DHA YURT BÜLTENİ-6

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı\'nın 58\'inci gününde Afrin\'de kontrolü sağladı (2)

ÖSO HEYKELLERİ ÖNCE KURŞUNLADI, SONRA YIKTI

Sabah erken saatlerde üç ayrı koldan Afrin merkezine giren TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri kısa sürede tüm şehrin kontrolünü ele geçirdi. Kent merkezinde bulunan Kava Meydanı’na ulaşan ÖSO güçleri burada uzun süre havaya silahlarıyla ateş açarak zaferi kutladı. Bazı ÖSO üyeleri ise daha sonra Kava heykeline kalaşnikof tüfekleri ile ateş ederek zarar verdi. Hasar gören heykel daha sonra halatlarla bağlandığı iş makinesi tarafından yıkıldı. ÖSO üyeleri Kava Meydanındaki heykelin yanı sıra kentin diğer noktalarındaki heykelleri de aynı şekilde silahla ateş ederek zarar verdikten sonra iş makineleri ile yerinden söktü. Bu arada şehrin birçok noktasında asılı olan terör örgütü PYD/PKK’ya ait flamalar, öldürülen teröristlerin fotoğraflarının bulunduğu panolar ile terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafları da parçalandı.

BİRBİRİ ARDINA PATLAMALAR

Özgür Suriye Ordusu güçlerinin sokaklarını dolaşarak terörist olup olmadığını kontrol ettiği Afrin’in bazı noktalarında ise terör örgütü tarafından daha önce tuzaklanan bazı patlayıcılar infilak etti. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından gökyüzüne yoğun şekilde dumanlar yükselirken, kentte bulunan siviller arasındaki çocuklar gözyaşına boğularak büyük tedirginlik yaşadı. Yaşanan bu gelişmenin ardından ÖSO askerlerinin daha dikkatli olmaları ve güvenli olmayan bölgelere tedbirsiz yaklaşmamaları uyarısında bulunuldu.

SİVİLLERDEN ÖSO ÜYELERİNİN BAŞINA PİRİNÇ

Afrin’de yaşayan bazı aileler ise kenti TSK ile birlikte teröristlerden arındıran Özgür Suriye Ordusu askerlerini pencere ve balkonlarından pirinç atarak karşıladı. Yörede ‘Hoş geldiniz’ ve gelişin bereketli olmasını dileyen adet gereği siviller, ÖSO askerlerinin başına uzun süre pirinç attı, bazı kadınlar da zılgıt çekerek kutlama yaptı.

AZEZ’DE DE KUTLAMA

Afrin kent merkezinin teröristlerden arındırıldığının ilan edilmesi bu şehre en yakın noktadaki Azez’de de sevinçle karşılandı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’in özgürleştiğinin duyulmasının ardından Azez’in birçok noktasından uzun namlulu silahlarla havaya ateş açılarak kutlama yapıldı.

AZ SAYIDA SİVİL VARDI

Öte yandan teröristlerin resmi kurumlarda kendilerine ait evrakı yanlarına alıp ya da ateşe verdikten sonra terk ettiği Afrin’de az sayıda sivil olduğu görüldü. Büyük bölümü sevinç gösterisiyle karşılanan ÖSO güçleri, tedirginlik yaşayan bazı sivilleri de artık güvende olduklarını söyleyerek sakinleştirdi.

AFRİN’İN ETRAFINDA HENDEKLER KAZILI

Teröristlerin harekat kapsamında kente gelecek TSK ve ÖSO güçlerine karşı gelmek için kentin dış mahallelerine kilometrelerce uzunluğunda hendek kazdığı görüldü. Şehrin birçok noktasında da hendeklerin olduğu ve buradan çıkarılan topraklarla da bazı bölgelerde siperler oluşturulması dikkat çekti.

SİVİLLERİN YANAN ARAÇLARI ŞEHRİN ÇIKIŞ NOKTALARINDA

Daha önce harekat kapsamında kenti terk etmek isteyen sivillerin çıkışına izin vermeyen teröristlerin birçok sivile ait aracı yaktığı görüldü. Kentin çıkış bölgelerinde birçok aracın yakıldığı ve tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği dikkat çekti. Bu arada bazı bölgelerde teröristlere ait karargah ve binaların TSK tarafından hava ve karadan ateş altına alınarak imha edildiği görüldü.



GÖRÜNTÜ \"AFRİN - TSK VE ÖSO AFRİN\'DE KONTROLÜ SAĞLADI (AKTÜEL)\" BAŞLIĞIYLA GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - Mucahit YOLCU / SURİYE (DHA)

=======================================

Erdoğan: Afrin şehir merkezi, tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale 18 Mart Stadyumu\'ndaki törende, Afrin şehir merkezinin tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Erdoğan, \"Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri\'mizin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından 08.30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır. Bu zaferin bir kez daha hem ülkemize hem de Afrin bölgesindeki kardeşlerimize hayırlı olmasını Allah\'tan diyorum\" dedi. Erdoğan, \"Hamdolsun, terör koridoru zinciri şimdilik 4 noktadan kırıldı. Zincirin kalan halkalarını da en kısa sürede tane tane kıracak ve bu oyunu tamamen bozacağız\" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları söyledi:\"Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri\'mizin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından 08.30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır. Teröristlerin çoğu, zaten kuyruklarını kıstırıp, kaçmışlardır. Kalan kılıç artıklarını ve geride bıraktıkları tuzakları da özel birliklerimiz ve Özgür Suriye Ordusu mensupları temizliyorlar. Afrin şehir merkezinde, artık terör örgütünün paçavraları değil; huzurun ve güvenin sembolleri dalgalanıyor. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, Özgür Suriye Ordusu\'nun bayrağı dalgalanıyor. Bizlere bugünleri gösteren Rabb\'imize hamdediyorum, kahraman Mehmetçiklerimize şükranlarımı sunuyorum. Ülkelerinin hürriyeti ve aydınlık geleceği için canla başla mücadele eden Özgür Suriye Ordusu mensuplarına şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Afrin operasyonumuzu en başından beri yürekten destekleyen milletimize şükranlarımı sunuyorum. Kendilerini teröristlerin zulmünden kurtaran askerimizi sevinç gözyaşları içinde karşılayarak, bize kucak açan Suriyeli kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu operasyonla Türkiye, bir kez daha Hakk\'ın, haklının, mazlumun yanında olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. 140 bin kişi Cerablus\'a döndü. Şimdi de Afrinli kardeşlerimiz, Afrin\'e dönecekler. Teröristlerin izlerini silerken, aynı zamanda altyapısından üstyapısına, bölgeyi yaşanabilir hale getirecek tüm adımları atacağız. Halen ülkemizde veya diğer yerlerde yaşayan bölge halkının en kısa sürede yurtlarına, evlerine kavuşmaları için gereken her türlü adımı atacağız. Türkiye\'nin ve milletimizin, Suriye\'nin ve Suriyelilerin bu ortak zaferi, terör örgütlerini aramıza hançer gibi sokmaya, 1000 yıllık kardeşliğimizi zehirlemeye çalışanlara verilmiş en güzel cevaptır. Bu zaferin bir kez daha hem ülkemize hem de Afrin bölgesindeki kardeşlerimize hayırlı olmasını Allah\'tan diyorum.\"

\'ZİNCİRİN HALKALARINI KIRACAK, OYUNU TAMAMEN BOZACAĞIZ\'

Bugün terör örgütleriyle ve arkalarındaki güçlerle sınırların içinde ve dışında verilen mücadelenin anlamını çok iyi bildiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:\"Türkiye\'ye yönelik terör dalgası, bir asır sonra Çanakkale saldırısının yeniden horlatılma çabasından başka bir şey değildir. Şimdi o kadar cesaretleri olmadığı için özel olarak eğitip, donattıkları, dünyanın en alçak, en eli kanlı, en zalim terör örgütleriyle üzerimize geliyorlar. PKK\'dan FETÖ\'ye, DEAŞ\'tan PYD\'ye tüm örgütler işte bu amaçla kullanılmakta. Sandılar ki bu milletin Çanakkale\'deki cesareti geride kaldı. Sandılar ki bu milletin Çanakkale\'deki azli artık kalmadı. Sandılar ki bu milletin inancı o günkü kadar kavi değil; ama attıkları her adımda yanıldıklarını gördüler. 2015 yılında çukur eylemleriyle milli birliğimizi ve vatanımızın bütünlüğünü hedef aldılar. Teröristleri de bu niyetlerin gerisindeki güçleri de açılan o çukurlara gömdük, saldırıyı bertaraf ettik. Ardından 15 Temmuz darbe girişimini başlattılar. Ellerindeki en modern silahlara güvenerek, çıktıkları sokaklardan milletimizin o iman dolu göğsüne çarpınca darmadağın olarak ricat ettiler, geri döndüler. Baktılar ki içeriden olmuyor, bu defa sınırlarımız dışından ülkemizi kuşatmaya kalktılar. Suriye sınırımız boyunca, 911 kilometre bu girişimi de önce Fırat Kalkanı sonra Zeytin Dalı harekatlarıyla yerle bir ettik, ediyoruz. Hamdolsun, terör koridoru zinciri şimdilik 4 noktadan kırıldı. Zincirin kalan halkalarını da en kısa sürede tane tane kıracak ve bu oyunu tamamen bozacağız.\"

\'İŞGALE DEĞİL, TERÖR GRUPLARININ YOK EDİLMESİNE GİTTİK\'

Her köşesi beton tünellerle duvarlarla gizlenen, tuzaklarla donatılan Afrin\'in, harekatın 58\'inci gününde tamamen ele geçirildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Şimdi bayrağımız orada dalgalanıyor. Özgür Suriye Ordusu\'nun bayrağı orada dalgalanıyor ve tek bir sivilin burnunun kanamasına yol açacak en küçük bir adımımız olmamıştır; çünkü biz işgale gitmedik. Biz sadece terör gruplarının yok edilmesine ve barışa gittik. İnsanlara zulmetmeye değil; oradaki kardeşlerimizi terör örgütünün zulmünden kurtarmaya gittik. Allah, şanlı ordumuza, kahraman Mehmetçiklerimize güç ve kuvvet versin. Bu mücadelede en büyük ilham kaynağımız, şüphesiz Çanakkale Zaferi\'dir. Çanakkale\'de öyle hikayeler, öyle fotoğraflar, öyle ismi bilinen bilinmeyen kahramanlar var ki bunları görüp de duygulanmamak mümkün değildir. Açık konuşmak gerekirse bu büyük savaşın ve zaferin birkaç şiir, birkaç roman birkaç belgesel dışında hala hakkıyla anlatılamadığını düşünüyorum. Biz maalesef tarih yapmakta çok mahir; ama onu yazmakta aynı derecede başarılı olmayan bir milletiz. Gerçi Çanakkale anlatılamayacak; ancak yaşanılabilecek bir savaştı. Buna rağmen Çanakkaleyi yeni nesillere mümkün olan en ideal şekilde aktarmak için daha çok çalışmamız gerektiğine inanıyorum\" diye konuştu.

\'ONLAR KAÇACAK, BİZ KOVALAYACAĞIZ\'

Konuşmasında tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Kim ki bayrağımıza alternatif düşünmeye kalkarsa kalkanların Cudi\'de ne olduğunu gördünüz. Gabar\'da ne olduğunu gördünüz. Tendürek\'te ne olduğunu gördünüz. Ne dedik? \'İnlerine gireriz\'. \'Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır. Toprak, eğer uğurunda ölen varsa vatandır\'. Tek vatan, 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Vatanımızı bölemeyecekler. Böldürmedik ve ne oldu? Suriye\'ye kaçtılar. Kandil\'e kaçtılar. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız\" dedi.

\'İNŞALLAH, AFRİN\'DE YENİ BİR TARİH OLUŞTURUYORUZ\'

Şu anda, Türkiye toprakları dışında Suriye\'de, Irak\'ta, bölgede mücadele verildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: \"Birileri, sanki Çanakkale sadece bir hamasetten ibaretmiş gibi ısrarla bu büyük destanı gözden ırak tutmaya çalışıyor. Halbuki Çanakkale, her iki taraftan yarım milyonu aşkın insanın canını, hayalini, geleceğini bıraktığı benzersiz bir coğrafyadır. Burada sadece kurşunlar havada birbirine girmedi. Aynı zamanda hayaller vuruştu. İki farklı zihniyet çarpıştı. Allah\'ın izniyle Çanakkale\'de, o gün biz, galip geldik. Bugün de zafer bizimdir. Şu anda kendi topraklarımız yanında Suriye\'de, Irak\'ta, bölgemizde ve tüm dünyada verdiğimiz mücadele siz gençlerimize ve sizden sonra geleceklere daha büyük, daha güçlü bir Türkiye inşasına ilham kaynağı olacaktır. Biz, ecdadın mirasını yaşatmaya ve yükseltmeye çalışıyoruz. Gençlerimiz de inşallah bizim onlara bırakacağımız mirası daha ileriye taşımanın çabası içinde olacaktır. Türk milleti olarak şerefimizle şanımızla yürüttüğümüz istiklal ve istikbal davasının bayrağını nasıl ki Çanakkale\'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, liderliğinde tarihe kaydettiysek inşallah Afrin\'de de yeni bir tarih oluşturuyoruz.\"

PROGRAM, GEÇİT TÖRENİYLE SONA ERDİ

Öte yandan 18 Mart Stadyumu\'nda düzenlenen törende, İçişleri Bakanlığı’nın ‘Biz Anadolu’yuz’ projesi kapsamında, Türkiye’nin değişik illerinden kente gelen öğrenciler, \'Çanakkale Şehitleri’ne\' isimli şiiri okudu. Sanatçı Yücel Arzen yönetimindeki ‘Birileri Var’ adlı gösteri de sahnelendi. 18 Mart Stadyumu’ndaki tören, geçit töreniyle sona erdi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü törenlerine, saat 14.30’da, Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’nde devam edilecek.



GÖRÜNTÜLER CANLI VERİLDİ



Haber:Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Devrim DERİN/ÇANAKKALE, (DHA)

===========================================



Kılıçdaroğlu, Adana\'da (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez Çukurova İlçe Belediyesi\'nin gerçekleştirdiği çeşitli projelerin açılışını yapmak ve muhtarlarla düzenlenen toplantıya katılmak üzere Adana\'ya geldi. Adana Havaalanı\'nda milletvekilleri, belediye başkanları ve partilileri tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, ilk olarak Adana Şehit Aileleri Derneği\'ni ziyarete geçti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Çağlar ÖZTÜRK-Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)

===========================================

Bakan Fakıbaba\'dan \'Çiftlik Bank\' açıklaması (2)

ŞEKER FABRİKASI ÇALIŞANLARI KONVOYUN ÖNÜNÜ KESTİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba daha sonra Tokat Valiliği, Tokat, Turhal, Pazar Belediyeleri ve Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi birlikteliği ile Arzupınarı köyünde “Bölgesel Hayvan Borsası ve Et Entegre Tesisi\' nin açılışına gitmek üzere hareket etti.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan Turhal Şeker Fabrikası çalışanı bir grup işçi bu sırada Tokat-Turhal karayolu üzerinde Bakan Fakıbaba\'nın konvoyunun önü kesti. Aracından inen Bakan Fakıbaba burada işçiler ile bir görüşme yaparken, jandarma ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Gazetecilerin görüntü alınması engellendi. Yaklaşık 20 dakika işçilerle görüşen Bakan Fakıbaba daha sonra tesis açılışına geçti.

Turhal Şeker İş Sendikası Başkanı Nurullah Alpat, Bakan Fakıbaba ile yaptıkları görüşme sonrası açıklamada bulundu. Alpat; \"Sevgili Bakanımızın yolunu kestik mi? Kendimizi de feda mı ettik onu bilmiyoruz. Ama sağ olsun kendisi de bize duyarlı davrandı. Arabasından indi. Biz de sorunlarımızı anlattık. Bu mevzunun işçinin mevzusu olmadığını , bu mevzunun Tokat\'ın sorunu olduğu anlattık. Bu memlekete yazık olacağını anlattık. Sağ olsun bizi dinledi. Gerekli merciler ile görüşeceğini söyledi\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-İşçilerin bakan konvoyunu durdurması

-Jandarmanın güvenlik önlemleri

-Bakahnın işçilerle görüşüp ayrılması

-Sendika başkanının açıklaması

Haber-Kamera: TOKAT (DHA)

================================================



Karamollaoğlu: İlk yapacağımız iş bütün yatırımları durdurmak



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ekonomik gelişme ve istihdam sağlanmadan hizmet yatırımlarının gerçekleştirilmesini doğru bulmadığını ifade ederek, “Bu yatırımlar Türkiye’yi güçlendirmez. Türkiye’yi borca mahkum eder. Onun için yarın nasip olsa da bize bir iktidar gelse, ilk yapacağımız iş, Türkiye’deki bütün yatırımları durdurmakö dedi.

Balıkesir Öğretmenevi\'nde Saadet Partisi İl Teşkilatı tarafından ‘Türkiye\'nin meseleleri ve çözüm yolları’ konulu konferans düzenlendi. Konferansa Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve farklı sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. Konferansta konuşan Karamollaoğlu, Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, “Sıkıntılarımız maalesef her geçen gün biraz daha artıyor. Etrafımız adeta bir ateş çemberi ile çevrildi ve siyasette memleketimizin içinde her kuruluş bir şeyler yapma gayreti içerisinde kendisini görüyor. Bazıları da artık fazla uğraşmaktan sıkılmış bir kenara çekilip, olan biteni gözlemekle meşgul. Ama biz siyasetçi olarak ülkenin hangi problemlerle karşı karşıya kaldığını, içinde yaşadığımız dünyadaki gelişmelerin bizi nasıl etkilediğini, problemlerimizin neler olduğunu ve bu problemleri üstesinden gelip, nasıl bir dünya kurmak istediğimizi kendi düşüncelerimizi burada sizlere anlatacağımö dedi.Türkiye’nin son 17 yılda 1 trilyon 760 milyar TL borç çevirdiğini ve bunun karşılığında 708 milyar faiz ödediğini kaydeden Karamollaoğlu şöyle konuştu: “Niye biz bu hale düştük? Niye şimdi devletin bütün müesseseleri, saraylar, okullar, köprüler, hamamlar sulh yoluyla satılacakmış. Bir de İslami hava vermeye kalkıyor. Arkadaş bitti deriz. Devleti değil, ülkeyi satıyorsunuz artık. Varlık fonu dediğiniz de aynısıydı. Kimseden para alamadınız. Çünkü Türkiye’yi iflas noktasına getirdiniz. Para hep toprağa gömüldü. Allah rızası için, şu da Türkiye’de istihdama vesile oldu, Türkiye’yi güçlendirdi diye bir yatırım yapılmadı ülkeye.

\'BİRKAÇ TANE DELİYE İHTİYACIMIZ VAR\'

Şu anda Türkiye’de toprağa gömülen her paranın israf olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, “İster yüksek bina yap, ister köprü yap, ister İstanbul kanalını yap, ne yaparsan yap, bu yatırımlar Türkiye’yi güçlendirmez. Türkiye’yi borca mahkum eder. Onun için yarın nasip olsa da bize bir iktidar gelse ilk yapacağımız iş Türkiye’deki bütün yatırımları durdurmak. Bizim gibi düşünen birkaç tane deliye ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye’nin problemleri öyle bir noktaya geldi ki; akıllı adamlar bu problemleri çözemez kanaatindeyim. Mutlaka azcık deli olması lazım. İsraf dediğim, üretime gitmeyen her yatırım. Yoksa yol yapılmasın mı, elbette yapılacak. Köprü, stadyum elbette yapılacak. Ama üretime yönelik yatırımlar yapılıp, kazanılmaya başlanacak ve kazanılan parayla da hizmet yatırımlarını yapacağız. Ekonomi önce güçlendirilecek, sanayi gelişecek, Tarım gelişecek, istihdam problemi çözülecek, sonra oradan kazandığımız parayla hizmet yatırımları yapacağız. Türkiye’yi zenginleştireceğizö diye konuştu.

‘BİZİM ‘HOP’ DEDİĞİMİZ YER BURASI’

Dünyadaki nüfus, yaşam, enerji, tabi kaynaklar ve siyasi politikaları ve etkili ülkelerin stratejilerini değerlendiren Karamollaoğlu, Türkiye’deki hedefin başka ülkelere sırt dayamadan, ‘Türkiye’nin güçlü olma’ hedefinde olması gerektiğini söyledi. Karamollaoğlu, başörtüsü probleminin çözümü, imam hatip ve Kuran kurslarını açma konusunda Ak Parti’nin başarılı olmasına karşın, bu adımların ülke sorunlarını çözmek için yeterli olmadığını kaydetti. Karamollaoğlu, \"Yollar, köprüleri, tüp geçitler, havaalanı, hızlı tren ve hastaneler yapıldı. Bizim ‘Hop’ dediğimiz yer burası. Siz paranın tamamını buralara aktardığınız takdirde, biz borca mahkumuz. Bunu benimsediler, ama bu Türkiye’yi kalkındırmaz. İnsanların hayatını rahatlatır. Ancak bunlar kalkınma anlamına gelmez. Ülkenin bir numaralı sorunu ise toplumsal kamplaşma. Toplumsal kamplaşma olursa, huzur olmaz. Huzurun olmadığı yerde, kalkınma olmaz, barış olmaz. Ciddi yatırımlar yapılamaz. Tarım bile dışarıya muhtaç hale geldiyse bu problemler çözülemezö dedi.

\'İTTİFAK KONSUSUNDA KONUŞMAYI DOĞRU BULMUYORUZ\'

Konferansın ardından Saadet Partili gençlerle buluşan ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu \"Seçime gitmeden önce, seçim tarihi belli olmadan seçim ittifakı üzerine konuşmayı doğru bulmuyoruz. Biz havada bir ittifak diye bir şey düşünmüyoruz. Seçim ittifakı, ilkeler ve prensipler üzerine anlaşmayla olur. Şu anda öyle bir durum ortada gözükmüyor. Biz şartlarımızı ne düşündüğümüzü ülkemiz için söyledik. Onlar yerine getirildiği takdirde oturulur konuşulur\" dedi.Karamollaoğlu, seçim ve sandık güvenliği konusundaki soruyu ise, \"Elbette orada da endişeler doğdu şimdi. O konuda da bizim de endişelerimiz var. Hükumete de bu endişeler iletiliyor. Ama onlar şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla kendi bildiklerinden şaşmıyorlar. Şaşmasa da yapacak bir şey yok şu anda\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Temel Karamollaoğlu\'nun açıklamaları

-Konferansa katılanlardan görüntü

-Genel ve detay

Haber:Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)

============================================

PKK\'lı teröristler, Şırnak\'ta üs bölgesine saldırdı: 5 asker yaralı

Şırnak\'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Irak sınırı yakınındaki Hisapkapı üs bölgesine PKK\'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda 5 asker yaralandı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi bölgede için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Silopi ilçesinde bulanan Hisarkapı üs bölgesine bu sabah saatlerinde PKK\'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Irak\'ın kuzeyinden roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterlerle Şırnak Devlet Hastanesi\'ne kaldıralarak tedaviye alındı. Saldırıyı düzenyelen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.



Haber:ŞIRNAK, (DHA)

===========================================

Şehitlikte duygu dolu anma etkinliği



Kayseri\'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü nedeniyle garnizon şehitliğinde tören düzenlendi. Törende duygu dolu anlar yaşandı.

Garnizon Şehitliğindeki törene Vali Süleyman Kamçı, 2\'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik, daire müdürleri ve şehit aileleri katıldı. Şehitlikteki anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Vali Süleyman Kamçı, \"Vatan ve bağımsızlık sevdalısı Kahraman Türk milletinin ya hep ya hiç diyerek varlık ve yokluk mücadelesi vererek Çanakkale\'de yapılan destanın 103\'üncü yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Dönemin sömürge güçleri, milletimizin karşısına güçlü silahlarla ve imkanlarla çıkmışlardır. Maddi imkanların yok denecek kadar az olduğu maneviyat ve inancın ise en büyük seviyelere ulaştığı Çanakkale\'de, zafer anaların vatana kurban olsun diye saçlarına kına sürerek askeri gönderdiği şanlı ecdadımızın olmuştur\" dedi.

HİÇ GÖRMEDİĞİ DAYISININ MEZARINA KOŞTU

Tören birliğinde bayılan bir askere alanda bekleyen sağlık görevlileri müdahale etti. ?Yapılan duanın ardından törende bulunan protokol yetkilileri şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Törene, dayısı şehit olan, babası ise Afrin\'de görev yapan 3 aylık Poyraz Akdemir, üzerinde asker elbisesi ve ay yıldızlı bayrağı ile annesinin kucağında geldi. Törene ailesiyle birlikte katılan küçük Fatma ise hiç görmediği 22 Ekim 2004 tarihinde şehit olan dayısı Astsubay Kıdemli Çavuş Susat Sarı\'nın mezarını ziyaret edip, buradaki fotoğrafını öptü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya\'nın mezarının üzerinde yeğenlerinin ve eşinin not bıraktığı görüldü. Eşinin çiçekle birlikte bıraktığı not kağıdında \"Canım aşkım, senin ruhun yükselirken göğe, ben o gece en uzun geceyi yaşadım. Ama olsun ben sabreder beklerim, seninle kavuşma gününü\" sözleri, okuyanları duygulandırdı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Garnizon şehitliğindeki törenden genel görüntü

- Garnizon şehitliğine çelenklerin sunulması

- Kayseri Valisi Süleyman Kamçı\'nın konuşması

- Törende bayılan asker

- Kuran Kerim okunması görüntü

- Görmediği dayısının mezarındaki fotoğrafı öpen Fatma

- Şehit Mehmet Kökkaya\'nın mezarında önceden eşi ve yeğenleri tarafından yazılmış not kağıtları

- Diğer detaylar



Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇKAYSERİ,(DHA)

============================================

Mersin\'de Çanakkale Zaferi kutlandı

Mersin\'de, Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü düzenlenen programlarla kutlandı.

Mersin Şehir Mezarlığı içerisinde bulunan şehitlikte düzenlenen törene Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kerim Tufan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından çelenk sunumu ile devam eden törende, bir şehit kızı şiir okudu. Hatıra defterini imzalayan Vali Su deftere, \"Bu toprakların her karışını mübarek kanınızla sulayarak bizlere vatan kıldınız. Uğruna şahadet mertebesine ulaştığınız vatanımızı bizde canımız pahasına ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Ülkemizi çok daha üst noktalara taşıyacak ve bu vatanın fedakar evlatları olan sizleri gururlandırmaya devam edeceğiz.Aziz hatıranızı yüreğimizde yaşatacağız\" yazdı.Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Gürbüz ise, \"Vatan sevdası uğruna Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, koca bir nesil omuz omuza savaşmış ve beraber şahadet şerbetini içmiştir. Bu esnada genç Türkiye Cumhuriyetinin eksikliğini yıllarca duyacağı her seviyedeki insan gücümüzün de önemli bir bölümü maalesef kaybedilmiştir. Çanakkale kahramanlarının gayretleri boşa gitmemiştir. Aziz şehitlerimiz. Vatan ve bayrak sevgimizin, milli birlik ve beraberliğimizin, temel değerlerimizin ve şanlı geçmişimizle aramızdaki güçlü simgeleyen, kalbimizde yaşattığımız sizler. Gösterdiğiniz kahramanlıkla her zaman ilham kaynağı olacaksınız\" dedi. Törenin ardından şehitliği ziyaret eden protokol üyeleri, dua edip şehit yakınları ile konuşarak acılarını paylaştı. Vali Su ve beraberindeki protokol, şehitliğin içinde bulunan her şehit mezarına uğrayarak karanfil bıraktı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Törenden görüntüler

-Katılımcılardan görüntüler

-Gazilerden görüntüler

-Tören mangası saygı atışı yaparken

-İstiklal Marşı okunması

-Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz\'ün konuşması

-Şehit kızının şiir okuması

-Vali Ali İhsan Su hatıra defterine yazdıklarını okurken

-Şehitliğin ziyareti

-Mezarlara karanfil bırakılırken

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

===============================================

24 otomobil çalan hırsızlık şüphelisi: Cezaevinden çıkayım 50 otomobil daha çalacağım

KAYSERİ\'de son 2 ay içinde 24 otomobil hırsızlığı yapan 3 kişi polis tarafından çaldıkları otomobille birlikte suçüstü yakalandı. Hırsızlık şüphelilerinden birisi kendisini görüntüleyen gazeteciye, \"Cezaevinden çıkayım 50 otomobil daha çalacağım\" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri il genelinde son 2 ay içinde meydana gelen otomobil hırsızlık olayları ile ilgili yaptığı çalışmada 24 otomobil hırsızlığı yaptığı belirlenen Y.G., B.Ö. ve S.G dün, çaldıkları bir otomobilde suçüstü yapılarak gözaltına alındı. Otomobil hırsızlar yapılan sorgularında çaldıkları 24 otomobilin yerini söyledi. Çalınan otomobiller sahiplerine teslim edildi. 3 hırsızlık şüphelisi sorgularının ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. Sağlık kontrolü çıkışı hırsızlık şüphelilerinden birisi kendisini görüntüleyen gazeteciye, \"Beni iyi çek, gazetelere de iyi yaz. Çıkayım 50 otomobil daha çalacağım\" dedi. Hırsızlık şüphelileri sorgularının ardından adliyeye gönderildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Otomobil hırsızlarının adli tabipliğe getirilişi

- Sağlık kontrollerinin ardından polis otosuna götürülüşü

- Hırsızlık şüphelilerinden birinin gazeteciye açıklaması

- Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,DHA)

===================================================

Mersin\'de sigara kaçakçılarına ağır darbe

MERSİN Emniyet Müdürlüğünce, 14 ayrı operasyonda 16 bin 630 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli olarak yakalanan 18 kişiden 9\'u tutuklandı.

Gümrük kaçağı sigara kaçakçılığına yönelik olarak başlatılan soruşturma kapsamında, 12 Ocak ile 13 Mart tarihleri arasında, 14 ayrı operasyon yapıldı. Operasyonlar kapsamında 16 bin 630 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 18 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevkedilen şüphelilerden 9\'u tutuklandı, 2 kişi hakkında da yakalama emri çıkarıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Zanlılardan görüntüler

-Zanlılar sıralı halde

-Zanlılar adliyeden çıkarılırken

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

=================================================