydana gelen ve vatandaşlar tarafından görüntülenen olayda, işlek cadde üzerinde bulunan 3 katlı bina yol trafiğe kapatılmadan ekipler tarafından yıkıldı. İş makinesinin kırıcısı ile 3 katlı binanın kolonlarına darbe indirdiği esnada bina bir anda çöktü. Çevre güvenliğinin alınmadığı ve araçların seyir halinde olduğu sırada gerçekleşen yıkım görenleri korkuttu. Olaya şahit olanlar güvenlik önlemi alınmadan yapılan yıkıma tepki gösterdi.

Görüntü dökümü;

---------------------------

-Binanın yıkılma anı;

-Molozların çevreye dökülmesi

Boyut: 772 KB, Süre: 10 saniye

Haber-Kamera: BURSA,(DHA)



======================================

Anne acısını yaptırdığı dövmelerle unutmaya çalıştı

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan İngiliz turist Paul Allen (59), tüm vücudunu kaplayan dövmeleriyle ilgi odağı oldu. Allen, 10 yıl önce annesini kaybettiğini, üzüntüsün vücuduna dövme yaptırmaya başladığını söyledi.

Side turizm bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde kız arkadaşıyla tatil yapan Paul Allen, bütün vücuduna yaptırdığı dövmelerle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Kol, bacak ve vücudunun tamamının yanı sıra yüzü ve başının tamamı da yaptırdığı renkli dövmelerle kapılı olan Paul Allen, 10 yıl öncesine kadar vücudunda hiç dövme bulunmadığını söyledi. 2008 yılında annesinin kaybettiğini anlatan Allen, annesinin acısını unutmak için bir arkadaşının önerisiyle vücuduna dövme yaptırmaya başladığını söyledi. Dövme yaptırdıkça bir rahatlama hissi duyduğunu kaydeden Paul Allen, \"Geçen 10 yılda ellerim ve ayaklarım dahil vücudumun her yerine dövme yaptırdım\" dedi.

Antalya\'ya kız arkadaşının önerisiyle ilk defa tatile geldiğini belirten Paul Allen, Side\'yi sevdiğini söyledi. Sadece 5 günlük bir tatil yapabildiklerini anlatan Allen, Apollon Tapınağı, antik tiyatro, müze ve diğer yerleri gezdiğini, alışveriş yaptığını belirtti. Dergi ve broşürlerden Antalya\'da gezilecek çok fazla yer olduğunu gördüğünü belirten Paul Allen, gelecek yıl tatillerini yine burada yapacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

Paul\'un havuz başında vücudundaki dövmeleri göstermesi

Lobide otel yetkilileriyle konuşması

RÖP. Paul Allen

Detay vücudunda dövme görüntüleri

02:24 - 266 MB

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

======================================

Kayseri\'de kaçak içki operasyonu



KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de polisin düzenlediği operasyonda, 1495 şişe kaçak içki ve bunların üzerine yapıştırılan orijinale çok benzer 426 adet bandrol ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) tarafından gümrük kaçağı ve merdiven altı kaçak alkol içki ticareti yapan kişilere yönelik Talas ilçesinde depo olarak kullanılan adrese baskın düzenlendi. Yaklaşan yılbaşı öncesi insan sağlığını tehdit eden, piyasaya dağıtımı yapılmaya hazır 1495 şişe, çeşitli markalarda kaçak içki ve bu şişelerin üzerinde kullanılmak için orijinaline çok benzer 426 adet sahte bandrol ele geçirildi. Kaçak alkollerin yasa dışı ticaretini yapan 1 şüpheli yakalandı.

Görüntü Dökümü:

---------------

- Ele geçirilen kaçak içkilerden görüntü

- Kaçak içki üzerine yapıştırılan gerçeğe yakın bandrollerden görüntü

- Diğer genel detay görüntüler

Haber -Kamera: Polis Kamerası - KAYSERİ, DHA)

2 dakika 58 saniye / 28 MB



======================================

12 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazınca gözaltına alındı

İZMİT(Kocaeli),(DHA)-İZMİT\'te, 12 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazan 70 yaşındaki F.K. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, İzmit Bekirdere Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, 70 yaşındaki F.K. 12 yaşındaki B.İ. isimli kız çocuğuna mektup yazdı. Üzerine \'Çok güzelsin. Seni seviyorum. Seninle görüşmek istiyorum\' yazdığı kağıdı çocuğun yaşadığı binanın girişindeki dükkanın kepenklerine sıkıştıran F.K., daha sonra B.İ.\'ye kağıdı alması yönünde işaret yaptı. Kağıdı alan çocuk üzerinde yazanları okuduktan sonra kağıdı babasına gösterdi. Kağıdı okuyunca çılgına dönen baba, hemen polise giderek F.K. hakkında şikayetçi oldu. Polis, şikayet üzerine F.K.\'yı gözaltına aldı. Olaydan birkaç gün önce de kız çocuğunu eve televizyon izlemeye çağırdığı öğrenilen F.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-F.K.\'nın adliyeye çıkarılması

-Detay

Haber : Dinçer AKBİR - Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

======================================

Yanan otomobilden canlarını kurtardılar

İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT\'te, TEM Otoyolu\'nda motoru tutuşan otomobilin durduran sürücü ve eşi araçtan çıkarak canlarını kurtardı. İtfaiye yangını söndürürken, Seda Dinçer aracın yanışını üzüntü ile izledi.

Yangın sabah saatlerinde TEM Otoyolu İzmit Gültepe Rampası mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Seda Dinçer idaresindeki 06 DS 710 plakalı otomobilin motorundan dumanlar yükseldi. Seda Dinçer otomobili emniyet şeridine çekti. Seda ve Dursun Dinçer araçtan inerek canlarını kurtarırken, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek, araçta bulunan eşyaları çıkarıp yol kenarına koydu.

Seda Dinçer otomobilinin yanışını üzüntü ile izledi. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Otomobilin alevli görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Otomobil sahibinin otomobili izlemesi

-Detaylar

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT, (DHA)

=====================

Vinç yardımıyla konteyner altından kurtulan yavru köpek, annesine kavuştu

AKSARAY\'da bir inşaat şantiyesinde girdiği konteyner altında kalan mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı. Yavrusuna kavuşan anne köpek, yavrusunu sevmeye başladı. Aç kaldığı gözlenen yavru köpek ise annesini emdi.

Olay, Hasas Mahallesi 6655 nolu sokakta meydana geldi. İnşaat şantiyesinde görevli bekçi, konteyner altından köpek sesi duydu. Köpeğin, konteyner altındaki çukurda olduğunu görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri de çağrılan vinç yardımıyla, konteyner altındaki çukurda mahsur kalan yavru köpeği kurtardı. Ardından yavru köpek orada bekleyen annesiyle buluşturuldu. Anne köpek, yavrusunu sevmeye başladı. Aç kaldığı gözlenen yavru köpek ise annesini emdi. O anlar ise itfaiye ekipleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Anne ve yavru köpek daha sonra belediye ait hayvan barınağına götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

- Konteyner\'den detay

- İtfayenin kurtarma çalışması

- Yavru köpeğin kurtarılması

- Annesini kavuşturulması

- Anne ve yavru köpeğin sevgisi

- Yavru köpeğin emmesi

Haber: Erkan ALTUNTAŞ, AKSARAY (DHA)



==================================

