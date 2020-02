DHA YURT BÜLTENİ-6

Büyükerşen, cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt vermedi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, 23 Nisan nedeniyle makam koltuğunu ortaokul öğrencilerine bıraktı. Büyükerşen, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayları arasında isminin geçtiğini soran gazeteciye,\"Ben bugün belediye başkanı değilim. Bugünkü belediye başkanına sorun soruları\" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Eskişehir\'de Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen makam koltuğunu Doktor Halil Akkurt Ortaokulu 7\'nci sınıf öğrencileri Şevval Yüce ve Ferhat Berkay Eriş\'e bıraktı. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Yılmaz Büyükerşen daha sonra gazetecilere 23 Nisan ile ilgili olarak şunları söyledi: \"23 Nisan aslında Türkiye için, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir bakıma cumhuriyet ve parlamenter rejimin doğuşunun simge bir tarihidir. Hepimizin bildiği gibi Atatürk 23 Nisan\'ı ulusal egemenlik, Türk ulusunun ulusal egemenliği ve çocuk bayramı ilan etmiştir. Ama ne yazık ki bayramı eskisi gibi kutlayamıyoruz. Bu en büyük üzüntülerimden bir tanesi\"

\'FRANKFURT\'A GİDEMEDİM\'

Eskişehir ile kardeş şehir olan Almanya\'nın Frankfurt kentinde de bugün 23 Nisan\'ın kutlandığını belirten Yılmaz Büyükerşen, kendisinin de bugün için Frankfurt\'a davet edildiğini söyleyerek, \"Bugün ben Türkiye\'deki etkinlikler bakımından maalesef gidemedim ama bugün de haber aldık ki, 23 Nisan\'ı Frankfurt\'ta Türk çocuklarıyla ve diğer göçmen çocuklarıyla, Almanya\'daki göçmen çocuklarıyla kutlayacaklar\" diye konuştu.

\'BUGÜNKÜ BELEDİYE BAŞKANINA SORUN\'

Bir gazetecinin \'Cumhuriyet Halk Partisi\'nde cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. Sizin de isminiz geçiyor. Bu Eskişehir için önemli bir şey. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?\" şeklindeki soru üzerine \"Ben bugün belediye başkanı değilim. Bugünkü belediye başkanına sorun soruları\" dedi.

Çanakkale’de 23 Nisan coşkusu

Çanakkale’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına, Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen çelenk koyma töreniyle başlandı. 23 Nisan coşkusu, Kordonboyu\'ndaki çeşitli etkinliklerle sürdü.

Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı önünde, saat 10.30\'da düzenlenen törene, Çanakkale Belediye Başkan Vekili İbrahim Can Ergun, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda Çanakkaleli katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Özkan, öğrencilerle Atatürk Anıtı\'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından konuşan Özkan, \"23 Nisan milletimizin bağımsızlığına giden yolun, Anadolu\'nun dört bir yanının demokrasi meşalesiyle aydınlatıldığı, vatan sevgisinin, bağımsızlık özleminin, bayrak aşkının doruğa ulaşarak, kurtuluşu işaret ettiği, bağımsızlığa kast edenlere karşı milletimizin nasıl bir ve beraber olacağını yedi düvele gösterdiği, halkın, milletin, ulusun, yönetimine katılma yetkisini nasıl kullandığı gündür\" dedi. Resmi çelenk koyma törenine katılan CHP il örgütü üyeleri, daha sonra alternatif çelenk koyma töreni düzenledi. Çanakkale Belediye Başkan Vekili İbrahim Can Ergun, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, kadın ve gençlik kolları üyeleri hep birlikte Atatürk Anıtı\'na çelenk bıraktı. CHP\'nin alternatif çelenk sunma töreni sırasında, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çanakkale Şubesi Başkanı Necmi Akyalçın ile İYİ Partililer tarafından Çanakkale İl Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı\'na konuldu. Çanakkale’deki 23 Nisan kutlamaları, Kordonboyu\'ndaki çeşitli etkinliklerle devam sürdürüldü.



Ordu\'da 23 Nisan coşkusu

Ordu\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Ordu\'nun Altınordu ilçesinde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün Atatürk Parkı\'nda ki Atatürk Anıtı\'na çelenk koyulmasıyla başladı. Ardından program Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi\'nde devam etti. 15 Temmuz İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Hilal Nur Çakıcı, Ordu Valisi Seddar Yavuz\'un, Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ahmet Fazıl Ocaktan ise temsili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz\'ın makam koltuğuna oturdu. Buradaki programın ardından kutlamalar 15 Temmuz İlkokulu bahçesinde devam etti. Törene Vali Seddar Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan kutlamalarda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Şiir, türkü, halk oyunları gösterisi ve spor gösterisinin ardından tören sona erdi.

Konya\'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Konya\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kutlama törenleri ilk olarak Atatürk Anıtı\'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından Mevlana Kültür Merkezi\'nde devam etti. Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 3\'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Törende öğrenciler tarafından gerçekleştirilen mehteran, halk oyunları ve jimnastik gösterileri ilgiyle izlendi. Suriye uyruklu ortaokul öğrencisi Rama El İbrahim\'in okuduğu 23 Nisan şiiri alkış aldı. Programı izlemeye gelen minik öğrenciler de coşkulu anlar yaşadı.

Adana\'da 23 Nisan coşkusu

Adana\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, heyecan ve coşkuyla kutlandı.

Kentte 23 Nisan dolayısıyla ilk tören İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hayati Koca, anıta çelenk bıraktı. Çelenk törenine katılanlar, Atatürk Caddesi üzerinden bando eşliğinde yürüyerek büyük kutlama töreninin yapıldığı Uğur Mumcu Meydanı\'na geçti. Tören alanına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve 6\'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutan Vekili Tuğgeneral İsmail Günaydın ile birlikte gelen Adana Valisi Mahmut Demirtaş, vatandaşların bayramını kutladı.

ÇOCUKLARDAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Günün anlam ve önemiyle ilgili Milli Eğitim Müdür Vekili Hayati Koca konuştu. Kürsüye çıkan öğrenciler de 23 Nisan\'a ilişkin şiirler okudu. Öğrencilerin sunduğu mehter, jimnastik, dans ve halkoyunları gösterileri büyük ilgi topladı. Törende Vali Mahmut Demirtaş ve protokol üyeleri, 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere çeşitli ödüller verdi. Törene aileleriyle katılan küçük çocuklar da renkli görüntüler oluşturdu.

Stadyum otoparkındaki cinayette zanlı, \'Kadınlar yanlışlıkla vurulmuş\'

Konya\'da Büyükşehir Belediyesi Stadyumu açık otoparkında kardeşi Sevgi A. (23) ve baldızı Ceylan P.\'yi (29) tabancayla yaralayan, baldızının birlikte yaşadığı Yaşar Telli\'yi (31) de öldüren Fevzi A.. (34), yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Fevzi A.\'nın polisteki sorgusunda, \"Aşk mesajlarını sordum. İnkar ettiler. Yaşar, \'Bizim kardeşinle aramızda ağabey kardeş ilişkisi var. Ağabey kardeş gibi mesajlaştık\'dedi. Bunun üzerine sinirlenip Yaşar\'a ateş ettim. Kadınlar yanlışlıkla vurulmuş\" dediği öğrenildi.

Olay, geçen Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu açık otoparkında meydana geldi. İnşaat işçisi 1 çocuk babası Fevzi A., dini nikahla evli olan kardeşi Sevgi A. ve baldızı Ceylan P.\'yi yanına alıp, 06 BG 386 plakalı otomobiliyle stadyumun açık otoparkına geldi. Ardından da baldızı Ceylan P.\'nin birlikte yaşadığı 3 çocuk babası meslektaşı Yaşar Telli\'yi çağırdı. Bir süre sonra Yaşar Telli de geldi. Fevzi A., Telli\'ye, \"Baldızımla birliktesin. Üç çocuğunuz var. Kız kardeşimle de mesajlaşmalarını yakaladım. Niye böyle yaptın\" diye sorunca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerini Fevzi A., Telli\'ye, baldızı ve kardeşine tabancayla ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, çevredekiler tarafından çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Vücudunun 4 kurşun isabet eden Telli, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan yaralı 2 kadının hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

SOSYAL MEDYADA \'YA CAN ALACAĞIM, YA CANIMDAN OLACAĞIM\'

Olayın ardından tabancasını otomobilin üzerinde bırakıp kaçan Fevzi A., dün Cihanbeyli ilçesinde polis tarafından yakalandı. Fevzi A.\'nın olaydan önce sosyal paylaşım sitesi Facebook\'taki hesabından \'Ben bazılarına uyarımı yaptım. Bundan bir sene önce. Bu mesaj bu profilde kalsın. Bir dahasında ya can alacağım, ya canımdan olacağım. Sıkıntı yok. Sağlığını düşünen, sağlığından olmazdı. Bu her iki taraf için geçerli sayın bayım\' mesajını paylaştığı görüldü. Cinayetin ardından ise \"Çoğunuzu seviyorum Allah\'a emanet olun. Ben dedim ki yapmayın\" diye mesaj yayınladı.

KARDEŞİNLE AĞABEY KARDEŞ İLİŞKİMİZ VAR

Fevzi A. ifadesinde, kız kardeşi Sevgi A. ile Yaşar Telli\'nin birbirlerine gönderdikleri aşk sözcükleri içerikli mesajları gördüğünü ileri sürdü. Bunun konuşmak için Yaşar Telli\'yi de stadyumun otoparkına çağırdığını belirten Fevzi A., orada ilk olarak baldızı Ceylan P. ile tartıştığını söyledi. Fevzi A., ifadesinde, \"Önce Ceylanla tartıştım. Madem biliyorsun neden bana söylemedin, dedim. Yaşar gelince aynı arabaya geçip oturduk. Onlar arkada ben önde oturuyordum. Aşk mesajlarından bahsettim ve neden bana söylemediklerini sordum. Sevgi de Yaşar\'da inkar etti. \'Biz sevgili değiliz\' dediler. Yaşar, \'Bizim kardeşinle aramızda ağabey kardeş ilişkisi var. Ağabey kardeş gibi mesajlaştık\'dedi. Sinirlenip aşağıya indim. Yaşar\'ın bulunduğu yerdeki cam yarı açıktı. Bir an silahı çekip açık yerden Yaşar\'ın göğsüne doğru peşpeşe ateş ettim.\"dedi.

\'KADINLAR YANLIŞLIKLA VURULMUŞ\'

Kardeşi ve baldızını vurma gibi niyetinin olmadığını ileri süren Fevzi A., \"Kadınları vurma gibi bir niyetim yoktu. Onlar yanlışlıkla vurulmuş. Namus meselesiydi. Silahı olay yerinde bıraktım. Daha sonra Cihanbeyli\'ye gittim\"dedi. Fevzi A. yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Asansör boşluğuna düşüp yaralandı

Aydın\'ın Nazilli ilçesindeki bir inşaatın 3\'üncü katından asansör boşluğuna düşen 19 yaşındaki İsmet Dilbaz, yaralandı.

Olay, bugün saat 01.45 sıralarında, Altıntaş Mahallesi 95 Sokak üzerindeki bir inşatta meydana geldi. Arkadaşı ile inşaatı süren binaya giren İsmet Dilbaz, 3\'üncü kattan asansör boşluğuna düştü. Dilbaz\'ın düştüğünü fark eden arkadaşı, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı Dilbaz\'ı düştüğü yerden kurtardı. Sağlık ekipleri Dilbaz\'ı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Vücudunda kırıklar bulunduğu öğrenilen Dilbaz\'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

