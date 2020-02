DHA YURT BÜLTENİ-6 

SINIRA ASKERİ SEVKİYAT

Malatya\'dan, Suriye\'nin Afrin kentinde devam eden \'Zeytin Dalı Harekatı\'na takviye için sevk edilen birliklerin bulunduğu askeri konvoy, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Malatya\'dan dün akşam yola çıkan 20 araçtan oluşan askeri konvoy, güzergahları boyunca vatandaşlar tarafından sevgi gösterileri eşliğinde karşılandı. Bu sabah Hatay\'da Mehter Marşı ve Türk bayrakları ile karşılanan konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Reyhanlı ilçesinin Suriye sınırına konuşlandırıldı.

Görüntü dökümü

-----------------------------------

- Askeri konvoy

- Araçların geçişi

- Bir askerin Türk bayrağı ile selam vermesi

- Zırhlı araçlardan çalan Mehter Marşı

- Vatandaşların askerlere ilgileri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞL - Mehmet YİRUN, Burak EMEK, İbrahim MAŞE, Murat SOLAK-HATAY-DHA)

=========================================================

ENGELLİ VATANDAŞA KAPKAÇ ANI KAMERALARA YANSIDI

DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde, yürüme engelli bir vatandaşın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçan yankesici, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Kapkaç anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan mahallesi 740\'ıncı sokak üzerinde, 1 Şubat tarihinde yürüyen engelli A.C.\'nin telefonu, bir arkadaşıyla konuştuğu sırada arkadan gelen 1 yankesici tarafından elinden alınarak çalındı. A.C.\'nin polise yaptığı şikayet başvurusunun üzerine kapkaç olayının meydana geldiği sokaktaki güvenlik kameralarını takibe alan polis, telefonu çalan kişinin İ.A. olduğunu tespit etti. 11 Şubat tarihinde polisin düzenlediği operasyonda, yakalanan İ.A., polisteki ifadesinin ardından aynı gün çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü\'nce konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, \"İlimiz Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince Kapkaç, Yankesicilik, Güveni Kötüye Kullanma ve Dolandırıcılık suçları başta olmak üzere, bu suçlara karşı faili meçhul olayların aydınlatılması ve faili firarların yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; 01.02.2018 günü saat 07.30 sıralarında 5 Nisan Mahallesi 740. Sokak üzerinde A.C. isimli şahsın cep telefonu ile konuştuğu sırada elindeki cep telefonunun kapkaç suretiyle çalınması olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince güvenlik kamera görüntüleri incelenmiş bahse konu olayı gerçekleştiren şahısların İ.A. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, şüpheli şahıs 11.02.2018 günü saat 12.00 sıralarında yakalanmıştır. Yakalanan şüpheli İ.A. isimli şahıs 11.02.2018 günü çıkarılmış olduğu adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir\" denildi.

Görüntü Dökümü

-2 kişinin yolda yürüyen engelliyi takip etmesi

-Engelli vatandaş cep telefonu ile konuşurken

-Arkadan yaklaşan bir kişinin cep telefonunu alarak kaçması

-Yakalanan zanlının adliyeden çıkarılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-kamera: Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)-

========================================================

KAMU-SEN DÜZCE ŞUBE BAŞKANI ŞİŞMAN: BÜTÜN MESLEK KURULUŞLARININ BAŞINA TÜRK YADA TÜRKİYE KELİMESİ GETİRİLMELİ

TÜRKİYE Kamu-Sen Düzce Şubesi Başkanı İsmail Şişman, Türk ve Türkiye kelimelerinin meslek kuruluşlarının başından kaldırılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, \"Bütün meslek kuruluşlarının başına Türk yada Türkiye kelimesi getirilmesini teklif ediyoruz. Yönetimlerin cezası kurumlara kesinlikle kesilmemelidir\" dedi.

Kişilerin ve yönetimlerin cezasının kurumlara kesilmemesi gerektiğini belirten İsmail Şişman, \"Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Barolar Birliği ile ilgili yaptığı açıklamaları göz önünde bulundurarak söylemişti. Tabi ki Türk ve Türkiye kelimelerinin meslek kuruluşlarının başından kaldırılması kabul edilemez. Aslında bizim tam tersine bir teklifimiz var. Bütün meslek kuruluşlarının başına Türk yada Türkiye kelimesi getirilmesini teklif ediyoruz. Kişisel olarak kurumların politikalarını belirleyen yönetim kurulları ve yönetim kurullarında görev almış olan kişiler yapmış oldukları açıklamaların hesabını bir şekilde ödemelidirler. Devlete ihanet içinde olanlar bir şekilde devlet tarafından cezalandırılabilir. Ama bu kişilerin cezası yönetimlerin cezasıdır, kurumlara kesinlikle kesilmemelidir. Bu Türk ve Türkiye kelimelerinin meslek kuruluşlarının başından kaldırılması biz Türkiye Kamu-Sen olarak kesinlikle kabul etmiyoruz\" dedi.

\'TC KALDIRILMIŞTI\'

Şişman, geçmiş dönemde de bazı kurumların tabelalarından TC harflerinin kaldırıldığını söyleyerek, \"Geçmişte de bu ülkede bir çözüm süreci yaşandı. Burada da bazı kurumların tabelalarından Türkiye Cumhuriyeti\'nin simgesi olan TC harfleri kaldırılmıştı. Biz buna da karşı durmuştuk. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Nutuk\'ta söylenen Ne Mutlu Türküm Diyene sözü yine bazı şehirlerimizde kaldırılmıştı çözüm sürecinde biz bunu da kabul etmemiştik. Okullarımızda andımız kaldırıldı, kitaplardan Bayrak şiiri kaldırıldı, bu çözüm sürecinde ve FETÖ\'cülerin devlet içerisindeyken yapmış olduğu davranışlardı\" diye konuştu.

\'MİLLİLEŞTİĞİ SÜRECE HÜKÜMETİN VE DEVLETİN YANINDAYIZ\'

Şişman yaşanan süreç içerisinde hükümet ve devletin yanında olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Çok şükür geldiğimiz süreç içerisinde devletimizi yönetenler Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Başbakanımız, bakanlarımız Türk kelimesini bu süreç içerisinde korkusuzca dillendirebiliyorlar. Devletin millileştiğini ifade ediyorlar. Bu bizim için gurur vesilesidir. Bunun için devletimizin her dönem yanındayız. Millileştiğimiz sürece yanındayız. Biz bir an önce Türk ve Türkiye kelimelerinin bütün resmi kurumlara getirilmesini, kaldırılan TC harflerinin tabelalara konulmasını, andımızın okullarda yeniden okutulmaya başlamasını istiyoruz\"

Görüntü dökümü

----------------------------

Kamu-Sen Düzce Şube Başkanı İsmail Şişman\'ın açıklamaları var

Haber-Kamera:Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

======================================================

VAN\'DA PKK/KCK OPERASYONUNA 18 GÖZALTI

VAN\'da, polisin terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlediği operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri, İmralı\'da, çarptırıldığı ömür boyu hapis cezasını çeken teröristbaşı Abdullah Öcalan\'ın yakalanışının yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nı protesto etmek isteyenlere yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti yapılan eş zamanlı baskınlarda 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise, 5 bidon benzin, 27 fişek , 50 bin TL para ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü dökümü

-----------------------

-Özel Harekat Polislerinin adreslere düzenlediği operasyon

-Koçbaşı ile kapıları kırıp içeri giren polisler

-Gözaltına alınan şüpheliler

-Şüphelilerin araçlara bindirilip Emniyete götürülmesi

Haber-Kamera:VAN, (DHA)

===============================================================

OTOBÜSTE VALİZİNDE DİNAMİT BULUNAN YOLCU TUTUKLANDI

KONYA\'da otobüsteki valizinde 2 adet dinamit ve 2 adet dinamit kapsülü bulunan yolcu Şehmuz O.(31), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçen 1 Şubat günü, Antalya\'dan, Konya\'ya gelen bir yolcu otobüsünün muavini, Akseki İlçesi\'nin Yarpuz Mahallesi\'nde otobüse binen Diyarbakır nüfusuna kayıtlı yolcu Şehmuz O.\'nun valizinde dinamit olduğunu fark etti. Bunun üzerini durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Otobüs, Seydişehir ilçesinde karayolunda önlem alan polis tarafından durdurulup, bir dinlenme tesisine alındı. Burada yapılan aramada yol yapım inşaatında çalıştığı belirtilen Şehmuz O.\'nun valizinde 2 adet dinamit ve 2 adet dinamit kapsülü ele geçirildi. Gözaltına alınan Şehmuz O.\'nun, dinamitleri bir inşaattan çaldığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Şemhuz O., dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi -arşiv

- Sağlık kontrolünden çıkartılması -arşiv

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA DHA))

==================================

PATLAYAN TELEVİZYON HAYATLARINI KURTARDI

SAMSUN\'da gece saatlerinde bir evde çıkan yangını plazma televizyonun patlaması sonucu fark eden bir aile ölümden döndü. Ev sakini Lütfiye Çelik, \"Bir patlama oldu. Ben deprem oluyor zannettim. Kalktığımda her yer dumandı. Evimiz kullanılmaz hale geldi. Evimiz kira sokakta kaldık\" dedi.

Yangın, Samsun\'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi\'nde gece 02.00 sıralarında meydana geldi.2 katlı binanın giriş katında oturan inşaat işçisi Erdal Çelik\'in evinde ara kablo olarak kullanılan prizden dolayı yangın çıktı. Evde odada uyuyan Erdal Çelik, eşi Lütfiye Çelik, çocukları Sıla (12), Sude (10), Sinem (9), Sena (2), oturma odasında bulunan plazma televizyonun patlaması sonucu ölümden döndü. Yaşadığı durumu anlatan Lütfiye Çelik, \"Bir patlama oldu. Ben deprem oluyor zannettim. Kalktığımda her yer dumandı. Hemen eşimi uyandırdım. Çocukları alıp hemen dışarı çıktı. Bu esnada üst komşumuzu da uyandırdık. Onlar dumanların binayı sarmasından dolayı inemediler. İtfaiye gelip onları merdivenle kurtardı. Kirada oturuyoruz. Evimiz kullanılmaz hale geldi. Sokakta kaldık ne yapacağız bilmiyoruz\" dedi.

Bu esnada dumandan etkilenen üst komşuları Yılmaz Bel, Meliha Bel ve İkbal Bel ise çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri ise yaptıkları araştırmada yangının ara kablo olarak kullanılan prizden çıktığını tespit etti.Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Yanan evin içi ve dışından detay

-Aileden detaylar

-Röportaj

-Muhabir anonsu

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

(461.98 MB)

========================================================================

CEZAEVİ FİRARİSİ SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde, uyuşturucu satıcılığından tutuklu olduğu cezaevinden 14 ay önce firar eden 29 yaşındaki Y.Ç. (Yunus Çertel), polisin çalışmasıyla yakalandı. Üstünde sahte kimlik bulunan Y.Ç., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu satıcılığından tutuklu olduğu cezaevinden 14 ay önce firar eden Y.Ç.\'nin yaşadığı Terzialiler Mahallesi\'ndeki eve baskın düzenledi. Gözaltına alınan Y.Ç.\'nün üstünden İbrahim Sığırmaç adına düzenlenmiş, kendi fotoğrafının bulunduğu sahte kimlik çıktı. Uyuşturucu satıcılığından 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.Ç.\'nin, Kırşehir\'deki cezaevinden firar ettiği, 15 ayrı suçtan da arandığı öğrenildi. İşlemleri sonrası sevk edildiği adliyede Y.Ç. tutuklandı.

Görüntü dökümü:

---------------------------

- Zanlının emniyetten çıkartışından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)

==============================================

SURİYELİ CİNAYETİNE 2 TUTUKLAMA

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, Suriyeli Muaz Elsmudi\'nin (28) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2\'si tutuklandı.

Side Mahallesi 531 Sokak\'ta, geçen cuma gecesi Suriyeli Muaz Elsmudi\'ye, plakası belirlenemeyen otomobildeki kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Elsmudi için çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istedi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Muaz Elsmudi\'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede, boş 14 kovan bulundu.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma, otomobille olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Öldürülen Muaz Elsmudi\'nin cep telefonunda yapılan incelemede, en son görüştüğü kişiler tespit edildi. Jandarma cinayetle bağlantılı olabileceği düşünülen ve araç kiralama işi yaptığı öğrenilen Zafer Aslan\'ın yanı sıra Kemal Külte ve H.A.\'yı gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinde Muaz Elsmudi\'nin torbacılık yaptığını, aralarında uyuşturucu satışı konusunda anlaşmazlık yaşandığını ve alacak borç anlaşmazlığı olduğunu, olayın olduğu gece de bu durumu görüşmek için bir araya geldiklerini söyledikleri belirtildi. Muaz Elsmudi\'nin olay gecesi uyuşturucu kullandığını öne süren ve uyuşturucunun etkisiyle kendilerine küfretmeye başladığını, para ödemeye yanaşmadığını belirten şüphelilerin, bir anlık öfkeye yenik düşerek Muaz Elsmudi\'yi öldürdüklerini itiraf ettikleri kaydedildi.

ŞÜPHELİLERDEN 2\'Sİ TUTUKLANDI

Savcılıkta sorguları tamamlanan şüpheliler, tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Zafer Aslan ve Kemal Külte \'kasten öldürme\' suçundan tutuklandı. H.A. ise yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir imza verme şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü

-------------------------

- Manavgat adliyesinden görüntü

- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

=======================================================

SARIGÖL\'DE 2 KATLI ESKİ EV YANGINDA ZARAR GÖRDÜ

MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde 64 yıllık iki katlı eski evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürülürken, büyük çaplı hasar oluşan evin yıkılma tehlikesine karşı çevresinde önlem alındı.

Sarıgöl\'ün Konak Mahallesi Halit Çavuş Sokak\'ta bulunan 64 yıllık kullanılmayan iki katlı evde, bugün saat 04.30\'da, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler içinde kalan evi gören vatandaşlar yangını itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine mahalleye gelerek çalışma başlatan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Büyük çaplı hasar oluşan ve yıkılma tehlikesi bulunan evin çevresinde polis tarafından önlem alındı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Evin sahiplerinden İsmail Kara, \"Evin hissesi benim, ablamın ve halamın üzerine. İnşaat yasağı var. Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nden izin alacaktım. Bu yapının özüne dokunmadan, dükkan yapacaktım. Hayalim suya düştü\" dedi.

Görüntü dökümü:

--------------------------

- Yangından görüntü

Haber- Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)

=================================================================

KAYBOLAN SOKAK KÖPEKLERİNİ BULANA PARA ÖDÜLÜ VERECEK

ADANA\'da lenf kanseri olan Şule Can, bir süredir beslediği ancak 1 ay önce ortadan kaybolan 2 sokak köpeğini bulana ödül vereceğini söyledi.

Merkez Çukurova İlçesi\'ne bağlı Yurt Mahallesi İsmail Hakkı Develi Bulvarı üzerinde oğluna ait işyeri bulunan Şule Can, burada 2 sokak köpeğini beslemeye başladı. Köpekleri en son 12 Ocak\'ta mama veren Can, oğlunun düğününe gitti. Ertesi sabah iş yerini açan Can, birinin yavrusu olan 2 köpeğini bulamadı. Can, belediye ekiplerinin köpekleri, hayvan barınağına götürmüş olabileceğini düşünerek buraları kontrol etti. Ancak köpekleri bulamayan Can, Kurt ve Lusy adını verdiği hayvanları bulup getirene para ödülü vereceğini söyledi.

\'KANSERİ KÖPEKLERİMLE YENDİM\'

Kaybolan 2 sokak köpeğiyle hayata tutunduğunu anlatan Şule Can, şunları söyledi:

\"Ben lenf kanseriydim. Köpeklerimle hayata tutundum. Onlarla kendimi iyi hissediyordum. Oğlumun düğününe gittiğimiz gece köpeklerimiz kayboldu. Sabah işyerine geldiğimde köpeği bulamadık. Aramadığımız sormadığımız yer kalmadı. Yavrusu kapının önünde ağlıyor, verdiğimiz yemekleri yemiyor. Köpekleri umutla beklemeye devam ediyoruz. Bu köpekleri beslediğim için bana çevremdeki bir takım insanlar tepki gösteriyordu. Onları alıp başka yere bırakmış olabilirler. Onların yerini bulan kişiye yüklü miktarda para ödülü vereceğim. Ama ne olur köpeklerimizi bize getirsinler.\"

Görüntü Dökümü

-----------------------

- İş yerinin kapısında yatan köpekten genel görüntü

- Köpeklerin sahibi Şule Can ile röportaj

- Kapının önündeki köpekten detay

- Kayıp köpeğin fotoları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)

=================================================================

SEVGİLİLER GÜNÜ, DÜĞÜN, DOĞUM GÜNÜ İÇİN ÖZEL PUL

SAMSUN PTT Başmüdürü Cemal Saraç, kurumların çeşitli tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra bazı kişilerin de sevgililer günü, düğün, doğum günü, evlilik yıl dönümü, mezuniyet töreni ile anneler ve babalar günü için kişisel pul bastırdıklarını söyledi.

PTT’nin kişisel pul hizmetine son dönemde ilgi artarken, birçok kişi, kurum ve kuruluş tarafından özel pul siparişi veriliyor. Samsun PTT Başmüdürü Saraç, kişi veya kurumlarca seçilen fotoğraf, amblem ve logolar kullanılarak, talep üzerine sevgililer günü, düğün, doğum günü, evlilik yıl dönümü, mezuniyet töreni ile anneler ve babalar günü için kişisel pul bastırıldığını belirtti. Kişisel pul hizmetinin 2005 yılında, PTT’nin 165’inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında uygulanmaya başlandığını belirten Saraç, \"Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar tarafından oldukça ilgi görmektedir. Müşterilerimizin talepleri alınarak, 10 gün içerisinde basım işlemleri başmüdürlüğümüzde bulunan kişisel pul makinesinde tamamlanarak, teslim edilir. Kişisel pul, mektup postası ve kurye ve kargo gönderilerinin ücretlendirilmesinde kullanılabilir. Kişisel pul sahipleri yaptırmış oldukları pullarını gönderilerinin üzerine yapıştırarak, ayrı bir renk ve değer katabilirler. Ayrıca ücret alınmaz, müşterilerimiz pullarını hatıra hediye amaçlı da yaptırabilirler\" dedi.

Samsun\'un, Türkiye’de pul baskı makinesinin bulunduğu 5 ilden biri olduğunu kaydeden Cemal Saraç, “Kişisel pul; yatay, dikey, kalpli ve yuvarlak perforajlı basılabilmektedir. Ayrıca istenildiğinde farklı şablonlarda, özel tasarım blok olarak da basım yapılabilmektedir. Sipariş sayısı en az 25 adet ve katları şeklinde olmalıdır. Kişisel pul ücreti, kişisel pul üzerine basılacak bedeline her bir pul için 25- 100 adet arası siparişlerde 45 kuruş, 125- 500 adet arası siparişlerde 30 kuruş, 525 adet ve üstü siparişlerde 20 kuruş hizmet bedeli ilave edilerek ücretlendirilmektedir. Başmüdürlüğümüzce, 2017 yılı içerisinde 13 adet tüzel kişi ve 11 adet gerçek kişi olmak üzere toplam 24 müşterimize 18 bin adet kişisel pul basılmıştır. Kişisel pul basımı yapılan müşterilerimiz arasında Samsun’un Vezirköprü, Yakakent, Alaçam, Canik, Tekkeköy, Ayvacık, İlkadım belediyeleri de yer almaktadır\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Pullardan detay

-PTT dışından detay

-Röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

====================================================

KULAKLI ORMAN BAYKUŞU TEDAVİ ALTINDA

IĞDIR\'ın merkez Melekli Beldesinde bir lokantanın camına çarparak travma geçiren kulaklı orman baykuşu, tedava altına alındı.

İşyeri sahibi tarafından koruma altına alınan baykuş, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü Av yaban hayatı koruma ekiplerine teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mete Türkoğlu, veteriner hekim tarafından kontrol altına alınan kulaklı orman baykuşunun çarpma etkisi ile travmaya bağlı stres altında olduğunu kanadında ya da herhangi bir yerinde yaralanma olmadığı belirtti. Kulaklı Baykuşun uçma kabiliyetini kaybetmediği vurgulayan Türkoğlu, \"Tedavisi ve bakımı ve beslenmesi yapıldıktan sonra baykuşu yaşam alanı olan ağaçlık alanda doğaya bırakacağız. Yaklaşık bir yaşında olan, sık ağaçlı bölgeleri mesken tutan kulaklı orman baykuşu genellikle küçük kuşlarla, tarladaki farelerle, leşlerle beslenen, geceleri avlanan gündüzleri ise görme yeteneği az olduğundan çalılık ve ağaçlar arasına saklanan bir kuş türüdür\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

---------------------------------

-Tedavi altına alınan baykuş

-Mete Türkoğlunun açıklaması

Haber-Kamera:Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)

===============================================

TRABZON\'A GÜNEY KORELİ DAMAT GELDİ

TRABZON\'da yaşayan Gizem Kör (25), öğrendiği Kore dili sayesinde internette tanışarak aşık olduğu Güney Koreli Makine Mühendisi Chang Hee Le (35) ile dünya evine girdi. Sevdiği kız için Müslümanlığı seçen Chang Hee Le ile Gizem Kör için imam nikahı da kıyıldı. Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de balayına çıkan çift, bundan sonraki yaşamlarını Güney Kore’de sürdürecek.

Düzköy ilçesi Çayırbağı Mahallesi’nde oturan üniversite Büro Yönetimi mezunu olan Gizem Kör, merak saldığı Kore dilini öğrenmek için 3 yıl önce internet üzerinden araştırma başlattı. Kore dili ile yayınlanan yazıları takip eden, müzikler dinleyen Gizem, tanıştığı Korelilerle iletişime geçerek arkadaş grubu oluşturdu. 2015 yılında Türkiye\'ye gelmek isteyen arkadaşlarını davet eden Gizem, misafirlerini ağırladı, onlara Trabzon\'u gezdirdi. Bu sayede Kore dilini geliştiren Gizem, grupta bulunan Chang Hee Le ile arkadaş oldu. İlişkilerin ilerleten Gizem ile Chang Hee Le, internet üzerinden sürdürdüğü görüşmelerinde de geçen süre içinde birbirine aşık oldu. Türkiye\'ye gelen Chang Hee Le, Gizem\'in ailesi ile tanıştı. Ailelerinde rızasını alan ikili evlenmeye karar verdi. Güney Kore\'de nikâh kıyan çift, 11 Şubat\'ta da Trabzon\'un Düzköy ilçesinde düğün töreni yaptı. Müslümanlığa geçen Chang Hee Le ile Gizem\'in imam nikâhı da kıyıldı. Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de balayına çıkan çift, önümüzdeki günlerde döneceği Güney Kore’ye yerleşerek burada hayatlarını sürdürecek.

Kore dilini vakit buldukça öğrenmeye çalıştığını anlatan Gizem Kör, \"Kore dili için Trabzon\'da pratik yapmam pek mümkün değildi. İnternet üzerinden görüştüğüm arkadaşlarım vardı. Türkçe öğrenmeye çalışan arkadaşlarım vardı. Onlarla konuşarak hem kendimi geliştirdim hem de Korelilere Türkçe öğretmiş oldum. Ben Korece öğrenirken internet üzerinden tercümanlık sitesi vardı. Orada Chang Hee Le\'nin iş arkadaşları Trabzon\'a analiz yapmaya geliyorlardı. \'Biz geleceğiz bize tercüme yapar mısın?\' diye teklifte bulundular. Kabul ettim. Burada vakit geçirdik\" dedi.

\'AİLEM ONU ÇOK SEVİYOR\'

3 yıldır Chang Hee Le\'nin ülkesine gidip geldiğini anlatan Gizem Kör, \"İnternet üzerinden sıkça konuşuyorduk. Sonra Türkiye\'ye gelmek istediğini söyledi. Trabzon\'a gelip ailemle tanışmak istedi. O şekilde ilerledi aileme çocukluğumdan beri \'Ben yabancı biri ile evlenmek istiyorum\' diyordum. Şakasına söylüyordum. Onlarda o söylemlerimden şaka yaptığımı zannediyorlardı ciddiye almadılar beni. Çağır gelsinler dediler. İstanbul\'a varana kadar gelmez diye düşündüler. Sonra zaten ailem olayın ciddiyetinin farkına vardı. Ailem onu çok seviyor, çok benimsediler. Aileden biri olarak görüyorlar\" diye konuştu.

MÜSLÜMAN OLDU

Chang Hee Le\'nin Trabzon\'u tanımadan ön yargıları olduğunu anlatan Gizem, \"Başta \'Anne, baba \' olmak üzere Türkçe birkaç kelime öğrendi. Şiveden dolayı \'Bu ne demek?\' diye sorduğu çok oldu. Onun dışında Türk yemeklerini, kültürünü, düğünlerini Türk insanının sıcakkanlılığını çok sevdi. Kendisi \'Kore\'de olmayan bir şey bu\' dedi. İlk başlarda Müslümanlığı kabul etmedi. Bu yaşa kadar farklı bir kültürden gelmiş babam \'Zorlamamam\' gerektiğini söyledi. Yani inatlaşarak onunla bir yere gidemeyeceğimi belirtti. Zamanla ona bırakıp kendinin araştırarak öğrenmesi ve kabullenmesi gerektiğini söyledi. Öyle de oldu. İslamı yabancı ülkelerde daha sert lanse edildiği için oradan çok çekimserdi. Onu da aştık zamanla. Müslümanlığı kabul etti. İmam nikâhımızı da yaptık. Normal nikâhımızı Kore’de kıydık. Bizim gibi onlarda düğün falan yok. Evrakları toplayıp gidip imza atıyorsunuz. Fotoğraf çekmek gibi adetleri bile yok\" ifadelerini kullandı.

\'BİZE HER YER TRABZON\'

Güney Koreli Chang Hee Le de çok sevdiğini belirttiği Gizem\'i iyi ki tanıdığını söyledi. Trabzon eniştesi olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Chang Hee Le çok iyi insanlarla tanıştığını ifade etti. Karadeniz’i çok sevdiğini de kaydeden Güney Koreli damat Chang Hee Le, Trabzon\'un ünü dünyaya yayılan ve halk arasında popülerleşen “Bize her yer Trabzonö sloganını da dillendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çiftin Uzungöl\'deki görüntüleri

Röpler

Kına ve düğün görüntüleri

Detaylar

HABER : SELÇUK BAŞAR KAMERA: ALEYNA BAYRAM/ TRABZON (DHA)

=================================================

TURHAL\'A 1 YILDA 30 MİLYON LİRALIK BELEDİYE YATIRIMI

TOKAT\'ın Turhal ilçesi Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, 2017 yılı içerisinde 30 milyon lira yatırım yaparak ilçede yüzde 85 oranında alt ve üst yapıyı tamamladıklarını söyledi.

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, 2017 yılı içerisinde belediye olarak yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Başkan Bekler, son 3 yıl içerisinde yapılan çalışmaların 3 kat daha fazlasını yaptıklarını 2017 yılının Turhal için yatırım yılı olarak geçtiğini söyledi. Çalışmalarının 2017 yılı kışı girmeden tamamladıklarını kaydeden Başkan Bekler şöyle konuştu:

\"İlçemizde 30 kilometre alt yapı yaptık. Bu alt yapıya 10 milyon lira harcadık. Turhal’da daha önce ki belediye başkanları zamanında alt yapıya yatırım yapılmamıştı. Alt yapı riskli bir yatırım idi. Parayı toprağın altına gömersiniz, her tarafı kazarsınız. İnsanlar bu kazılardan rahatsız olurlar. Ama biz bütün riskleri göze alarak ve biz 30 km’lik alt yapıyı 1 yılda döşemeyi başardık. Bunun 20 km’lik kısmı eski su borularının yenilenmesi oldu. 10 km’lik kısmı ise yağmur suyu hatlarının döşenmesi oldu. Turhal’da asbetli boru bırakmadık. Hatlarının değiştirdiğimiz bölgelerden artık arıza haberleri almıyoruz. Bu yıl 80 bin ton sıcak asfalt yaptık. 7- 8 milyon lira asfalta para harcadık. Son 3 yıl içerisinde toplam 80 bin ton asfalt yapmışız. Ama 2017 yılında tek seferinde 80 bin ton asfalt döşemişiz.\"

\'350 BİN METREKARE PARKE\'

2017 yılı içerisinde 350 bin metre kare parke çalışması yaptıklarını anlatan Bekler şöyle dedi:

\"Bizim son 3 yılda yapmış olduğumuz parke çalışması 250 bin metre kare, yani 4 yıl içerisinde 600 bin metre kare parke çalışması yapmışız. Orantıya vurduğumuz zaman bizden önce ki belediye başkanı 10 yılda 250 bin metre kare parke döşemiş. Ama biz sadece 1 yıl içerisinde 2017 yılı içerisinde 350 bin metre kare parke döşedik. Ayrıca sosyal etkinlikler kapsamında ise 4 yıl içerisinde 300 salon programı gerçekleştirdik. Bu programlara açık havada yapılan programlar dahil değil. Bu da sosyal ve kültürel çalışmalarda geçmiş yıllara oranla kat kat daha fazla bir hizmeti vatandaşlarımızla buluşturduğumuzu gösteriyor. 1 yıl içerisinde 15 mahallemiz doğal gaz ile buluşturduk. 31 mahallemizin 26 tanesi doğal gaz ile buluşmuş noktada.\"

\'KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR\'

Kentsel dönüşüm projeleinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığını kaydeden Başkan Bekler şunları söyledi:

\"Şu anda mülk sahipleri ile birlikte sözleşme imzalayacağız. İlk kazmayı vuruyoruz. Anadolu’da büyük şehirler hariç il belediyelerde dahil bu kapsamda kentsel dönüşümü sağlayan belediye yok. Elbet ki biz Gaziantep\'le, Kayseri ile Ankara’yla yarışamayız. Ama 63 bin nüfuslu bir şehir olarak, 270 hektarlık bir alanda 2 bin tane konutu yenileyerek çok büyük bir kentsel dönüşüm hamlesini gerçekleştiriyoruz. 5-6 yıl içerisinde Turhal Belediyesi kentsel dönüşümü bitirecektir. Ayrıca ilçede yeni bir sanayi sitesi ve galericiler sitesi yapımı için de çalışma başlatacağız.\"

Görüntü Dökümü:

-Belediyenin çalışmalarından görüntüler

-Başkanın açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TURHAL(Tokat),(DHA)

=================================================