DHA YURT BÜLTENİ-6

(GENİŞ HABERİ)

1)JÖH VE PÖH TİMLERİ SURİYE\'YE GİRDİ

\'ZEYTİN Dalı Harekatı\' kapsamında, Gaziantep\'in İslahiye ilçesindeki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi\'nde toplanan Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri ile güvenlik korucuları, iki noktadan Suriye\'nin Afrin bölgesine giriş yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, yurdun farklı illerinden görevlendirilen Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri ile korucular, İslahiye\'deki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi\'nden dün akşamdan itibaren çıkış yaparak, sınır hattındaki Gülbaba ve Hassa bölgelerinden Afrin\'e girdi. JÖH ve PÖH timlerinin, giriş yaptığı noktalarda, teröristlerden temizlenen köylere sızma girişimlerini engelleyip, \'meskun mahal\' operasyonlarına katılacağı belirtildi.

TANK SEVKİYATI SÜRÜYOR

Öte yandan sınır hattına farklı birliklerden tank ve zırhlı araç sevkiyatına da devam ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren Afrin sınırındaki Kilis\'e, batı illerinden askeri sevkiyat yapıldı. Güvenlik önlemleri alınarak, kente getirilen tank ve zırhlı araçların, sınır hattına konuşlandırılacağı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

GAZİANTEP/DHA

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2)KONTROLDEN ÇIKAN TIR REFÜJE ÇIKIP, 15 METRE SÜRÜKLENDİ

ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, refüje çıkıp 15 metre sürüklendi. Kaza, sabah saatlerinde Urfa Kapı Caddesinde meydana geldi. Sabri Barçak yönetimindeki 63 E 0856 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çıktı. Refüjdeki aydınlatma direklerini devirip yaklaşık 15 metre sürüklenen TIR, güçlükle durdu. Kazada sürücüsü Barçak hafif şekilde yaralandı. Kazada hasar meydana gelen TIR güçlükle çıkarılıp çekiciyle çekildi, refüjde de zarar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden genel detay görüntüler

- Refüj üzerine çıkan tır

- Hasar gören aydınlatma direği

- TIR\'a saplanan aydınlatma direği

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 88 MB

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(ÖZEL HABER )

3)EV KİRALARINA \'ÖĞRENCİ\' AYARI



ANTALYA\'da üniversiteye yakın bazı mahallelerdeki binalar, öğrencilerin oturacağı şekilde yapılıyor. Yeni evler daha küçük inşa edilirken, kiralar ters oranda yükseliyor.

Antalya\'da, Akdeniz Üniversitesi\'nin 72 bin 894, Antalya Bilim Üniversitesi\'nin ise 3 bin 100 öğrencisi bulunuyor. Yaklaşık 76 bin öğrenciden 12 bin 971\'i Kredi ve Yurtlar Kurumu\'na (KYK) bağlı yurtlarda, 3 bini ise belediyenin ve diğer kamu kurumlarının yurtlarında barınıyor. Geri kalan 60 bin öğrenci ise ev, apart, otel ve özel yurtlarda kalıyor.

60 bin öğrencinin varlığı, en çok kiraya verilecek evi bulunan vatandaşların iştahını kabartıyor. Yakın zamana kadar eski binalar ve gecekondu evlerin bulunduğu Kültür, Ahatlı, Gülveren ve Yeşilyurt mahalleleri, yeni binaların yapılması ile öğrenci mahallelerine dönüştü. Akdeniz Üniversitesi\'ne yakın olması nedeniyle tercih edilen söz konusu mahallelerde mülk sahipleri, dairelerini daha çok 1+1 şeklinde inşa ettiriyor. Öte yandan bazı daire sahipleri de imara ve kat kanuna aykırı olsa da mevcut dairelerini bölerek ya da çatı katını daire şeklinde sonradan tasarlayarak öğrencilere kiraya veriyor.

KİRACININ ÖĞRENCİ OLMASI TERCİH NEDENİ

Küçük metrekarelerden oluşan dairelerin kiraları ise cep yakıyor. Adı geçen mahallelerde ev sahipleri, özellikle kiracısının öğrenci olmasını istiyor. Aynı evde yaşayan öğrenci sayısının artması ile kira miktarı bir miktar daha artıyor.

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Begüm Uzcan, geçen yıl hazırlık okurken Kültür Mahallesi\'nde bir dairede oturduğunu söyledi. Okula yakın olduğu için bu mahalleyi tercih ettiğini belirten Uzcan, öğrenciye evlerin yüksek fiyatta kiraya verildiğini söyledi. Uzcan, \"Oturduğum dairede bir aile olsaydı daha ucuza kiraya verebilirlerdi ama öğrenci olunca daha yüksek. Kirası yüksek geldiği için bu yıl KYK\'nın yurduna çıktım. Daha ucuza kalıyorum. 1+1 bir evdi ve 850 lira ödüyordum. Yurda 300 lira ödüyorum. Kültür Mahallesi\'nde iki kişinin oturduğu öğrenci evleri 1200 lira kiradan başlıyor. Meltem Mahallesi\'nde evler çok daha büyük ve kirası daha düşük\" dedi.

EVLER KÜÇÜK FİYAT YÜKSEK

Aynı üniversitenin öğrencisi Onur Anas ise öğrenci sayısının çok fazla olmasından dolayı kiraların çok yüksek olduğunu söyledi. Antalya\'nın başka mahallelerinde ev fiyatlarının üniversitenin çevresine göre daha düşük olduğunu dile getiren Anas, \"Ev sahipleri öğrencilere \'3-4 kişi kalır ona göre kira alırım\' mantığı ile bakıyor. Evlerini de ona göre küçük yapıyorlar. Genellikle ev sahipleri evlerini kiraya vermek için öğrenci istiyor. Yatırımlar öğrenciye yönelik oluyor. Ev bulmakta sıkıntı yok ama kiralar pahalı. 1200 kiraya küçük bir evde oturan arkadaşlarım var. Aynı paraya Lara gibi daha lüks semtte daha büyük bir evde kalınabiliyor\" diye konuştu.

ÖĞRENCİ SAYISI ARTARSA KİRA DA ARTIYOR

Evde tek oturan Erdem Taştan ise dairesinin 45 metrekare, 1+1 olduğunu ve 800 lira kira ödediğini söyledi. Kirayı yüksek bulan Taştan, \"Metrekare açısından zaten düşük ama kirası her sene artıyor. Oturduğum apartman çatı katıyla 5 kat oluyor ve toplam 20 daire bulunuyor. Apartman öğrenciye yönelik yapılmış. Başka mahallelerde aynı fiyatla daha büyük evde yaşanabilir ama bu mahallelerdeki ev sahipleri öğrencinin kalacağını bildiği için ona göre fiyat belirliyor. Eve ikinci bir arkadaşımı alsam kiramız da 50 lira artacak\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Akdeniz üniversitesi dış plan görüntü

Öğrencilerden görüntü

RÖP 1: Begüm Uzcan

RÖP 2: Onur Anas

RÖP 3: Erdem Taştan

Öğrencilerden görüntü

Kiralık afişlerden görüntü

Detaylar

740 mb --06.45

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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4)KOVALAMACADA DURDURULAN ARAÇTAN TABANCA VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

GAZİANTEP\'te, polisin \'dur\' ihtarına ateşle karşılık vererek kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı. Arama yapılan otomobilde ise 1 tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi. Dün devriye görevi yapan polis Zeytinli Mahallesi\'nde durumundan şüphelendiği plakası öğrenilemeyen otomobili durdurmak istedi. Ancak içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden uyarıya ateşle karşılık verildi. Ateş açarak kaçmaya başlayan otomobil, takviye polislerin de desteğiyle kısa sürede durduruldu. Çeşitli suçlardan aranan M.A.G., B.Ç. ve F.M.\'yi gözaltına alan polis, otomobilde yaptığı aramada ise bir tabanca ile uyuşturucu ele geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülerek sorgulanan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehitkamil Devlet Hastanesi

- Şüphelilerin araçtan indirilmesi

- Şüphelilerin acil servise götürülmesi

- Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 89 MB

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5)BELEDİYENİN HOPARLÖRÜNDEN KÜRKÇE TÜRKÜ

MANİSA\'nın Turgutlu Belediyesi\'nin merkezi sistemle yapılan yayınına giren kişi ya da kişiler, Kürtçe türkü yayını yaptı. Belediye Başkanı MHP\'li olan belediyenin hoparlöründen yapılan yayın, tepki çekti. Merkezi sistemle yayın yapan Turgutlu Belediyesi\'nin hoparlörüne, dün (Pazar) saat 14.40\'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler girip, Kürkçe müzik çaldı. İlçe tamamını kapsamasına rağmen yapılan yayın sadece Ege Umut Hastanesi çevresi, Urganlı Mahallesi, Derbent Mahallesi, Alpaslan Türkeş Meydanı, Selvilitepe mahallerinden duyuldu. Yayına anlam veremeyen vatandaşlar, tepki gösterdi. Turgutlu Belediyesi konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

\"Kamuoyuna önemle duyurulur. 25.02.2018 tarihinde 14.40 sıralarında, belediyemiz merkezi yayın sistemine bağlı ancak telsiz frekans sistemiyle çözülen bazı mahallelerimizdeki anons sistemine, illegal yöntemlerle müdahalede bulunulmuştur. Belediyemiz kontrolü dışında 1-2 dakika süreli kanunsuz yayın yapılmıştır. Konu, ilgili mercilere iletilmiş olup, şüphelilerin yakalanması amacıyla Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca gerekli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz\"

Görüntü Dökümü

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- Selvilitepe Mahallesi\'ndeki yayından görüntü

Haber- Kamera: TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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6)6 AYDA 600 MİLYON TL\'LİK \'VURGUN\'

EMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı\'nın, Kocaeli merkezli 72 ilde gerçekleştirdiği \'Vurgun\' isimli akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 130 kişi gözaltına alındı. Otomasyon sistemlerinde satış verilerinin silinmesi sonucu 6 ay içerisinde devleti 600 milyon TL vergi kaybına uğrattıkları belirlenen kişiler adliyeye sevk edilmeye başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı\'nın, Körfez Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Kocaeli merkezli akaryakıt dağıtım şirketlerini takibe alarak, operasyon düzenledi. \'Vurgun\' isimli operasyon kapsamında 72 ilde düzenlenen operasyonda 130 kişi gözaltına alındı. 803 akaryakıt istasyonu, 10 akaryakıt dağıtım ve 3 otomasyon yazılım firmasında arama yapılarak incelemede bulunuldu. Yapılan çalışma sonucu ithal edilen akaryakıtın dağıtıcı ve bayilik lisansına sahip firmalar tarafından faturasız olarak piyasaya sürüldüğü, düzenlenen faturanın ise şirketlere gider olarak gösterilmesi amacıyla komisyon karşılığında satıldığı, akaryakıt dağıtım şirketleri ve bayilerinde kurulu bulunan otomasyon ve yazar kasa sistemlerine dışarıdan müdahale edilerek, satış verilerinin silindiği belirlenirken, 6 aylık süre içerisinde devletin 600 milyon TL vergi kaybına uğratıldığı tespit edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi\'ndeki işlemlerin ardından gözaltındaki 20 kişi \'Örgütlü olarak akaryakıt ve vergi kaçakçılığı\' suçlamasıyla Körfez Adliyesi\'ne sevk edildi. Gözaltındaki diğer kişilerin ise gün içerisinde ve yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Adliyeye sevk edilmeleri

Selda Hatun TAN/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) -

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