DHA YURT BÜLTENİ 6

Yıldırım evi yaktı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) – KARABÜK\'te, yıldırım düşen tek katlı ahşap ev yandı.

Dün gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış sırasında Düzçam Köyü\'nde Ali Altan\'a ait tek katlı ahşap eve yıldırım düştü. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangında alevler, bodrumda bulunan odunlara da sıçrayarak büyüdü. Yangın musluklarıyla alevlere müdahale eden köylüler, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarında yangın söndürülürken, ev ve garajda bulunan traktör kullanılmaz hale geldi.

DOLU YAĞDI

Gece saatlerinde, Eskipazar ilçesine bağlı Büyükyayalar Köyü Çotler Mahallesi\'nde dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışının ardından yeşil alanlar beyaza büründü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ev alev alev yanarken(Cep telefonu görüntüsü)

Süre:(01.35) Boyutu:(14 MB)



======================================

Eğitim gördüğü bugünkü Kongre Müzesi\'nin maketini yaptı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta emekli Orhan Meyveci (65), bugün Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi olarak kullanılan, yıllar önce eğitim gördüğü, tarihi 4 Eylül Sivas Kongresi\'ne ev sahipliği yapan Sivas Erkek Lisesi\'nin maketini yaptı. Meyveci, kontrplak kullanarak Türkiye\'nin çeşitli illerindeki tarihi mekanların da maketlerini yaparak evinde muhafaza ediyor. Meyvaci\'nin başarılı çalışmaları dikkat çekiyor.

Sivas\'ta yaşayan esnaf emeklisi 5 çocuk babası Orhan Meyveci, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye tarafından 2 Eylül-18 Aralık 1919 tarihleri arasında \"Milli Mücadele Karargâhı\" olarak kullanılan ve lise yıllarınında geçtiği Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi\'nin maketini yaptı. 5 yıl önce esnaflıktan emekli olduktan sonra evde oturmaktan sıkılan ve arayış içerisine giren Meyveci, internetten İstanbul\'da bulunan Dolmabahçe Camisini gördü. Caminin fotoğraflarını internetten indirerek mühendis gibi çizimlerini yapan Meyveci, caminin maketini yaptı. Daha sonra yine İstanbul\'da bulunan Kız Kulesinin maketini yapan Meyveci, Sivas\'ta hem bir dönem lise öğrenimini gördüğü hem de Milli Mücadeleye 108 gün karargahlık yapan Atatürk Kongre ve Etnoğrafya Müzesi\'nin çizimlerini yaparak çeşitli malzemelerle yapımına başladı. Meyveci, yaklaşık 3 ay çalışarak maketin yapımını tamamladı. Meyveci, yaptığı bu maketi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hediye etmek istediğini söyledi.

\'EVDE Kİ MALZEMELERLE YAPTIM\'

Evde bulunan çeşitli malzemeleri kullanarak maketi yaptığını ifade eden Meyveci, \"İlk yaptığım eser Dolmabahçe cami sonra Kız Kulesi daha sonra bir zamanlar lise okuduğum Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi, sonra İzmir Saat Kulesi ve en son Üsküdar\'da ki Ahmet Afif Paşa yalısı. Bu yalı şuan yandı, yerine başka bir yalı yapıldı. Resmini buldum ve çok hoşuma gitti onu yapmaya çalıştım. Kongre Binasına 3 ay uğraştım. Ön kısmı dolgu taş malzemeden ahşap sıva olduğu için gardropların arkasında bulunan beyaz renkli malzemeden kullandım. Arka taraf kuzey olduğu için tamamen kontrplak. Arka taraf kesme taştan yapıldığı için ona benzemesi için kontrplaktan yaptım. Ben lise yıllarımda ki şeklini yapmaya çalıştım. Pipetleri de yağmur olukları olarak kullandım. 4 Eylül’de stantlarda sergilemeyi istedim. Biz akşamları güvenliğine karışmayız denildi. Görenlerden beğenmeyen yok. Nasıl yaptın diye soruyorlar. Kongre binasına 3 ay, Ahmet Afif Paşa yalısına 4 ay uğraştım. Ahmet Afif Paşa yalısında 400 küsur tane pencere var. Onları tek tek kıl testeresi ile oyuluyor\" dedi.

\'DEĞERİNİ KİMSE VEREMEDİ\'

Yaptığı maketleri satmak istediğini ancak kimsenin değerini vermediğini belirten Meyveci, \"Satmayı düşündüm de değerini veren yok. 4 ay buna uğraştım. Asgari ücretten hesaplamak lazım en azından. Bazı sanatsever geçinen kişiler Dolmabahçe Camisine 160 TL teklif etti. 160 TL\'den fazla ben ona yapıştırıcı parası verdim. Değerini bilen birisi olmadığı için satmıyorum. Masrafı fazla olmaz. 150 lira yapıştırıcı kullansam bir o kadar malzeme parası çıkar. Burda önemli olan projesini çıkarmak için 15-20 gün uğraştığım oldu. Çok ince detayları var. 15-20 gün projesi 4 ay da yapımı sürüyor. Ben okulda matematiği, geometriyi çok severdim. Geometriyi bilen bir kişi yapabilir. Resimde milimetre ile ölçüyorum. Onu belirli ölçüde büyüterek çizimini yapıyorum. Daha sonra gerçeğine geçiyorum. Hayret ediyorlar ama yapılabilir. İnsan sevdiği bir şeyi rahatlıkla yapabilir\" ifadelerini kullandı.

\'CUMHURBAŞKANIMIZA HEDİYE ETMEK İSTİYORUM\'

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün milli mücadele çalışmalarını 108 gün yürüttüğü tarihi binanın maketini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hediye etmek istediğini de belirten Meyveci şöyle konuştu: \"Bu binanın geçmişini araştırdım. Bu aslında Abdülhamid zamanında yapılmış bir bina. Tipik bir Selçukludan gelen ve Osmanlı zamanında yapılan bir Türk binası. Burada da okuduğum için binayı detaylı inceledim. Bu binada fazla okuyamadım. Babamdan dolayı tasdiknamemi alarak esnaflık yapmaya başladım. Kurtuluş savaşımızın simgelerinden olan bu binayı, Atatürk’ünde 108 gün bu binada kaldığını ve bu binada toplantılar yaptığı bir binayı Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye etmek isterim\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Maketlerden görüntüler

-Orhan Meyveci\'nin çalışması

-Orhan Meyveci röportaj

-Kongre Müzesi maketinden görüntüler

-Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi frone ile görüntüleri

-Genel Detay

Haber-Kamera:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(580 MB HD Görüntü)

======================================

Sivas\'ta müdür yardımcı, veli tarafından darpedildi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)-SİVAS\'ta okul müdür yardımcısı Sedat Taşar (48), kayıt işlemleri nedeniyle tartıştığı öğrenci velisi tarafından darbedildi. Darbedilme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde Yunus Emre Mahallesinde bulunan Süleyman Demirel Ortaokulunda yaşandı. Müdür Yardımcısı Sedat Taşar ile okula çocuğunu kaydettirmek için gelen Hüseyin E. arasında iddiaya göre kayıt işlemleri sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.E, Taşar\'ı darbetti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Taşar, hastaneye giderek darp raporu aldı. Polis, şikayet üzerine şüpheli H.E\'nin yakalanması için çalışma başlattı. Taşar\'ın odasında yaşanan olay, okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, odasında başlayan kavga sırasında kapı girişinde yere düşen Taşar\'ın, H.E. tarafından darp edilmesi, yer alıyor. Kavga, okuldaki öğretmenlerin araya girmesiyle sona eriyor.

EĞİTİM BİR-SEN\'DEN KINAMA

Diğer yandan üyeleri ve bazı öğretmenler, okul bahçesinde toplanarak darp olayını kınadı. Sendika şube başkanı İlhan Karakoç, burada yaptığı açıklamada, eğitim çalışanları olarak hiç hak etmedikleri bir menfur olayla karşı karşıya olduklarını söyledi. Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını vurgulayan Karakoç, şunları kaydetti: \"Öğretmene şiddeti nefretle ve şiddetle kınıyoruz. Biz bu toplumun en önemli işini yapıyoruz, insan yetiştiriyoruz. İnsanlıktan nasibini almamış birinin gelip burada kendisine hizmet eden, çocuğunun kaydını yapan, onu ayakta karşılayan, ona çay söyleyen, ikramda bulunan bir öğretmene saldırmasını, hele hele elini kaldırmasını, hele hele vurmasını eğitim camiası olarak bir kez daha nefret ve şiddetle kınıyoruz. Avukatımız da burada, bunun hem yasal takipçisi olacağız, hem kanuni anlamda düzenleme yapılması için takipçisi olacağız. Eğitim çalışanları bugün hep beraber, birlik içerisinde nefret ve şiddetle bu olayı kınıyoruz. İnşallah bu tür şiddet ve bu tür olaylar bir daha okullarımızda yaşanmaz.\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güvenlik kamera görüntüsü

-Okuldan görüntüler

-Darp edilen öğretmenden görüntüler

-Eğitim Bir-Sen açıklama

-Genel Detay

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)-

(568 MB HD Görüntü)



======================================

Ölen oğlunun anısına çıktığı bisiklet turuna hastalık engeli

*- ANTALYA\'da 7 yıl önce kanserden kaybettiği oğlunun anısını yaşatmak için her yıl bisiklet turuna çıkarak Türkiye\'yi gezen Coşkun Ortaçakıroğlu\'nun (65) bu yılki turu, belindeki rahatsızlık nedeniyle yarıda kesildi. Hastaneye yatırılan Ortaçakıroğlu ameliyat olacak.

Antalya\'da emekli muhasebeci Coşkun Ortaçakıroğlu, 7 yıl önce 20 yaşında kemik kanserinden kaybettiği oğlu Cem\'in anısını yaşatmak için 5 yıldır yolları pedallıyor. Bisikletine çadırını ve yaşam malzemelerini yükleyen Ortaçakıroğlu, tur süresince üzerine giydiği \'Cemsiz 7 yıl\' yazılı ve oğlunun fotoğrafının basılı olduğu tişörtü çıkarmadan turu tamamlıyor. 2013 yılından bu yana her yıl farklı illere bisikletle tur düzenleyen Ortaçakıroğlu\'nun bu yılki hedefi, Antalya\'dan yola çıkarak 83 günde 16 il gezmekti.

SAĞLIK SORUNLARI TURU YARIDA BIRAKTIRDI

14 Temmuz günü Antalya\'dan yola çıkan Coşkun Ortaçakıroğlu, önce Afyonkarahisar\'a, ardından Eskişehir üzerinden Sakarya, Düzce, Bolu, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Niğde, Mersin\'e kadar gidip Taşucu Limanı\'ndan feribotla KKTC\'ye geçip, dönüşte de Karaman, Konya, Uşak, Muğla ve İzmir\'e gelerek turunu sonlandıracaktı. Günde 60 kilometre pedallayarak yaklaşık 4 bin 500 kilometre yol katetmeyi hedefleyen Ortaçakıroğlu\'nun turu yarıda kesildi. 13 ili 29 günde pedallayan Ortaçakıroğlu, 1 hafta eşinin sağlık durumu nedeniyle ara verip Antalya\'ya geldi. Mersin Taşucu Limanı\'na kadar sorunsuz şekilde gelen Ortaçakıroğlu, KKTC\'ye geçiş yaptıktan sonra belindeki ağrı nedeniyle yürüyemez oldu.

BİSİKLET SÜRMESİ HASTALIĞIN ORTAYA ÇIKMASINI ERTELEMİŞ

Uçakla Antalya\'ya dönerek hastaneye giden Ortaçakıroğlu\'nu muayene eden Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Altaş, belinde kanal darlığı ve sinir sıkışması olduğunu tespit etti. Ortaçakıroğlu\'nu ameliyat için hazırlayan Dr. Altaş, hastalığın yaşla birlikte ortaya çıktığını söyledi. Ortaçakıroğlu\'nun bisiklet turları dolayısıyla hastalığın daha geç ortaya çıktığını aktaran Doç. Dr. Altaş, “Yaş ilerledikçe belde kireçlenme sinirler üzerinde oluyor. Hayat kalitesine etki ediyor. Yapacağımız işlem ise bu kanalları açıp sinirleri rahatlatmak. Hastamızın bir özelliği var. 60\'lı yaşına rağmen bisiklet kullandığı için hastalığın kendini göstermesini ileri bir zamana taşımış. Faydasını görmüş. Daha genç yaşlarda da bu şikayetler çıkabilirdi\" dedi.

Ameliyat sonrası tekrardan bisiklet binmesine engel olmadığını ve ayaklarındaki güç kaybının da ortadan kalkacağını belirten Doç. Dr. Altaş, operasyonun korkuyu gerektirecek kadar karışık olmadığını anlattı.

DOKTOR ONAY VERİRSE TURA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

Coşkun Ortaçakıroğlu ise kısa sürede sağlığına kavuşacağı için mutlu olacağını söyledi. Bu yıl planladığı turuna sağlık sorunları nedeniyle zorunlu ara verdiğini ifade eden Ortaçakıroğlu, “Bu zamana kadar bir sorun yaşamadım turlarımda ama bu yıl sorunlar sıklaştı. Geçer diye düşündüm ama olmadı. KKTC\'deki tur sırasında ağırlaştı\" dedi. Bu yıl artık tura devam etmeyeceğini aktaran Ortaçakıroğlu, “2019 yılında artık doktorumun yönlendirmesine göre hareket edeceğim. Devam etmeme onay verirse yine bisiklete binerim. En azından bu yaşıma kadar 5 yıldır tur yaptım ve \'keşke\' demedim\" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Doktor konu hakkında bilgi verirken görüntüsü

- Doktor muayene ederken görüntü

- RÖP 1: Doç. Dr. Murat Altaş

- RÖP 2: Coşkun Ortaçakıroğlu

- Coşkun Ortaçakıroğlu ve eşinin yürürken görüntüsü

304 MB /// 02.45ö (HD)

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)



======================================

Bayramı ülkelerinde geçiren 3 bin Suriyeli döndü

KURBAN Bayramı için ülkelerine giden 3 bin Suriyeli, Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye\'ye döndü.

Kilis Valiliği\'nin izniyle, 1- 18 Ağustos günlerinde, 35 bin 840 Suriyeli, bayram için ülkelerine gitti. Suriyeliler, 3 Eylül\'den itibaren Türkiye\'ye dönüş yapmaya başladı. Bu sabahtan beri de çok sayıda Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan geçiş yaparak, Türkiye\'ye geldi. Sınır hattında işlemleri yapılan ve eşyaları aranarak, Türkiye\'ye alınan Suriyeliler, bayramı ülkelerinde geçirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Suriyeliler, ayrıca Esad rejiminin İdlib\'e yönelik harekatının engellenmesini istedi. Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerden bugüne kadar 3 bini, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye\'ye döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Sınır hattı ve yapılan işlemler

- Suriyelilerin evraklarının kontrol edilmesi

- Suriyelilerin oluşturduğu kuyruk

- Suriyeliler ile yapılan röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS (DHA)

386 MB



======================================