DHA YURT BÜLTENİ 6

Bakanlar, sular altında kalacak Yusufeli\'ni havadan inceledi

ULAŞTIRMA ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin\'de, baraj ve hidroelektrik santral (HES) projesi nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerini helikopterle havadan inceledi.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, askeri helikopterle geldiği Artvin\'in Yusufeli ilçesinde, baraj ve HES projesi nedeniyle sular altında kalacak yeni yerleşim yerini helikopterle havadan inceledi. Yusufeli baraj projesinde de havadan incelemelerde bulunan iki bakanı taşıyan helikopter Yusufeli futbol sahasına indi. Bakanları Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin Milletvekili Erkan Balta, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Yusufeli Kaymakam\'ı Eyüp Kaykaç, Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ile Yusufeli Barajı yüklenici firması sahibi işadamı Nihat Özdemir karşıladı. Bakanlar, ilçede yeni yerleşim yeri ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İLÇE SULAR ALTINDA KALACAK

Yusufeli ilçesinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye\'nin en yüksek, dünyanın ise sayılı en yüksek barajlarından biri olacak Yusufeli, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köyün sular altında kalacak olması nedeniyle yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi de sulara gömülecek. 68 yıllık ilçenin yeni yerleşim yerine taşınması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. 150 yıllık tarihinde 6 kez ilçe merkezi yeri değiştirilen ve son yerinde 1950 yılında kurulun Yusufeli ilçe merkezinin Yansıtıcılar mevkiinde kurulacak yeni yerleşim yerine taşınması için başlatılan çalışmalarda sona geliniyor.

YUSUFELİ BARAJI VE HES

558 megavat kurulu güçle yıllık 1.888 gigavat saat elektrik üretimin yapılacağı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesi, ülke bütçesine yılda 450 milyon lira katkı sağlayacak. Toplam su depolama hacmi 2 bin 130 hektometre küp olan baraj tamamlandığında, 270 metre temelden yüksekliği ile Çin\'deki 292 ve Gürcistan\'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra dünyanın en yüksek 3\'üncü barajı olacak. Büyük bir bölümü tamamlanan Yusufeli Barajı ve HES projesinin 2019 yılında bitirilmesi hedefleniyor. Baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak olan ve 1950 yılında kurulan Yusufeli ilçe merkezi ile 4 köy yeni yerleşim alanına taşınacak.

Bakanların bölgeye gelişi

Helikopterden görüntüler

Barajdaki incelemeler

Haber - Kamera: Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) -

Türkiye\'nin en büyük \'Kumparkı\' Sivas\'a açıldı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, Buruciye A.Ş. tarafından Türkiye\'nin en büyük Kum parkı açıldı. 170 metrekare kapalı alana açılan, içerisinde Niğde\'den özel olarak getirilen kum ve oyucukların olduğu kumparkta çocuklar, başka hiçbir oyuncağa ihtiyaç duymadan vakit geçirebiliyor.

Sivas\'ta İl Özel İdaresi tarafından 2015 yılında açılan ve işletmesini idarenin yan kuruluşu olan Buruciye A.Ş.\'nin yaptığı Çocuk Oyun ve Eğlence Merkezi\'nde Türkiye\'nin en büyük kum parkı açıldı. Niğde\'den özel olarak getirilen ve yapısında tamamen doğal kalsiyum ve karbonattan oluşan 20 ton kumla açılan kumpark bir ay önce hizmete girdi. Her yaşta çocukların yoğun ilgi gösterdiği kum parkta oynayan çocuklar hem fiziksel hem de ruhsal becerilerini geliştiriyor.

Kum park hakkında bilgi veren Çocuk Eğlence Merkezi Müdürü Celal Bayram, son dönemde farklı alanlara girme çabasına içinde olduklarını ve bu yüzden kum parkı hizmete soktuklarını söyledi. Bayram, \"Bunlardan birisi de farklılık olsun diye kum havuzunu hizmete soktuk. Yaklaşık 170 metrekare kapalı alanda beyaz kum dediğimiz güvenli bir kumu halkımız için araştırdık ve buraya getirerek hizmete açtık. Bu kum çok doğal bir kum kalsiyum ve karbonat olarak geçiyor. Türkiye\'de sadece Niğde bölgesinde bulunuyor. Asıl maddesi suyun kristallenmesi, hatta deniz kabuklularının toplanarak birikmesi ile oluşan kristal bir yapı. Bunu farklı işlemlerden geçirerek çocukların oynayabileceği tane boyutuna kadar araştırdık bu hale getirdik. İçerisinde çocuklar için en ufak zararlı bir madde bulunmuyor. Bunun garantisini veriyoruz. Her türlü belgelerimiz de var. İlgi de gördü. Yaklaşık 1 aydır açığız. Çocuklar geldiğinde farklı olarak hem fiziksel, hem ruhsal farklı becerilerini ortaya sunabileceği bir alan oldu.\" dedi.

\"ÇOCUĞUN YAPISINDA KUMLA OYNAMAK VAR\"

Her çocuğun doğal yapısında kumla, toprakla oynamanın olduğunu ifade eden Bayram, \"Biz bunu kapalı bir ortamda ve güvenli bir ortamda sunalım dedik ve bunu da başardığımıza inanıyorum. Çocuklardan da çok ciddi geri dönüşler var. Kumla oynamanın çocuklara faydaları saymakla bitmez. Küreklerle arabalara doldurma işlemleri yapıyor. Mesela kabı kumla doldurduğunda kabın hacmini ölçebiliyor. Yürüdüğü zaman ayak izlerini ölçebiliyor veya yatıp yuvarlandığında kendi boyunu da ölçebiliyor. Akla gelebilecek her türlü oyunda bu kumu kullanabiliyor. Çocuklarla sosyal anlamda iletişime giriyorlar, utangaçlarıklarını ortadan gideriyor. Bizim buradaki asıl amacımız çocuklar bilgisayar oyunlarından ziyade farklı kendi doğal öz yapısına kavuşabileceği, hayal gücünü geliştirebileceği bir oyun alanı yaratmaktı.\" ifadelerini kullandı.

\"PSİKOLOGLAR OLARAK TAVSİYE EDİYORUZ\"

Medicana Sivas Hastanesi Psikolog Dr. Begüm Çayır ise kumda oynamanın çocuklara faydası olduğunu ve önerdiklerini söyledi. Çayır, \"Çocukluk denince akla gelen ilk kavramlardan biri oyundur. Çünkü oyun çocuğun vazgeçilmez bir parçasıdır. Çocukluğun sağlıklı bir gelişim göstermesi için doya doya oyun oynaması lazım. Çocuklar her yaşta farklı oyun ve oyuncakları tercih ediyorlar. Bunlardan bir tanesi de kum ile oynanan oyunlardır. Aslında kum sadece çocukların değil her yaşta büyük olsun küçük olsun ergen olsun her yaşta bir tercih olarak önümüze çıkıyor. Kum oyunlarında çocukların kendilerini rahatça ortaya koyabileceği bir alan vardır. Anne babaların onlara baskı yapmadan üzerine döktün, kırdın gibi söylemleri olmadan çocukların rahatça oynayabileceği bir alana sahip ayrıca çocuklar yanlarında hiçbir malzeme olmasa bile kumlarla çok güzel oyunlar oynayabilip paylaşım içerisinde olabiliyorlar. Kumun özelliklerine, çocuklara faydalarına bakacak olursak çocuklar üzerinde ince motor ve kaba motor gelişiminde çok önemli bir katkısı var. Çocuk kumu bir elinden diğer eline aktarırken hem el kasları, parmak kasları hem de dikkat becerisi gelişiyor. Aynı zaman da işte küreklerle, kaşıklarla oynadığında yine kol kasları gelişerek kaba motor açısından çok büyük faydası oluyor. Çocuklar iç dünyalarını oyunlarla çok güzel yansıtabiliyorlar. Kumlarla yaptıkları oyunlar, kuleler anne babalara bir mesaj oluyor. Bunun için de çocukların kumla oynamalarını biz psikologlar olarak tavsiye ediyoruz.\" diye konuştu.

-Kum parktan görüntüler

-Çocukların oynaması

-Çocuklardan röportajlar

-Ailelerden röportaj

-Çocuk Eğlence Merkezi Müdürü Celal Bayram röportaj

-Medicana Hastanesi Psikolog Dr. Begüm Çayır röportaj

-Genel Detay

Haber-Kamera:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)-

Sardalyanın fiyatı bir haftada yarıya düştü

ÇANAKKALE\'de, 1 Eylül itibariyle sona eren av yasağının ardından balıkçı tezgahlarında bollaşan sardalyanın fiyatı bir hafta içinde yarıdan fazla düştü. Av yasağı döneminde kilosu 30 ile 35 liradan satılan sardalyanın fiyatı av sezonunun ardından 15 liraya kadar düştü.

Av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından Çanakkale\'de balıkçılar \'Vira bismillah\' diyerek tekneleriyle bir hafta önce denize açıldı. Çanakkale Boğazı\'nda bir haftadır gırgır tekneleriyle devam eden avlanma, balıkhanedeki tezgahlara da yansıdı. Balık çeşitlerinde artış yaşandı. Balık çeşitliliğin artmasının yanı sıra fiyatlarda da yaşanan düşüş, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Vatandaşlar balıkhaneye akın etti.

FİYAT BİR HAFTADA DÜŞTÜ

Çanakkale\'de av yasağı döneminde kilosu 35 liraya kadar çıkan sardalyanın fiyatı av sezonunun başlamasıyla birlikte tezgahlarda 15 liradan yerini aldı. Bir hafta içinde neredeyse yarı fiyatına düşen sardalyaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

PALAMUT BOLLAŞTI

Çanakkale Boğazı\'nda av sezonunun ilk haftasında balıkçı ağlarına bolca takılan palamutun fiyatı da balıkçı tezgahlarında boyuna göre 10 lira, 13 lira ve 15 liradan satılmaya başladı. Tezgahlardaki diğer balık çeşitlerinden istavrit kilosu 15, hamsi 15, uskumru 40, mezgit 35 ve torik tane 45 liradan satılıyor.

Çanakkale\'de balıkçılık yapan Volkan Kaşıkçı, \"Av yasağı bitti. 1 Eylül\'den sonra av sezonumuz açıldı. Av yasağı döneminde 30 ile 35 lira arasında satılan sardalye şu anda 15 liraya düştü. Sardalyenin fiyatında yüzde 50\'ye yakın bir fiyat düşüş yaşandı. Palamut zaten olta balığı, ilk çıktığında 25 lira civarıydı. Şu anda palamut tezgahlarımızda boyuna göre 10 lira, 15 lira arasında değişiyor. Balık\'ta bolluk var. Vatandaşın balığı tercih etmesini istiyoruz\" dedi.

BU SENE BALIK ÇEŞİTLİLİĞİMİZ BOL

Çanakkale\'de av yasağının sona ermesinin ardından balık sezonunun bereketli geçmeye başladığını belirten balıkçı Numan Mutay, \"Bu sene balık çeşitliliğimiz bol. Allah nasip ederse, vatandaşımız ucuz balık yiyecek. Balığımız bol. Kasaptan korkan, şarbon hastalığından korkan vatandaşımız balıkhanelerimize gelip, en taze balığı alıp, yiyebilirler\" diye konuştu.

-Balıkhaneden görüntü.

-Balıkhanedeki balıkçı tezgahlarından görüntü.

-Balık alan vatandaşlardan görüntü.

-Sardalye balığından genel ve detay görüntü.

-Palamut balığından genel ve detay görüntü.

-Volkan kaşıkçı ile röp.

-Numan Mutay ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

Güvenlik müdürünü sopa ile düşürüp, pompalı ile öldürdüler

ANTALYA\'da bir eğlence merkezinin güvenlik müdürü Hakan Çopuroğlu (39), tartışma sonrası aralarında kavga çıkan grubun saldırısına uğradı. Saldırganlardan birinin kafasına sopa darbesi ile yere düşen Çopuroğlu\'na, gruptan başka bir kişi pompalı tüfekle ateş etti. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, saat 04.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi\'ndeki bir eğlence merkezinin otoparkında meydana geldi. Eğlence merkezinin güvenlik müdürü olan Hakan Çopuroğlu ile daha önceden aralarında husumet bulunduğu belirtilen 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelilerden biri elinde pompalı tüfekle, diğerleri de sopalarla Çopuroğlu\'nun üzerine yürüdü. Silahı gören Çopuroğlu araçların arkasına kaçtığı sırada bir saldırgan elindeki sopa ile vurdu. Yere düşen Çopuroğlu\'na bir başkası ise elndeki pompalı tüfekle ateş etti. Başından vurulan Çopuroğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Çopuroğlu\'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini tespit ettiği 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

- Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: ANTALYA, (DHA)

Hasta gibi maske takıp, muayene sırasındaki hastanın 15 bin lirasını çaldı

ANTALYA\'da taktığı ağız maskesiyle hasta gibi davranıp, muayene sırası bekleyen R.İ.\'nin cebinden 15 bin lirasını çaldığı iddia edilen S.G., gözaltına alındı.

Olay, 3 Eylül tarihinde Atatürk Devlet Hastanesi\'nde meydana geldi. Muayene olmak için bekleyen R.İ., cebindeki 15 bin liranın çalındığını fark edince polise haber verdi. Hastaneye gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelinin ağız maskesi ve şapka takan S.G. olduğunu belirledi. S.G.\'nin bindiği otomobili Mobese kameralarından takip eden ekipler, şüpheliyi bir restoranda yemek yerken gözaltına alındı. İki yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G.\'nin çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu ortaya çıktı. S.G., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

--------------

- Asayiş dış plan

- Şahsın çıkarılışı

- Şahsın araca bindirilişi

- Şahsın güvenlik kamera görüntüsü

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

Cip ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

DÜZCE, (DHA) – DÜZCE\'de, kavşakta cip ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde, Beyciler Mahallesi\'nde bulunan kavşakta meydana geldi. Kamuran Genç idaresindeki 04 P 2188 plakalı minibüs ile Serkan Yılmaz idaresindeki 81 DE 007 plakalı cip çarpıştı. Minibüs çarpışmanın etkisiyle takla attı. Kazada minibüs sürücüsü Kamuran Genç ve cipte bulunan 3 yaşındaki Yiğit Ali Yılmaz yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay yerinden görüntü

Yaralıların ambulansa alınması

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

Balkonundaki çiçek saksısı kumrulara yuva oldu

ÇANAKKALE\'de oturan Handan Kaleli\'nin (64) evinin balkonundaki çiçek saksısına bir çift kumru yuva yaptı. Dişi kumrunun yumurtladığı yumurtalardan 2 yavru dünyaya geldi, ev sahibi Handan Kaleli, sayıları 4\'e çıkan misafirlerine gözü gibi bakıyor.

Kemalpaşa Mahallesi, Eski Balıkhane Sokak’taki Rıhtım Apartmanı’nın 2’nci katında oturan evli ve 1 çocuk annesi Handan Kaleli\'nin evinin balkonundaki saksıya bir çift kumru bir ay önce yuva yaptı. Dişi kumru, 2 yavru dünyaya getirdi. Kaleli, şimdi sayıları 4\'e çıkan kumrulara zarar gelmemesi için gözü gibi bakıyor.

Kumruların yuva yapma sürecini anlatan Handan Kaleli, \"Balkonumuzda solmuş bir çiçeğimiz vardı. Bir ay önce onu temizlemek istedim. Saksıyı almak istediğimde içinde yuva gördüm. Saksıdaki solmuş çiçeğe dokunmadım. Dişi kumrunun yumurtladığı 2 yumurtadan yavrular dünyaya geldi. Kumrular dışarıdan herhangi bir yiyecek kabul etmiyor. Eşiyle değişimli olarak yavrulara bakıyorlar. Ekmek verdik yemedi, su uzattık içmedi. Kendi doğal şartlarında, kendileri beslendi. Ancak bir zarar gelmemesi için sıklıkla yuvalarını kontrol ediyorum. Çünkü daha önceki yıllarda da kumrular evin penceresinin kenarına yumurta bırakmıştı. Kargalar yumurtaları alıp götürmüştü. Bu kez yavrular dünyaya gelinceye kadar sürekli nöbet tuttum. Büyüyüp kanatlanana kadar da tutmaya devam edeceğim\" dedi.

-Balkondan genel ve detay görüntü.

-Saksıdan görüntü.

-Kumru ve yavrularından görüntü.

-Handan Kaleli'nin kumrulara bakmasından görüntü.

-Handan Kaleli'den röportaj görüntü.

KJ: Haber-Kamera: Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)

Biyokütle enerji santraline karşı köylüler nöbette

Osman ŞİŞKO/Mehmet İNAN/BÜYÜKORHAN(Bursa),(DHA) - BURSA\'nın Büyükorhan ilçesi\'nde yapılması planlanan biyokütle enerji santrali tepkilere neden oluyor. Santralin temelinin atılacağı Karaağız Mahallesi sakinleri iş makinelerinin gelmemesi için iki aydır, kadın ve çocuklarında bulunduğu guruplar halinde nöbet tutuyorlar. Daha önce iş makinelerinin çalışmasına izin vermeyen aileler bu kez mahallenin girişine traktör lastikleri ile barikat kurdular.

Büyükorhan İlçesi Karaağız Mahallesi’nde inşaatına başlanmak istenen biyokütle enerji santraline köylüler karşı çıktı. Yaklaşık 2 aydır 24 saat şantiye sahasında nöbet tutup inşaatın yapılmasına izin vermeyen köylüler, temel atmak isteyen firmaya ait TIR\'ların girişine izin vermiyor. Daha önce temel atmak için jandarma kontrolünde gelen iş makinelerini mahallerine sokmayan Karaağızlılar , iş makinelerin tekrar gelmesini önlemek için mahalle girişine traktör tekerlekleri ile parikat kurdular. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunudğu mahalle sakinleri santralin kurulmaması için günün 24 saati dönüşümlü olarak nöbet tutuyorlar.

Santral projesinin yaşama geçirilmemesi için yargaya başvurduklarını seslerini duyurmak için birçok kez eylem yaptıklarını söyleyen mahalle sakinleri, bu tesisin yapılması halinde ekolojik dengenin bozulacağını belirttiler.

Biyokütle enerji santralinin yapımının bir yıl önce gündeme geldiğini söyleyen İsmet Korkmaz, \"Bizler santral yapılacağını, satın alınan tarlalara iş makineleri sokulmak istenince anladık. Eski mezar yerimizi dahi kazdılar. \'Burada ne oluyor\' diye sorduk söylemediler. gerceği öğrenince 70 gündür eylem yapıyoruz. Kesin kararlıyız direniyoruz, Bu santrali yaptırmayacağız.. Biz ülkemizi, köyümüzü, toprağımızı seviyoruz. Toprağımıza sahip çıkamıyoruz\" dedi.

Bastonu ile gece gündüz nöbet tutan 77 yaşındaki Pembe Yılmaz, \" Buraya santral istemiyoruz. Çocuklarımızla zehirlenelim mi? Hadi ben bu yaşıma kadar bu köyde yaşadım. Çocuklarım ve yakınların ne olacak. Zehirlenmek istemiyoruz. Burada herkesin hayvanları var. Gerekirse burada öleceğiz ama santrali yaptırmayacağız\" dedi.

Köylülerin tepkisi

Santralin apıhacağı yerden görüntü

Dron ile görüntü

Köylülerden röp

Detaylar

