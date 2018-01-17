DHA YURT BÜLTENİ-6

1)SURİYE SINIRINDA ASKERİ HAREKETLİLİK

BİRÇOK kentten askeri araç ve personel sevkiyatı yapılan Suriye sınırındaki Kilis\'in Elbeyli ilçesinde askeri hareketlilik yaşanıyor.Çeşitli kentlerden sınır hattına konuşlandırılmak üzere askeri araç ve personel sevkiyatı yapılan Suriye\'ye komşu Kilis\'in Elbeyli ilçesinde askeri hareketlilik yaşanıyor. İlçeye ulaşan askeri konvoylar, güvenlik önlemleri eşliğinde bağlı oldukları birliklere yönlendiriliyor. Çok sayıda tank ve obüs ile personel sevkiyatının sürdüğü ilçede, güvenlik önlemleri de üst düzeyde tutuluyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Mustafa KANLI/ELBEYLİ (Kilis), (DHA)

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2)TRABZON’DA PİSTEN ÇIKAN UÇAK İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

ANKARA- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı\'na indikten sonra pistten çıkarak, denize 25 metre kala yamaca saplanıp, durabilen uçak için kurtarma planında sona gelindi. Plana göre, 18 Ocak Perşembe günü sabah saat 04.00 itibarıyla 24 saat süreyle hava trafiğine kapatılacak Trabzon Havalimanı’na ulaşan 500 ve 350 tonluk vinçler yardımıyla uçak bulunduğu yerden çıkarılacak. Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait PC 8622 sefer sayılı ‘Zeynep’ isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı\'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıktı, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçakla ilgili oluşturulan kriz merkezi bünyesinde kurtarma planı hazırladı.

500 VE 350 TONLUK 2 VİNÇ GELDİ

Pistten çıkan uçak için yapılacak kurtarma çalışması kapsamında 500 ve 350 tonluk vinçler Trabzon Havalimanına ulaştı. Ağır tonajlı vinçlerin yanaşacağı alan için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince başlatılan dolgu çalışmasına bugünde devam edildi. Ağır tonajlı vincin konuşlanacağı zeminin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında alana taş dolgu yapılıyor. Dolgu çalışmasının bugün tamamlanması planlanıyor.

ÖNCE YAKIT VE BAGAJLAR BOŞALTILACAK

Kurtarma plana göre, 18 Ocak Perşembe günü sabah saat 04.00 itibarıyla 24 saat süreyle hava trafiğine kapatılacak Trabzon Havalimanı’nda operasyon sabahın ilk ışıkları ile birlikte başlayacak. Uçak çıkarılmadan önce yakıtı boşaltılacak, ardından yolcuların bagaj ve kabindeki kişisel eşyaları alınacak. Ağır tonajlı vinçler ise uçağın çevresine konuşlanacak. Vinçler yardımıyla uçak bulunduğu yerden kademeli olarak çıkarılacak. Vinçle piste çekilecek uçak hangarda teknik incelemeye alınacak. Uçağın denize düşen sağ motoru ile sağ tekerinin ise Sahil Güvenlik ekipleri ve dalgıçların eşliğinde çıkarılacağı öğrenildi.

YOLCULARA ÇAĞRI

Trabzon Havalimanı\'nda pistten çıkan uçaktan tahliye edilen 162 yolcuya ulaşan uçak firması, yolculara yarından itibaren bagajlarının teslim edileceğini duyurmaya başaldı. Trabzon Havalimanı\'na gelmesi beklenen yolcular yarın bagaj ve kabin de kalan kişisel eşyalarını teslim alabilecek.

Görüntü Dökümü

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Vinçlerin görüntüleri

Uçağın çevresinde dolgu yapılması

Havalimanı detayları

Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Fatih TURAN TRABZON-DHA

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3)RİZE\'DE EĞİMİ ARTAN BİNALARA DEMİR DİREKLİ ÖNLEM

RİZE\'de deniz dolgusu üzerinde yer alan ve teknik incelemede riskli çıkan binalarla ilgili tartışmalar sürüyor. Engindere Mahallesi\'nde yıllar önce inşa edilen ve dolgu olan zemindeki kayma nedeniyle yan yatmaya başlayan 96 daireli 4 binada gün geçtikçe artan eğim korkutuyor. Vatandaşlar demir direklerle desteklemeye çalıştığı binalar için kendince önlem almaya çalışıyor. Engindere Mahallesi\'nde deniz dolgusu yapılarak kazanılan alanda 30 yıl önce inşa edilen 72 daireli 3 blok ile yanlarında yer alan 6 katlı 24 daireli bir başka binanın zemininde kaymalar meydana geldi. Bazı bina sakinleri yapıları demir çubuklarla güçlendirmeye çalışırken, çok sayıda daire de boşaltıldı. Gün geçtikçe binalardaki eğim arttı, 24 daireli binadaki eğim nedeniyle bitişiğindeki bina ile arasında boşluk oluştu. Tehlike oluşturan binalar için \'riskli yapı\' raporu hazırlandı. Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında yıkımı gündeme gelen binalarla ilgili henüz bir adım atılmadı.

\'BÜYÜK RİSK VAR AMA…\'

Binada dairesi bulunan Sabri Yılmaz, binaların kendilerini korkuttuğunu ancak gidecek yerleri olmadığını belirterek \"Rize\'de böyle birçok bina var. Tehlike arz ediyorlar. Bu evlerde oturanlar tedirgin uyuyorlar. Evlerde eşyaların düz durması için vatandaşlar ikinci bir beton dökenler de varmış. Daireleri uygun fiyattan satanlar da var. Çaresiz olanlar buradan daire satın alıyorlar. Maalesef büyük risk var ama yetkililer senede bir fotoğraf çekip gidiyorlarö dedi.

\'700 LİRAYDI, 500 LİRA KİRAYA OTURUYORUZ\'

Binada kiraladığı dairede oturan Ramazan Koçal da tehlike olmadığını savunduğu binaların sağlam olması için balkon altlarının direkle desteklediğini belirterek \"İleriye dönük tehlike olabilir. Benim oturduğum dairemde az çatlak var. Üst dairelerde daha çok olabilir. Normalde 700 lira kirası olurdu ama bu sorundan dolayı 500 liraya oturuyoruzö ifadelerini kullandı. Rıza Şanal ise,\"Yetkililer geldi, bir tespit yapıldı. Şuan basmalar durduğunu tahmin ediyoruz. Balkonlarda çatlama olmasın diye binaya demirler koydukö diyerek sorunun kalıcı olarak çözülmesini istedi.

ESKİ BAŞKAN: PATIR PATIR DÖKÜLEBİLİRLER

Rize Belediye eski Başkanı Halil Bakırcı da dolgu sahasındaki riskli binalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkanlığı döneminde riskli binaların yıkımı için çalışma başlattıklarını ancak vatandaşlar iknada zorlandıklarını anlatan Bakırcı, şöyle dedi:

\"Rize\'de bulunan Deniz sitesi ayakta dua ile kalıyor. Üzerine 8-9 katlı hal binası da yapılmış halde. Bu binanın sağlamlığı konusunda bir rapor tutmaya gerek bile yok. Aşağı yukarı rapordan ne çıkacağını tahmin ettiğim bir rapor hazırlamaya korktum. Çünkü o zamanlar hemen bir yıkım için gücümüz yoktu. Oradaki insanları nereye taşıyacaksın, ne edeceksin? En azından bodrum kolonlarını betonla doldurmak istedik ama ikna edemedik. Bu riskler sadece Rize\'de olan bir durum değil. Türkiye\'nin her yerinde 40-50 yıllık eski binaların çoğunda sorunlar var. Bizim buradaki problemin bir kısmı deniz suyundan yukarı su almasıyla çürümenin daha fazla olmasıdır. Rize\'de dolgudaki bazı binaların demirleri çürümüştür ve şansa ayakta kalıyorlar. Patır patır dökülebilirler. Bunların süreç içerisinde yenilenmesi gerekiyor\"

Görüntü dökümü

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-Binaların DRONE ile görüntüleri

-Bina detayları

-Binada yaşayanlarla röp.

-Rize eski Belediye Başkanı Halil Bakırcı ile röp.

(Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA)

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4)NİĞDE\'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

NİĞDE\'de sabah saatlerde başlayan kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kent merkezinde bu sabah başlayan kar yağışı ile birlikte merkez beyaza büründü. Niğde şehir merkezinde gece yağmur etkili olurken, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte kent merkezi yüksek kesimlerde ise kar kalığının 15 santimetreyi aştı. Yetkilileri, sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

Görüntü Dökümü

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-Kar yağışından görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Araçlardan görüntü

-Detay görüntüler

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

Süre: 01\'24\" Boyut: 93,3

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5)MİNİBÜS KAMYONA ÇARPTI: 7 YARALI

BURDUR\'da yoğun sis nedeniyle minibüsün kamyona arkadan çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Burdur- Tefenni karayolunun 35\'inci kilometresinde meydana geldi. Merkeze bağlı Çallıca köyünden Burdur\'a yolcu getiren Mehmet Kazan\'ın(62) kullandığı 15 NN 955 plakalı minibüs Karaçal mevkiinde yoğun sis nedeniyle sürücüsünün adı öğrenilemeyen mermer ocağına ait 26 BN 946 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada Mehmet Kazan ile birlikte minibüste bulunan Yakup Gök (13), İbrahim Ünlü (13), Ali Evren (13), Rukiye Saktürk (63), Ganimet Çiçek (54) ve Şerife Yıldız (71) çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü dökümü

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- Kazaya karışan minibüs ve kamyon

- Yoldaki trafik

- Köy muhtarının anlatımı

- Detay

(HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

190 MB /// 03.10\"

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6)SİGARA HIRSIZLARI KAMERADA



ERZURUM merkez Yakutiye ilçesinde 10 bin liralık sigara çalan 3 kişi, önce işyerinin güvenlik kamerasına sonra da polise yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri tarafından Yakutiye ilçesindeki marketlerden 12 bin liralık sigara ve para çalan hırsızların peşine düştü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede 3 olayın birbirleriyle bağlantılı olduğuna dair deliller elde etti. 3 kişi, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri semtlerde yakalandı. Suçlarını kabul eden Necati Ç, (30) F.C., (17) sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanırken, A.S.Ç. (15) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Güvenlik kamerası ile kaydedilen görüntülerde iş yerinin camını kırarak içeri giren şüpheli F.C.\'nin 1 dakika içerisinde raflardaki tüm sigara paketlerini çalarak hızla uzaklaştığı görülüyor. Polis, hırsızların elinde kalan 485 paket siarayı sahiplerine teslim etti.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası sigara çalma anı

-Emniyet Müdürlüğü binasından zanlının çıkarılması

Haber: Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

(SÜRE: 01.15 BOYUT: 74 MB)

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