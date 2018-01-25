DHA YURT BÜLTENİ-6 

Zeytin Dalı Operasyonu\'nda Afrin\'de yakalanan 7 PYD/YPG\'li terörist Hatay\'a getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu\'yla (ÖSO) birlikte gerçekleştirdiği Afrin\'e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu\'nda Afrin\'de yakalanan 7 PYD/YPG\'li terörist Hatay\'a getirildi. 23 Ocak\'ta yakalanıp Hassa\'ya getirilen 3 terörist bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Reyhanlı\'ya getirilen 4 PYD/YPG\'li teröristin güvenlik birimlerindeki sorgusu ise devam ediyor. Reyhanlı\'da sorguları devam eden 4 teröristin güvenlik birimlerindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

Haber: Ramazan ÇELİK-Çağlar ÖZTÜRK / HATAY (DHA)

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Burseya\'dan sonra hedef Bafelyun Tepesi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, Cebel Burseya Dağı\'na başlatılan harekat, zor koşullarda sürüyor. Soğuk hava, sis, yağmur ve çamur nedeniyle ilerlemeye ara veren Türk birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, mevcut pozisyonlarını korumaya devam ediyor. Askeri yetkililer, Burseya Dağı\'nın terör örgütünden temizlenmesinden sonraki hedefin Türkiye\'ye yönelik roket ve havan saldırılarının yapıldığı Bafelyun Tepesi olduğunu bildirdi.

\'Fırat Kalkanı Harekatı\' ile Cerablus- Azez hattını terör örgütlerinden arındırarak, sınırı güvenli hale getiren TSK, bu kez Afrin\'de benzer tehdidi sonlandırmak için \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı başlattı. Harekat kapsamında terör hedefleri; havadan savaş uçakları, karadan ise obüsler ve roketatarlar ile ateş altına alındı. Terör hedeflerinin baskı altına alınmasının ardından Azez\'deki Cabel Burseya Dağı ile Cinderes bölgesinden TSK birlikleri ve ÖSO güçleri, taarruza geçti. Taarruz kapsamında bazı köyler, terör örgütü unsurlarından temizlenirken, Cabel Burseya Dağı\'nın çeşitli noktaları da PYD\'li teröristlerden arındırıldı.

CABEL BURSEYA DAĞI OPERASYONUNDA TEMKİNLİ HAREKET EDİLİYOR

Kilis\'teki yerleşim alanlarını menzilinde bulundurduğu ve Afrin\'e ulaşım noktasında kilit konumda olduğu için öncelik verilen Cabel Burseya Dağı\'nda, pazartesi ve salı günü şiddetli çatışmalar oldu. Dağın daha önce terör örgütü PYD denetiminde olan bazı bölgeleri, ÖSO\'nun kontrolüne geçerken, ilerleyiş; yağış, sis ve çamur nedeniyle hareket etmenin zorlanması sonucu durdu. Dağda mevcut pozisyonlarını koruyan birliklerin yanı sıra zaman zaman yapılan saldırılara da anında fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar ile karşılık veriliyor.

HAREKET EDİLEMİYOR

Bu sabah yine operasyon için Burseya Dağı\'na hareket eden ÖSO güçleri, çamurlu yolda araçların hareket edememesi nedeniyle ilerleyemedi. Bunun üzerine durum değerlendirmesi yapan ÖSO güçleri, iklim şartları ve coğrafi koşullar nedeniyle olası çatışmalarda kayıp verilmemesi için havanın düzelmesi kararı alarak, dağdan ayrıldı.

YENİ HEDEF, BAFELYUN TEPESİ

Öte yandan Cabel Burseya Dağı\'nın teröristlerden arındırılmasının ardından yeni adresin Kilis\'i hedef alan saldırıların yapıldığı Bafelyun Tepesi olduğu bildirildi. Askeri yetkililer, saldırıların yapıldığı bölgedeki terör hedeflerinin savaş uçakları ve obüslerle vurulduğunu; ancak tamamen teröristlerden arındırılması için Cabel Burseya\'nın ardından Bafelyun Tepesi\'ne yöneleceklerini kaydetti.

Burseya Dağı ve Bafelyun Tepesi\'nin ardından Afrin ile Azez arasında bulunan Marin, Kastel Cindo, Maranez, Minnag ve Tel Rıfat bölgeleri ile çevresindeki köylerin teröristlerden alınacağını bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Burseya Dağı\'ndan görüntü

-ÖSO birliklerinden görüntü

-ÖSO birliklerinin araçlarından görüntü

-detaylar

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - AZEZ (SURİYE) (DHA)

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Fabrika alev alev yandı; 2 işçi son anda kurtarıldı

BURSA’nın Karacabey ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. 4 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yaklmaşık 3 saatte kontrol altına alınırken, fabrikadaki 2 işçi, ekipler tarafından son anda kurtarıldı.

Karacabey-Bandırma karayolu üzerinde faaliyet gösteren Fırat Berak\'a ait olduğu öğrenilen palet fabrikasında saat 02.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın anında fabrika içerisinde yatılı kalan 2 işçi itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçiler sevk edilen 112 Acil Servis ekibi tarafından Karacabey Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmalarına 4 itfaiye aracı katıldı. Palet fabrikası kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri rüzgarın da etkisiyle yükselen alevleri kontrol altına almakta güçlük çekti. Alevlerin fabrikanın yakınında bulunan benzin istasyonuna sıçramadan kontrol altına alınması olası bir faciayı önledi. Yangın haberini alan fabrika sahibi ve yakınları da söndürme çalışmalarına yardım ederek, alevlerden etkilenmemesi için paletleri uzaklaştırdılar. Olay yerine gelen Karacabey İlçe Emniyet Müdürü Arif Günal çalışmaları yakından izledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

YANGIN YERİ

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

YARALILARIN AMBULANSA BİNDİRİLMESİ

YANAN FABRİKA

YANAN PALETLER

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY(Bursa), (DHA)-

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MHP\'li Taşdoğan: Kürt- Türk kardeşliğini kimse bozamaz

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, partisinin Kürt düşmanı olarak gösterilmesine tepki gösterdi.

Muhittin Taşdoğan, parti binasında Kürt kökenli başkanlarıyla birlikte basın toplantısı düzenledi. Taşdoğan, son günlerde gündeme gelen \'yerli ve milli ittifak\'a Kürt kökenli vatandaşların oy vermeyeceği konusundaki iddialara tepki gösterdi. Taşdoğan, şunları söyledi:

\"Bugünki basın toplantımızı Kürt kökenli ilçe başkanlarımla birlikte yapacağım. Son günlerde \'yerli ve milli ittifak\'a Kürt kökenli vatandaşların oy veremeyeceği iddiaları ortaya atılmıştır. Partimizi Kürt düşmanı olarak göstermeye çalışanlara başbuğ Alparslan Türkeş\'in sözlerini bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Başbuğ, \'Biz ne kadar Türksek, onlar da o kadar Türk\'tür, onlar ne kadar Kürtse biz de o kadar Kürdüz. Kız alıp kız vermişiz, etle tırnak gibiyiz. Kürtler bizim öz kardeşimizdir\' diyerek Kürt kökenli kardeşlerimize verdiğimiz önemi sonuna kadar vurgulamıştır. MHP\'de insanlarımızı etnik kökene göre değil, vatan sevdasına göre kıymetlendiririz. Kürt kökenli kardelerimiz değil, MHP\'ye oy vermek her türlü görevi de almışlardır. Kürt- Türk kardeşliğini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Muhittin Taşdoğan\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Şırnaklı İki Şehide Devlet Ödünç Madalyası Verildi

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından Şırnaklı 2 şehit için gönderilen devlet övünç madalyası ve beratı, Vali Mehmet Aktaş tarafından düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Cumhurbaşkanlığı\'nca Şırnaklı şehit Jandarma Er Mehmet Halil Barkın ve şehit Emniyet Teknisyen Yardımcısı Mehmet Sadık Altürk\'e verilmek üzere gönderilen devlet övünç madalyası ve beratı için valilik toplantı salonunda tören düzenlendi.Törene Vali Mehmet Aktaş, 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Çakırsöğüt 1\'inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, kurum müdürleri ve şehit yakınlara katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstikal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan\'ın gönderdiği mesajın okunmasının ardından, şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı sinevizyon gösterisi sırasında aileler göz yaşlarına hakim olmadı.

Tören\'de konuşan Vali Aktaş, 1071\'den beri ülkenin çeşitli saldırılara maruz kaldığını ve tüm saldırıların bertaraf edildiğini belirterek, \"Bu ülkede, bu topraklarda, bu vatanda yaşamanın bedeli hep ağır olmuştur. 1071\'de imanımız ve bileğimizden aldığımız güç ile yerleştiğimiz bu Anadolu topraklarında, o günden bu güne bizi bu topraklardan çıkarmak için, içerden ve dışardan bir çok saldırıyla karşı karşıya kaldık. Çok uzun yıllar boyu, asırlar boyu haçlı seferlerine maruz kaldık. Ama Allah\'ın izni ile bunları bertaraf ettik. Yine kurtuluş savaşında ve öncesindeki Çanakkale savaşında yine yedi düel bir araya geldi. Bizleri bu aziz topraklardan atmak için bize saldırdılar. Ama yine aziz milletimiz ve kahraman ecdadımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün önderliğinde, yine büyük bir destan yazarak bu hainlere kalleşlere, dış düşmanlara gerekli dersi verdiler, yurdumuzu düşmanlardan temizlediler\" dedi.

\'HAÇLI SEFERLERİ İLE BAŞARILI OLAMAYANLAR, PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DEVREYE SOKTU\'

Haçlı seferleri ile başarıyla ulaşamayan devletlerin, PKK terör örgütünü devreye soktuğunu ifade eden Vali Aktaş; \"Bu sefer içimizdeki hainleri örgütleyerek, onlarla birlikte bize saldırdılar. Şırnakımız\'ın da içinde bulunduğu bu bölgede, ağırlıklı olarak yaklaşık 30-35 yıldır bölücü bir ihanetle mücadele ediyoruz. Bizi kardeş kavgasına düşürmeye, bölmeye, parçalamaya niyetlenmiş bir şer şebekesi ile mücadele ediyoruz. Ve Allah\'ın izni ile o mücadeleyei de kazandık. Fakat bu mücadele sırasında da bu iki kardeşimizin şehit olduğu gibi çok sayıda şehit verdik, gazilerimiz oldu. Bunda da başarılı olamayanlar farklı bir örgütü, farklı bir ihanet şebekesini devreye soktular. Yine uzun yıllar içimize yerleştirdikleri FETÖ\'cü hainleri, FETÖ\'cü teröristleri harekete geçirdiler. 15 Temmuzda büyük bir ihanetle karşı karşıya kaldık. Ama bütün bir halk, millet olarak yine kol kola verdik. Omuz omuza bu hainlere gerekli dersi verdik\" diye konuştu.

\'ORDUMUZ AFRİN\'DEKİ HAİNLERE DE GEREKLİ DERS VERECEKTİR\'

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'de başlatılan operasyona da değinen Vali Aktaş şöyle konuştu;

\"Tabi bunda da başarılı olamayanlar bu sefer ne yaptılar. Bu sefer Suriye\'de bize komşu olan bölgelerde, bize komşu olan coğrafyalarda, yine bu bölgede bölücü terör örgütünün uzantısını organize ettiler. Onları silahlandırdılar. Onlarla üstümüze gelmeye çalıştılar. Ama yine buna da geçit vermedik, vermiyoruz. Allah\'ın izni ile biliyorsunuz kahraman ordumuz 20 Ocak\'ta Afrin\'de Zeytin Dalı Operasyonu adı altında büyük bir operasyona girişti. Allah\'ın izni ile orda da kahraman ordumuz büyük bir destan yazacak ve ordaki hainlere de gerekli dersi verecektir.\"

Yapılan konuşmaların ardından şehit Jandarma Er Mehmet Halil Barkın\'ın Babası Mehmet Sait Barkın ve şehit Emniyet Teknisyen Yardımcısı Mehmet Sadık Altürk\'ün annesi Hatice Altürk\'e Vali Mehmet Aktaş tarafından devlet övünç madalyası ve beratı verildi.

Görüntü Dökümü

-Törene katılan şehit aileleri ve protokol üyeleri

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması

-Vali Aktaş\'ın konuşması

-Ailelere devlet övünç madalyası ve beratı verilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-

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Emekli öğretim görevlisi, banyoda sahte viski üretirken yakalandı



ÇORUM\'da evinin banyosunda sahte viski imalatı yaptığı iddia edilen emekli öğretim görevlisi F.Ö., gözaltına alındı.

Çorum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Akkent Mahallesi\'nde bir evde sahte içki imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Dün akşam belirtilen adrese operasyon düzenleyen polis, evin banyosunda el yapımı viski ve içki üretiminde kullanılan düzenek ile 19 litrelik 72 damacanada mayalanmak için doldurulmuş halde yaklaşık 1.5 ton şeker şırası ele geçirdi. Polis, emekli öğretim görevlisi F.Ö.\'yü gözaltına aldı. Soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Polisin damacanaları kontrol etmesi

- Damacanalardan görüntü

- Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Otomobil, bariyerlere çarptı: 3 yaralı

KARAMAN\'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin, yolun kenarındaki bariyerler çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karaman- Ereğli karayolunun 53\'üncü kilometresinde meydana geldi. Ereğli\'den Karaman\'a giden Yusuf Adıyaman (25) yönetimindeki 70 FH 779 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yolun kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Adıyaman ile yanında Cengiz Adıyaman (36) ve Yusuf Adıyaman (50) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yaralıların acil servise alınması

- hastane dışından detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN (DHA)

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Fırtına asırlık çam ağacını devirdi

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde Recepbey İlkokulu bahçesinde bulunan asırlık çam ağacı, fırtına nedeniyle yola devrildi. Okulların tatil olması olası bir faciayı önlerken, devrilen ağaç biri park halinde diğeri yolda ilerleyen iki otomobile zarar verdi.

Nazilli\'nin Atatürk Bulvarı Recepbey İlkokulu bahçesindeki asırlık çam ağacı, bugün saat 08.45\'te, şiddetli rüzgara dayanamayarak okul duvarının üstünden yola devrildi. Okulların tatil olması, yoldan da kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi. Devrilen ağaç, şehir stadı yönüne doğru seyir halinde olan Serpil Kepenekli yönetimindeki 09 CEE 98 plakalı otomobil ve okul önünde park halinde bulunan Füsun Akbaş\'a ait 09 YH 167 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olayda kimse yaralanmazken, iki araçta da maddi hasar oluştu. Nazilli Belediyesi\'nden Şehir Stadına doğru Atatürk Bulvarı\'nda ulaşım; her iki yönde kapandı. Devrilen asırlık çam ağacının, belediye görevlilerince kesilerek yoldan kaldırılmasının ardından, yol 1.5 saat sonra trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Olay yerinden görüntü

- Ağaç altında kalan park ve seyir altındaki otomobillerden görüntü

- Belediye görevlilerinin ağaç kesme çalışmalarından görüntü

- Olayın meydana geldiği bölgeden görüntü

- Kökünden yola devrilen asırlık çam ağacından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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Demir şebekesini söktükleri evden 3 bin 200 TL çaldılar

ADANA\'da demir şebekesini söktükleri eve girip 3 bin 200 lira çalan 2 hırsızdan biri yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Barış Mahallesi\'nde geçen 16 Ocak\'ta ev sahibi O.B.\'nin eşiyle birlikte evden çıkmasını takip eden hırsızlar, iddiaya göre evin demir şebekesini söküp içeri girerek 3 bin 200 lira parayı çaldı. Akşam saatlerinde dönen çift, eve geldiklerinde demir şebekenin söküldüğünü ve biriktirdikleri paranın yerinde olmadığını görünce polise haber verdi.

AYNI MAHALLEDE OTURUYOR

Polisler, parmak izi alıp çevredeki güvenlik kameralarını araştırmaya başladı. Güvenlik kamerası kayıtlarından eve giren hırsızların C.B. ve Murat Karataş olduğu belirlendi. Hırsızları yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Karataş\'ı aynı mahalledeki evinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Karataş, sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi. Diğer hırsız C.B.’nin yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların sokakta yürürken görüntüleri (Güvenlik Kamerası)

- Zanlının polis aracından indirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi tabelası

- Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)

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Tekirdağ\'da deniz çekildi, tekneler karaya oturdu

TEKİRDAĞ\'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 10 metre çekilirken tekneler karaya oturdu. Uzmanlar çekilmenin mevsimsel olduğunu ifade etti.

Marmara Ereğlisi\'nde halk plajının olduğu deniz kıyıdan 10 metre çekilirken, sahildeki bazı tekneler karaya oturdu. Deniz kıyısında çekilmeyle birlikte büyük kum adacıkları oluştu. Denizin ikinci kez bu kadar çekilmesinin ilginç olduğunu belirten su altı balıkçısı Osman Poyraz, \"Eylül ve Ekim aylarında denizin çekilmesini görüyorduk. Ancak bu ikinci kez çekildi. Ben uzun yıllardır su altı balıkçılığı yapıyorum. Ama bunu bir felaket habercisi olarak görmüyorum\" dedi. Marmara Ereğlisi CHP’li Belediye Başkanı İbrahim Uyan ise denizin çekilmesinin bu mevsimlerde yaşandığını ifade ederek \'mevsimsel2 değerlendirmesinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

-Sahilden görüntü

-Denizin çekilmesinden görüntü

-Anons

-Karaya oturan teknelerden görüntü

-Kumsalda yürüyenlerden görüntü

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Özan TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA)-

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Çanakkale\'de soğuk şokuna giren carette caretta sahile vurdu

ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak Beldesinde sahile yaklaşık 20 yaşlarında, 27 kilogram ağırlığında ve 60 santimetre boyunda carette caretta vurdu. Caretta caretta Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi\'nde (DEKUM) tedavi altına alındı.

Lapseki ilçesi Çardak Beldesi sahilinde bugün sabah saat 10.30 sıralarında vatandaşlar tarafından kıyıya vurmuş halde caretta caretta bulundu. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Akıntı ve soğuk havadan dolayı soğuk şokuna giren caretta ceratta, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) yetkilileri tarafından kapalı kasa bir araca konuldu. Caretta caretta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri tarafından ÇOMÜ DEKUM’a teslim edildi. DEKUM’da tedavi altına alınan caretta caretta’nın baş ve vücudunda herhangi bir yara izine rastlamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çardak Beldesinde sahile vuran caretta carettadan görüntü.

Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ / LAPSEKİ(Çanakkale), (DHA)

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\'Başımın belası oldun\' diyerek bacağından vurdu

KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde, 41 yaşındaki Ayhan Kırdudu\'nun yanına yaklaşarak \'Başımın belası oldun\' diyen kişi tabanca ile ateş etti. Bacağından yaralanan Ayhan Kırdudu tedavi altına alındı.

Olay öğle saatlerinde, Derince Denizciler Caddesi\'nde meydana geldi. Bir süredir sokaklarda yaşadığı öğrenilen Ayhan Kırdudu, kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi \'Başımın belası oldun\' dedikten sonra tabancayla 2 el ateş etti. Sol bacağına isabet eden mermi ile Ayhan Kırdudu yere yığıldı. Ateş eden kişi koşarak olay yerinden uzaklaştı. Olayı görenler hemen polisi ve 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Ayhan Kırdudu\'ya ilk müdahalede bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Kırdudu tedavi altına alındı.

Polis olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yeri inceleme ekibi delilleri toplaması

-Yaralının ambulansla hastaneye getirilmesi

-Yaralının sedye ile hastaneye alınması

HABER:ALİŞAN KOYUNCU-KAMERA:DİNÇER AKBİR-DERİNCE- (DHA)

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Siverek\'te engellilerden gönüllü askerlik başvusu

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde engelli vatandaşlar, gönüllü olarak askere alınmak ve Afrin’de görev almak için askerlik şubesine dilekçe verdi.

Bedensel engelli bir grup vatandaş, yağışlı havaya rağmen ellerinde Türk bayrakları ile dernek binasından askerlik şubesine yürüdü. \"En büyük asker bizim asker\" sloganları eşliğinde yürüyen engelliler yazdıkları dilekçeleri Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Alper Arıkan’a teslim etti.

Yağmur altında askerlik şubesi önünde toplanan engellilere Türk Silahlı Kuvvetleri adına teşekkür eden Yüzbaşı Alper Arıkan \"Bu onurlu davranışınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum, başvuru dileklerinizi ilgili mercilere ileteceğim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Türk bayraklı engelliler

- Engellilerin yürümesi

- Askerlik şubesi önünde toplanması

- Slogan atmaları

- Dilekçeleri teslim etmeleri

- Engellilerin konuşması

- Yüzbaşının konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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Büyükşehir Belediyesi ekipleri hastalar için seferber oldu

ORDU\'nun yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 50 santimi geçerken, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla 112 sağlık ekipleride hastalara ulaşarak hastaları evlerinden alıp hastanelere sevk ediyor.

Ordu\'da dün geceden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimi geçti. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri 290 araç ve iş makinesi, 350 personelle karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. 50 santim karın olduğu Akkuş İlçesi\'ne bağlı Kurtboğaz Mahallesi\'Nde yüksek tansiyon hastası 61 yaşındaki Hüsne Tombaş evinde rahatsızlandı. 112 sağlık ekiplerinin devreye girmesiyle tipi nedeniyle Tombaş\'ın evine ulaşılamadı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla Hüsne Tombaş iş makinesiyle evinden alınarak 112 sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Tombaş ambulansla Akkuş Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, karla mücadele çalışmasının başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü anlatarak, \"Sabah saatleri itibarıyla ilimiz genelinde 14 hasta ve 11 cenaze için müdahalede bulunuldu. 112 İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezine yapılan asılsız ihbarlar nedeniyle Büyükşehirimizin ekip ve ekipmanı gereksiz yere meşgul edilirken, bu durum karla mücadele çalışmalarında zaman, emek ve maddi kayıplara neden oluyor. Çalışmalarımız sırasında önceliğimiz, hastalarımıza ve cenazelere ulaşmak. Böylesine önemli bir durumda herkesin daha duyarlı olacağını umut ediyorumö dedi.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kentte çok sayıda maddi hasarlı trafik kazasının da meydana geldiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Karla mücadele çalışmasından görüntü

-Hastaların taşınmasından görüntü

-Diğer detaylar

Haber: Nedim KOVAN/ORDU- (DHA)

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