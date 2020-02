DHA YURT BÜLTENİ-6

Bozdağ: Yunanistan ile takas söz konusu değildir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Türkiye\'de tutuklu bulunan Yunanistanlı askerlerle Yunanistan\'da bulunan FETÖ\'cü teröristlerle takası söz konusu değildir. Bunu biz defalarca söyledik. İster iade etsinler FETÖ\'cü darbeci teröristleri, ister iade etmesinler, o konu ayrıdır, bu konu ayrıdır” dedi.

Yozgat’ta Kalkınma ve İstihdam konulu bilgilendirme toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, Türkiye’ye karşı yaptığı açıklamalar konusunda, “Kim Türkiye\'ye sataşırsa gazetelerde manşet oluyor, haberlerde öne çıkıyor halkın nezdinde puan topluyor, öyle anlaşılıyor onun içinde sürekli bir biçimde Yunanistan ve Türkiye ilişkilerinin aleyhine daha da önemlisi Yunanistan\'ın aleyhine olacak şekilde açıklama yapıyorlar. Biz hep şunu söylüyoruz. \'Türkiye, hiçbir ülkenin toprağında gözü olan bir ülke değildir. Hem karada, hem denizde hiç kimsenin hakkına el uzatma niyeti taşımamaktadır, ama Türkiye kimseye de havada, denizde, karada kendi devletinin, milletinin hukukunu çiğnetmez, el uzattırmaz.\' Biz bunu defalarca ispatladık. Tarih bunun şahitliği ile doludur. Türkiye\'nin bu konudaki kararlılığını tekrar tekrar test etmenin kimseye bir faydası yoktur hele de Yunanistan\'a hiçbir faydası yoktur” diye konuştu.

‘YUNANİSTAN HUKUKA BAĞLILIĞININ GEREĞİNİ YAPSIN’

Bozdağ, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünü gerçekleştiren FETÖ\'cü hainlerin bir kısmının Yunanistan\'a kaçtıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:\"Yunanistan başbakanı ile özel görüşmelerde ‘bunların kısa sürede Türkiye\'ye iade edileceğini’ söyledi, ama iade edilmediler. Sonra da \'bizde hukuk var, yargı var\' dediler. Bu konuda darbe yapmaya teşebbüs etmiş olan teröristleri Türkiye\'ye iade etmediler. Çok büyük bir suç işlediler. Şimdi Türkiye\'de Yunanistan hükümetine darbe yapan, darbeci askerler Türkiye\'de olmuş olsa biz bunları Yunanistan\'a bizim ülkemizde yargı bağımsız deyip bunlara karşı her hangi bir adım atmamış olsak Yunanistan ve Yunanistan halkı bundan memnun olur mu, olmaz. Yunanistan önce hukuka bağlılığının gereğini yapmalı Türkiye ile Yunanistan arasında olan ikili ve çok taraflı anlaşmalara uygun davranmalı ve Türkiye\'de darbe teşebbüsünde bulunmuş FETÖ\'cü teröristleri Türkiye\'ye iade etmelidir. Esas hukuku çiğneyen, esas bunları Türkiye\'ye karşı koz olarak kullanan Yunanistan\'dır. Türkiye\'de tutuklu bulunan Yunanistanlı askerlerle Yunanistan\'da bulunan FETÖ\'cü teröristlerle takası söz konusu değildir. Bunu biz defalarca söyledik. İster iade etsinler FETÖ\'cü darbeci teröristleri ister iade etmesinler, o konu ayrıdır, bu konu ayrıdır. Türkiye bağımsız bir devlettir, yargımız bağımsızdır ve hukuk kuralları içerisinde bu askerleri yargılaması devam edecektir. Mahkeme karar verdiğinde de bu kararın gereği hükümetimiz tarafından elbette yerine getirilir ama Yunanistan da şunu derlerse \'Türk hükümeti Türkiye FETÖ\'cü teröristleri iade etmek kaydıyla bu askerleri koz olarak kullanıyor\' derlerse yalan söylüyorlar, derim buradan, çok net bir şekilde. Türkiye böyle bir söz hiçbir zaman söylememiştir, söylemesi de söz konusu değildir. Böyle bir değerlendirme bir kanaatimiz kesinlikle yoktur. Bu ikisi ayrı şeydir. Yunanistan ile tutuklu askerlerle FETÖ\'cülerin takası söz konusu değildir. Hiçbir zaman da gündemimiz de olmamıştır.\"

‘KILIÇDAROĞLU SON VİTES YOLA DEVAM EDİYOR’

Tazminat davaları konusunda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına cevap veren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Kılıçdaroğlu’nun, Meclis genel kurulu ve grup genel kurulunda, kürsüde söyledikleri, bizim anayasamıza göre suç olsa dahi, suç kabul edilemediği için, soruşturma ve kovuşturma kapsamı dışında tutulmaktadır. Kılıçdaroğlu’da, anayasanın hükmünü bildiği için, hakaretlerinin büyük kısmını Meclis kürsüsünde yapıyor. Dışarda yaptıklarıyla ilgili zaten soruşturmalar var. Tazminat davaları neden açılıyor; ‘sen hakaret ettin, iftira ettin’ diye açılıyor. Daha doğru bir Türkçe ile ‘sen hakaretçisin, sen küfürbazsın, sen yalancısın, iftiracısın’ diye açılıyor. ‘O zaman iftiracı olmayan, yalancı olmayan gidip mahkemeye delillerim budur’ diye itiraz etmesi lazım. Buna bir engel yok. Ama maalesef her zaman olduğu gibi yalan söylemekte son vites yola devam ediyor. Bu gidişle çok feci bir kaza olacak. Bu kadar yalanı duble yollar da kaldırmaz, otoban yollar da kaldırmaz, Türk milleti hiç kaldırmaz.\"

‘ŞEKER FABRİKALARI ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK’

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin, devletin yararına olduğunu ifade eden Bozdağ, “Özelleştirme, milletimizin de, devletimizin de, pancar üreticimizin de, fabrikada çalışan işçilerimizin de yararınadır. Şuanda işçilerin her hangi birisinin kaybı yok. Tamamı 4/B kapsamında kamuya geçiriliyorlar. Devlet garantisinde işlerine devam edecekler. Fabrikalar çalışmaya 5 yıl süreyle devam edecek. Ondan sonra da çalışacaklarını düşünüyoruz. Çünkü ortaya konan rakamları gördüğünüz de bu fabrikaların çalışacağı çok aşikardır. Çalışma garantisi var. Kotaların azaltılması söz konusu değil. Kotayı iki yıl kullanmayan bir fabrikanın kotası iptal edilecek, Hazine’ye geçecek ve o kota yine başka fabrikalara verilecektir. Yozgat’taki çiftçilerimiz diğer İllerimizde ki pancar üreticilerimiz, bugün ne kadar pancar üretimi yapıyorsa, yarın da o kadar ekmeye, üretmeye devam edecek. Pancar üretim alanlarında bir daralma olmayacaktır. Biz nişasta bazlı şekerin kotasını yüzde 10’dan, yüzde 5’e çeken adımı attık. Hani nişasta bazlı şeker üreticilerini kolluyordu. Çiftçiyi kollamıyordu. Bu tamamen kamuoyunu aldatmaya, insanlarımızı hükümetimizin aleyhine döndürmeye dönük bir yalandan ibarettir. Biz nişasta bazlı şekerin kotasını aşağıya çekmek suretiyle şeker pancarından, şeker üretimine ayrıca bir destek verdik. Bundan sonra daha güçlü bir şekilde üretim devam edecektir. Milletimizin, devletimizin, çiftçimizin yararınadır. Bundan bir zarar olması söz konusu değildir. İki tane fabrika satılmıştır. Tahmini bedellerin çok çok üzerinde satılmıştır. Satış şeffaf yapılmaktadır. Canlı yayında verilmektedir. Herkesin gözü önünde kim en yüksek rakamı verirse onlar bunu almaktadır. Milletin hakkı, hukuku son kuruşuna kadar korunmaktadır. Bundan sonra da aynı şeye devam edeceğiz. Şeker fabrikalarını özelleştirilmesi milletimizin hayrınadır” diye konuştu.



Elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 genç can verdi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, virajda kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 genç, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Sefa Çamlık Mahallesi İnönü Caddesi\'nde Laka Deresi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden Sarımsaklı Mahallesi’ne doğru giden Gözde Ç. (17), yönetimindeki 10 BEY 19 plakalı otomobille hızlı girdiği virajda direksiyon kontrolünü yitirdi. Savuralan araç, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Otomobil hurda yığınına dönerken, sürücüsü Gözde Ç. ile yanındaki arkadaşları İbrahim Alper Yavaş (19) ve Mert Artur (22), olay yerinde yaşamını yitirdi. Araç içerisinde sıkışan gençlerin cesetleri, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gözde Çam, İbrahim Alper Yavaş ve Mert Artur\'ın cesetleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Kazanın ardından yıkılma tehlikesi olan beton elektrik direği ve üzerindeki trafo, vinç yardımıyla sökülerek taşındı.

Bolu’daki deprem paniği güvenlik kameralarında

Bolu’da dün gece saatlerinde meydana gelen 4.7 şiddetindeki depremin yaşattığı panik güvenlik kameralarına yansıdı.

Bolu’da dün gece saat 00.16’da merkez üssü Yeşilçele köyü olan 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından belirli aralıklarla 11 adet artçı sarsıntı daha oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. 12 Kasım 1999 Düzce depremini de ağır şekilde yaşayan Bolulu vatandaşlar, yaşanan depremler nedeniyle büyük panik yaşadı. Çok sayıda vatandaş geceyi dışarıda geçirdi. Vatandaşlar özellikle kent meydanında sabahladı. Yaşanan depremin şiddeti işyerlerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntüler, depremin şiddetini ve yaşattığı paniği gözler önüne serdi. Bolu’da esnaflık yapan Erkan Saçan, deprem sırasında büyük korkuyla dükkanından dışarı çıktığını ifade ederek, “Birden ne olduğunu anlayamadık. Sağımıza solumuza bakınca deprem olduğunu anladık ve hemen dışarıya çıktık. Dışarı çıktığımızda insanlar da vardı. Ciddi bir korku yaşadım, depremden 1 saat sonra kendime gelebildim. Ayaklarım uyuştu.ö dedi.

Edirne\'de 60 kilo \'skunk\' ele geçirildi

Edirne\'de polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 60 kilo uyuşturucu maddesi \'skunk\' ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yunanistan\'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheliler yasa dışı yollardan Yunanistan\'dan getirdiği uyuşturucu maddesini bir otomobile yükleyerek yola çıktı. Edirne\'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonla durdurulan otomobilde yapılan aramada 60 kilo \'skunk\' uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Y.Ç., Z.T., A.A., T.B. ve Ö.K. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Edirne Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Gelincik Merkezine 7 yılda 53 bin şiddet mağduru kadın başvuru yaptı

Ankara Barosu tarafından 2011 yılında fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalan kadın, çocuk ve LGBTİ bireylere hukuki destek için kurulan Gelincik Merkezi, 7\'nci yılını, geçtiğimiz hafta düzenlenen etkinlikle kutladı.

Merkezin çalışmaları hakkında bilgi veren Gelincik Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Gülfem Yüksel, \"7 yılda Türkiye genelinde 53 bin kadın merkeze başvuru yaptı. 3 bin 926 mağdura avukat ataması yapıldı\" dedi. Sadece 2017 yılında 260 kadının öldürüldüğünü belirten Yüksel, şiddet mağduru kadınlara seslenerek, \"7-24 saat, 444 43 06 numaralı telefondan, Türkiye\'nin her yerinden bize ulaşabilirler\" diye konuştu.

Gelincik Merkezi, 7\'nci yılını, Ankara Barosu Eğitim Merkezi\'nde düzenlenen bir etkinlikle kutladı. Etkinliğe Sinema ve Tiyatro Oyuncusu Nazan Kesal, Televizyoncu İnci Ertuğrul, Oyuncu-Yönetmen Ali Düşenkalkar, Radyo Programcısı Özgür Aksuna ile merkezde çalışan avukatlar katıldı.

‘MERKEZ, ŞİDDET MAĞDURLARINA UZANAN EL OLMUŞTUR’

Gelincik Merkezi hakkında bilgi veren Avukat Gülfem Yüksel, \"Ankara Barosu ülke çapında artan şiddet olaylarıyla mücadele edebilmek için, Gelincik Merkezi\'ni kurmuştur. Merkez, birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle şiddet mağdurlarına uzanan el olmuştur. Yaptığımız istatistiki verilere göre bugüne kadar 53 bin mağdur kadına ulaşılmıştır. Bunun yanında çocuk ve LGBTİ bireylere de hizmet vermekteyiz. Şiddet mağduru herkes, bize, 444 43 06 numaralı telefonumuzdan 7-24 saat ulaşıp yardım isteyebilir. Bu tür mağdurlara umut olmaktayız\" dedi.

‘HİÇ BİR ÜCRET ÖDENMİYOR’

Yüksel, merkeze başvuru yapan mağdurlara ilk aşamada gönüllü avukat verdiklerini belirterek, \"Hiç bir ücret ödenmiyor. Bu tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak yapılan bir hizmettir. Bunun yanında sığınma evlerine yerleşmelerine yardım ediyoruz. Kendi imkanlarımızla çeşitli yardımlarda da bulunuyoruz\" diye konuştu.

‘CİNSEL İSTİSMAR MAALESEF GİDEREK ARTIYOR’

2017 yılında 260 kadının öldürüldüğünü belirten Yüksel, \"Bunların 17\'sinin intihar ettiği söylenildi. Bu rakam kadın cinayetleri açısından çok büyük. Cinsel istismar maalesef ülkemizde giderek artıyor. Bununla ilgili ve çocuklara istismar için bize başvuran kadınlarımız var. Bunların yanında ensest vakaları da artmış durumda. Bu kişilere de hukuki yardımda bulunuyoruz. Gönüllü avukatlarımızla davalarını takip ediyoruz\" dedi.

‘AVUKATLAR EĞİTİMDEN GEÇİYOR’

Gelincik Merkezi\'nde, şiddet olaylarına karşı özel eğitim almış, konusunda uzman 45 rehber avukat ve 221 gönüllü avukat çalışıyor. Merkezde ayrıca ihtiyaç halinde, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından da yardım alınıyor. Şiddet mağduru kadınlar merkeze 444 43 06 numaralı telefondan 7 gün 24 saat ulaşabiliyor.

Karnaval heyecanında ciğer partisi

Adana\'da 6\'ncısı düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı\'nda Seyhan İlçe Belediyesi, \'Adana\'ya gel ciğerimi ye\' etkinliğinde vatandaşlara ciğer kebabı ikram etti.

Mıdık Mahallesi\'nde düzenlenen etkinliğe Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, karnavalın gerçekleşmesinde fikir öncülüğü yapan Nisan\'da Adana\'da Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mıdık\'ta ilk olarak, vatandaşların yoğun katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Burada konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, \"Nisan\'daki Adana gerçekten çok farklı. Bu portakal çiçekleri arasında yürümek, o mükemmel kokuyu teneffüs etmek, buna kebap da karıştı. O kadar güzel lezzetler ki. Hem yemek festivallerinde hem de diğer karnavallarımızda bizim Adana\'yı en güzel şekilde tanıtmamız gerekiyor. Adana kültür şehri olmaya devam ediyor. Adana halkı sayesinde kentimizi en güzel şekilde tanıtmaya çalışacağız. Adana ile ilgili kötü algıları ortadan kaldıracağız. Adana ile ilgili gündemi biz belirleyeceğiz\" dedi. Seyhan İlçe Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Adana\'yı adli olaylarla değil, güzellikleriyle öne çıkması için yapılan her türlü çalışmaya katkı koyduklarını söyledi. Karalar, \"Adana özel bir kenttir, Adanalılar da özel insandır. Adana\'nın tanıtılması gereken bir çok güzellikleri var. Dünya, en güzel lezzetleri, en güzel insanları tanımak istese Adana\'ya gelir\" dedi. Yapılan konuşmaların ardından pişirilen ciğer ve Adana kebaplar, vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

