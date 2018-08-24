DHA YURT BÜLTENİ-6

1)TIR\'LA ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ ÖLDÜ



ÇORUM\'un İskilip ilçesinde, TIR\'la kafa kafa çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Kaza, İskilip ilçesi Karaburun köyü mevkiinde meydana geldi. İrfan Ünlü (40) yönetimindeki 33 ZK 034 plakalı otomobil ile Mehmet Yücetürk yönetimindeki 19 PE 845 plakalı TIR, kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin demir yağınına döndüğü kazada sürücü İrfan Ünlü ile yanındaki eşi Ayşegül (37), çocukları Samet (13) ve Mustafa Semih Ünlü (11) ile sürücünün kardeşi Mustafa Ünlü (20) hayatını kaybetti. Araçta sıkışan cesetler, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler, İskilip Devlet Hastanesi\'nin morguna götürüldü.

Mustafa ULUSOY/İSKİLİP (Çorum), (DHA)

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TIR\'la çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü (EK)

2)NİŞANDAN DÖNÜYORLARDI

Çorum\'da TIR ile çarpışan otomobilde yaşamlarını yitiren aynı aileden 5 kişinin, Kahramanmaraş\'ta bir yakınlarının nişanına katıldıktan sonra Çorum\'un Bayat ilçesine dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi. Sürücü İrfan Ünlü\'nün Bayat İtfaiyesi\'nde itfaiye çavuşu olarak görev yaptığı ifade edildi. Kazada hurdaya dönen araç da çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

ÇORUM/DHA

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3)ORGANLARI 6 KİŞİYE HAYAT VERECEK

ARTVİN\'in Kemalpaşa ilçesinde inşaattan düşerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen inşaat ustası Rıza Zeytin\'in (28) organları yakınları tarafından bağışlandı. Zeytin\'in böbrek ve korneaları, Samsun’a, kalbi Ankara\'ya, karaciğeri ise gönderildiği İzmir\'de 6 hastaya hayat verecek.

Artvin\'in Kemalpaşa ilçesi Sarp Sınır Kapısı Gümrük Binası inşaattan düşen Rıza Zeytin, ağır yaralandı. Borçka Devlet Hastanesi\'nde yapılan müdahalesinin ardından Zeytin, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi\'nde tedavi altına alınan hastanın 8\'inci günde beyin ölümü gerçekleşti. Rıza Zeytin\'in organları yakınları tarafından bağışlandı. Organ Nakil Merkezi ile irtibata geçen hastane yetkilileri, operasyonla hastanın alınan böbrek ve korneaları, Samsun’a, kalbi Ankara\'ya, karaciğeri ise gönderildiği İzmir\'de 6 hastaya hayat verecek.

Evli ve 1 çocuk sahibi yeğeninin inşaattan düşmesi sonucu ağır yaralandığını ve beyin ölümünün gerçekleştiğini anlatan Mustafa Zeytin, organlarını bağışlama kararı aldıklarını belirtti. Zeytin, \"Bende 3 yıl önce böbreği iflas eden bir komşuma organ bağışında bulunmuştum. Sağ böbreğimi komşuma verdim. Bugün o da, bende çok iyiyim. Herkesin organ bağışı konusunda duyarlı olmasını istiyorum. Ağabeyimle de konuştum. Oda anlayışla karşıladı ve \'eğer çocuğum yaşamayacaksa birilerini yaşatalım\' dedi. Böylece organlarını bağışladık\" dedi.

RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Doç. Dr. Başar Erdoğan, yüksekten düşme sonucu kendilerine getirilen genç hastanın vücudunda çok sayıda yara olduğunu belirterek \"Kendisini 8 gün boyunca tedavi etmeye çalıştık. Ancak beynindeki hasar iyileşmedi. Beyin ölümü gerçekleşince ailesi ile görüştük. Organ bağışına karar verdiler. Hastanın karaciğer İzmir\'e, kalbi Ankara\'ya, iki böbrek ve 2 korneası Samsun\'a gönderilerek oradaki hastalara umut oldu\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Hastane detayı

-Cenaze aracının çıkışı

-Yakını Mustafa Zeytin\'in açıklaması

Doç. Dr. Başar Erdoğan\'In açıklaması

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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4)DÜZCE\'DE MODİFİYE ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü modifiye araçlara karşı mücadele başlattı. 1 aylık uygulamada 200\'e yakın motosiklet ve 150\'ye yakın otomobil trafikten men edildi.Düzce İl Emniyet Müdürlüğü modifiye edilmiş motosiklet ve araçlara yönelik uygulamada bulunuyor. Emniyet ekiplerinin yaptığı denetimlerde araçlara takılan standart dışı egzoz ve kayıt dışı cihazlar gösterildi. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz modifiye araçlarla trafiğe çıkan gençlere seslenerek, cadde ve sokaklardan bu araçlar temizlenene kadar denetim yapmaya kararlı olduklarının belirtti. Toplumun huzurunu kaçıranlara geçit vermeyeceklerini söyleyen Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, \"Abart egzozlar ile ilgili vatandaşlarımızda ve bizlerde büyük bir rahatsızlık var. Netice itibariyle biz de bu şehrin içerisinde yaşıyoruz. Birçok kez gençlere ikazımızı yaptık. Biz gençlerimizi seviyoruz, onların üzülmesini istemiyoruz ama bu memlekette yaşayan toplumun huzurunu kaçırıyorlar. İnsanların çoluğu çocuğu var, hastası var, yaşlısı var. Hiç kimsenin bu insanların huzurunu kaçırmaya, asayişini bozmaya hakkı olmadığı gibi bu gençlerimizin de yoktur. Bütün arkadaşlarıma talimat verdim. Bu iş son bir tane motor, son bir tane araç kalana kadar devam edecek. Bu insanlar ne zaman şikayeti keser, huzura kavuşur, o güne kadar devam edeceğiz. Bir kez daha rica ediyorum bu gençlerden, yapmayın. Sizin zevk için yaptığınız bu şey insanların huzurunu kaçırıyor. Toplumun psikolojisini bozar hale geldi. Bu Kurban Bayramı bizim için bir başlangıç olsun ve bu işten vazgeçilsin. Siz son vermezseniz bile bizim görevimiz toplumun huzurunu ve güvenini sağlamaktır. Bu görevimize devam edeceğiz, siz de bu işten vazgeçin\" şeklinde konuştu.

Gençlerin bu işten vazgeçmesini isteyen Hüseyin Deniz, \"Arkadaşlar son günlerde bu uygulamada ciddi boyutlara ulaştı. Elimize çok ilginç rakamlar oluştu. Son 20-25 günde 200\'e yakın motosiklet bunun için bağlandı. 150\'ye yakın otomobil bağlandı. Daha da tehlikeli olan 200\'e yakın ehliyetsiz şoför yakalandı. Bunların hiçbirisi kabul edilir sayıda değildir. Biz de devletin personeli olarak buna müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Egzozların görüntüsü

Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz\'in açıklamaları ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE-DHA)

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5)ADANALI KADINLARIN ALTIN FİYATLARINA RAĞMEN TERCİHİ \'ADANA BURMASI\'

KUYUM sektörü için büyük öneme sahip kentlerden Adana\'da kadınlar, altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen 22 ayardan yapılan \'Adana burması\' bilezikten vazgeçmiyor. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, \"Burma, bölgemizin olmazsa olmaz takısı. Gramı 225 TL\'den satılan burmadan Adanalılar asla vazgeçmiyor\" dedi. Adana\'da, 2 bin 400 yıldır modası geçmeyen ve M.Ö. 4\'üncü yüzyılda, paranın olmadığı Helenistik Dönem\'de ticaret yapılırken değiş- tokuş yöntemiyle değerlendirilen \'Adana burması\', bugün de \'bilekte taşınan nakit para\' olarak görülüyor. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan, iki ucunda yılan başı bulunan ve \'Adana burması\' olarak bilinen bilezik, küçük değişikliklerle bugün üretilerek, satışa sunuluyor. Güncel modellerde ise burmadan yılan başları çıkarılarak, yerine kilit konuldu. \'Adana burması\' bilezikler, kuyumcularda 7 telli, 12 telli, elmas kırığı ve badem baş gibi model isimleriyle kadınların beğenisine sunuluyor.

ATÖLYEDE \'BURMA\' ÇALIŞMASI

Birbirine kur yapan iki yılanın sembol edildiği, 22 ayar altından yapılan \'Adana burması\' bilezikler, emsallerine göre daha düşük fire ve işçilik gideri nedeniyle altın yatırımcısının tercihinde öne çıkıyor. 10 gramdan 80 grama kadar istenilen ağırlıkta yapılabilen burma, düşük fire ve işçilik nedeniyle süs eşyası olmasının yanı sıra yatırım aracı olarak da müşterilerin öncelikli tercihi oluyor. Kuyumcu atölyelerinde \'Adana burması\'nın yapımına, 24 ayar altın külçelerinin bakır katılarak, 22 ayara düşürülmesiyle başlanıyor. Potada uygun oranlarda bakır katılan altın, 900 ile 1000 dereceye kadar ısıtılıp eritilerek, yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda çubuk haline getiriliyor. İstenen bilezik ağırlığına göre silindirlerden birkaç kez sündürülüp, 2 metre uzunluğa ulaştırılan altın tel, çapaklarından arındırılması için balmumu sürülerek, \'hadde\' denilen ve üzerinde türlü çapta delikleri olan çelik araçtan zincirle çekiliyor. Telin bir ucu mengeneye sıkıştırılırken, diğer ucu el matkabına bağlanıp çevrilerek, \'bükü\' işlemi gerçekleştiriliyor. Ortalama çevresi 19 - 19,5 santimetre olacak şekilde kesilen burma, tuz ruhuna batırılarak, oksitten arındırılıp, sarı renge büründürülüyor. Son olarak istenen parlaklık seviyesine göre içinde çelikten yapılmış küçük bilye ve çubuklardan oluşan mafsal makinelerinde cilalama işlemi yapılan \'Adana burması\', satışa hazır hale getiriliyor.

\'KENTİN OLMAZSA OLMAZ TAKISI\'

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, \'Adana burması\'nın bölge için önemini belirterek, \"Altın hiçbir zaman ilgisini kaybetmez, her zaman altın kraldır. Düğün mevsiminde, yaz sezonunda çiftçinin mahsulünü kaldırıp, eşine ve ailesine altın alacağı, evlenen çiftlerin altın alacağı bir dönemdeyiz. Burma, bölgemizin olmazsa olmaz bir takısıdır. Her türlü gramda temin edilebilir. En az işçiliğe sahip ve geri dönüşümde en az borsa rayicinin yakınında satılan bir üründür. Alıcısına yatırımcısına en az kaybettiren bir üründür. Adanalıların, çevre kentlerin tercihi de bu yöndedir. 22 ayarda gramı 225 TL\'den satılan burmadan Adanalılar asla vazgeçmiyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Burmanın yapım aşamalarından genel ve detay görüntüler

- Atölye sorumlusu ile röp.

- Kuyumcular Odası Başkanı ile röp.

- Altın tezgahı

SÜRE:04\'12\" BOYUT:465 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR-Akif ÖZDEMİR/ADANA,(DHA)

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