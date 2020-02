DHA YURT BÜLTENİ 6

Hisarcıklıoglu: Vergi ve ÖTV indirimi, piyasalarımıza moral verdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi\'nde (ÖTV) yapılan indirimle ilgili, \"Son dönemde atılan adımlarla, vergi ve ÖTV indirimleriyle beraber inşallah pozitife doğru gidişatın göstergesi olduğuna inanıyoruz. Bu önlemler piyasalarımıza moral verdi.\" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Bankalar Birliği(TBB), reel ve finans sektörünün güçlenmesi için \'Ortak Diyalog\' toplantısı düzenledi. Bir otelde gerçekleşen toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TBB Başkanı Hüseyin Aydın, TBB üyesi bankaların genel müdürleri ile TOBB üyesi iş adamları katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TBB Başkanı Aydın, toplantı öncesi basın açıklaması yaptı. Hisarcıklıoğlu, TBB ile Türkiye genelinde düzenledikleri üçüncü toplantının Konya\'da gerçekleştiğini belirtti. Reel ve finans sektörünün birbirini daha iyi anlayıp, ortak çözümler bulması için bu toplantıların gerçekleştiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, KDV ve ÖTV indirimine de değindi. İndirimin piyasaya moral olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

\"Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var. Dış ticarete ilişkin rakamlar, döviz gelir, gider durumunda bir dengelenme başladığı görülmekte; ancak ekonomideki canlanma henüz istediğimiz noktada değil. Bu konuda son dönemde atılan adımlarla, vergi ve ÖTV\'de indirimleriyle beraber inşallah pozitife doğru gidişatın göstergesi olduğuna inanıyoruz.

Bu önlemler piyasalarımıza moral verdi. Ticareti destekleyen açıklamaydı. Biz bu çalkantıların geçici olduğuna inanıyoruz. Ülkemizin temelinin sağlım olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu süreçten geçerken üretici, tüccar ve sanayicimizin; ticaret, üretim ve istihdam kapasitemizi korumamız lazım.\"

Hiç karamsar olmadığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, 25 yıldın iç ve dış kaynaklı çok kriz atlatıldığını ve bununda atlatılacağını belirterek, \"Bununda üstesinden geleceğiz. Yeter ki enseyi karartmayalım, umutsuz olmayalım, safları sık tutalım, Allah yolucumuzu açık etsin.\" dedi.

TBB Başkanı Hüseyin Aydın da, finans ve reel sektörün aynı gemide olduğunu belirterek, herkesin tek amacının ülkenin bilançosunu yükseltmek olduğunu söyledi.

Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.

Malatya\'da metruk evde yangın

MALATYA\'DA, müstakil metruk evin çatısında çıkan yangın, hasar oluşturdu.

Yangın, sabah saatlerinde Şehitfevzi Mahallesi İnanç Sokak\'ta meydana geldi. Metruk evin çatısından çıkan dumanın yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Hasara yol açan evin çatısında çıkan yangının nedeni araştırılıyor.

Kemer\'de vergide haksız kazanç şüphelileri serbest

Antalya\'nın Kemer ilçesinde vergi tahakkuk veri girişlerinde haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli serbest bırakıldı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında vergi tahakkuk veri girişlerinde mükelleflere ait borçları silerek kendilerine ve mükelleflere haksız kazanç sağladığı iddia edilen Kemer Belediyesi çalışanlarına yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri Antalya merkez ve Kemer\'de 31 Ekim\'de eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 19 belediye personeli ve 1 pazar esnafını gözaltına aldı.

Kemer Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen ve 3 gün sorgulanan şüphelilerden 13\'ü serbest bırakıldı. 7 şüpheli ise dün akşam adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan M.Y., S.K., M.E., A.Ş.T., İ.K., S.G. ve H.H.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren işlemler sırasında şüphelilerin aileleri de adliye önünde bekledi.

Vali Kaban, Malatya\'dan uğurlandı

Valiler Kararnamesi ile merkeze Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Ali Kaban, görev yaptığı Malatya\'dan ayrıldı.

Resmi Gazete\'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişi olarak merkeze atanan Vali Ali Kaban, 1.5 yıl görev yaptığı Malatya\'dan ayrıldı. Valilik personelinin ardından bina önünde il idarecileri ve kent sakinleriyle de vedalaşan Kaban, helallik isteyerek, \"Biz Malatya\'dan memnun ayrılıyoruz\" dedi.

İl Müftüsü Ümit Çimen\'in duasının ardından Ali Kaban ve eşi Neriman Kaban, kentten ayrıldı.

İtfaiye, 2 milyon liralık pamuğu yanmaktan kurtardı

Denizli\'nin Sarayköy ilçesindeki bir çırçır fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangını, 2 milyon liralık ham pamuk bulunan depoya sıçramadan söndürdü.

Sarayköy\'ün Sığma Mahallesi\'nde bulunan Ömer Güneğri\'ye ait çırçır fabrikasında bu sabah, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Fabrikada çalışan işçilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na bağlı 10 yangın söndürme aracı ve 30 personel, yangına 4 ayrı noktadan müdahale etti. Yangın, içinde 2 milyon liralık ham pamuk bulunan depoya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma da soruşturma başlattı.

\'Mikroplastikler besin zincirini tehdit ediyor\'

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğretim Üyesi ve Uluslararası Avrasya Çevre Kimyası Kongresi Başkanı Prof. Dr. Münevver Sökmen, mikroplastiklerin suya ve dolayısıyla denizlere karıştığını belirterek, balık ve canlıların bunları besin olarak algıladıklarını söyledi. Prof. Dr. Sökmen, \"Hem akuatik sistemdeki canlılar, hem de bunu tüketen besin zincirindeki canlılar risk altında\" dedi.

Manavgat Side\'deki 5 yıldızlı bir otelde 1\'inci Uluslararası Avrasya Çevre Kimyası Kongresi düzenlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Kimyagerler Derneği tarafından düzenlenen kongreye 14 ülkeden 100\'ü aşkın uzman katıldı.

\'HER YIL DÜZENLENECEK\'

KTÜ öğretim üyesi ve Kimyagerler Derneği Karadeniz Şube Başkanı Doç. Dr. Ali Alkan, kimyanın merkezi bir bilim olduğunu belirterek, dernek olarak her yıl farklı konularda çeşitli kongreler düzenlediklerini söyledi. Bu sene ilk defa düzenledikleri çevre kongresinin uluslararası nitelik taşıdığını, çeşitli ülkelerden 100\'den fazla katılımcının yer aldığını anlatan Doç. Dr. Alkan, \"Çevre önemli hayatımızda, çevre kimyası da hayatımızın önemli bir parçası. Bu konuda dernek olarak farkındalıkları artırabilmek anlamında farklı alt başlıkları da içerecek şekilde bir uluslararası kongre organize ettik. Bu kongre her yıl düzenlenecek ve çevre bilinciyle ilgili farkındalıkların artırılması noktasında ümit ediyorum ki önemli katkılar sağlayacak\" dedi.

EN ÖNEMLİ KONU MİKRO PLASTİKLER

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Münevver Sökmen, kongrenin en önemli konularından birinin mikroplastikler olduğunu söyledi. Mikroplastiklerin, sanayi ürünlerinin hepsinde olduğunu belirten Prof. Dr. Sökmen, \"İç Anadolu\'da bir kişi içtiği sigarayı yere atar, ilk yağmurda sigaranın filtresi dereye, ardından ırmağa ve nihayetinde denize kadar gider. Veya evde çamaşır makinesinde yıkanan bir elbisede pamuk ve yünün yanı sıra polimer katkı maddesi, her yıkamada belirli miktarda mikroplastik atık su vasıtasıyla doğaya çıkıyor. Bunlar aslında en basit örnekler\" diye konuştu.

BESİN ZİNCİRİ TEHDİT ALTINDA

Mikroplastiklerin çok küçük olduğunu belirten Prof. Dr. Münevver Karabulut, şöyle konuştu:

\"Mikroplastikler, mikrometre boyutunda olan küçük plastik parçaları ve onun motobolitleri olduğu için herhangi bir yerden sucul sisteme girmesiyle her yere taşınabiliyor. Bunların riski, özellikle canlı sistemlerin, balık gibi sistemlerin bunu algılayamaması ve besin gibi görmesi ve dolayısıyla bünyesinde barındırması. Hem akuatik sistemdeki canlılar, hem de bunu tüketen besin zincirindeki canlılar risk altında.\"

DENİZ TUZUNDA VE BALIK TÜRLERİNDE DE BULUNDU

Son birkaç aydır mikroplastiklerle ilgili haberlerin çıkmaya başladığını anlatan Prof. Dr. Münevver Sökmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Özellikle yapılan birkaç araştırmanın sonuçları da yayımlandığı için daha sıkça duyacağız böyle bir riski. Özellikle deniz tuzunda mikroplastiklerin bulunduğu, bazı balık türlerinde mikroplastiklerin bulunduğuyla ilgili bilimsel raporlar yayımlanmaya başladı. O nedenle biz de bu konuya dikkati çekmek istedik. Hem Akdeniz, hem de Karadeniz kıyısı bu tür kirlenmeye çok açık olduğu için dolayısıyla bu kongre de bir başlangıç olur, bu anlamda bir farkındalık oluşturmuş oluruz. Bu konuda kongremizde ilk kez Türkiye\'de bulunan çok değerli bir davetli konuşmacımız vardı. Fransa\'dan profesör Francois Galgani. Sunumunda da detaylı olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.\"

