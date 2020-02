DHA YURT BÜLTENİ-6

Kastamonu\'da 20 hektar alan kül oldu (EK)

1)İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi\'nden (GAMER) yapılan açıklama; Kastamonu Araç ilçesi Tavşanlı Köyü sınırına yakın alanda dün başlayan orman yangınının havadan ve karadan yapılan müdaheleler sonucu saat 11.10 itibariyle söndürüldüğü, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

KASTAMONU/DHA

2)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTEDİ, YENİ AYDER YAYLASI BÖYLE OLACAK

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın \"Ayder\'i kirlettik, rezil ettik\" çıkışıyla gündeme gelen Rize\'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için harekete geçildi. Ayder Yaylası\'nda, TOKİ öncülüğünde 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı ve yaz sezonu sonunda başlayacak Kentsel Dönüşüm Projesi\'nin ayrıntıları ortaya çıktı. Projeyle altyapı ve ulaşım sorunları çözüme kavuşturulacak. Dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapıların inşa edileceği yaylayla ilgili \'imar kirliliği\' tartışmaları sona erecek. Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla \'turizm merkezi\' ilan edildi. Aynı zamanda belediye mücavir alanı olan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan yaylada, bu tarihten sonra gelişigüzel yapılaşma başladı. 1994 yılında \'milli park\', 1998\'de ise \'doğal sit alanı\' ilan edilerek, korumaya alınan Ayder, 2006 yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla \'kültür ve turizm koruma gelişim bölgesi\' ilan edildi. 1998\'de doğal sit alanı olan yayla için 2 yıl içinde \'koruma amaçlı imar planı\' oluşturulması gerekiyordu; ancak aradan 20 yıl geçmesine rağmen halen imar planları hazırlanmadı.

158 BİNA İÇİN YIKIM KARARI VAR

Koruma planlarının uygulanması halinde yapılaşma tipi ve yoğunluğunun ancak projeler dahilinde yapılabileceği Ayder Yaylası\'nda, her geçen gün yapılaşma arttı. Kaçak ve beton yapıların inşa edildiği yayla ile çevresinde yüzlerce kişi, kaçak yapılaşmayla \'sit alanları ve milli park yasalarına muhalefet\'ten yargılandı. Çamlıhemşin Belediyesi Meclisi\'nce Ayder Yaylası\'ndaki 290 yapıdan 158\'i ile ilgili kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Kaçak ve ruhsata aykırı yapıların yıkılması için \'Kamu İhale Kanunu\'nun ilgili maddesi uyarınca hizmet alım yoluyla açık ihaleye çıkıldı; ancak yıkım ihalesine katılan firma olmayınca kaçak yapılar yıkılamadı.

YENİ AYDER İÇİN PROJE HAZIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \"Ayder’i kirlettik, rezil ettik\" çıkışıyla gündeme gelen ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için harekete geçildi. Ayder Yaylası\'nda, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde, 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi hazırlandı. Yeni projeyle otopark, otel ve pansiyon alanları, seyir terasları, günübirlik eğlence alanları, çadır ve kamp bölgeleri ile giriş- çıkış noktaları belirlendi. Yaylaya ulaşanlar, 750 kapasiteli katlı otoparka araçlarını bıraktıktan sonra seyir terasına ulaşacak. Ziyaretçiler, buradaki trambüslerle yayla merkezine ulaşacak. Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol yapılacak. Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Hüser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak. Yaylaya araç girişi sınırlandırılacak. Yaylada dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Uygulanacak yeni modelle altyapı ve ulaşım sorunlarının çözüleceği yaylayla ilgili \'imar kirliliği\' tartışmaları da son bulacak. Yayladaki otel, pansiyon, restoran ve ev sahipleri de projeye destek veriyor.

VALİ: AYDER, ÖRNEĞİ OLMAYAN BİR YER OLACAK

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Ayder Yaylası\'nda kimsenin sevmediği görüntü oluştuğunu belirtip, buna çözüm olarak TOKİ\'nin güzel proje ortaya çıkardığını söyledi. Yıl sonunda Ayder’e ilk kazmanın vurulacağını kaydeden Bektaş, \"Ayder, ülkemizde çok da örneği olmayan bir yayla amaçlı kasaba görünümüne kavuşacak. Projeden umutluyuz; ama yalnız başına bu bir çözüm değil. Mevcut yoğunluğu bölgedeki diğer alanlara yaymak gerekiyor\" diye konuştu.

AYDER ÇEVRE VE TURİZM DERNEĞİ BAŞKANI: BÖLGE İMAJ VE KALİTE KAZANACAK

Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı ise ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için hazırlanan kentsel dönüşüm çalışmalarına yöre halkının da sıcak baktığını söyledi. Projeyi heyecanla beklediklerini belirten Sarı, \"Gelen uzmanlar bizleri ve Ayder Yaylası’nda yaşayan işletme sahiplerini dinlediler. Burada bizim beklentilerimizi heyete anlattık, onlar da bunları not aldılar. TOKİ, Ayder’i yenileme ve koruma projesi yapıyor. Gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması için yapılan bir projedir. Vatandaşımız bu projeye destek veriyor. \'Yeni Ayder\' projesi bölgeye imaj ve kalite kazandıracaktır. Bununla birlikte daha iyi bir hizmet verilecektir. Daha bilinçli işletmecilik yapılırsa bölgeye dünyanın her yerinden müşteri çekeriz. Bu konuda beklentileri de proje bitimin ardından en iyi şekilde karşılayacağımızı düşünüyorum\" dedi.

Ayder Yaylası\'nda uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi\'nin son halini henüz görmediklerini dile getiren Erdal Sarı, bölge halkının projeyi heyecanla beklediğini söyledi.

ERDOĞAN, \'AYDER\'İ KİRLETTİK, REZİL ETTİK\' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Ağustos 2017\'de katıldığı AK Parti Rize İl Başkanları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı\'nda, Ayder Yaylası ile ilgili \"Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah\'ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder\'i kirlettik, rezil ettik. Ayder\'i kentsel dönüşüm değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz. Aynı değişim dönüşümü de Uzungöl\'de yapmamız lazım\" demişti.

AYDER YAYLASI

Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda, 1350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğal güzellikler izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleler, yöresel mimarideki evler, çiçekler ve bu çiçeklerden elde edilen bal ve şifalı kaplıcayla sırtını Kaçkarlar\'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli- yabancı turistler, 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal ve iç hastalıklar ile kadın ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor.

Vali Erdoğan Bektaş açıklaması

Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

3)DARBOĞAZ\'IN KİRAZ GELİRİ 15 MİLYON TL

NİĞDE\'nin Ulukışla ilçesinde bağlı, kirazıyla ünlü Darboğaz köyünde bu yıl yaklaşık 2 bin ton kiraz hasadı yapıldı ve 15 milyon lira gelir elde edildi. Kirazın büyük çoğunluğu ihraç edildi.

Bolkar Dağları\'nın 2050 rakımlı Kapaklı ve Çukuryayla mevkisinde yetiştirilen son hasat kirazların toplanmasıyla bu yılın kiraz hasadı tamamlandı. Darboğaz Muhtarı Durmuş Güven, kirazın tamamına yakınının ihraç edildiğini belirterek, \"Darboğaz kirazı bu yıl Avrupa ülkeleri yanı sıra, Rusya, İran, Irak\'a ihraç edildi. Çok az da olsa Türkiye\'deki özel otellerin talebi üzerine iç piyasanın tüketimine arz edildi. Kirazımız kilosu 5 ile 8 TL arasında alıcı buldu. Darboğaz kirazından ülke ekonomisine giren para yaklaşık 15 milyon TL. Köyümüz sadece tek bir ürünle, yetiştirdiği kiraz ile ülke ekonomisine böylesine ciddi bir katkı sağlıyor ve bu da bizleri mutlu ediyor\" dedi.

Niğde genelinde üretilen kirazın yüzde 20\'sinin yetiştirildiği Darboğaz köyünde geçen yıl 4 bin ton olan rekoltenin, bu yıl yağışlardan dolayı 2 bin tona düştüğünü belirten Muhtar Güven, yine de hasattan çok memnun olduklarını söyledi. Kirazın tanıtımı için her yıl festival düzenlediklerini ve bunda da başarılı olduklarını kaydeden Güven, \"Kiraz festivalinin bu yıl 17\'sini gerçekleştirdik. Ünlü sanatçıların konuk olduğu festivallerde çeşitli kiraz yarışmaları düzenleyerek kirazımızı dünyaya tanıyoruz. 1820 olan nüfusumuzun tamamına yakını kiraz yetiştiriyor. Hatta yıllar önce köyden göç eden sakinlerimiz dahi kiraz yetiştiriyor. Bunun nedeni ise kirazımızın ihraç edilecek kalitede olmasıdır\" dedi.

Muhtar Durmuş Güven, Darboğaz kirazının 30- 35 yıl önce ihraç edilmeye başladığını, o yıllardan bu yana ülke ekonomisine de ciddi bir katkısı sağladığını söyledi.

Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/ ULUKIŞLA (Niğde), (DHA)

4)DENİZE GİREN KURBANLIK DANA KURTARILDI

TRABZON’un Sürmene ilçesinde Kurban Bayramı’nın son gününde kesilmek üzereyken sahibinin elinden kaçıp denize giren kurbanlık dana, balıkçılar ve Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. İlçede, Kurban Bayramı\'nın son günü kesilmek istenen dana, sahibinin elinden kurtulup kaçmaya başladı. Peşine ekipleri ve sahiplerini takarak yaklaşık 1 saat boyunca kaçan dana, ilçenin Çamburnu mevkiindeki sahile yönelip, denize girdi. Denizde uzun süre yüzerek kıyıdan uzaklaşan dana için sahipleri Sahil Güvenlik Komutanlığı’nı bağlı ekiplerden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, çevredeki balıkçı teknelerinin de yardımıyla danayı, uzun uğraşlar sonucu sudan çıkarmayı başardı. Kıyıya çekilen ve suda uzun süre kalmasıyla bitkin düştüğü gözlenen dana, veteriner kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.

(Haber:Fatih TURAN-Kamera:SÜRMENE(Trabzon),(DHA) –