DHA YURT BÜLTENİ-6

Trabzon\'da ambulans uçak acil iniş istedi (1)

Trabzon Havalimanı\'ndan kalkan ambulans uçağın pilotu, kısa süre sonra arıza gerekçesiyle acil iniş istedi. Havalimanı geçici süre ile uçuş trafiğine kapatıldı.

Trabzon Havalimanı\'ndan kalkış yapan ambulans tipi uçak, acil iniş koduyla geri dönüş yaptı. İçinde hasta bulunan uçağın arızalandığı belirtildi. Havalimanı geçici bir süre uçuş trafiğine kapatıldı.

HAVALİMANINDA ALARM VERİLDİ

Trabzon havalimanından kalkış yapan ambulans tipi uçak teknik arıza nedeniyle acil iniş istedi. Uçağın havada tur attığı ve yakıtının bitimine doğru inişe geçeceği öğrenildi. Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı. Trabzon havalimanına gelen uçaklar Ordu-Giresun havalimanına yönlendirildi. Havalimanında alarm verildi. İtfaiye araçları iniş yapacak uçağa köpük sıkmak ve müdahalede bulunmak üzere hazır bekletiliyor.



Niğde\'ye şehit ateşi düştü

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde tankın üzerindeki makineli tüfeğin bakımı sırasında ateş alması sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Çavuş Yusuf Yavuz\'un(21) Niğde\'deki baba ocağına ateş düştü.

Teskeresine 45 gün kala şehit düşen Yusuf Yavuz\'un merkeze bağlı Kızılören Köyü\'nde yaşayan ailesine acı haberi Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç verdi. Oğullarının şehit olduğunu öğrenen babası Hanifi, annesi Sibel Yavuz, fenalık geçirdi. Şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı. Bekar olan şehit Yusuf Yavuz\'un ikindi namazının ardından törenle toprağa verileceği belirtildi.

ÖZEL- Çiftlik Bank\'ın Tekirdağ çiftliğinde arama yapıldı

Tekirdağ\'ın Saray ilçesinde bulunan Çiftlik Bank\'a ait çiftlikte haklarında başlatılan soruşturma kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince arama yapıldı. Çiftlikte hayvan olmadığı sadece 1 çalışanın bulunduğu belirlenirken, jandarma ekipleri çiftlik çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bulunan Çiftlik Bank\'a ait çiftlikte Jandarma ve Saray Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerinde arama yapıldı. Çiftliğin çalışanı haricinde girişlere izin verilmezken, yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri çiftlikten ayrıldı. Jandarma ekipleri çiftliğin çevresinde güvenlik tedbiri aldı.

HAYVANLAR AYNI GÜN KAYBOLDU

Öte yandan geçen Şubat ayında Saray Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri Çiftlik Bank\'a ait çiftlikte kulak küpesi bulunmayan hayvanların bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çiftlikte inceleme yapmak için Jandarma Komutanlığı\'ndan tedbir alınmasını istedi. Jandarma ve Saray Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri çiftliğin kapılarının kilitli olması üzerine Saray Cumhuriyet Savcılığı\'ndan alınan arama kararıyla çiftliğe girildi. Çiftlikte 50 adet büyükbaş hayvan bulunurken, 35\'inde kulak küpesi olmadığı tespit edildi. Büyükbaş hayvanlara ilişkin kulak küpesi ve veteriner raporu olmadığı için yasal işlem başlatıldı. İşlemlerin ardından 35 hayvan yediemin olarak çiftlikte bulunan çalışana teslim edildi. Aynı gün yapılan ikinci incelemede ise 50 hayvanın çiftlikten götürüldüğü tespit edildi. Yediemin olarak bırakılan 15\'i kulak küpeli 50 hayvanın nereye götürüldüğüne ilişkin inceleme başlatılırken, bölge sakinleri çiftlikten bir süre önce kamyonlar ile büyükbaş hayvanların taşındığını ifade etti.

Yanan otobüs, kaza öncesinde 2 kez arızalanmış

ÇORUM\'un Osmancık ilçesinde park halindeki TIR\'a arkadan çarpan otobüsün alev alması sonucu 11 kişinin öldüğü ve 21 kişinin yaralandığı kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Fazilet Karayazı olayı anlattı. Karayazı, kaza öncesinde otobüsün 2 kez arıza yaptığını, yaklaşık yarım saat sonra da kazanın meydana geldiğini söyledi.

Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinden Tokat\'a giden 60 FH 302 plakalı İsmet Eslen yönetimindeki Tokat İmparator Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, dün yol kenarında park halindeki TIR\'a arkadan çarparak alev aldı. 11 yolcunun hayatını kaybettiği ve 21 yolcunun ise yaralandığı kazada yaralanan Fazilet Karayazı (33) ve kız kardeşi Kerime Turan (29) ile yeğeni Zehra Turan (5) Çorum’daki ilk tedavilerinin ardından Tokat Devlet Hastanesine getirildi. Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, yaralı kız kardeşleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İstanbul’dan kız kardeşi ve yeğeni Zehra Turan ile birlikte Tokat’a aile ziyaretine gelmek için yola çıkan Fazilet Karayazı kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kız kardeşinin ise sol ayağı kırıldı.

\'OTOBÜS 2 KEZ ARIZALANDI\'

Kaza esnasında otobüsün orta kapısının bulunduğu koltukta yolculuk eden Fazilet Karayazı kaza anında uyumadığını, başını ön koltuğa yasladığını söyleyerek, \"Birden pat diye bir ses geldi. Ne olduğunu anlamadım. Ben kız kardeşimin yanından öne gitmişim. Herkes o anda bağırıyordu. Sonra ben kız kardeşimin çocuğunu aldım. Onu hemen arabadan adamların kucağına attım. Sonara bana atla atla dediler. Ben korktum atlayamadım. Sonra bir duman geldi, beni boğdu. Sonra da atladım. Nasıl oldu bilmiyorum. Camlar kırıktı. Kırık olmasaydı kurtulma imkânımız yoktu. Gece otobüs mola verdi. Moladan sonra yarım saat sonra benzinliğe durdu. Benzinlikten benzin alırken arıza yaptı. Daha sonra çalıştırdılar. Sonra biraz yürüdü, yarım saat sonra bir daha arıza yaptı. Sonra devam ettik. Arası yarım saat sürmedi sonra olay yaşandı\" dedi.Yaralı Kerime Turan ise kaza anında uyuduğunu, camdan atlayarak kurtulduğunu söyledi.

Bakan Tüfenkçi: Mehmetçik, siviller zarar görmesin diye kendi hayatını riske atıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekatı\'nda Mehmetçiğin, sivillerin zarar görmemesi için kendi hayatını riske attığını söyledi.

Bakan Tüfenkci, beraberindeki heyetle Hatay Valiliği\'ni ziyaret etti. Zeytin Dalı Harekatına destek vermek ve esnaflarla bir araya gelmek için Hatay\'a ziyaret gerçekleştirdiğini belirtilen Tüfenkci, Vali Erdal Ata\'dan brifing aldı. Daha sonra açıklama yapan Tüfenkci şöyle konuştu:\"Gerçekten Afrin operasyonunu Türkiye güvenliğiyle çok yakından alakalı bir operasyon. Yıllarca Amanos üzerinden özellikle Suriye\'den beslenen terör örgütlerinin burada, operasyon öncesi ve operasyondan sonra Hatay\'ın çeşitli ilçelerini de hedef almış, sivil halka yönelik roket atılması ve saldırıları. Burada verdiğimiz şehitlerimizi sivil kayıplarımız esasında her şeyi anlatmaya yeter. Hani birileri diyor ya \'sivillere Türk ordusu dikkat etsin\' Türk ordusu tarihinden ve geleneğinden aldığı güçle kuvvetle zaten buna çok dikkat ediyor. Kendi askerini riske atarak sivillere yönelik bir zayiat olmaması için azami gayret gösteriyor. Ama terör örgütlerine mensup teröristlerin atmış olduğu füzelerle şehit olan vatandaşlarımızı da Avrupa\'nın ve çeşitli örgütlerin maalesef görmediğini görüyoruz. Hatay bu anlamıyla bu kanıtları yaşayan illerimizin başında geliyor bu füze atılmasıyla ilgili esnaflarımız sıkıntılar yaşadı, ama operasyonun başlayıp ilerlemesiyle beraber bu sıkıntılar kalktı. Yurdun her kesiminden Hatay\'ın yanında olduğunu gösterir ciddi destekler geldi ve baktığımızda bu operasyona çok ciddi destek olduğunu görüyoruz yüzde 90\'ın üzerinde. Her kesimden bu operasyonun Türkiye\'nin istikrar ve istikbaline ve bekasına yönelik tehlikelerin bertarafı için yapıldığını gördüler.\" Bakan Tüfenkci\'nin heyetinde TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TESKOMB Başkanı A. Kadir Akgül, AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal, Fevzi Şanverdi, Orhan Karasayar ile bakanlık yetkilileri yer aldı. Bakan Tüfenkci ziyaretin ardından Reyhanlı\'ya hareket etti.

(Özel) - Mehmetçikten Suriyeli çocuğa şefkat

Zeytin Dalı Harekatı\'yla teröristlerden temizlenen Afrin\'in Cinderes kırsalındaki Nasıriye köyünde sivillerin güvenliğini sağlayan Mehmetçik, çocukları da sevindiriyor.

Mehmetçik, ÖSO güçleriyle birlikte bölgede yaşayan sivillerin güvenliğini sağlarken, Kızılay da çeşitli yardımlarda bulunuyor. Bir yandan bölgeyi terör unsurlarından tamamen temizlemeye çalışan Mehmetçik, diğer yandan da insanların normal hayatlarına dönmeleri için çalışıyor. Toplanan yardımların yerine ulaştırılması için güzergah boyunca güvenlik tedbirleri alan Mehmetçik, çocuklara da çeşitli hediyeler veriyor. Mehmetçiğin, köydeki Abidin isimli çocuğu sevmesi de objektiflere yansıdı. Çocuğun yanına gidip yakından ilgilenerek sarılan bir asker, duygulu anlar yaşattı.

Batman TEİAŞ Bölge Müdürü: Hırsız beyefendilerden rica ediyorum artık yapmasınlar

Batman Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 16. Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı iletim hatlarının statik dengesini sağlayan demir parçaların hırsızlar tarafından sökülmesi üzerine yüksek gerilim direği devrildi. Devrilen iletim direğinde incelemede bulunan Bölge Müdürü Mehmet Şerif Ekinci, \"Hırsız beyefendilerden de rica ediyoruz. Böyle bir şeye tenezzül etmesinler. Kendileri küçük bir menfaat uğruna koca bir memleketi enerjisiz bırakma durumu ile karşı karşıya bırakabiliyorlar\" dedi.

Batman TEİAŞ 16 Bölge Müdürü Mehmet Şerif Ekinci, iletim hatlarındaki demir parçaların son günlerde hırsızlar tarafından sökülmesi nedeniyle ciddi sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Batman ile Siirt\'in Kurtalan ilçesi sınırında 154 kv iletim direğinden statik demir parçalarının çalınması üzerine direğin devrildiğini ve yüksek gerilim hattın direği devrilmesi ile bir çok bölgeye elektrik verilmediğini belirten 16. Bölge Müdürü Mehmet Şerif Ekinci, hırsızlara seslendi. Bölge Müdürlüğü olarak Batman, Şırnak, Siirt, Diyarbakır ve Mardin illerine baktıklarını, bölgede buna benzer olaylarla karşılaştıklarını söyleyen Ekinci şöyle konuştu: \"Ekiplerimizin geceli gündüzlü çalışmalarına rağmen maalesef hırsızlara yetişmekte zorluk çekiyorlar. Onlar söktükçe bizim ekipler takıyor fakat, buna rağmen işi bayağı ilerletmişler bir türlü onların meydana getirdikleri hasarı önleme noktasında çaresiz kalıyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmaya bu vakalarla karşı karşıya kaldıklarında mutlaka Jandarma veya bölge müdürlüğümüze bildirmelerini istiyoruz. Meydana gelebilecek enerji kesintisinin önlenmesi, halkımız enerjisiz kalmaması için bildirim konusunda bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz. Çünkü, bizim her direkte 100-150 binlere varan hasarlar meydana geliyor. Ben bunu yapan vatana ihanetle eş değer bir durumdur. Bu anlamda da hırsız beyefendilerden de rica ediyoruz. Böyle bir şeye tenezzül etmesinler. Kendileri küçük bir menfaat uğruna koca bir memleketi enerjisiz bırakma durumu ile karşı karşıya bırakabiliyorlar. Onlar ne yapsalar yapsınlar bizler halkımız için gereken çalışmayı sürdüreceğiz. Bir iletim direğinde en azında 100\'ün üzerinde parça sökümü söz konusu yazık oldu. Direklerde statik dengeyi yarayan parçaların söküldüğünü görüyoruz. Bu olayın bir benzeri bir hafta önce Gercüş ve Kurtalan ve Siirt tarafında çok sayıda çapraz parça sökülmesi ile hatlarımız yine devrilme noktasına gelmişti. Ancak, ekiplerimiz acil olarak müdahale ettiler iletim hattının devrilmesine engel oldular. Bu hırsızlıklardan dolayı yıllık kuruma maliyeti 1 milyon TL\'yi buluyor.\"

Karadeniz sahil yolu, çöp deposu oldu

DOĞU Karadeniz Bölgesi\'nde katı atıkların düzensiz bertaraf edilmesi, gelişi güzel vahşi depolama yöntemlerinin uygulanması uzun bir süredir çözülemeyen çevre sorunu haline geldi. Artvin\'in Hopa ve Arhavi ilçelerinde toplanan çöpler, Karadeniz sahil yolu kenarında biriktiriliyor. Örülen duvarla Karadeniz sahil yolundan gelip geçenlerin göremediği çöp birikintilerinden etrafa kötü koku yayılıyor. Çevre halkı, etrafa yayılan kötü kokuya çözüm bulunmasını istedi. Artvin\'in sahil ilçelerinde katı atık depolama alanlarının olmaması nedeniyle belediyeler kendi çözümlerini üretiyor. Karadeniz kıyısına dökülen çöpler nedeniyle bölgede çevre kirliliği yaşanıyor, ortaya kötü örnekler çıkıyor. Arhavi ilçesinde mahalle ve köylerden toplanan çöpler, ilçe girişine 5 kilometre mesafede Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki eski taş ocağının bulunduğu alana depolanıyor. Hopa ilçesinde de benzer durum yaşanıyor. Köy ve mahallelerden toplanan çöpler ilçeye 2 kilometre mesafede yol kenarına dökülerek depolanıyor. Her iki alanda örülen duvarla Karadeniz sahil yolundan gelip geçenlerin göremediği çöp birikintilerinden etrafa kötü koku yayılıyor. Çevre halkı, etrafa yayılan kötü kokuya çözüm bulunmasını istedi. Bölgeden araçları ile gelip geçenle ve sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kokudan rahatsız olduklarını belirterek uygulamadan vazgeçilmesini istediler.

O BÖLGEDE ÇÖP DAĞI SELLE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Artvin’in Hopa ve Arhavi İlçeleri’nde 3 yıl önce meydana gelen sel ve heyelan afeti ortaya ilginç bir görüntü çıkardı. Hopa İlçesi Çamlıkköy ve Fener mevkisi arasındaki dağın arka yamacında oluşturulan vahşi depolama alanına Hopa ve Arhavi belediyeleri yıllarca çöp döktü. Bölgede yaşanan sel afeti sonrası taşan yan dereler, çöpleri yamaçtan sahile taşıdı, Karadeniz Sahil Yolu’nda adeta çöp dağları oluştu. Sel sularının sürüklediği çöpler sahil yolu boyunca yayıldı.

Maratoncu Kartoğlu\'nun en büyük hayali 94 yaşında New York\'ta koşmak

MARATONUN ihtiyar delikanlısı olarak tanınan 92 yaşındaki Safder Kartoğlu, dünyanın 5 ana karasında 16 ülkeden maraton koştuğunu söyledi. Antarktika Maratonu\'nu düşlerinde koştuğunu anlatan Safder Kartoğlu, en büyük hayalinin ise 94 yaşında New York Maratonu\'nu koşmak olduğunu aktardı.

Antalya\'da bu yıl 13\'üncüsü gerçekleştirilen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu Fetih Koşusu\'na katılan Safder Kartoğlu, maratoncu arkadaşı ve \'kızım gibi seviyorum\' dediği Selma Can Bektaş\'ın davetlisi olarak geldiği Finike ilçesi Gökbük Mahallesi\'nde dinlenme fırsatı buldu. Spor, edebiyat ve şiir hayat bulduğunu söyleyen Safder Kartoğlu, hayata bakışı ve hikayesiyle örnek oldu.

\'DURMAK YOK. BIRAKMAK YOK\'

Her sabah 5\'te doğada yürüyüş yapan Safder Kartoğlu, güne özenle hazırladığı kahvaltıyla devam ettiğini söyledi. Kartoğlu, \"Dünyanın 5 ana karasında, 16 ülkede maraton koştum. 92 yaşımı sürdürdüğüm bu günlerde maraton koşularını sürdürmeyi düşünüyorum. Durmak yok. Bırakmak yok. Başkalarıyla da, kendimle de yarışmadan koşularımı sürdürüyorum\" dedi.

\'GEL 94 YAŞIM GEL\'

Maratonun Kabe\'si olarak nitelendirilen New York Maratonu\'nu 2002 yılında koştuğunu aktaran Kartoğlu, \"Bu maratonu koşan 93 yaşında bir atletin bulunduğunu öğrendiğimde \'Ben neden ondan 1 yaş büyük bu maratonu koşmayayım\' dedim. Şimdi bu maratonu ikinci kez koşmak benim en büyük düşümdür. Bu düşümü gerçekleştirmeyi istiyorum. 94 yaşıma geldiğimde New York Maratonu\'nu ikinci kez koşmak, bitirmek ve bu maratonu koşan en yaşlı atlet unvanını taşımak istiyorum. Gel 94 yaşım gel diyorum\" diye konuştu.

\'FUTBOL TAKIMININ KAPTANIYDIM\'

Spora çok erken başladığını kaydeden Kartoğlu, şöyle dedi:\"Çocukluğumda topların arkasından koşuyorduk. Gençliğimde futbol oynuyordum. Devrek Gençlik Kulübü\'nün futbolcusu ve başkanıydım. Futbol takımının kaptanıydım. Futbol alanının, çizgilerinin çizicisiydim. Takımın her şeyiydim adeta. Bu dönemde yörenin en centilmen futbolcusu da oldum. Fenerbahçe\'nin ünlü bir futbolcusu \'Lefter\' vardır. Ben de Zonguldak\'ın Lefter\'i olarak anıldım. Futbolda en centilmen futbolcu olmayı başardım. Futbolu faulsüz oynayan bir futbolcuydum. Lig maçlarımızı Zonguldak Stadı\'nda yapıyorduk. Bir maçımız vardı. Kozlu Gençlik\'le Devrek Gençlik maçı. Hava yağışlıydı. Karşı takımda bir futbolcunun ayağı kaydı ve düştü. Kolunu kırdı. Bunu bizim futbolcunun yaptığını düşünerek tribündeki seyirciler ve futbolcularımıza saldırıldı. Kaçabilenler kaçtı. Kaçamayanlar sopa yedi. Ben de alanın bir yerinde duruyordum. Baktım birisi bana doğru geliyor futbolculardan. \'Elli Mehmet\' lakaplı çok faullü oynayan biri olarak nitelendirilen futbolcuydu. Bana geldi ve \'Seni sırtımda Devrek\'e kadar taşırım\' dedi. Futbolda böyle bir anım oldu.\"

\'İLK MARATONUM İSVEÇ STOCKHOLM MARATONU OLDU\'

Futbolu 30 yaşında bıraktıktan sonra 50\'li yaşlarda maratona katılmaya başladığını belirten Kartoğlu, \"50 yaşıma geldiğimde dedeler yarışına katılmaya başladım. Genelde ilk 10 arasında yer aldım. 1 kez yaş diliminde üçüncü oldum. Bir kez de birinci oldum. Kürsüye çıktık ödüllerimizi aldık. Kürsüden inerken karşıma biri çıktı. \'Biz sizi kulübümüzün üyesi olarak bekliyoruz\' dedi. Ben o günden başlayarak atletizm kulübünün üyesi oldum. Avrasya kapsamında halk koşusu, ikinci yılında ise 20 kilometrelik bir yarışı koştum. Sonraki yılda da maraton koştum. İstanbul\'da o yıllarda maraton koşularına çok az kişi katılıyordu. Yalnız başıma koştuğum da oldu. Avrasya maratonlarında 9 kez koştuktan sonra bu durumu göz önünde bulundurarak yurt dışı maratonlarına yöneldim. 1995 yılından başlayarak ilk maratonum İsveç Stockholm maratonu oldu. Bu maraton biraz olaylı geçti. Maraton öncesi yiyeceklerden kaynaklı ishal oldum. Hiç yemek yiyemedim. Sudan başka ağzıma bir şey girmemişti. Ama ben yine de yarış sabahı çıkış yerine yöneldim. Çıkış verildiğinde şöyle bir kendimi tarttım. \'Bu maratonu bitiririm\' dedim. Gerçekten de kent içinde iki turlu olan maratonu büyük bir başarıyla bitirdim\" dedi.

\'ANTARTİKA MARATONUNU DÜŞLERİMDE KOŞUYORUM\'

Sonrasında maratonların birbirini izlediğini kaydeden Kartoğlu, \"Bugüne dek 5 anakarada 16 ülkede maraton koştum. Benim düşlerimden birisi de Antarktika\'da maraton koşmak ama bu maratonu koşmak için olanaklarım elvermiyor. O nedenle bu maratonu düşlerimde koşuyorum. Düşlerimde koşarken ben yalnız yoldan koşmuyorum. Havalara süzülüyorum. Havalardan koşuyorum. O nedenle bu Antarktika Maratonu düşlerimde koştuğum bir maraton olarak kalacak. Ancak New York Maratonu\'nu ikinci kez koşmadan edemeyeceğim. Neden? Bu maratonu koşan en yaşlı atlet olmak istiyorum\" diye konuştu.

\'YEMEKLERİMİ KENDİM PİŞİRİYORUM\'

Maraton koşucusu olarak özel bir beslenme programı olmadığını ancak koşu öncesi ağırlıklı makarna tükettiğini söyleyen Kartoğlu, şunları söyledi:

\"Beslenmem spor öncesi nasılsa öyle oluyor. Yalnız koşu öncesi makarna yoğunluklu geçiyor. Karbonhidrat için. Onun dışında kimi koşucuların yaptıkları gibi katkı maddeleri hiç almıyorum. Ben bu konuda çok rahatım. Eşimi yitirdikten sonra yemeklerimi kendim pişiriyorum. Zeytinyağlı sebzeler. Makarna her zaman baş yemek.\"

\'BİR ŞİİRDİR KOŞMAK\'

Onlarca şiiri hafızasında barındıran Safder Kartoğlu, maraton gibi şiirin de hayatında önemli bir yeri olduğunu anlattı. Kartoğlu, şöyle dedi:\"\'Bir şiirdir koşmak\' diyorum. Şiir güzelliğin soluk alışıdır. Koşmaya çıktığımda doğadaki güzel görüntüler ve doğanın içindeki o seslerle yürüyorum. Sabahın erken saatlerinde 05.00 gibi koşmaya çıkıyorum. Daha caddenin ışıkları yandığı o yoldan koşarken sanki desenli yol halısı üzerinde koşuyor sanıyorum kendimi. Doğa güzellikleri yaşayarak koşuyorum. Doğa, sanat ve şiirle yaşamak insana yaşam kaynağı veriyor. Ben gerek yarış öncesi ve yarışta şiirler okuyarak güç alıyorum. Bu şiirlerin başında da Necip Fazıl Kısakürek\'in \'Kaldırımlar\' şiiri aklıma geliyor.\"

Çanakkale\'de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Çanakkale il Sağlık Müdürlüğü tarafından, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı\'ndaki programa, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Sinem Topaloğlu, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Baş Hekimi Operatör Doktor Ufuk Tali, Yönetim Hizmetleri Başkanı Nurcan Yılmaz ve sağlık çalışanları katıldı. İl Sağlık Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, Çanakkale Anadolu Hastanesi, Aile Hekimler, Derneği ve Çanakkale Sağlık Çalışanları Derneği çelenklerinin Atatürk Anıtı\'na sunulması ile başlayan tören, Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Sinem Topaloğlu, \"Tıp sadece bir meslek değil aynı zamanda bir sanattır. Hem de ondan insanlık sevgisinin kopamadığı çok zor bir sanat. Bizler zor olan yolu seçtik. Tüm bu zorluklara rağmen, dün olduğu gibi bugün de, bir canı kurtarmayı, bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan anlayışın sahipleri olarak, gece gündüz demeden insanlarımızın sağlığı için hizmet sunmaktayız. Hekimler savaşta, afette olduğu gibi hangi koşul içinde olursa olsun, hiç düşünmeden, görevini en iyi şekilde yapabilmek için büyük özveriyle çalışmaktadır. Bunun unutulmaz örneği 18 Mayıs 1915’de Çanakkale savaşına giden tıbbiyelilerin Anafartalar ve Conkbayırı’nda tümüyle şehit olmaları ve o yıl Tıbbiyenin mezun verememesidir. Dün Çanakkale’de olduğu gibi, bugünde burada, her zaman, milletimizin yanında ve onlara uzanan, şifa dağıtan el olmaya devam edeceğiz\" dedi. Konuşmanın ardından programı, sağlık çalışanlarının Cumhuriyet Meydanı\'ndan Çanakkale Valiliği önüne kadar gerçekleştirdiği yürüyüş ile sona erdi.



Kuzuların anneleri ile buluşma çığlıkları

Muş\'ta kuzuların anneleriyle buluşma çığlıkları, duygulu anlar yaşattı.

Merkeze bağlı Yukarı Yongalı köyünde Mehmet Emin Yöndem\'e ait koyunların kuzuları ile buluşma anı ilginç görüntüler oluşturdu. Yeni doğan kuzuların gece ahırda annelerinden ayrı bir yerde barındırıldığını belirten Yöndem, sabah anneleri ile birlikte meraya gitmeden önce buluşma anında çığlıklar attığını söyledi. Çığlıklarla annelerini arayan kuzulara, koyunların da meleyerek karşılık verdiğini belirten Yöndem, \"150 koyunum var. Bunlardan 95\'i yeni doğum yaptı. Koyunları sabah çayıra bırakıp kuzularla buluşturuyoruz. Kavuşma onları görülmeye değer. Kuzular anneleri ile buluşurken attıkları çığlıklara anne koyunlarında cevap vermesi beni oldukça duygulandırıyor. İkiz kuzuları anneleri ile buluştururken ikisini aynı anda süt emmesini sağlıyoruz. Çünkü tek emzirmemiz halinde diğerine sür kalmayabilir\" dedi. Yavru oğlaklar ise yeni doğduklarından keçilerle buluşmalarının ahırda olduğunu söyleyen Mehmet Emin Yöndem\'in kuzeni Mustafa Yöndem, süt sağımından sonra minik oğlakları teker teker anneleri ile buluşturduklarını dile getirdi.



