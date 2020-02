DHA YURT BÜLTENİ-6

1)SELE KAPILARAK HAYATINI KAYBEDEN 6 SURİYELİ ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

TÜRKİYE\'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken sel sularına kapılıp, yaşamını yitiren 6 Suriyelinin cenazesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ ndan ülkesine gönderildi.

Hatay\'ın Yayladağı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, kırsal alanda sele yol açtı. Suriye\'nin Bayır- Bucak bölgesinden Türkiye\'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir grup göçmen, Kızılçat Mahallesi yakınlarında sel sularına kapıldı. Bu anları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede yapılan çalışma sonucu, Suriyeli olduğu değerlendirilen 6 erkeğin cesedine ulaştı. Cansız bedenler, otopsi ve kimlik tespit çalışması için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi\'nin morguna götürüldü. Kimlikleri belirlenen cenazeler defnedilmek üzere Reyhanlı Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Suriye\'ye gönderildi.

Görüntü Dökümü

- Cenaze aracı Cilvegözü’ne gelirken

- Gümrük sahasına girerken

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

2)DENİZDEKİ TUTSAK CANLILARI ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞTURUYORLAR

AKDENİZ Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri, her dalış eğitiminin ardından mavi suları çöplerden arındırıyor. Ekip, çöplerin yanı sıra insanların suyun altında özgürlüklerini kısıtladığı deniz canlılarını tutsaklıktan da kurtarıyor.

Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencilerine ve Sualtı Topluluğu üyelerine Konyaaltı sahilinde dalış eğitimi veriyor. Eğitimin ardından Prof. Dr. Gökoğlu liderliğindeki ekip, derin sularda temizlik yapıyor. 5 kişilik ekip, son dalıştan da eli boş dönmedi. Ekip, çok sayıda cam ve plastik şişenin yanı sıra boş bir valizi denizin dibinden çıkardı.

MİSİNA DENİZANASINA DOLANMIŞ

Ekibin sualtı kamerasına üzücü görüntüler de yansıdı. İki balığın plastik şişe içinde sıkıştığını fark eden ekip, balıkları tekrar özgürlüğüne kavuşturdu. Başka bir görüntüde ise denizanasının atılmış bir misina ipine dolandığı görülüyor. Denizanasının misina ipinden kurtulma çabası izleyenleri duygulandırdı. Ekip, uzun süren çabanın ardından denizanasının yeniden özgürce dolaşmasını sağladı.

GELECEK NESİLLER İÇİN

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencileriyle dalış eğitimini tamamladıktan sonra her defasında denizden eli dolu döndüklerini söyledi. Yanında taşıdıkları büyük torbalarla denizin derinliklerini temizlediklerini aktaran Prof. Dr. Gökoğlu, \"En önemli zenginliklerimizden denizlerimiz, maalesef insan eliyle kirletilmeye devam ediyor. Her dalışımızda onlarca atık topluyoruz. Daha da kötüsü deniz canlılarının insan eliyle denizin altında tutsak kalmasını görmemiz oldu. Gelecek nesiller adına herkesi daha duyarlı olmaya çağırıyorum\" dedi.

VALİZ BİLE ÇIKTI

Prof. Dr. Gökoğlu\'yla dalan ekipten Tunahan Demir ise, \"Dalış sonrası deniz altındaki çöpleri toplayıp kıyıya taşıyoruz. Bugün bir de valiz bulduk. İnsan valizini neden denize atar, anlamadık. Bu görüntüler Antalya\'ya yakışmıyor. Her dalışımızda şişe, terlik, maske, balık tuzaklarını toplayıp çöpe atıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

- Dalgıçların su altından görüntüsü

- Dalgıçların denizin dibinden plastik toplaması

- Deniz altındaki valiz

- Plastik şişede tutsak kalmış balıkların kurtarılışı

- Çöplerin denizden çıkarılışı

- Röp1: Sualtı Topluluğu\'ndan Can sözen

- Röp2: Sualtı Topluluğu\'ndan Tunahan Demir

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: ANTALYA-DHA)

3)KİTAP OKUYANA ÇAY VE KAHVE BEDAVA

BURSA\'nın Kestel ilçesindeki bir kahvehanede, en az 1 saat kitap okuyan müşteriler, içtikleri çay ve kahveye para ödemiyor.

Kestel ilçesi Kale Mahallesi\'ndeki bir kahvehanede en az 1 saat süreyle kitap okuyan müşteriler, gün boyunca içtikleri çay ve kahveye ücret ödemiyor. Müşteriler, kahvehanedeki kitaplıktan istedikleri kitapları alarak okuyabiliyor. İnsanları kitap okumaya teşvik etmek için böyle bir kampanya başlattığını ifade eden işletmeci Erdoğan Kulaç (38), \"Yaptığımız kampanya insanların ilgisini çekiyor. Farkındalık yaratmak adına yaptık. Bir ülkeyi güçlü kılan nüfusu değil, eğitimdir, bilgidir. 1 saat kitap okuyana çayını, kahvesini ücretsiz veriyoruz\" dedi.

Kahvehanenin ortaklarından Sercan Çelik (23) ise, \"Bu projeye başlamamızın amacı, bizim bilgiye ve eğitime verdiğimiz önemdir. Vatandaşlarımızın kitap okuma alışkanlıklarını artırmak için çabalıyoruz. Oldukça ilgi görüyor. Kitap sayımızı artırmayı, burayı gerçek bir kıraathaneye çevirmeyi düşünüyoruz\" diye konuştu.

Vatandaşlar da bu projeden memnun olduklarını, hem kitap okuyarak kendilerini geliştirdiklerini, hem de gün boyu bedava çay ve kahve içtiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

Kahveden görüntüler

Kütüphaneden ve kitaplardan görüntüler

Müşterilerin kitap okuması ve çay içmesi

Çaycının servis yapması

Röportajlar

Haber/Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

4)KAPADOKYA’DA, 29 EKİM BEREKETİ

TÜRKİYE’nin peribacalarıyla ünlü turizm bölgesi Kapadokya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hareketliliği yaşanıyor. Hafta sonu ve bayramla birlikte 3 günlük tatili bölgede değerlendirmek isteyenlerin talepleriyle, otellerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.

Kapadokya bölgesinin önemli yerlerinden Nevşehir’in Ürgüp ilçesindeki turizmciler, 29 Ekim’in Pazartesi’ne denk gelerek hafta sonu tatili ile birleşmesini fırsat bilen yerli turistlerin Kapadokya bölgesini tercih ettiğini bildirdiler. Turizmci Aydın Ayhan Güney, özellikle Çin ve Japonya gibi ülkelerden Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin, havaların soğumasıyla birlikte, deniz kıyıları yerine kültür turizmine ağırlık verdiklerini ve bu durumda da daha çok Kapadokya bölgesine geldiklerini söyledi. Güney, ‘’29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl, pazartesi gününe denk geldi. Hafta sonu ile bayram tatili birleşince, tatil yapmak isteyenler için 3 günlük bir fırsat oluştu. Bunu değerlendirmek isteyen yerli turistlerimiz de bölgemizi tercih ediyorlar. Şu anda bölgemizdeki otellerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Yabancı misafirlerimizin rezervasyonları zaten daha önceden yapılmıştı ve rezervasyonlarımız, Aralık ayına kadar devam ediyor. Bölgemizin kış aylarında da ayrı bir güzelliği var. Bunu görmek isteyen turistler, hava soğusa da buraya ilgi gösteriyorlar’’ dedi.

Turizmciler, kültür turizmi çerçevesinde kayadan oyma kiliseleri, yeraltı şehirlerini ve açık hava müzeleri ile ören yerlerini görmek, topraktan çanak ve çömlek yapımını izlemek için bölgeye geldiklerini, bunun yanı sıra, balon uçuşu, atv, at ve deve turlarının da ilgi gördüğünü ifade ettiler.

Görüntü Dökümü:

-Turistlerin, çanak yapımını izlemesi

-Turistlerin semarik müzesini gezmesi

-Göreme\'deki turistler

-Kapadokya\'daki turistik yerlerden görüntü

-Detay

(KJ:Haber: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,DHA)

