DHA YURT BÜLTENİ-6

Zeytin Dalı Harekatı 5\'inci gününde; Hatay sınırı özel güvenlik bölgesi



TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ\'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, 5\'inci gününe girdi. TSK ve ÖSO\'nun Suriye\'ye yoğun olarak geçiş yaptığı Hatay\'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki bazı bölgelerin özel güvenlik bölgesi ilan edilmesi nedeniyle, gazeteciler ile vatandaşların sınıra ulaşması yasaklandı. Hatay\'ın Kumlu ilçesinde ise tank ve zırhlı araçlar dikkat çekti.

TSK\'nın cumartesi günü saat 17.00\'de 72 savaş uçağının hava saldırısıyla başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\' sürüyor. Afrin\'deki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekata lojistik destek sağlanan Hatay ve Kilis bölgesinde operasyonun ilk günlerinde yaşanan hareketlilik yerini top ve uçak sesine bıraktı. Birliklerin Türkiye sınırından içeri doğru ilerlerken takviye birlikler de sınır hattında hareket emri bekliyor. Hatay\'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinin yanı sıra aynı hat üzerindeki Kumlu ilçesinin sınır bölgesinde de bugünden itibaren askeri haraketlilik gözlendi. 260 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda Türk savaş uçakları, Kilis\'in İkidam köyünün karşısındaki Darmık Dağı ve çevresindeki terör mevzilerini bombaladı. Bu mevzilerden birinin ise terör örgütünün cephaneliği olduğu bildirildi. Mevzilere aynı zamanda karadan da eş zamanlı top atışı ile destek verildi. Bu sırada sızma girişiminde bulunan 8 terörist de öldürüldü.

Sınırda bu gelişmeler yaşanırken Hatay Valiliği, yoğunluğun yaşandığı Hassa ve Kırıkhan ilçesinde bazı bölgeleri 15 gün boyunca \'Geçici özel güvenlik bölgesi\' ilan etti. Bu gelişme üzerine bugün sabah saat 08.00\'den itibaren sınır bölgesine gazetecilerin ile vatandaşların girişine izin verilmedi. Sınır bölgesindeki köylerde yaşayan vatandaşlar da uygulama noktalarından kimlik kontrolü yapılarak geçişlerine izin verildi. \'Geçici özel güvenlik bölgesi\' yasağı 7 Şubat\'a kadar devam edecek.

ORMAN İŞLETMEDEN DESTEK

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Kilis, Antakya, Dörtyol ve Arsuz Orman İşletme Müdürlükleri\'nden çok sayıda araç ve personel, sınırın sıfır noktasındaki askeri birliklere lojistik destek sağlıyor. Özellikle Hatay\'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde sınırın sıfır noktalarına kurulan çadır kentlerin kurulumu ve altyapı çalışmalarının tamamlanması için AFAD ekipleriyle koordineli bir çalışma yürüten Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları, operasyonun başarıya ulaşması için ellerinden gelen desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kırıkhan ilçesi Kaletepe Mahallesi\'ndeki çadır kente düzenlenen ve TEDAŞ çalışanı Şahin Elitaş\'ın şehit olduğu saldırıda yaralanan su tesisatçısı Volkan İbrahim Kekeç\'in tedavisi evinde devam ediyor. Kekeç\'i evinde ziyaret eden Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile beraberindeki siyasi parti temsilcileri, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

(HATAY_ (KIRIKHAN)

-Tankların görüntüsü

-Askerlerin hazırlıklarından görüntü

-detaylar

Haber-Kamera: HATAY (DHA)

===========================================================

Zonguldak\'ta kar 19 köy yolunu ulaşıma kapattı

ZONGULDAK\'ta kar yağışı nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte aralıklarla yağan kar, yüksek kesimlerde etkili oldu. Ereğli\'de 17 köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, Devrek\'te 2 köy yoluna ulaşım sağlanamadı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, kar yağışı nedeniyle Ankara ve İstanbul Karayolu\'nda kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi.

Görüntü Dökümü:

-Kar yağışından detaylar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

==========================================================

Yaralanan 2 Türk askeri Kilis Devlet Hastanesi\'ne getirildi

Suriye\'nin Afrin kenti kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 2 Türk askeri yaralandı. Yaralı askerler, Gülbaba Köyü Sınır Tahliye Noktasına getirilerek, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Kilis Devlet Hastanasi

Ambulansların gelişi

- Yaralı askerlerin acile alınması

HABER-KAMERA: REŞİT ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA

==========================================================

Şehit annesi madalya alırken bayıldı

KOCAELİ Valiliği\'nde düzenlenen törenle 10 şehit yakını ve 6 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim\'in annesi Bilsen Tevlim madalyayı aldığı sırada fenalaşarak baygınlık geçirdi. Sağlık ekibi, şehit annesine müdahalede bulundu.

Kocaeli Valiliği Akçakoca Toplantı Salonu\'nda gerçekleştirilen törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, ilçe belediye başkanları, şehit yakını ve gaziler katıldı. Tören, Fevziye Camii İmamı Faruk Çoban tarafından yapılan Kur\'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ülkenin her yanının destanlarla dolu olduğunu söyleyen Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, \"Ülkemizin her yeri destanlarla doludur. Bizlere bırakılan bu kutsal topraklar şehitlerimizin kahramanca mücadeleleri sonucu kazanılmıştır. Kahramanlarımızın kanlarıyla renk verdiği şanlı bayrakla kazanılan bu vatan milletimiz için kutsaldır. Şehit ve gazilerimizin vatanımızın bölünmez bütünlüğü için verilen bu kutsal mücadele kahramanlık ve vatanseverlik destanı olarak tarihte yer almıştır. Şehitlik ve gazilik milletimizin gönlündeki en yüce ve en ulvi makamlardır. Ülkemizin bağımsızlığı uğrunda bu ulvi makamlara ulaşan şehit ve gazilerimiz milletimizin gurur kaynağı olmuştur. Gelişen ve büyüyen Türkiye\'nin önünü kesmek isteyenler terörle elde edemediklerini 15 Temmuz da hain darbe girişimi yapmaya çalışmışlar, milletimiz destansı bir duruşla bu uğurda şehit ve gaziler vermiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülke sınırları içinde ve dışında ülke güvenliğimize tehdit oluşturan Afrin\'de bulunan terör örgütleri ve unsurları etkisiz hale getirmek için Zeytin Dalı operasyonu başlatılmış ve devam etmektedir. Şehitlerimiz ve gazilerimizin emaneti olan bayrağımızı, bu topraklar üzerinde özgürce dalgalandırmak, şehit yakınları ve gazilerimize sahip çıkmak hepimiz için vazifedir\" dedi.

ŞEHİT ANNESİ BAYILDI

Yapılan konuşmaların ardından Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdimine geçildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim\'in babası Mustafa Tevlim, şehidin oğlu Talha Buğra Tevlim, şehidin eşi Rabiya Tevlim ve annesi Bilsen Tevlim, Devlet Övünç Madalyası\'nı Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy\'dan almak üzere sahneye geldi. Bu arada şehit annesi Bilsen Tevlim fenalaşarak bayıldı. Sağlık görevlileri şehit annesine müdahalede bulundu. Kendine geldikten sonra sahne arkasına götürülen şehit annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI ALAN ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER

Şehit Abdülsamed Özen\'in babası Hüseyin Özen, Şehit polis memuru Ahmet Can\'ın oğlu Aytuğ Can, şehit Ali İhsan Çakmak\'ın eşi Nilgün Çakmak, şehit Arif Subaşoğlu\'nun babası Mehmet Subaşoğlu, şehit Emre Kaan Arlı\'nın babası Şaban Arlı, şehit Murat Tevlim\'in oğlu Talha Buğra Tevlim, şehit Oğuzhan Demir\'in babası Satılmış Demir, şehit Ömer Can Açıkgöz\'ün babası Fahrettin Açıkgöz, şehit Raşit Yücel\'in babası Ferit Yücel, şehit Ümit İnan\'ın babası Nezir İnan\'a, gazi Halil İbrahim Koşdaş, gazi Hüseyin Çiçek, gazi Muhammed Durak, gazi Osman Kamacı, gazi polis memuru Yunus Emre Köse ve gazi Yüksel Demirkaya\'ya Devlet Övünç Madalyası verildi.

Törenin ardından Vali Aksoy, şehit yakınları, gazi ve yakınlarını bir restoranda öğle yemeğinde ağırladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Baygınlık geçiren şehit annesi

-Şehit annesine müdahale

-Vali konuşması

-Devlet övünç madalyası ve berat takdimi

-Salondan detaylar

HABER:ERGÜN AYAZ-KAMERA:ALİŞAN KOYUNCU-İZMİT- (DHA)

=======================================================

Kayserili şehit yarın toprağa verilecek

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 4\'üncü gününde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nın tabutu henüz Kayseri\'ye ulaşmadı. 25 yaşındaki Uzman Çavuş Muratdağı\'nın, Afrin\'de 1027 rakımlı tepede, hainler tarafından uzaktan Kanas tüfeğiyle sırtından vurulduğu belirlendi.

\'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında Kayseri 1. Komando Tugayı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, Afrin yakınlarında, dün saat 07.20 sıralarında silah arkadaşlarıyla hareket halindeyken, bölücü örgüt mensuplarının Kanas \'la açtığı ateş sonucu sırtından vurularak ağır yaralandı. Daha sonra, şahadet mertebesine ulaştı. Bu pusu sırasında ,Kayserili terör gazisi Selim Özdoğan\'ın yeğeni Piyade Yüzbaşı Onur Özdoğan\'da kolundan yaralanarak gazi oldu. Yüzbaşı Özdoğan Hatay Devlet Hastanesinde tedavi edildi . Şehit Uzman Çavuş Mehmet Murat Dağı\'nın 9 Kasım 2015\'te Isparta Eğridir Dağ Komando okulundaki eğitim ve gördüğü kursların ardından Kayseri 1. Komando Tugayı 2.tabura hucum elemanı olarak katıldığı belirlendi. Uzman Çavuşun annesi Sibel Muratdağı ve yakınları şehidin Yozgat\'ın Boğazlıyan ilçesi Çalapverdi köyünde toprağa verilmesini isterken, eşi Birgül ise kocasının Kayseri\'de Kalemkırdı camisinde düzenlenecek cenaze namazının ardından Kayseri Garnizon Komutanlığına ait Kartal şehitliğine gömülmesini istedi. İki aile arasında fikir birliği oluşmadığı için şehidin nerede toprağa verileceği henüz kesinlik kazanmadı.

Kayseri\'nin Kocasinan ilçesi Beşparmak mahallesindeki Sanat apartmanın toplantı salonu taziye evine çevrildi. Burada dün geceden bu saatlere kadar Müftülükçe görevlendirilen din görevlileri kur\'an okudu. Şehit uzman Çavuş\'un babaevine gelenler burada taziye verdi. Sağlık Müdürlüğünden bir ambulans da gün boyu şehidin baba ocağı önünde bekletildi

Görüntü Dökümü:

-Taziye evinden görüntü

-Taziye evinin önünde bulunan vatandaşlardan görüntü

-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ,DHA)

==================================================

Hakkari\'de otomobilden 25 kilo eroin çıktı

HAKKARİ- Van karayolunda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 25 kilo 780 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakkari\'den Van\'a uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik takip sonucu uyuşturucu yüklü araç, Hakkari- Van karayolunda durdurularak arandı. Özel eğitimli köpekle yapılan aramada aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş 50 paket halinde 25 kilo 780 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Yüksekova ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir kişinin yapılan üst aramasında ise 1 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------

-Narkotik köpek yardımıyla araçta yapılan aramadan detaylar

-Eroin paketlerinin çıkarılması

-Ele geçirilen eroin paketleri

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-

================================================

Şehit Emniyet Müdürü ve silah arkadaşları anıldı

DİYARBAKIR\'da. 17 yıl önce düzenlenen silahlı saldırıda 5 koruma polisi ile birlikte şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, saldırıya uğradığı yerdeki anıtı başında anıldı. Anma töreninde duaralar okundu, anıta karanfiller bırakıldı.

Merkez Yenişehir İlçesi Sezai Karakoç Bulvarı\'nda 24 Ocak 2001 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıda şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy saldırının 17\'incü yıl dönümünde şehit edildikleri noktada anıldı. Anma törenine, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Emniyet Müdür yardımcıları, polisler, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, STK temsilcileri ile adı Ali Gaffar Okkan olan çocuklar katıldı. Anmaya katılan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyelerinin taktıkları beyaz bere atkılarında ise, \"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet\" yazılarının bulunduğu görüldü. Anıt başına gelen Şehit Aileleri Derneği üyeleri, şehit emniyet müdürü Okkan ve arkadaşları için 6 güvercin uçururken, adı Ali Gaffar olan 17 yaşındaki bir grup genç anıt başında dualar okudu.

Şehit emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan ve arkadaşlarının anıtının bulunduğu çevredeki binalarda bazı vatandaşların evlerinin balkonuna bayrak astığı gözlenirken, duaların ardından törene katılanlar anıta kırmızı karanfiller bıraktı.

Görüntü Dökümü:

-Törene katılanlar

-Törene katılan şehit ailelerinin güvercin uçurması

-Törene katılan Ali Gaffar adlı gençler

-Duaların okunması

-karanfillerin bırakılması

-Evlere asılan bayraklar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:CananALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)

====================================================

Yangında mahsur kalanlar merdivenlerle kurtarıldı, 15 kişi dumandan etkilendi

TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın 3\'üncü katında elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yangın büyük panik yaratırken, itfaiye ekipleri mahsur kalanları yangın merdivenleri ile tahliye etti. Dumandan etkilenen 15 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Çerkezköy\'ün Fatih Mahallesi Birsen Sokak üzerinde bulunana 4 katlı Yüzbaşılar Apartmanı\'nın 3\'üncü katında evde kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı. Alevlerin evi sardığı yangında dumanlarda tüm apartmana yayıldı. Apartman sakinlerini büyük korku yaşadığı yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Bu sırada aralarında çocuklarında bulunduğu evlerinde mahsur kalanlar ise itfaiye tarafından yangın merdivenleri ile kurtarıldı. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Apartmanda dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahale bölgede bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Dumandan etkilenen 15 kişi ise ambulanslarla hastanelere sevk edilerek, tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol ettikten sonra dairede yaptıkları ilk incelemede yangına elektrik sobasının neden olduğunu belirledi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden detay

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Mahsur kalanların merdivenlerle tahliyesi

-Dumandan etkilenenler

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-İtfaiyenin çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)-

======================================================

Komşuları yangından kurtardı

DENİZLİ\'nin Çameli ilçesi Belevi Mahallesi\'nde çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan 89 yaşındaki Ekrem Güvenç\'i komşuları kurtardı. Yangında evini kaybeden ve ayakları yanan Güvenç, hastaneye kaldırıldı.

Belevi Mahallesi\'nde yalnız yaşayan Ekrem Güvenç\'e ait evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün evi sardı. Alevleri gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. Vatandaşlar, alevlerin arasında mahsur kalan Ekrem Güvenç\'i evinden dışarı çıkararak kurtardı. Ayaklarında yanıklar oluşan Güvenç, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Jandarma, tamamen yanan evdeki yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Evin çatısındaki alevlerden görüntü

Haber: Sezgin ÖZDEMİR / ÇAMELİ (Denizli), (DHA)

=========================================================

Çürüyen dişini arkadaşına penseyle çektirdi

ANKARA\'da kayda alındığı tahmin edilen ve sosyal medyada yer alan görüntülerde, bir kişinin, arkadaşının çürüyen dişini ayarlı penseyle çektiği görüldü.

Ankara\'nın Çankaya ilçesinde özel ambulans istasyonunda çekildiği tahmin edilen görüntü, kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi. Cep telefonuyla çekilen videoda, adının Yücel olduğu öğrenilen kişi, çürüyen sağ üst azı dişini çektirmek için ilginç bir yönteme başvuruyor. Yücel adlı kişinin çürük dişine, arkadaşı ayarlı penseyle müdahale etti.

DİŞİNİ NASIL ÇEKECEĞİNİ TARİF ETTİ

Videonun arka planında gülüşenler olduğu dikkati çekerken, dişi çekmek için müdahaleye hazırlanan kişi \"Hazır mısın?\" diye soruyor. Ağzını açan Yücel ise hazır olduğuna dair başını sallayarak onay veriyor. Ayarlı penseyle dişi çekmek için ilk müdahalede bulunan arkadaşı, başarılı olamıyor. Bu sırada devreye giren Yücel, “Bak şöyle aşağı doğru çekeceksin\" diyerek, dişinin nasıl çekileceğini tarif ediyor. İkinci müdahalede dişi çekkilen Yücel, kanayan diş etine de peçete koyuyor.

Görüntü sosyal paylaşım sitesinde paylaşılınca kısa sürede izlenme rekoru kırdı. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcılarından bazıları, yapılan müdahaleye tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

- Diş çekimi için hazırlık

- Ortamda geçen diyaloglar

- Dişi çekilen kişinin nasıl çekileceğini söylemesi

- Diş çekilme anı

- Çekilen dişten görüntü

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: ANTALYA-DHA=)

===========================================================

Antalyalılar Süper Loto kuyruğunda

SÜPER Loto\'nun 11 haftadır devreden ikramiyesinin 42 milyon liraya ulaşması bekleniyor. Milli Piyango İdaresi\'nce yarın yapılacak çekiliş öncesi Antalya\'da bayiler önünde kuyruk oluştu.

Süper Loto\'nun 11 haftadır devreden büyük ikramiyesinin bugün ve yarın oynanacak kuponlarla 42 milyon liraya ulaşması bekleniyor. Milli Piyango\'nun 2016 ve 2017 yılbaşı özel çekilişlerinde büyük ikramiyenin isabet ettiği Antalya\'da, vatandaşlar Süper Loto bayileri önünde kuyruk oluşturdu. Kentin kalabalık noktalarından Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi\'ndeki bayilere gelen yüzlerce kişi Süper Loto oynadı.

Bayi sorumlusu Kadir İşlek, Süper Loto\'nun 11 haftadır devretmesinin, ilgiyi daha da artırdığını söyledi. İşlek, diğer şans oyunlarına oranla bu hafta ilginin Süper Loto\'ya yoğunlaştığını anlattı.

Erkek arkadaşıyla Süper Loto kuponu dolduran üniversite öğrencisi Eylem Çağla, büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde dünya turuna çıkmayı hayal ettiğini söyledi. Eylem Çağla, \"Adım adım dünyayı dolaşacağım\" dedi.

Daha önce Süper Loto\'da ikramiye kazandığını belirten Fatma Boz ise Süper Loto kuponunu kendisi doldurdu. Uzun uzun düşünerek rakamları işaretleyen Boz, \"Bu yaştan sonra çıkacak ikramiye çocuklarıma yarayacaktır. Kendime bir ev ve araba almak istiyorum\" diye konuştu.

Şans arayan Antalyalılardan Metin Kerekeye de kendisine çıkması halinde iş yeri açıp istihdam sağlamak istediğini vurguladı. Aşçı olduğunu belirten Kerekeye, \"Bir restoran açıp 40 kişiye ekmek kapısı aralamak istiyorum. Şu an işsizim. Belki de kendi işimin patronu olurum. İnsanlara da iş ve aş vermek en güzel duygu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

Loto bayi önünde kupon dolduranların görüntüsü

RÖP 1 : Metin Karakaya

RÖP 2: Mustafa Mert

RÖP 3: Yunus Kaçtı

RÖP 4: Fatma Boz

RÖP 5: Eylem Çağla

RÖP 6: Kadir İşlek ( Loto bayi )

Kupon yatıranlardan görüntü

Detaylar

Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

==========================================================