DHA YURT BÜLTENİ-6

1)KUZEY IRAK\'TAN TÜRKİYE\'YE KAÇAK GİREN TERÖRİST YAKALANDI

KUZEY Irak kırsalında eğitim aldıktan sonra Türkiye\'ye kaçak yollarla giren PKK/KCK terör örgütü üyesi S.E. ile terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddia edilen 2 kişi Kocaeli\'de yakalandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Körfez ve Darıca ilçelerinde yapılan operasyonlarla terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ve Kuzey Irak kırsalında eğitim gördükten sonra kaçak yollarla Türkiye\'ye girdiği belirlenen S.E.\'yi ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK\'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen M.T. ve A.Ş.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından S.E. ve M.T. ile A.Ş. adliyeye sevk edildi.

2)KIZILIRMAK\'TA SULAR AZALDI, KİRLİLİK ARTTI

TÜRKİYE\'nin önemli su kaynaklarından Kızılırmak\'ta aşırı sıcaklar ve baraj kapaklarının kapatılması nedeniyle, Nevşehir\'in Avanos ilçesi bölümünde su seviyesi aşırı düştü. Durağan bir hal alan ırmak yatağındaki suda kirlilik oranı da arttı.

Sivas\'ta doğan ve İç Anadolu\'nun büyük bir bölümünü sulayarak Samsun\'dan Karadeniz\'e dökülen Kızılırmak\'ın, Nevşehir\'in Avanos ilçesinden geçen bölümünde, suların azalmasıyla yer yer yürüyerek karşıya geçilebiliyor. Irmak üzerine kurulu baraj kapaklarının kapatılması ve aşırı sıcaklar nedeniyle suların azaldığını belirten yetkililer, yosunların aşırı büyüdüğünü ve ırmak üzerinde bitki örtüsü oluşturduğunu, durağan bir hal alan suyun daha da çok kirlendiğini bu durumun ise bölgede yaşayan ördek ve kazları olumsuz etkilediğini ifade ettiler. Bölgeyi gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çeken su seviyesinin azalması ve kirliliğin artması ise turimcileri tedirgin ediyor. Yetkililer, \"Su seviyesinin düşmesi nedeniyle çevrede kirlilik daha da artıyor ve kötü koku ise turistleri olumsuz etkiliyor. Irmakta düzenlenen gondol, bot ve sürat motoru turları da iptal edildi\" dediler. Bölge halkı ise su seviyesinin şimdiye kadar bu denli düştüğünü görmediklerini, suların azalmasını ve kirliliğin artmasını endişeyle izlediklerini ifade ettiler.

Kızılırmak\'ta su seviyesinin düşmesine paralel olarak doğal dengenin de bozulduğunu, daha önceleri Avanos Belediyesi ekiplerinin ırmak bölgesinde Similium cinsi sineklerle mücadele için ırmak yatağında ilaçlama yaptığını söyleyen vatandaşlar, ilaçlama işinin başka bir kuruma verildiğini, ancak bu bahar aylarında ilaçlama yapılmadığı için bu sineklerin de artarak rahatsız edici boyutlara ulaştığını bildirdiler. Yetkililer de, bu sineklerin artması yüzünden, önceki yıllarda bölgede kamp yapan futbol takımlarının, bu yıl gelmediğini belirttiler.

Su seviyesinin azaldığı Kızılırmak\'ın Avanos\'tan geçen bölümü üzerindeki meşhur \'Sallanan Köprü\'nün ortasında su içinde kalan demirler de ortaya çıktı. Irmakta yaşayan balıklar ise suyun temiz kalan bölümlerinde yaşam savaşı veriyor. Bölge halkı, Kızılırmak\'taki bu kötü görüntünün bir an önce ortadan kalkması için yetkililerden yardım istediler.

3)PROF. DR. BEKTAŞ: KÜRESEL ISINMA İLE DENİZİ ISINAN, DAĞLARI SERİN KALAN KARADENİZ’İN CAZİBESİ ARTACAK



TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, kara ve deniz ısı farkının diğer bölgelerden çok daha fazla olan Karadeniz\'de farklı iklim koşullarının oluşmasının turizm açısından avantaj olacağını söyledi. Bektaş, “1960 yılından günümüze dek küresel ısınmaya bağlı olarak Karadeniz’in sürekli artan ısınmasına karşın dağlarının her mevsim denize göre daha soğuk kalıyor. Buda turizm açısından Karadeniz\'in cazibesini artıracak\" dedi.

Uydu verilerine göre kara ve denizde ısı farkının diğer bölgelerden çok daha fazla olan olduğu belirlenen Doğu Karadeniz\'de farklı iklim koşullarının oluştuğu belirlendi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 1960 yılından günümüze dek küresel ısınmaya bağlı olarak Karadeniz’in sürekli artan ısınmasına karşın yüksek Doğu Karadeniz dağlarının her mevsim denize göre daha soğuk kalması özellikle turizm açısından büyük bir şans olacağını ifade etti.

Küresel ısınmanın dünyanın en önemli gündem maddesi olduğunu belirten Bektaş, “Son 100 yıl içerisinde dünyanın ısısı ortalama 0,6-1 derece arasında arttı. Ancak küresel ısınma dünyanın her yerinde aynı etkiye sahip değil. Bilim adamlarının araştırmalarına göre Karadeniz havzasında küresel iklim değişimine etki eden en önemli faktörlerden ikisi deniz ve Karadeniz\'i çevreleyen dağlar. Karadeniz Bölgesi\'nin geneline baktığımız zaman kara ile deniz arasında ısı farkının en fazla olduğu yer Doğu Karadeniz bölgesi. Bu denizin ısınmasına rağmen karaların daha serin kaldığını ortaya koyuyor. Özellikle kış aylarında ısı farkı kara ile deniz arasında 11 derece fark ediyor. Tüm Karadeniz sahiline baktığımız zaman kış sporlarının yapılabileceği en ideal yerlerden biri Karadeniz\'in 3 bin 500 metre yüksekliğe varan dağları. Yaz turizmine baktığımız zaman Doğu Karadeniz dağlarında hiçbir zaman kara, denizden fazla ısınmamıştır. Dolayısıyla Doğu Karadeniz dağları yazın da serin olduğu için yayla turizmine olumlu etki ediyor. Karadeniz havzasına baktığımız zaman Doğu Karadeniz Bölgesi yaşam için en ideal koşulları sağlıyorö dedi.

‘GELİŞİGÜZEL YAPILARA ‘DUR’ DENİLMELİ’

Yayla turizminin gelişmesi için çok etkin ve yaptırıcı yasaların yapılması ve kullanılması gerektiğine de işaret eden Bektaş, “Küresel ısınmaya rağmen Doğu Karadeniz Bölgesi kış ve yaz turizmi açısından cazibesini korumaktadır. Ancak son günlerde yaylalarımızın gelişigüzel kullanıldığını görüyoruz. Yayla turizminin gelişmesi için çok etkin ve yaptırıcı yasaların yapılması ve kullanılması gerekiyor. Eğer bu şekilde devam ederse yayla yağmacılığı sonunda kullanılacak yayla kalmayacak ve yayla turizmi geri kalacaktır. Bu bölgede yayla turizmini geliştirmek istiyorsak muhakkak suretle yayla kanununun, yasa ve yönetmeliklerinin biran önce çıkarılması, çıkan bu kanunların da uygulanması gerekiyor. Bu gelişigüzel yapılara ‘dur’ denilmelidirö diye konuştu.

4)VAN\'DA 299 KAÇAK YAKALANDI

VAN\'ın Merkez İpekyolu ilçesinde, polisin 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 299 kaçak yakalandı. Organizatör olduğu belirtilen 2 kişi ise gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, yasadışı yollardan yurda giriş yapan Afganistan ve Pakistan uyruklu 299 kaçak yakalandı. Kaçakları yurda getirdikleri tespit edilen 2 kişi de gözaltına alındı.Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

5)VAN\'DA DOLARA TEPKİ HALAYI

VAN\'ın Gevaş ilçesi, ilginç bir protestoya ev sahipliği yaptı. Türkücü Aydın Aydın\'ın organizasyonuyla, ABD\'nin Türkiye üzerindeki ekonomik yaptırım kararı, \'Dolara inat halay\' sloganıyla protesto edildi. Türkücü Aydın\'ın söylediği Kürtçe şarkılar eşliğinde, yere atılan ABD dolarlarının üzerinde, vatandaşlar halay çekip tepkilerini dile getirdi.

Sıra dışı klip ve şarkılarla gündeme gelen ve 4 yıl önce çevre temizliğine dikkat çekmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne çıkarak burada bestelediği \'Pıt-Pet\' şarkısını söyleyen, tasarladığı kıyafetiyle ilgi çeken, son olarak da hayvan haklarına dikkat çekmek için 2 bin 500 rakımlı Hakkari\'nin Merga Miran Yaylası\'nda ak koyun ve kara koçu davul zurna eşliğinde evlendiren Aydın Aydın, yine ilginç bir protestoya imza attı. Aydın, dün akşam TRT-Kurdi\'de yayınlanan \'Çepik\' programı için geldiği Van\'ın Gevaş ilçesi meydanında, program öncesi vatandaşları halaya davet etti, ardından da üzerinde taşıdığı dolarları düğün halayının içerisine attı. \'Çepik \' programına katılan Gevaşlı vatandaşlar, Türkücü Aydın Aydın\'ın söylediği Kürtçe şarkılar eşliğinde, yere atılan dolarların üzerine basıp halay çekti. ABD\'nin ekonomik yaptırım kararına tepki amaçlı yapılan halaylı protestoya destek veren Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, \'dolara inat\' halay çektiklerini belirterek, \"Biz büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Gelecek Türkiye devridir. Biz bu ülkenin bütün değerlerine önem verdiğimiz gibi, para birimimize, Türk lirasına sonsuz güveniyoruz, inanıyoruz. Cennet gibi bir vatanımız var. Bu cennet vatanımızda bizim dolarla, başka şeylerle işimiz olmaz. Dolar, Türk parası karşısında solar. Dolara inat halayımızı çektik\" dedi.

\'BAŞIMIZIN TACIDIR TL, HAYDİ TÜRKİYEM EL ELE\'

Organizasyonu yapan Türkücü Aydın Aydın ise, \"Bizim bundan sonra sloganımız. Başımızın tacı TL, doları bozalım hele, duyan duymayana desin, Haydi Türkiyem el ele. Bundan sonra bizim TL\'miz Allah\'ın izniyle dünyanın en değerli parası, lirası. O yüzden de Vanlı hemşehrilerime teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

