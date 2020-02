DHA YURT BÜLTENİ-6

1)HAREKATTA 17 KİLOMETRE DERİNLİĞİ ULAŞILDI, AFRİN\'E 15 KİLOMETRE KALDI



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'in teröristlerden temizlenerek, sınır hattında güvenliğin sağlanması amacıyla başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 46\'ncı gününde, 17 kilometre derinliğe ulaşıldı. 3\'ü belde olmak üzere yaklaşık 150 köy ve stratejik noktanın ele geçirildiği harekatta hedeflenen nokta olan Afrin\'e, sadece 15 kilometre kaldı.Gaziantep- Kilis hattında bulunan terör örgütü DEAŞ üyelerini \'Fırat Kalkanı Harekatı\' ile etkisiz hale getirerek, Suriye\'nin Cerablus ile Azez arasındaki bölgesini güvenli hale getiren TSK tarafından 20 Ocak\'ta Kilis, Gaziantep ve Hatay ile sınırı bulunan Afrin\'deki terör tehdidinin sona erdirilmesi için \'Zeytin Dalı Harekatı\' başlatıldı. \'Fırat Kalkanı Harekatı\'nda şehit olan 72 asker için havalandırılan 72 savaş uçağının terör hedeflerine yönelik hava bombardımanı ile başlatılan harekat kapsamında, kara birlikleri de sınırı geçerek, teröristlerle sıcak temasa girdi.

41 ASKER ŞEHİT OLDU

Coğrafi koşullara ve mevsim şartlarına rağmen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile birlikte ilerleyişini sürdüren TSK birlikleri, geride kalan 46 günde büyük başarı elde edip, 3\'ü belde merkezi, köyler, dağ ve tepeler ile stratejik bölge olmak üzere 150\'nin üzerinde noktada kontrolü sağladı. 46 gündür sürdürülen harekatta 2 bin 872 terörist etkisiz hale getirilirken, saldırı ve çatışmalarda 41 asker, şehit oldu. Hain saldırılarda yaralanan 199 askerden 63\'ü ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından cepheye tekrar dönerek, teröristlere karşı mücadeleye devam etti.

17 KİLOMETRE DERİNLİĞE ULAŞILDI, \'FÜZE KORKUSU\' SONA ERDİ

Zorlu kış koşullarına ve arazi yapısına karşın başarıyla sürdürülen harekatta önüne çıkan engelleri tek tek aşan TSK birlikleri ve ÖSO güçleri, Türkiye sınırından itibaren 17 kilometre derinliğe ulaştı. Bu derinliğe ulaşılması ile birlikte teröristlerin Kilis ile Hatay\'ın ilçelerini hedef alan saldırıları sonlandırılmış oldu. Harekatın ilk günlerinde Afrin kırsalındaki teröristlerin Rus yapımı Grad füzeleriyle Kilis kent merkezi ve Hatay\'ın ilçelerine yönelik yaptığı saldırılar da bitirildi.

HER YERE TÜNEL YAPIP, PATLAYICI TUZAKLAMIŞLAR

TSK\'nın çatışmaların ardından ele geçirdiği bölgelerde ise terör örgütünün hemen hemen her yere betonarme kuleler inşa ederek, Türkiye tarafını gözetlediği ve olası kara operasyonuna karşı savunma hatları oluşturduğu ortaya çıktı. Teröristlerin hakim noktaları kaleyi andıran yapıların altına betonarme olarak labirent tarzı tüneller yaptığı görüldü. Tünellerde açılan küçük mazgallardan teröristlerin saldırılar yaptığı görülürken, kaybedeceklerini anlayınca kaçtıkları bölgelerde yapılan aramalarda da güvenlik güçlerine saldırıda bulunmak için her yere mayın ve el yapımı patlayıcı döşedikleri saptandı. Teröristlerin bu hain planı da titizlikle hareket eden TSK unsurları tarafından boşa çıkarıldı.

AFRİN KIRSALI ADIM ADIM İZLENİYOR

Karadan ilerleyişini sürdüren TSK birliklerine havadan da sürekli olarak yerli üretim İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile istihbarat akışı sağlanıyor. Bölgeyi 24 saat havadan tarayan İHA ve SİHA\'lardan gelen bilgiler doğrultusunda strateji belirlenirken, saldırı hazırlığında olduğu saptanan teröristler ise SİHA\'lar veya koordinatların bildirilmesiyle kısa sürede bölgeye ulaşan jetlerin bombardımanı ile etkisiz hale getiriliyor.

ZORLU KAVŞAK; CİNDERES

Türkiye\'nin güney sınırında \'kanton\' oluşturma düşüncesi artık sona eren ve her geçen gün kan kaybeden terör örgütü PYD/PKK\'nın, Afrin kent merkezi kadar önemli gördüğü, TSK ve ÖSO tarafından çevrelenen Cinderes beldesine yığınak yaptığı ortaya çıktı. Terör örgütünün sözde \'yönetici\'lerinin, büyük önem verdiği Cinderes\'e, harekatın başlamasının hemen ardından 2 bin kişilik silahlı güç ve mühimmat gönderdiği ortaya çıktı. Sözde \'yönetici\'lerin, denetimindeki bölgeleri bir bir kaybeden terör örgütünün silahlı kanadına, Cinderes beldesinde TSK\'nın hızlı ilerleyişine aşırı direnç gösterilmesi yönünde sık sık talimat gönderdiği belirlendi. Talimat doğrultusunda teröristlerin, canlı kalkan olarak kullanmak istediği sivillerin de beldeden çıkmalarına izin vermediği saptandı. Güvenlik birimleri, burada yaşayan ve terör örgütü tarafından zorla tutulan sivillerin zarar görmemesi için \'meskun mahal\' operasyonu tecrübesi olan JÖH, PÖH ve özel birlikler tarafından beldenin teröristlerden arındırılacağını bildirdi.

900 DEAŞ\'LI, PYD SAFLARINA KATILDI

2 bin 872 teröristin etkisiz hale getirildiği harekat sürdürülürken, 6 bin 500\'ü kent merkezinde olmak üzere Afrin bölgesinde hala 9- 10 bin teröristin bulunduğu belirtildi. İstihbarat birimlerinin raporlarına göre, harekatın hemen ardından terör örgütü PYD/PKK, yapılan pazarlık sonucu Afrin\'deki cezaevlerinde bulunan 900 DEAŞ\'lı teröristi kendi saflarında savaşması şartıyla serbest bıraktı. DEAŞ\'lı teröristlerin 600\'ünün Afrin kırsalında görevlendirildiği ve büyük bölümünün etkisiz hale getirildiği belirlenirken, hala 300 DEAŞ\'lı teröristin Afrin kent merkezinde bulunduğu kaydedildi.

17 NİSAN BARAJI ÇEVRESİ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENECEK

Terör örgütü PYD/PKK\'nın, bölgeye adını veren Afrin Çayı üzerine kurulu ve TSK\'nın harekat kapsamında güzergahında bulunan 17 Nisan Barajı çevresindeki yüzlerce doğal mağaraya mühimmat yığınağı yaptığı ortaya çıktı. Baraj çevresindeki mağaralara yönelik operasyonlar da TSK\'nın özel birlikleri tarafından yürütülerek, buradaki teröristler etkisiz hale getirilecek.

\'TERÖRİST CESETLERİNİ GİZLEYİN\' TALİMATI

Öte yandan terör örgütünün, tabanını kaybetmemek için \'algı operasyonu\' yürüttüğü belirtildi. TSK tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısı, her geçen gün artarken, terör örgütünün de kaybedilen noktalardaki terörist cesetlerinin gizlenmesi yönünde talimat verdiği ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin ele geçirilen noktalardaki arama- tarama faaliyetlerinde; kuyu, kümes ve buzdolapların içinde terörist cesetlerinin bulunması, terör örgütünün kayıplarını gizlemeye çalıştığını ortaya koydu. Terör örgütünün sözde \'yöneticileri\'nin, ayrıca silahlı unsurlarının kayıpları konusunda telsizlerden bilgi vermesini yasaklayarak, örgütte çözülmeleri önlemeyi amaçladığı belirtildi.

JÖH VE PÖH, TEMİZLİK YAPACAK

TSK birlikleri ve ÖSO güçleri tarafından teröristlerden arındırılarak, özgürleştirilen yerleşim alanları, Jandarma ve Polis Özel Harekat birliklerince titizlikle incelenecek. \'Meskun mahal\' operasyonu tecrübesi bulunan birlikler, teröristlerden temizlenen belde, köy, mezra ve diğer alanlarda tuzaklanan patlayıcıları arama- tarama çalışması yürütecek. Birliklerin \'güvenli\' olduğu bilgisini vermesinin ardından terörden arındırılan yerleşim alanlarına, sivillerin geri dönüşü için izin verilecek

ŞERAN BELDESİ DE TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin\'in Şeran Beldesi de teröristlerden temizlendi.

Son günlerde çevresindeki köy ve stratejik noktaların alınmasıyla TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin hedefine aldığı Şeran Beldesi\'ne yönelik bu sabah operasyon başlatıldı. Çatışmaların ardından Şeran Beldesi öğle saatlerinde terör unsurlarından arındırıldı. Afrin kırsalında Bülbül, Raco ve Şeyh Hadid\'in ardından Şeran kurtarılan dördüncü belde oldu.

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA) -

Kerem Kılıçdaroğlu terhis oldu (EK)

2)\"HER TÜRK EVLADI GİBİ VATANİ GÖREVİNİ TAMAMLADI\"

Kerem Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Ulaş Karasu ve beraberindekiler Nuri Demirağ Havalimanı\'na geçti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Başkanı Ulaş Karasu, \"Bu askerlik döneminde komutanlarımıza, askerlerimize ve tüm Sivaslı hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz. Kerem bey Sivas\'a gelerek her Türk evladının vatani görevini yapmış olduğu gibi kendiside gelip vatani görevini tamamladı. Şu an kendisini yolcu ediyoruz. Ayrıca Afrin\'de mücadele eden tüm askerlerimize de başarılar diliyoruz. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz.\" dedi. Kerem Kılıçdaroğlu ise açıklama yapmadı. Kılıçdaroğlu saat 13.00\'da kalkacak uçakla İstanbul üzerinden Ankara\'ya gidecek.

3)İSTİNAT DUVARI ÜZERİNE YIKILAN APARTMAN MÜHÜRLENDİ, AİLELER YAKINLARINA MİSAFİR OLDU

İZMİT\'te, yağmur yağışı sonrasında istinat duvarının çöktüğü 5 katlı bina mühürlenirken, yanında bulunan iki bina da güvenlik amacıyla boşaltıldı. Apartmanın bir dairesinde yaşayan Suriyeli 14 kişi belediyenin misafirhanesine yerleştirilirken, diğer kişiler ise yakınlarına misafir oldu. Önceki gece, yağmur yağışının ardından Serdar Mahallesi Girgin Sokak\'ta bulunan 5 katlı Girgin Apartmanı\'nın arkasındaki istinat duvarından sesler gelmeye başladı. Büyük korku yaşayan apartman sakinleri binayı boşalttı. İstinat duvarı bir süre sonra büyük bir gürültü ile çökerken, apartmanın duvarları hasar gördü. AFAD ve İzmit Belediyesi ekipleri incelemede bulundu. Apartman sakinleri yakınlarına misafir olurken, bir dairede yaşayan Suriyeli 14 kişi ise belediyenin Geçici Barınma Evine gönderildi. Girgin Apartmanı\'nın yanındaki 8 daire bulunan iki bina ise güvenlik amacıyla boşaltıldı. İki gündür eve giremedikleri için mağdur olduklarını söyleyen Nuri Kenar, \"Ben fabrikada çalışıyorum, iki günden beri eve giremiyoruz. Herkes gitti. Biz de kardeşimizin evine taşındık. Suriyeliler vardı, onları belediyenin misafirhanesine gönderdiler. Bu bina yaklaşık 38 senelik, istinat duvarı da aynı. Bina tamamen boşaltıldı. Bu binada en kolay iş yapıldı, mühürleme. Teli sar yazıyı yaz bitti. Hani icraat ? Bu betonlar temizlense, burada oturulabilir\" dedi.

Şuana kadar herhangi bir çalışma yapılmadığını ifade eden Okan Çakar ise, \"Fiili bir çalışma değil de, resmi bir çalışma başlatıldı. Dün mühürleme işlemi yapıldı. Bir an önce bize de bilgi verilmesini arzu ediyoruz. Şu anda bizim apartman ve arkasında bulunan iki bina ile birlikte toplam 18 daire var. Aileler mağdur durumda. Bir an önce bu işlerin faaliyete geçip bizlerin rahatlatılmasını istiyoruz\" diye konuştu.

4)MİLLİ SAVUNMA DA \'ROBOT ASKER\'

KONYA\'da insansı robot üretimi gerçekleştiren Akınrobotıcs, milli savunmada kullanılmak üzere \'robot asker\' üretmeyi planlıyor. Firmanın sahibi Bilgisayar Yüksek Mühendisi Özgür Akın, Savunma Sanayi Müsteşarlığının istemesi durumunda askeri alanda kullanılabilecek robot yapmaya hazır olduklarını söyledi. Geçen yıl açılışı gerçekleştirilen insansı robot üreten Akınrobotıcs, savunma sanayinde milli ürünlerin kullanımının artması üzerine robot asker üretmeye hazırlanıyor. Savunma sanayi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Özgür Akın, şunları söyledi:

\"Savunma Sanayi Müsteşarlığı, üniversiteler ve sanayi işbirliğiyle, asker robotlar yapmak istedikleri bildirmişti. Bizler bilgi birikimimiz ve deneyimlerimizle böyle bir göreve, emre hazırız. Bizim ürettiğimiz ürünler tamamen yerli ve millidir. Biz bu anlamda yüksek teknoloji üretmeye devam edeceğiz. Yüksek teknolojinin hangi alanda kullanılacağı sivil alanda mı, askeri alanda mı, kullanılacağı tabii ki milli otoritemizin kararına bağlıdır. Biz bu anlamda her türlü göreve hazırız.\" dedi.

ARAZİ ŞARTLARINA UYUM SAĞLAYABİLİR

Özellikle dört tekerlekli ve bacaklı robotların araziye çok rahat uyum sağlayabileceğini belirten Akın, \" Eğer konu robotların askeri alanlarda kullanılması ise öncelikle arazi şartları önemlidir. Bizim bu konuda geliştirdiğimiz arazi robotumuz var. Şu an da dört teker üzerinde gidebilen bir robotumuz var. Aynı zamanda da dört bacaklı bir prototip geliştiriyoruz. Bunlar arazi şartlarına uygun robotlar. Dört bacaklı ya da dört tekerli olabilecek robotların çok rahat arazi şartlarına uyum sağlayabileceği öncelikle malzeme taşıma amaçlı kullanılabileceği daha sonra farklı şekillerle de sensörler yerleştirerek tarama, hedef belirleme, gözetleme gibi birçok görevlerde de yer alabileceğini söyleyebiliriz. Zaman içerisinde tabii ki askeri otoritelerimizin, milli otoritelerimizin kararıyla herhangi bir amaç içinde kullanabileceğini söyleyebilirim.\" diye konuştu.

SİLAHTA KULLANABİLİR

Bu robotların gerekirse silah bile kullanabileceklerini ifade eden Özgür Akın, \"Barış için bilim üretiyoruz. İçinde bulunduğumuz durum çerçevesinde mili otoritemizin karar vermesi durumunda yüksek teknolojimizi her tür duruma açıyoruz. Bu anlamda robotlarımız geliştirilmesi, yüklenmesi durumunda silah dahi kullanılabilir. Biz böyle bir şeyi istemeyiz. İnşallah böyle bir durumla karşı karşıya gelmeyiz. Çünkü dünya buna doğru gidiyor. Ama bizde en azından güç olarak böyle bir güce, ülke olarak, milli teknoloji olarak hazır olduğumuzu söyleyebilirim.\" dedi.

5)\'AİLECE ŞAŞKINIZ\' FİLMİNİN ESKİŞEHİR GALASI YAPILDI

BAŞROLLERİNİ Ahmet Kural ile Murat Cemcir\'in üstlendiği \'Ailece Şaşkınız\' filminin Eskişehir galası yapıldı. Eskişehir\'deki bir alışveriş merkezindeki galaya filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile çok sayıda kişi katıldı. Film gösterimi öncesinde konuşan Ahmet Kural, bu film için 10 ay öncesi diyete başladığını söyledi. Kural, Eskişehir\'de de bir film çekmeyi düşünebileceklerini belirtti. Geçen hafta da Eskişehir\'e geldiklerini anlatan Ahmet Kural, burada Beyazıt Öztürk ile özel bir program çekimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Murat Cemcir de, \'Bir dizide oynamayı düşünüyor musunuz? şeklindeki soru üzerine \"Bu hafta \'Çukur\' dizisine giriyorum. Vartolu\'nun ağabeyi olarak dizide görev alacağım ama o Vartolu değil, Digorlu\" dedi.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir alışveriş merkezindeki kalabalığa doğru cep telefonlarıyla selfi çekti, ardından \'Ailece Şaşkınız\' filmini izledi.

Selçuk Aydemir\'in yönetmenliğini yaptığı filmde Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy\'un yanı sıra Cengiz Bozkurt, Günay Karacaoğlu, Bihter Dinçel, Çağlar Ertuğrul, Mustafa Alabora, Nebil Sayın ve Güven Murat Akpınar da rol alıyor.

FİLMİNİN KONUSU

Babasının şirketinin başına geçerek CEO\'luk görevini üstlenen Ferhat, şımarık bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla dikkat çeken Ferhat\'ın sağ kolu ise onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan\'dır. İkili çalışanlarına pek de nazik davranmamaktadır. Günün birinde şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle dostluk kurarlar. Restoran sahibinin kızı Elif\'e gönlünü kaptıran Ferhat, deliler gibi aşık olur. Ancak Elif narin ve saf bir genç kız değildir. Özel eğitimler ve üstün hizmetlerle dolu kariyeri, sert karakteri ve kıvrak zekası, Ferhat\'ı bir hayli zorlayacaktır.

6)8 SUÇTAN ARANIRKEN SİLAHLAR VE TARİHİ ESERLERLE YAKALANDI

GAZİANTEP\'te polis tarafından evine düzenlenen operasyonda ruhsatsız 4 tabanca, 1 av tüfeği, 303 mermi ve kurşun ile 260 parça tarihi metal para ve çeşitli tarihi eser ele geçirilen 8 ayrı suçtan aranan A.D. gözaltına alınıp, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu A.D.\'nin evine operasyon yaptı. Polisler evde yaptıkları aramada ruhsatsız 4 tabanca, 1 av tüfeği, 303 mermi ve kurşun ile 260 parça tarihi metal para ve çeşitli tarihi eser ele geçirdi. Silah, mühimmat ve tarihi eserlere el koyan ekipler, \'Silahlı yağma ve silah zoruyla zorla senet imzalatma. İkamet ve oto kurşunlama. Silahlı tehdit. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma. Parada sahtecilik. Kasten yaralama. Hırsızlık. Görevli memura silahlı mukavemet\' suçlarından aranan A.D.\'yi gözaltına aldı. Şehitkamil Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

7)MALZEME GETİRDİĞİ İNŞAATIN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞÜP ÖLDÜ

BURDUR\'da malzeme getirdiği inşaattan asansör boşluğuna düşen Hüseyin Önder (29) yaşamını yitirdi.

Emekevler Mahallesi\'ndeki 4 katlı bir inşaata mermer getiren Hüseyin Önder, dün saat 18.30 sıralarında iddiaya göre fark etmediği giriş kattaki asansör boşluğundan düştü. Yaklaşık 3 metreden beton zemine düşen Hüseyin Önder\'i birlikte çalıştığı arkadaşları fark etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hüseyin Önder\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Önder\'in cenazesi savcının incelemesinin ardından toprağa verilmek üzere Karamanlı ilçesine bağlı Manca köyüne götürüldü.

8)BU BİTKİLERE DİKKAT

BALIKESİR Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selami Selvi, okul bahçeleri ve evlerde bakılan bitki çeşitleri konusunda uyarılarda bulundu. Selvi, \"Özellikle çocuk odalarına ve oturma odalarına konulacak bitkilere dikkat edilmeli. Gösterişli çiçeklerin çoğunda toksin etkiler olabiliyor. Okul bahçelerinde özellikle zakkum ve difenbahya tarzı bitkiler olmaması gerekiyor. Kokuyor mu diye baktığında çiçeğin içindeki buhar, çiçeğin kokusu bile zamanla beyinde birikebilir ve tedavisi olmayan komplikasyonlara sebep olabilir. Yenildiğinde ölümcül reaksiyonlara bile neden olabilirö dedi.

Altınoluk Meslek Yüksekokulu Müdürü, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selami Selvi, bazı türdeki süs bitkilerinin zararlarına dikkat çekerek, özellikle çocukların yaşam alanlarında dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu. Selvi, okul bahçeleri ve binaları, çocukların oyun alanları, çocuk odaları ve yatak odalarında toksik içerikli zakkum, difenbahya, begonya ile kauçuk türü bitkilerin bulundurulmaması gerektiğini belirtti. Yine salon bitkisi olarak kullanılan egzotik süs bitkilerinin birçok çeşidinin toksik etkiye sahip olduğunu söyleyen Selvi, görsel güzelliğe sahip bir çok türün beraberinde tehlikeler bulundurduğunu ve bilinçli kullanılması gerektiğini açıkladı.

Doç. Dr. Selami Selvi, “Çevremizde gördüğümüz süs bitkilerinin çoğu toksik etkiye sahiptir. Bunlar gösterişli olmasına karşın toksik etkileri yoğundur. Özellikle görselliği güzel olmasına karşın örneğin okul bahçelerinde zakkum bitkisinin olmaması gereklidir. İçerisinde kuvvetli etken maddeler taşımaktadır. Bunlar yenildiğinde ölümcül reaksiyonlara sebebiyet verebilir. Özellikle ilkokul bahçelerinde öğrencilerin tam ayrım yapamaması nedeniyle bulunmaması gereken bir bitkidir. 6-7 yaşındaki bir çocuk anlamaz ve bitki kokar diye soluduğunda içindeki buhar bile, çiçeğin kokusu bile zamanla beyinde birikebilir. Bu durum da tedavisi olmayan komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle evlerde çocukların ulaşacağı yerlerde ve okul bahçelerinde zakkum, difenbahya gibi süs bitkilerinin bulunamaması lazımö dedi.

\'GÖZLE GÖRÜLMEYEN KRİSTALLER KÖR EDEBİLİR\'

Halk arasında ağlayan çiçek olarak bilinen difenbahyanın da zakkum gibi toksik etkiye sahip bir bitki olduğunu belirten Selvi, difenbahya yaprağının kırılması sırasında çıkan kristallere özellikle dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Selvi, “Difenbahya süs bitkisidir. Okul girişi, ev ve işyerlerinde bulunan bir bitkidir. Çocuklar yanlışlıkla bunun yaprağını kırarsa ya da ağzında çiğnerse, bu bitkinin içerisindeki kalsiyum oksalat kristalleri bir iğne gibidir ve çıplak gözle görülmez. Yaprağı kırdığımızda; elimize, cildimize ya da gözümüze ulaştığı zaman iltihap reaksiyonuna sebebiyet verebilir. Hatta körlüğü kadar neden olabilir. Yaprağı yanlışlıkla yenildiğinde kusma, mide bulantısı ve felce kadar çeşitli hastalıklara sebebiyet verebilirö diye konuştu.

Salon bitkisi olarak kullanılan egzotik bitki türlerinin çoğunun toksik etkisi olduğunu söyleyen Selvi sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Zakkum, difenbahya, begonya türleri ve kauçuk türlerinin hepsi toksik bitkilerdir. Bunlarında dışında süs bitkileri ve egzotik bitki dediğimiz salon bitkisi türlerinin çoğu da toksik etkiye sahiptir. Evlerde bu tür bitkilerin bakımı da çocukların ulaşamayacağı yerlerde yapılmalı. Bitkileri tanımayan bir çocuk bunu ağzına götürebilir. Çocuklar için son derece tehlikeli semptomlara neden olabilir ve hatta ölüme kadar sebebiyet verebilir.

