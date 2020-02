DHA YURT BÜLTENİ 6

Şehit Ahmet Budak\'ın adı konferans salonunda yaşatılacak



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'nde 2 yıl önce PKK\'lı teröristlerin silahlı saldırısında yaşamını yitiren, 26. dönem Hakkari\'den AK Parti birinci sıra milletvekili adayı olan Ahmet Budak\'ın adı, Yüksekova İmam Hatip Ortaokulu\'nda yapımı tamamlanan konferans salonuna verildi.

Açılışa, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı,Cumhuriyet Halk Partisi 24. Dönem İstanbul Milletvekili Faik Tunay, AK Parti İstanbul eski İl Başkanı Dr.Selim Temurcu, AK Parti İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Muharrem Ödemiş, Büyükçiftlik beldesi Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, İstanbul Hakkarililer Derneği Başkanı Şemsettin Demir, iş insanları Ramazan Kumek, Teoman Zeydan, Şevket İçem, Celal Kara, şehit Ahmet Budak\'ın eşi Münire Budak ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul Hakkarililer Derneğinin geliştirdiği proje kapsamında, hizmete açılan konferans salonunun açılışında konuşan Yüksekova Kaymakamı Kaşıkçı, şehit Ahmet Budak adına açılan konferans salonunu yapan İstanbul Hakkarililer Derneği ve katkı sunanlara teşekkür etti.

CHP 24. Dönem İstanbul Milletvekili Tunay ise siyasi parti temsilcileri ve iş insanlarının bir araya geldiği açılışın tüm siyasetçilere örnek olması gerektiğini belirterek, \"Kamplaşma, kutuplaşma ve tartışma taban yapmış durumda. Eskiden siyasi parti liderleri çıkıp televizyon kanallarında medeni bir şekilde tartışırlarmış. Millet de kararını verirmiş. Ama, bugün en ağır hakaretler, meclisteki kavgalara oluyor. Ben de bir dönem meclisteydim. Siyasi parti milletvekillerinin hakarete kadar varan tartışmaları izleyince utanıyorum. Yapmamız gereken tek şey okumak. Kendimizi geliştireceğiz ve ayrımı ortadan kaldıracağız. Bugün Ak Parti iktidar, yarın başka bir parti olur. Bu birlik ve beraberlik herkese örnek olur. Bu salonunda emeği geçen başta sayın kaymakamımız olmak üzere İstanbul Hakkarililer Derneği ve işadamlarımıza Allah razı olsun\" dedi.

Ak Parti İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Ödemiş de, bölgede bir takım eğitim sorunlarının olduğunu hissettiklerini ifade ederek, \"Buradaki bir İmam Hatip Ortaokulu\'nun mescidi veya konferans salonunun olmayışı gerçekten beni üzdü. Yüksekova, Hakkari, Mardin ve Şırnak hepsi bizim memleketin birer parçası. Buralara daha çok hizmet götürülmeli\" diye konuştu.

Bu arada Yüksekova İmam Hatip Ortaokuluna açılan mescide de katkılarından dolayı iş adamı Teoman Zeydan ismi verildi.

Kadın ayakkabılarından heykel yapıyor

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü\'nde görevli Azerbaycanlı öğretim görevlisi İsmayıl Hüseynov (51), kullanılmayan kadın ayakkabılarını sanat eserine dönüştürüyor. 20 yıldan beri sanat yaşamını Kayseri\'de sürdüren, Türkiye\'de ilk ve tek ayakkabı heykel sanatçısı Hüseynov, \"Çalışmalarımız sonrası Ankara ve Kayseri\'de sergiler açtım. Ayakkabıdan heykel yapan dünyada 4-5 kişi var. Türkiye\'de bu işle yalnızca ben uğraşıyorum\" dedi.

Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü\'nden mezun olarak 20 yıl önce ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü\'nde Öğretim Görevlisi olarak göreve başlayan İsmayıl Hüseynov (51), kadınların günlük hayatta kullandığı, çanta, ayakkabı, eldiven ve cüzdan gibi aksesuarlarını sanat eserine dönüştürüyor. Kayseri ve Ankara\'da hakiki deri ayakkabılardan yaparak, ürettiği, \'Mekan ve endüstriyel\' temalı 2 sergi açan Hüseynov, yıllardır farklı tarzda çalışmalar denediğini belirterek, \"Eğitmen görevimizin yanında sanatçı tarafımız da var. Herkes kendine göre tarz oluşturuyor. Yıllardır farklı tarzları denedim. Sürrealist olarak çalıştım. Almış olduğum klasik eğitimi çalışmalarımda deneyerek, yeni eserler ortaya çıkarıyorum\" dedi.

\'MAHALLEDE BULUNAN KUNDURACIDAN ETKİLENDİM\'

Azerbaycan\'da yaşadığı mahallede bulunan bir kunduracıdan etkilenerek, çalışmalarına başladığını da ifade eden İsmayıl Hüseynov, \" 2015 yılında ayakkabı üzerine çalışmaya başladım. Hazır nesneden yola çıktım. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum ama, çocukken mahallede bulunan bir kunduracıdan etkilendiğimi söyleyebilirim.Hep bir köşeden meraklı gözerle kunduracıyı izlerdim. \'Tabanını nasıl yapıştırıyor? Ayakkabıyı nasıl dikiyor?\' diye merak ederdim. Ayakkabının biçiminden etkilendim. Bir kaç denememi başarılı buldum ve seri oluşturdum. Bir anda bu işe başladım. Ayakkabıyı heykele dönüştüren dünyada sadece 4-5 kişi var. Türkiye\'de ise, bu işle uğraşan ilk ve tek kişiyim\" şeklinde konuştu.

\'HER MEKANA İLK ÖNCE AYAKKABIMIZ TEMAS EDER\'

Günlük hayatta 2 farklı temasın önemli olduğunu ve bunlardan birinin de ayakkabı ile yapıldığını kaydeden öğretim görevlisi Hüseynov, \"2 sergi açtım ismi \'mekanlar\'. Neden mekanlar ismini verdiğimi soruyorlar. Onlara bulunduğumuz her mekanda, gittiğimiz her yeni bir yerde 2 türlü temasımız olduğunu anlatıyorum. Birincisi görsel temas, ikincisi de çıplak ayakla gezmediğimiz için ayakkabı teması oluyor. Her girdiğimiz mekana ilk önce ayakkabımız basar. Böyle bir seri gelişti. Bu akıma böylelikle kendimi kaptırdım\" ifadelerine yer verdi.

\'ERKEK AYAKKABISI DENEMEDİM\'

Bugüne kadar hiç erkek ayakkabısı heykeli yapmadığını da ifade eden heykel sanatçısı Hüseynov, \"Klasik akademik eğitimi aldım ve bu alanda kendini geliştirdim. Çevredeki insanlar değişik tepkiler verdi. Artık sponsorlarım çoğaldı. Çevredeki inanlar ayakkabı bağışı yapmaya başladı. Kadınlar çalışmalarımda ayakkabılarının kullanılması için atölyeme ayakkabı getiriyor. Özel bir ayakkabı seçimi yapmıyorum. Gerçek deri ayakkabı kullanmayı tercih ediyorum. Bugüne kadar hiç erkek ayakkabısı denemedim. Erkeklerden de ayakkabısını getirip çalışma yapmamı isteyen olmadı\" diye konuştu.

\'AYAKKABININ PAHALI OLMASI YA DA MODELİ ÖNEMLİ DEĞİL\'

Çalışmalarında ayakkabının modeli ya da pahalı olup olmamasının umurunda olmadığını da sözlerine ekleyen İsmayıl Hüseynov, \" Günümüzde heykelin görsel sanatlara göre bir farkı var. Heykelde her gördüğümüz somut nesne bir malzemedir. Her malzeme heykele dönüşebilir. Bazıları, \'Bu ne biçim demode çirkin ayakkabı?\' diyor. Onlara \'Bu bir ayakkabı değil, ayakkabı olmaktan çoktan çıktı, artık sanat eseri\' diyorum. Eğer, biçimi hoşuma gittiyse ayakkabının çok pahalı ya da modelli olmasına bakmıyorum. Umurumda olmuyor. Sadece kadın ayakkabısını kullanmıyorum. Kadın çantası, eldiven ve cüzdan da çalışmalarımda yer alıyor. Bundan sonraki süreçte artık başka obje ve nesneleri denemek istiyorum\" ifadelerini kullandı.

9\'uncu kattaki balkondan düşen kadın öldü

ADANA’da 9 katlı bir mağazanın en üst katındaki balkondan beton zemine düşen Selver Deviren (42) hayatını kaybetti.

Olay Merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi\'nde gerçekleşti. İddiaya göre, Selver Deviren, sabah erken saatlerde bir alışveriş mağazasına gelerek 9\'uncu katta bulunan kafeye çıktı. Deviren bir süre burada oturduktan sonra hava almak için balkona çıktı. Kısa bir zaman sonra dışardan bir ses duyan kafe çalışanları balkona çıktıklarında Selver Deviren’in beton zeminde hareketsiz yattığını gördü. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri Deviren\'in öldüğünü tespit etti. Olayın intihar olup olmadığı araştırılırken, Selver Deviren\'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hastane içerisinde yeni anneler için 5 yıldızlı otel hizmeti

DERİNCE(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2 yıldır yeni doğum yapan annelere yönelik Anne Oteli hizmeti veriliyor. Erken doğum yapan veya çocukları ağır hastalık geçiren anneler hastanede 5 yıldızlı otel konforunda misafir ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından \'Anne Dostu Hastane\' sertifikası alan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde anne ve yeni doğan çocuklara yönelik birçok hizmet veriliyor. Annenin hamile kaldıktan sonra ilk muayenesinden itibaren doğuma kadar süren hizmetler, doğum sonrasında da aralıksız devam ediyor. Hastane bünyesinde yeni doğan çocuklar için kurulan Üçüncü Düzey Yoğun Bakım Servisi\'nde erken doğan veya çok ağır hastalık geçiren çocuklar tedavi ediliyor. Hemşireler ve doktorlar tarafından çocukların tedavileri yakından takip edilirken, anneler için de hastane içerisinde bulunan Anne Oteli hizmet veriyor. Hastane binası içerisinde 5 yıldızlı otel konforunda misafir edilen anneler, hem çocuklarının tedavisini yakından takip etme ve emzirme fırsatı buluyor, hem de her gün evlerine gidip gelirken kaybedecekleri zamanı çocukları ile geçiriyor.

TEDAVİ SIRASINDA ÇOCUKLARININ YANINDALAR

34 haftalık hamileyken erken doğum yaparak \'Asya\' isimli bir kız çocuğu dünyaya getiren anne Elif Elmas, \"Benim erken doğum oldu. Neden erken doğum olduğu belli değil. Bir anda, sabah saat 5 buçukta hastaneye geldik. Geldi bebeğimiz. İlk başlarda biraz oksijen sıkıntısı yaşadı ama sonrasında iyi oldu. Şimdi daha iyi. Ben de toparladım. Sezaryen olmama rağmen kısa sürede toparladım kendimi. Şimdi Asya\'ya bakıyoruz. Asya\'yı toparlamaya çalışıyoruz inşallah. Hemşirelerimiz sağ olsun ilgileniyorlar. Hastaneden çok memnunuz. Hemşireler olsun, doktorlar olsun çok ilgili ve alakalılar.\" dedi.

Yaklaşık 2 hafta önce \'Bora\' isimli bir erkek çocuk dünyaya getiren ve oğlunun hastalığından dolayı Anne Oteli\'ne yerleşen Gamze Yılmaz, \"Doğum sancılarım başladıktan sonra doğumhaneye yerleştirildim. Doğumumu gerçekleştirdikten sonra servise alındım. Taburcu edildikten 1 gün sonra çocuğumun muayenesi için hastaneye çağırıldım. Çocuğun muayenesinde yapılan tetkikler sonucu çıkan hastalıklardan ötürü küveze konulması gerektiği ve benim emzirme, gaz sorunları, altını değiştirme gibi çocuğun kişisel ihtiyaçları için yakınında bulunmam gerekiyordu. Bu yüzden hastanedeki Anne Oteli\'nden yararlanmam gerektiği, buraya yerleşmem gerektiği söylendi. Bu çok iyi bir hizmet. Ben çocuğuma bir gün evde baktım. O süreçte ben çocuğuma hiçbir şey yapamamışım. Emzirmenin nasıl olacağını, gaz çıkarmanın nasıl olacağını, altını nasıl değiştirmem gerektiğini, bunların hepsini burada öğrendim. Böyle iyi bir hizmet oldu.\" diye konuştu.

ANNE DOSTU HASTANE

Anne Oteli uygulamasını anlatan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın, şöyle konuştu:

\"Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye\'de bir ilk olarak bir sertifika aldı. Bu da \'Anne Dostu Hastane\' sertifikası. Eğitim ve Araştırma Hastanesi olup da Anne Dostu Hastane Sertifikası alan ilk hastaneyiz. Bu sertifikayı 2017 yılında almıştık. 2018 yılında yapılan denetlemede de yine çok yüksek bir puanla bu sertifikamız tescillendi ve devam ediyor. Anne dostu demek, hem Dünya Sağlık Örgütü\'nün hem de Sağlık Bakanlığımızın bir politikasıdır. Anneyi gebe kaldığı, hastaneye girdiği andan itibaren çok iyi bir şekilde karşılayarak normal doğuma özendirmek ve bebeği ile doğum esnasında ten tene temas ettirip anne sütünün devamlılığını sağlamaktır. Yani fizyolojik bir olayı biz hastane olarak sağlamak ve buna imkan sunmak için çaba gösteriyoruz. Burada hem Alikahya Yerleşkemizde hem de Derince\'de bulunan merkez hastanemizde doğum sonrası Anne Otellerimiz var. Anne burada 5 yıldızlı otel konforunda ağırlanıyor. Aynı konfor içerisinde normal doğumunu yapıyor. Bebeğini emzirdiği süre içerisinde eğer bebeğin yoğun bakım ihtiyacı varsa anne bu süre boyunca burada misafir ediliyor. Hem bebek anne sütünden mahrum kalmamış oluyor, hem de anne en iyi şartlarda konaklamış oluyor. Bu hem Türkiye, hem Kocaeli, hem de bu bölge için çok önemli. İnşallah bundan sonra da hastanemiz bu özelliğini korumaya devam edecektir\"

