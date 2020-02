DHA YURT BÜLTENİ-6

1)DEMİRTAŞ\'A BİR FEZLEKE DAHA

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 29 Mayıs 2016 tarihinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı 1\'inci Olağan Kongresi\'nde yaptığı konuşma nedeniyle \'Türkiye Cumhuriyeti devletini ve hükümetini alenen aşağılama\', \'Cumhurbaşkanına hakaret\' ve \'Terör örgütü propagandası yapmak\' iddiasıyla yeni bir fezleke hazırladı. Hazırlanan fezleke, Demirtaş\'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü\'ne gönderildi. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Demirtaş hakkında 3 suçtan 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açılabilecek. Edirne F tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi\'nde tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yeni fezleke hazırlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre tarafından hazırlanan ve Demirtaş\'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen fezleke, TBMM Başkanlığı\'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü\'ne gönderildi. Fezlekede, Demirtaş\'ın \'Türkiye Cumhuriyeti devletini ve hükümetini alenen aşağılama\', \'Cumhurbaşkanına hakaret\' ve \'Terör örgütü propagandası yapmak\' suçlarını işlediği iddia edildi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı 1\'inci Olağan Kongresi\'nin, 29 Mayıs 2016 günü Kayapınar Spor Salonu\'nda yapıldığı belirtilen fezlekede, dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın da kongreye katılarak, bir konuşma yaptığı belirtildi. Selahattin Demirtaş\'ın PKK/KCK terör örgütü güdümünde yayın yapan bir televizyonda canlı olarak yayınlanan konuşmasında, \'terör örgütünün propagandasını yapmak\', \'Cumhurbaşkanına hakaret\' ve \'Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama suçlarını işlediği belirtilen fezlekede, \"İstanbul HDP Milletvekili olan şüpheli Selahattin Demirtaş hakkında TBMM\'ce Anayasamızın 83\'üncü maddesi gereği yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararının aldırılması hususu takdirlerinize arz olunur\"denildi.

Fezlekede, şüpheli hakkında \'Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama\' suçundan Adalet Bakanı tarafından soruşturma izni verildiği ifade edildi. Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması halinde Demirtaş hakkında belirtilen 3 suçtan 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açılabilecek. Haklarında dosya bulunan milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasının yolunu açan Anayasa değişikliği, 20 Mayıs 2016\'da TBMM\'de kabul edilmiş, yasama dokunulmazlıkları, 20 Mayıs 2016\'dan önceki suçlar için kaldırılmıştı.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)-

2)TATARİSTAN, ENERJİYE YATIRIMDA BEREKET ENERJİ\'Yİ SEÇTİ

TÜRKİYE\'nin önde gelen enerji gruplarından, merkezi Denizli\'de bulunan Bereket Enerji Grubu üst yönetimi, enerji konusunda işbirliği çerçevesinde Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov\'un davetlisi olarak Tataristan\'a gitti. Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, geçen ay Bereket Enerji Grubu\'na ait Muğla\'daki Yatağan Termik Santralı\'nı ziyaret etmiş ve enerji konusunda işbirliği çağrısı yapmıştı. Merkezi Denizli\'de bulunan Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Yağlı, Yönetim Kurulu üyesi Hasan Köktaş, ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Korkmaz, CFU Gürhan Kartal ile Proje ve Bereket Enerji ve Gediz Elektrik Perakende A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Özgür Erol, Tataristan\'da bir dizi incelemelerde bulundu, yetkililerle konuyla ilgili görüşmeler yaptı. Bereket Enerji Grubu heyeti, Tataristan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Yatırım Ajansı, Kazan Enerji Üniversitesi ve TAT-Energo Enerji şirketini ziyaret ederek, hangi alanlarda ortak bir çalışma yapılabileceği konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca Türkiye\'nin Tataristan Başkonsolosu Ahmet Sadık Doğan\'ı da ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Bereket Enerji Grubu heyeti, 3 günlük Tataristan programının son gününde Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov tarafından kabul edildi. Minnihanov, enerji konusunun dünya çapındaki önemine vurgu yaparak, Bereket Enerji Grubu ile nasıl bir ortak çalışma yapılabileceğine yönelik ortak haraket ettiklerini belirterek, iki tarafın oluşturduğu komisyonların bu konularda araştırma yapacağını ve iş birliği fırsatlarını yatırıma dönüştürme gayretleri içinde olacağını belirtti. Öte yandan Bereket Enerji Grubu\'nun ziyareti Tataristan ve Rusya medyasında geniş yankı buldu. Tataristan Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde ziyarete geniş yer verilirken, medyada yayınlanan haberlerde ise \'Tataristan enerji partneri olarak Türkiye\'den Bereket Enerji Grubu\'nu seçti\" ve \'Bereket Enerji Grubu ile ortak çalışma başladı\' başlıklarıyla haberi ayrıntılı bir şekilde kamuoyuna duyurdu.

3)77 YAŞINDAKİ FADİK NİNENİN OKUMA-YAZMA AZMİ

SİVAS\'ta okuma-yazma seferberliği kapsamında açılan kurslara Fadik Tekfidan(77) da katıldı. Okuma-yazma bilmediği için çok zorlandığını belirten Tekfidan, kursa hayalini gerçekleştirmek için katıldığını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan tarafından ülke genelinde başlatılan okuma-yazma seferberliği kapsamında Sivas\'ta da çeşitli okullarda kurslar açıldı. Yunus Emre Ortaokulunda açılan ve 36 kişinin katıldığı kursta çeşitli yaş gruplarından kadınlar yer aldı. Okuma-yazma kursuna katılanlar arasındaki 8 çocuk annesi Fadik Tekfidan dikkat çekti. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'nde oturan Tekfidan, en büyük hayalini gerçekleştirmek için kursa katıldığını söyledi. Okula gitmediği için okuma-yazma bilmediğini ifade eden Tekfidan, \"En kısa zamanda okuma yazma öğrenerek otobüslerde, çarşıda artık zorluk çekmek istemiyorum. Çevremdeki herkes kursa yazılınca ben de okuma-yazma öğrenmek için heveslendim. Başarabilirsem okuyacağım inşallah. Okuma-yazma bilmediğim için çok zorlanıyorum. İlaçlarımı hep yanlış içiyordum. Özellikle de bunun için okuma yazma öğrenmek istiyorum\" dedi.

BAŞARILI OLANLARA UMRE ÖDÜLÜ

Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın ve protokol üyeleri de okuma-yazma seferberliği kapsamında Yunus Emre Ortaokulundaki kursu ziyaret etti. Vali Gül ve protokol üyeleri kursa katılan kadınlarla sohbet etti. Sivas Valisi Davut Gül, okuma-yazma seferberliği kapsamında kursların açılmaya devam ettiğini belirterek, \"Şu anda geldiğimiz noktada okuma-yazma kursundan belge alan kişi sayısı 800 civarındaydı. Bugün itibariyle 2 bini geçtik. Amacımız 10 bini geçmek. Amacımız Sivas\'ta okuma-yazma oranını yüzde 100\'e getirmek. Buna katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Diğer illerden farklı olarak okuma yazma kurslarında başarılı olan 10 kişiyi umreye göndereceğiz. 100 kişiyi ise ev eşyası ve çeyrek altınla ödüllendireceğiz\" diye konuştu.

4)HEM KORKUP, HEM PARA VERİYORLAR

DİYARBAKIR\'da maceraperestlerin uğrak yeri olan korku evinde, adrenalin tutkunları, şifreyi çözmeye çalışıyor. Korku evinin işletmecisi Süleyman Saygınlı, ilk dönemlerde \'Hem korkup, hem para vereceğiz\' gibi söylemlerle karşılaştıklarını belirterek, şimdiye kadar 2 bin seansta sadece 4 ekibin şifreyi çözdüğünü söyledi.Diyarbakır\'da hizmet veren korku evi, adrenalin tutkunlarının uğrak yeri oldu. Yaklaşık bir yıldır hizmette olan 3 katlı esrarengiz eve gelen 2 ila 15\'er kişilik gruplar, komutlarla Belis\'in hikayesinin canlandırıldığı oyuna katılıyor. Zeka ve cesaret testlerinden geçen oyuncular, karanlık odalara yerleştirilen korku figürlerinin saldırılarından kaçarak, bir saatlik sürede şifreleri çözmeye çalışıyor. 1970\'lerde geçen bir korku hikayesini evde yaşayan katılımcıların yaş sınırı 13 olarak belirlenirken, kalp ve psikolojik rahatsızlıkları bulunanlar oyuna alınmıyor.Adrenalin tutkunu bir grup öğrenci, korku ve heyecanı bir arada yaşadıklarını belirterek, zebaniler, zombilerle savaştıklarını, şifreleri çözmek için 20 kez eve girdiklerini, ancak korkudan bir türlü çözemediklerini anlattı.Korku evini işleten Süleyman Saygınlı, ilk zamanlarda, \'Hem korkup, hem para vereceğiz\' gibi söylemlerle karşılaştıklarını belirterek, \"İçeride dış ses vasıtasıyla komutlar veriliyor. Bu sırada korkutuluyorlar, şimdiye kadar 2 bin seansta 4 ekip şifreyi çözebildi\" diye konuştu.

5)ÇOCUK ORKESTRASI \'EYE OF THE TİGER\'İ ÇALDI

RİZE’de, Çayeli Müzik Okulu tarafından yaşları 10 ile 14 arasındaki değişen çocuklardan kurulan ve daha önce Alman film müziği bestecisi ve müzik yapımcısı Ramin Djawadi\'nin \'Game of Thrones Theme\' bestesini çalan orkestra bu kez de Rocky filmlerinin tema müziği ‘Eye of The Tiger’i çaldı. Bir tünelde besteye çekilen klip paylaşıldığı sosyal medyada ilgiyle izleniyor.

Çayeli\'de kurulan Müzik Okulu\'nda yaşları 10 ile 14 arasında değişen 20 öğrenci piyano, gitar, keman ve bateri dersleri aldı. Kısa sürede kendilerini geliştiren çocuklar bir orkestra kurdu. İngilizce öğretmeni olan müzik tutkunu Zafer Kalenderoğlu\'nun yetiştirdiği öğrenciler ünlü besteleri çalmaya başladı. Öğrenciler, hem yöresel hem de uluslararası ezgileri harmanlayarak müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Daha önce Alman film müziği bestecisi ve müzik yapımcısı Ramin Djawadi\'nin \'Game of Thrones Theme\' adlı bestesini çalan öğrenciler bu kez de Rocky filmlerinin tema müziği ‘Eye of The Tiger’i çaldı. Bir tünelde besteye çekilen klip paylaşıldığı sosyal medyada da ilgiyle izleniyor.

