DHA YURT BÜLTENİ-6

ÖSO ASKERLERİ, ZEYTİN DALI HAREKATININ SETRESİNİ FUTBOL MAÇIYLA ATTI

ÖZGÜR Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen Zeytin Dalı Harekatının stresini Azez\'de futbol oynayarak attı. Harekatın 9\'uncu gününde ele geçirilen Burseya Dağında yoğun çatışmaların ardından zaferle ayrılan ÖSO\'nun Livali Şimal Grubu üyeleri, çatışmaların stresini atmak için Azez\'deki bir halı sahada futbol maçı yaptı. Livali Şimal Grubu Komutanı Abdullah Halil komutasındaki ÖSO mensupları, futbol oynayarak çatışmaların stresini attı.

Çatışmalardan fırsat buldukça futbol maçı yaptıklarını anlatan Abdullah Halil, \"Burseya tamam şimdi sıra Afrinde\'de ancak Burseya\'nın stresini atmak için yeşil sahalara indik. Futbolu ben ve tüm arkadaşlarımız da çok seviyoruz\" dedi.

2)CİNDERES BÖLGESİ ATEŞ ALTINA ALINDI

Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan, sınırın Suriye tarafındaki Cinderes bölgesi, \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından vuruluyor. Bölge, sınır karakollarındaki fırtına obüsleriyle karadan, savaş uçaklarıyla havadan yoğun ateş altına alındı. Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesine karşın bombardıman ve uçak sesleri, yoğun olarak duyuluyor.

ADANA\'DA FURKAN EĞİTİM VE HİZMET VAKFI\'NA OPERASYON (EK)

3)KUYTUL GÖZALTINDA, PARALAR SAYILIYOR

Adana merkezli 3 ilde Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kurucu başkan Alpaslan Kuytul ile vakıf yöneticileri ve \'hocalar\' olarak nitelenen kişilerin de aralarında bulunduğu 21 kişi, emniyete getirildi.

Polisin operasyon kapsamında vakıf merkezi, evler ve iş yerlerinde araması sürüyor. Merkez Seyhan İlçesindeki Abidinpaşa Caddesi\'nde bulunan vakıf merkez binasında yapılan aramada, yüksek miktarda para ele geçirildiği, polislerin görüntü kaydı yaparak paraları saydığı bildirildi. Aynı binada \'sistem odası\' olarak nitelenen bilişim sistemlerinin kurulu olduğu bir odada ise siber suçlarla mücadele polislerinin inceleme yaptığı kaydedildi. Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'na yönelik olumsuz paylaşımlar yaptıkları, terörü övücü propaganda faaliyetleri yürüttükleri ve suç örgütü kurdukları ileri sürülen şüphelilerin getirildiği emniyet binası önünde, çevik kuvvet polisleri de önlem aldı. Gözaltındaki bazı kişilerin yakınları emniyet önünde toplandı.

GÖSTERİLER YASAKLANDI

Adana Valiliği, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na yapılan operasyon sonrası kentte yapılacak protesto gösterilerinin yasaklandığını duyurdu.Adana Valiliği\'nden yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

\"Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı adı altında ve bu vakıf ile irtibatlı ya da iltisakı bulunan şahıslar tarafından, ilimiz genelinde park, bahçe, genel yollar, kamu binaları önleri, STK önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda, umuma açık veya kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, açlık grevi, imza stantları, çadır kurma, oturma eylemi ve bu gibi tüm faaliyetlerin eylem ve etkinlikler 5442 sayılı İl İdarisi Kanu\'nun 11/C maddesine göre \'huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyeti kamu esenliğinin sağlanması\' amacıyla 2911 sayılı toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'nun 17\'nci maddesi, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 11/m maddesi hükümleri doğrultusunda Valilik makamının onayı ile yasaklanmıştır.\"

4)SİS, ÇORLU\'DA ETKİLİ OLDU

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Çorlu Havalimanı\'ndan yapılması planlanan eğitim uçuşları ertelendi. Çorlu\'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Siste sürücüler zor anlar yaşarken, trafik ekipleri önemli bölgelerde önlem aldı. Çorlu Havalimanı\'nda sabah yapılması planlanan eğitim uçuşları görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle ileri saatlere ertelendi. Meteoroloji yetkilileri, sisin öğle saatlerinde etkisini yitireceğini ve hava sıcaklığının 12 derece olmasının beklendiğini bildirdi.

5)ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERDEN \'ZEYTİN DALI HAREKATI\' İÇİN GÖNÜLLÜ ASKERLİK BAŞVURUSU

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği üyesi şehit aileleri ve gaziler, TSK\'nın Suriye\'nin Afrin kentindeki PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği İslahiye Şubesi üyeleri, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için ellerinde Türk bayraklarıyla askerlik şubesine gelip, dilekçe doldurarak, gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. Askerlik şubesi önünde açıklama yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul yetimleri Derneği İslahiye Şubesi Başkanı İsmail Macit, \"Kahraman Mehmetçiğimizin Afrin\'de terör örgütüne yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için askerlik şubesine geldik. Hepimiz, cepheye gitmeye hazırız. Kahramanlarımız, yalnız değil; biz, gaziler ve şehit aileleriyle bir kez daha gazi veya şehit olmaya hazırız. Askeriz, yeniden askere gitmek istiyoruz\" dedi.

Şehit astsubay İbrahim Tıraş\'ın annesi Fatma Tıraş (60) ise \"Mehmetçiğimizin arkasındayız. Şehit annesi olarak ben de askere gitmek istiyorum. 3 oğlumdan birini şehit verdim, 2 oğlumu da bu vatan için şehit vermeye hazırım. Ben de şehit olmak için cepheye gitmek istiyorum\" diye konuştu. Şehit astsubayın babası Abdulmuddalip Tıraş (62) da \"3 oğlum vardı, birini şehit verdim. Vatanım, bayrağım için 2 oğlumu da şehit vermeye hazırım. Ben de mücadele etmek istiyorum\" dedi.

6)BU KÖPRÜNÜN EŞİ BENZERİ YOK

TRABZON\'un Arsin ilçesinde sahil alanına 160 metre uzunluğunda kemer şeklinde demirden yaya köprüsü yapıldı. Her iki ucu karada olan, altından su akmayan ve çevrede \'Aşk köprüsü\' adı da verilen köprü görenlerin ilgisini çekiyor. Bölgeyi ziyaret eden kişiler fotoğraflayarak sosyal medyadan paylaştığı köprü için \'Enteresan köprü\', \'Şu köprüyü çözebilen var mı?\' yorumlarında bulunuyor.

Arsin\'de, belediye tarafından sahil alanında çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında kafeteryalar, yürüyüş yolları, spor alanları ile parkların yer aldığı 300 dönümlük dolgu alanı içerisine ilginç bir köprü inşa edildi. 5 metre genişliğinde ve 160 metre uzunluğunda karaya inşa edilen ve \'seyir köprüsü\' olarak adlandırılan altından su akmayan köprü görenlerin ilgisini çekiyor. Belediye tarafından yaptırılan köprü ışıklandırılarak turizme kazandırıldı. Ziyaretçilerin fotoğraf çektirdiği, yürüyüş yaptığı köprü düğün fotoğrafçılarının da tercih ettiği alanlardan biri oldu.

\'KÖPRÜ ÇÖKSE KARADA KALARIZ\'

Sahil dolgu alanında gezinen Ömer Küçük, yapının ilginç olduğunu belirterek \"Çok ilginç bir yapı. Buraya \'Aşk köprüsü\' de deniyor. Sevgililer iniyor, çıkıyor burada anı fotoğrafı çekiniliyor. Biz de burada bisiklet sürüyoruz. Çok eğlenceli oluyor. Güzel bir şey. Köprü çökse bile karada kalacağız. Özellikle Arap turistlerin ilgisi çok\" dedi.

\'İLGİNÇ AMA GÜZEL\'

Çevrede piknik yapan Öznur Demir de köprünün altından su akıntısı olmayışının dikkatini çektiğini ifade ederek \"Köprü ilginç ama bir o kadar da güzel. Bu nedenle de ilgi çekiyor. Güzel bir manzara. İlk gördüğümde dikkati çekti. Araştırdım baktım altından bir su akıntısı falan yok, bulamadım. Oradan artık denizi ve manzarayı görebilmek için yapıldı galiba\" diye konuştu. Suat Demir de \"Deniz oradan daha da bir güzel seyredilebiliyor. Karadeniz halkı bam başka, muhteşem\" ifadesinde bulundu.

\'KARADENİZ\'E YAKIŞAN BİR KÖPRÜ\'

Üniversite öğrencisi Hasan Şimşek ise köprünün mantıksız yapıldığını öne sürerek şöyle dedi:

\"Görüldüğü üzere çok da mantığa uymayan bir köprü olmuş. Rusya\'yı göstermek amacıyla yapılan bir köprü galiba. Projede, toplam 1 milyon lira civarında bir para harcandığı söyleniyor. Araştırdım, burada maksat; kişilerin çevreyi izleyebilmesiymiş. Ama demir yığının başka bir şeyi ifade etmeyen bir köprü bence. Üstünde çıkarak yürüdüm. Altında bir gölet falan olsa iyi olurdu. \'Fıkra gibi\' denilebilir, Karadeniz\'e yakışan bir köprü\"

KÖPRÜ SOSYAL MEDYAYI DA SALLIYOR

Sahili ziyaret eden kişiler de fotoğrafladığı köprü için, \'Enteresan köprü\', \'Şu köprüyü çözebilen var mı?\' şeklinde yorumunda bulunarak sosyal medya hesaplarının paylaştığı dikkat çekti. Projede \'Seyir köprüsü\' olarak nitelendirilen ve karaya yapılmasını ilginç bulan sosyal medya takipçilerinden bazıları köprü için şu yorumlarda bulundu:

\" \'Köprü enteresan sahilde yolun karşısında ne yolun üzerinden geçme vazifesi var üst geçit gibi. Nede denizin üstünden geçiyorsun.\' , \'Trabzon Arsin sahile yapılan şu köprüyü çözebilen var mı?\', \'Yapılırken bir ihtiyacı karşıladığını düşünmüştüm.\', \'Tam bir trajikomik köprü\' ve \' Kendimi, Arsin sahilindeki karada başlayıp karada biten, altından hiçbir şey akmayan köprü gibi hissediyorum.\' \"

7)VAN\'DA TERÖR OPERASYONU: 9 GÖZALTI

VAN\'da terör örgütü PKK, PYD ve YPG\'nin eylemlerine yönelik yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Silahlı kuvvetlerimizin Afrin bölgesinde terör örğütü PKK, PYD, YPG\'nin eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik \'Zeytin Dalı\' harekatı adı altında başlatılan operasyonu bahane ederek ilimiz merkezinde kamu kurum ve kuruluşları ile güvenlik güçlerimize yönelik taşlı, silahlı ve molotoflu saldırı ve eylemlerin önlenmesine yönelik olarak 30 Ocak 2018 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde planlı ve eşzamanlı olarak yapılan operasyon sonucunda 9 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların ev ve üst aramalarında çıkan dijital materyallere ve örgütsel dökümanlara el konulmuştur.\"

8)MEHMETÇİK ÜŞÜMESİN DİYE BERE VE BOYUNLUK ÖRÜYORLAR

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde aynı mahallede oturan kadınlar, \'Zeytin Dalı\' harekatında görev alan mehmetçiğe bere ve boyunluk örüyor. Saliha Karaahmetoğlu, ördükleri bere ve boyunlukları mehmetçiğe ulaştırılması için Jandarma Genel Komutanlığı\'na göndereceklerini söyledi.

Akarca Mahallesi Ressam Zeki Osman Oral Sokak\'ta oturan ev hanımları, Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan askerlere desteklerini hissettirmek için bere ve boyunluk örmeye başladı. Saliha Karaahmetoğlu, Gülcan Karaahmetoğlu, Mihriye Yavaş, Zübeyde Aruz ve Neşe Yılmaz tarafından ilmik ilmik işlenen örgülerle hazırlanan bereler ve boyunluklar yeterli sayıya geldiğinde kargoyla Jandarma Genel Komutanlığı\'na gönderilecek.

ONLAR ÜŞÜMESİN DİYE YAPABİLDİĞİMİZ KADAR YAPACAĞIZ

Saliha Karaahmetoğlu, Afrin başta olmak üzere vatanın dört bir yanında görev yapan askerlere manevi destek vermek amacıyla gönüllü olarak bu işe başladıklarını söyledi. Bütün askerlerin evlatları olduğunu belirten Karaahmetoğlu, \"Bu bereleri Afrin\'de askerlik yapan askerlerimiz için, onlara katkı sağlamak için, soğuktan korumak için yapıyoruz. Onlar bizleri korumak için askerlik yapıyorlar. Bizler de onlara küçük de olsa katkı yapıyoruz. Bütün hayırseverleri de davet ediyorum. Burada şu anda mahalleden arkadaşlarım var. Kızım ve gelinim var. Onlarla beraber yapıyoruz. Berelerden yapabildiğimiz kadar yapacağız. Gönüllü olanları hayırseverleri bere yapmak isteyenleri de davet ediyoruz\" dedi.

DEVLETİMİZİN VE ASKERLERİMİZİN YANINDAYIZ

Annesi Saliha Karaahmetoğlu ile birlikte bere ören Neşe Yılmaz da Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin çok güçlü bir devlet olduğunu, millet olarak her zaman devletin ve askerin yanında olduklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

\"Sevgimizi bizleri koruyan askerlerimize iletebilmek, destek olmak istedik. Bu ülke genelinde başlatılan halk desteğine halk kampanyasına Ereğli halkı olarak katkımız olsun istedik. Komşularımız, akrabalarımızla birlikte bizlerde başladık. Devletimizin askerlerimizin her ihtiyacını sonuna kadar tümüyle karşıladığını bilincindeyiz. Türkiye halkı olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak çok güçlü bir devletimiz var. Biz sadece halk olarak sevgimizi iletebilmek için, devletimize ve askerlerimize ulaştırabilmek için bu örgüleri ilmek ilmek yapıyoruz. Onlara aslında manevi desteğimizi, halk ve devletin el ele olduğunu göstermek için yapıyoruz\"

9)ALT GEÇİTTE ZİNCİRLEME KAZA

ERZURUM\'da bir alt geçitte meydana gelen zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı kazada bazı araçlar kullanılmaz hale geldi.

Kaza dün akşam saatlerinde merkez Yakutiye ilçesinin İstasyon Kavşağındaki Aziziye Alt Geçit\'inde meydana geldi. İddiaya göre, alt geçitte üç otomobilin kaza yapması nedeniyle trafik durunca alt geçit girişinde 6 aracın karıştığı ikinci bir zincirleme kaza meydana geldi. Şans eseri bir kişinin dahi burnu bile kanamadığı kazada 6 otomobil birbirine girdi. Araçlardan güçlükle çıkanların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar yetişti. Kazaya karışanlar yaşadıkları şoku uzun bir süre üzerlerinden atamadı. Trafik polislerinin olay yerine gelmesi ile birilikte araçlar birbirlerinden güçlükle ayrılarak sanayiye götürüldü.

Kazaya karışan ticari taksi sahibi Hakan Zengin, \"Alt geçitte kaza olmuştu. Geçide giren öndeki otomobil aniden durması ile birlikte 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Çok şükür can kaybı ya da yaralanan yok. Araçların çoğu kullanılmaz durumda ama gelen mala gelsin\" dedi.

Öte yandan her kazada olduğu gibi bu kazada da meraklılap cep telefonlarına sarılıp, görüntü çekmeyi ihmal etmediler.

