DHA YURT BÜLTENİ-6

1)ZONGULDAK\'TA KAÇAK OCAKTA GAZDAN ZEHİRLENEN 2 İŞÇİ ÖLDÜ

ZONGULDAK\'ın Kozlu ilçesinde, kaçak maden ocağında karbondioksit gazından zehirlenen 2 işçi, yaşamını yitirdi. Olay, saat 02.30 sıralarında Kozlu ilçesi Ören köyü yolu mevkiinde meydana geldi. İşçiler Hayrettin Akdemiroğlu (51) ve Hasan Okumuş (47), çalıştıkları kaçak kömür ocağında karbondioksit gazından zehirlendi. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibi, gaz maskeleriyle girdikleri ocaktan Hasan Okumuş ve Hayrettin Akdermioğlu\'nu dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Akdemiroğlu ve Okumuş\'un yaşamını yitirdiğini tespit edildi.Evli ve 3 çocuk babası Hayrettin Akdemiroğlu ile evli ve 2 çocuk babası Hasan Okumuş\'un cenazeleri, otopsi için Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne kaldırıldı.

Hastane önünde bekleyen işçilerin yakınları gözyaşına boğuldu. Hasan Okumuş\'un ağabeyi Zekeriya Okumuş, kardeşinin kömür ihtiyacını karşılamak için ocağa girdiğini öne sürerek, \"Sabah telefon ettiler, acilde olduğunu söylediler. Bir arkadaşıyla beraber ocağa girmişler. Oğlu 1 ay sonra mezun olacak. Pilot olacak. Çocuklarını okutuyordu. Başımız sağ olsun\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Maden ocağından görüntü

-Zekeriye OKumuş ile röp.

-Hastaneden detay

Süre: (4.40) Boyut: (523 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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2)OMBUDSMAN MALKOÇ: 28 ŞUBAT DARBECİLERİNE GEREKEN DERS ZAMANINDA VERİLSEYDİ, 15 TEMMUZ OLMAYACAKTI

ULUDAĞ Üniversitesi\'nde söyleşiye katılan Kamu Baş Denetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Türkiye\'de darbelerin yoğun olarak yaşandığını söyledi. Malkoç, \"Bunlardan bir tanesi 28 Şubat\'tır. Eğer 28 Şubat darbecilerine gereken ders zamanında verilseydi, 15 Temmuz olmazdı kanaatindeyim. Çünkü her hukuksuzluğun hesabı zamanında sorulmazsa bir sonrakine zemin hazırlar\" dedi. Kamu Baş Denetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Uludağ Üniversitesi\'nde düzenlenen \'Türkiye Tarihine Kara Leke; 28 Şubat\' programına katıldı. Program öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Malkoç, \"Tarihimizde darbeler yoğun olarak yaşanmıştır. Bunlardan bir tanesi 28 Şubat\'tır. 28 Şubat\'ta, milletin helal oylarıyla dönemin Refah Partisi, yine milletten aldığı oylarla meclise girmiş olan Doğru Yol Partisi ile koalisyon kurmuştur. Bunu beğenmeyen, milletin verdiği oyları ve tercihleri önemsemeyen Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin içerisindeki bir takım cuntacı, iktidarı devirmeye kalkmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kendileri Batı Çalışma Grupları oluşturup tankları yürütmüşler, milleti ve milletvekillerini tehdit etmişlerdir. Tank yürütenlere neden yürüttüklerini sordular. Onlar da \'Demokrasiye balans ayarı verilmesi için yürütüldüğü söylendi\' dediler. Bizim bildiğimiz, demokrasiye balans ayarı ancak sandıkta verilir\" dedi.

\"28 ŞUBAT VE 15 TEMMUZ\'UN SANIKLARI TÜRK YARGISI ÖNÜNDE HESAP VERİYOR\"

Konuşmasının devamında Malkoç en yakın tarihte yaşanan 15 Temmuz\'a kadar Türkiye\'de pek çok darbe yaşandığını söyledi. Malkoç, \"Bu darbelerden önemli bir kısmının sanıkları mahkeme huzurunda yargılanmaktadırlar. Bu Türkiye demokrasi tarihi açısından son derece önemlidir. 28 Şubat ve 15 Temmuz\'un sanıkları bugün Türk yargısı önünde hesap veriyorlar. Bu gelecek açısından umut verici bir olaydır. O yüzden darbeye teşebbüs etmek isteyen cuntacıları, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde gruplaşma yapmak isteyenleri veya bunlara destek olacakları hevesini bu yargılamalar kursağında bırakacaktır\" diye konuştu.

\"15 TEMMUZ\'DA TÜRKİYE DARBECİLERE HADDİNİ BİLDİRMİŞTİR\"

28 Şubat sürecinde binlerce üniversite öğrencisinin eğitim hayatlarından olduğunu belirten Malkoç, \"En çok mağdur olanlar kız çocuklarımızdır. Başörtüsü yüzünden bir kısmı okuyamamıştır. Bir kısmı okullarından ayrılmıştır. Darbeler her yönüyle kötü ve felaket olaylardır. Çok şükür, 15 Temmuz\'da Türkiye darbecilere haddini bildirmiştir. Bugünün gençleri 28 Şubat\'ı hatırlamazlar, bir kısmı o günlerde doğmuştur. Ama 15 Temmuz\'u çok kolay hatırlarlar. Tankların önlerine çıkmışlardır. Demokrasiyi, insan haklarını Cumhurbaşkanımızın önderliğinde korumuş ve kurtarmışlardır. Eğer 28 Şubat darbecilerine gereken ders zamanında verilseydi, 15 Temmuzların olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü her hukuksuzluğun hesabı zamanında sorulmazsa bir sonrakine zemin hazırlar\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Şeref Malkoç İle röportaj

SÜRE: 4 dk 45 sn

BOYUT: 532 MB

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) -

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3)BEDENLERİYLE \'AY- YILDIZ\' OLUŞTURUP, MEHMETÇİĞE SELAM GÖNDERDİLER

KAHRAMANMARAŞ\'ın Ekinözü ilçesinde lise öğrencileri, Suriye\'nin Afrin kendinde devam eden \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak için okul bahçesinde Türk bayrağının simgeleri olan ay- yıldızı oluşturup, Atatürk\'ün gençliğe hitabesini okudu.

Ekinözü Çok Programlı Anadolu Lisesi coğrafya öğretmeni Sinan Akdal, bilişim teknolojileri öğretmeni Fatma Ekerbiçer ile müdür yardımcısı Cebrail Özdemir\'in öncülüğünde okulun bahçesinde hazırlanan koreografide öğrenciler, bedenleriyle Türk bayrağının sembolleri olan ay ve yıldız şeklini oluşturdu. Afrin\'deki Mehmetçiklere destek olmak amacıyla bir araya gelen öğrenciler daha sonra Atatürk\'ün gençliğe hitabesini okudu.

Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri Hanifi Öncül ve Cuma Uykun\'un da yer aldığı organizeyle ilgili bir açıklama yapan Ekinözü Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ali Gözel, öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek şunları söyledi: \"Bu devleti bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Öğrencilerimizin ay yıldızlı bayrağımızı oluşturan hilal ve yıldız temalı çalışması bizleri gururlandırdı. Türk bayrağını temsili olarak canlandırdılar. Ülkemize ve milletimize verilebilecek en büyük armağan gençlerimizin yetiştirilmesidir. İstanbul\'un fethinden Çanakkale\'ye, 15 Temmuz\'dan bugün Zeytin Dalı Harekâtı\'na kadar her hakkın mücadelesinde ordumuz halkıyla hak yolunda zaferler kazandı. Bugün de kızlarımız ve gençlerimiz Çanakkale\'de omzunda mermi taşıyan Ayşe teyzelerimizin, 15 Temmuz\'da tankın önüne durarak zulme karşı gelen Fatma teyzemizin bilinci ve ruhuyla Afrin\'de operasyon yapan şanlı ordumuzun her zaman yanındadır. Bu etkinlikte emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımı tebrik ediyorum.\"

Görüntü Dökümü

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- Ay yıldız oluşturan öğrenciler

- Öğrencilerin hitabeyi okuması

( Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 74 MB

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4)ERCİYES\'TE YOĞUN TİPİ

ERCİYES\'te yaşanan şiddetli tipi nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

Kayseri\'den Erciyes Kayak Merkezine hareket için yola çıkan sürücüler Erciyes\'te yoğun tipiye yakalandı. Jandarma Kurtarma ekipleri, saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan tipide yolda kalan araçları kardan güçlükle kurtardı. Saat 02.00-04.00 arasında Kayseri- Erciyes- Develi, Develi- Erciyes-Kayseri Jandarma Arama Kurtarma, karayolu,karayolları ve Erciyes AŞ ekiplerince ulaşıma açık tututulup, yolda kalan araçlar kurtarıldı, Erciyes\'te sezon yağışla birlikte kar kalınlığı 2 mletre 30 santime ulaştı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri bugün kent merkezinde havanın yağmurlu geçeceğini , yüksek kesimlerde ise kar yağışı olacağını ifade etti.

Görüntü Dökümü:

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-Erciyes\'te yaşanan tipi

-Kurtarma ekiplerinin kara saplanan aracı çıkarma çalışmaları

-Genel detay

Haber- Kamera:KAYSERİ,DHA)

1 Dosya 5 Dakika 22 Saniye /174 MB

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5)\'GAZİANTEP\'TE YAŞAM\' SERGİSİ AÇILDI

GAZİANTEP Fotoğraf Sanatı Derneği (GAFSAD) 30\'uncu kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde üyelerinin çektiği fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi açtı. İl Halk Kütüphanesi Güzel Sanatlar Sergi Salonu\'nda açılışı yapılan sergiye; GAFSAD Başkanı Hasan Yelken, Kültür ve Turizm il Müdürü Mehmet Bülent Öztürk ile fotoğraf sanatçıları katıldı.

28 fotoğrafın bulunduğu \'Gaziantep\'te Yaşam\' isimli serginin açılışında konuşan dernek başkanı Hasan Yelken, \"Sergimiz Gaziantep\'te çekilen fotoğraflardan oluşuyor. Bu nedenle sergimizin adı \'Gaziantep\'te Yaşam\' olarak belirledik\" dedi.

\'Gaziantep’te Yaşam\' konulu sergi, 6 Mart tarihine kadar açık kalacak.

Görüntü Dökümü

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- Gaziantep Münih Paşa İl Halk Kütüphanesi

- Hasan Yelken\'in konuşması

- Serginin gezilmesi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber - Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB