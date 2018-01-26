DHA YURT BÜLTENİ-6

ZEYTİN DALI HAREKATI\' 7\'NCİ GÜNÜNDE; MEHMETÇİK AFRİN\'E İLERLİYOR (EK)

1)SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN: 14 KAYIP VAR, BÖLGEDE BUNLARDAN 3\'Ü BİZİM ASKERİMİZ

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Zeytin Dalı Harekatı\'nda yaralanan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret etti. Sonrasında basın açıklaması yapan Demircan, \"Yaralılarımızı ziyaret ettik morallerinin iyi olduğunu gördük. Gerekli tedavileri yapılıyor. Hayati tehlikesi olan yaralımız şu an için yok. Türkiye\'ye bugüne kadar gelen yaralı sayısı 130. Bu 130 yaralının 11 tanesi burada. Bu yaralılardan 82\'si taburcu edildi. 14 tane kayıp var bölgede. Bunlardan 3 tanesi bizim askerimiz, 11 tanesi ÖSO mensubu. Türkiye\'nin meşru müdafaa hakkını kullanmasına söz söylemek yerli ve milli bir duruş değildir. İnsan haklarına aykırıdır\" dedi.

ANKARA/DHA

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\'ZEYTİN DALI HAREKATI\' 7\'NCİ GÜNÜNDE; MEHMETÇİK AFRİN\'E İLERLİYOR (EK)

2)NAMAZIN 2 DAKİKA ERKEN KILINMASIYLA ONLARCA KİŞİ KURTULDU

Kilis\'te teröristlerin ateşlediği roketin isabet ettiği ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği tarihi Çalık Camisi\'nde akşam namazı ezandan sonra beklenmesi gereken süreden 2 dakika önce kılınınca daha fazla can kaybı yaşanmadığı ortaya çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın, imamlara \"Ezanlardan sonra cemaatin toplanması için 5 dakika bekleyin\" tavsiyesinde bulunduğu belirtilirken, tarihi Çalık Camisinde ezandan sonra 5 yerine 3 dakika beklenip namazın 2 dakika erken kılındığı ifade edildi. Akşam farz ve sünnetinin kılınmasının ardından 30 kişilik cemaat evlerine dönerken, imam İbrahim Halil Ağabayram ve müezzinin de aralarında bulunduğu 9 kişi, tespih çekmek için camide kaldı. Patlamada kendisi de yaralanan ve taburcu edilen cami imamı Halil Ağabayram, tespih çektikleri sırada patlama olduğunu belirterek, \"Namaza erken başladık, erken bitirdik. Biz kalan cemaatle tespih çekiyorduk. Bu sırada büyük bir gürültü oldu, toz bulutu oluştu. Bir an nefes alamadığımızı hissettik. Ondan sonra da kendimize geldik. Patlama olduğunu anladık ve dışarıya çıktık\" dedi.

Basın Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca da Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe ile birlikte hasar gören ve ibadete kapatılan tarihi Çalık Camisinde incelemelerde bulundu. Mehmet Akarca da Zeytin Dalı Harekatıyla terörün kökünün kazıyacağını ifade etti.

SINIRA DEV TÜRK BAYRAĞI

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Hatay\'ın Hassa ilçesine bağlı sınır mahallelerindeki vatandaşlar da askerlerin moralini yükseltmek için çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda Suriye sınırında yer alan Mazmanlı Mahallesi halkı, dev Türk bayrağını Suriye sınırına dikti. İş makinesi ve Mazmanlı Mahallesi sakinlerinin yardımıyla dikilen Türk bayrağı sınırda dalgalanmaya başladı. Bu arada bayrak direği olarak mahallede yer alan uzun bir ağacın kullanıldığı görüldü.

ADANA\'DA \'AFRİN\' HASSASİYETİYLE KONSERİ İPTAL ETTİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Büyükşehir Belediyesi personellerine yönelik bugün gerçekleştirilecek olan Ziynet Sali konseri ve personel yemeğini Afrin\'de şehit verilmesi hassasiyetiyle iptal etti.

Görüntü Dökümü

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- Tarihi Çalık Camisi

- Müftü ve Mehmet Akarca\'nın incelemesi

- Cami İmamı ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Taylan Yıldırım, Can EROK, Güven USTA-KİLİS-DHA)

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3)DİYANET İŞLERİ BAŞKANI\'NDAN ZEYTİN DALI HAREKATI\'NA KATILAN GÜVENLİK GÜÇLERİNE DUA



ŞANLIURFA\'nın Hilvan ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte 150 kişilik Hz. Ömer Camisi\'nin açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, \"Allah\'ım vatanımızı her türlü kazalardan ve belalardan muhafaza eyle. Milletimiz için tuzak kuran hainlere fırsat verme\" dedi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba beraberinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve İbrahim Halil Yıldız ile birlikte sabah saatlerinde Şanlıurfa\'ya geldi. GAP Havaalanı\'na inen Bakan Fakıbaba ile Erbaş\'ı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, İl Müftüsü İhsan Açık, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ve bürokratlar karşıladı. Havaalanından ayrılan heyet ilk olarak Hilvan İlçesinde bulunan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü\'ndeki 150 kişilik Hz. Ömer Camisi ve sosyal tesis açılışına katıldı. Dualar eşliğinde açılanan camide gezen heyet, Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan askerler için dua etti. Suriye\'de ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiğe dua eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, \"Allah\'ım vatanımızı her türlü kazalardan ve belalardan muhafaza eyle. Milletimiz için tuzak kuran hainlere fırsat verme. Güvenlik güçlerimize, askerimize, polisimize vatan için mücadele eden kardeşlerimize yardım eyle Allah\'ım. Şu anda vatanı korumak için sınır boylarında ve ötesinde, vatanı işgal etmek, huzursuzluk çıkarmak isteyenlere karşı mücadele eden ordumuza, askerimize silahlı kuvvetlerimize yardım eyle Allah\'ım\" dedi. Camii açılışının ardından sosyal tesisleri gezen heyet, burada Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba cezaevinde kalan mahkumlar için fırında ilk ekmeği pişirdi. Heyet daha sonra Şanlıurfa Valiliğine geçti. Burada Valilik Şeref Defterini imzalayan Fakıbaba ile Erbaş, Cuma namazı için 20 dönüm alan üzerine inşa edilen 5 bin kapasiteli Mevlana Külliyesi\'nin açılışına katılacak.

Görüntü Dökümü

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- Hz. Ömer Camisi görüntüsü

- Protokolün camiye girişi

- Müezzinin sela okuması

- Camide toplu halde açılış duası

- Namaz kılınması

- Fakıbaba\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Ali LEYLAK, Ömer ŞULUL, Mustafa UFAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 257 MB

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4)ÇATIŞMA SESLERİ KAMERADA

Suriye\'nin Afrin kentindeki sıcak çatışma sesleri, Kilis\'in merkeze bağlı sınır hattında bulunan köylerinden de duyuldu. Dün akşam sınır hattındaki vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde Türk askerleri ile ÖSO mensuplarının teröristlerle karadan girdikleri sıcak çatışmanın sesleri dakikalarca duyuldu.

Görüntü Dökümü

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-Çatışma sesleri

-Bombalama anı

-Yükselen dumanlar

Haber-Kamera: KİLİS (DHA)

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5)KALPAKLARI VE MADALYALARI İLE GELİP AFRİN\'E GİTMEK İÇİN GÖNÜLLÜ ASKER OLMAK İSTEDİLER

SAMSUN\'da bulunan gaziler ile şehit yakınları İlkadım Askerlik Şubesi\'ne giderek \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda gönüllü asker olarak yer almak için dilekçe ile başvuruda bulundu. Kalpaklarını takan, madalyaları ve Türk Bayrakları ile gelen 60 kişi dilekçelerini verdi.

Samsun\'da bulunan Muharip Gaziler Derneği Şubesi Başkanı Ahmet Diril, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Necati Yılmaz, üyeleri ile birlikte Suriye\'nin Afrin Bölgesi\'ne yapılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda gönüllü asker olarak görev yapmak için başvuruda bulundu. Ellerine aldıkları Türk Bayrakları, kalpakları ve madalyaları ile gelen 60 kişi İlkadım Askerlik Şubesi Başkanlığı\'na giderek dilekçe verdi. 60 kişinin dilekçelerini Muharip Gaziler Derneği Şubesi Başkanı Ahmet Diril, İlkadım Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Refik Ünver\'e asker selamı vererek teslim etti. Personel Yüzbaşı Ünver, dilekçeleri üst makamlara ileteceğini söyledi. Burada konuşan Diril, \"Aziz Milletimizin bağrından çıkmış silahlı kuvvetlerimiz ve emniyet güçlerimiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra vatan topraklarımızın yılmaz bekçileri olacak ve her daim mazlumun yanında yer alacaktır. Bizler ilerleyen yaşlarımıza rağmen sınırlarımızdaki düşmanlara karşı yapılan her türlü vatan savunmasında kahraman ordumuzun yanında ve devletimizin emrindeyiz. Gerektiğinde cennet vatan toprakları için yeniden asker olur canımızı seve seve veririz. Cenabı Allah ordumuza ve güvenlik güçlerimize güç ve kuvvet versin\" diye konuştu. Personel Yüzbaşı Ünver, gruptakileri tek tek uğurlayarak yolcu etti.

Görüntü Dökümü:

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-Gazilerin ve şehit yakınlarının gelişi

-Karşılanmaları

-Dilekçelerin teslim edilmesi

-Uğulanmaları

-Ahmet Diril\'in Konuşması

-Detaylar

(SÜRE:3.08 Dk) (BOYUT:353.15 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

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(EK GÖRÜNTÜLERLE YENİDEN)

6)KAR ADANA\'DA YOL KAPATTI

ADANA\'nın Pozantı ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle Adana- Pozantı- Ankara Otoyolu\'nda ulaşım durdu. İlçede 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımın aralıklarla kapanıp açıldığı Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu\'nda 2 saat önce trafik tamamen durdu. Kar yağışı dolayısıyla Gülek Boğazı Mevkii\'nde çok sayıda araç bekletildi. Kapanan yolla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan sürücüler, yardım istedi. Kapalı yolun açılması için ekipler çalışmalarını hızlandırdı.

Görüntü Dökümü

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- Pozantı otoyolundan görüntü

- Pozantı otoyolunda yolda kalan araçlardan görüntü

- Otoyoldan genel ve detay görüntüler

- Dozer\'in otoyolda biriken karı temizlemesi

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- Pozantı otoyolunda yolda kalmış araçıların görüntüsü

- Araçlar otoyolda yavaş yavaş ilerlerken görüntü



SÜRE:49\" BOYUT:50MB

SÜRE:47\" BOYUT:48MB

Haber-Kamera:Onur Can BULAT/POZANTI (Adana), (DHA)

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