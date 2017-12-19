DHA YURT BÜLTENİ-6

1)EDİRNE\'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

EDİRNE\'de iki gündür aralıkla süren sağanak yağmur yerini hafif kar yağışına bıraktı. Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda kar yağışı çevreyi kısa sürede beyaza bürürken, kent merkezinde ise karla karışık yağmur görüldü.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne\'de hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü. İki gündür aralıkla süren yağmur yerini hafif şekilde kar yağışına bıraktı. Kent merkezine karla karışık hafif yağmur görülürken, kar yağışının etkili olduğu Bulgaristan\'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı ve çevre köyler kısa sürede beyaza büründü. Meteoroloji verilerine göre hafta sonu metrekareye 50 kilo yağış düşerken, gün boyu hafif şekilde devam edecek kar yağışının gece saatlerine kadar süreceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------------

-Selimiye Camii ve kent görüntüsü

-Hafif kar yağışı

-Sokakta yürüyenler

-Trafikteki araçlar

-Trafiğe kapalı cadde

-Şemsiyesiyle yürüyenler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

==========================================================

2)REKTÖRLÜKTEN, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ\'NE KIYAFET UYARISI

BATMAN Üniversitesi Rektörlüğü, İslami İlimler Fakültesi kampüsündeki bazı öğrencilerin kıyafetlerinden dolayı gelen yoğun şikâyetler üzerine Dekanlığı uyararak, \'Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Kılık Kıyafet Yönetmeliği\' kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.Üniversite Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş imzası ile İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı\'na gönderilen yazıda; üniversitenin Batı Raman Kampüsü\'nde günün değişik saatlerinde ve farklı mekânlarda tamamıyla kapalı, pardösülü, peçeli ve gözlüklü halde, kimliği net olarak anlaşılamayan öğrencilere çok sayıda kişinin şahit olduğu ve bu durumun endişe ve tedirginliğe yol açtığı belirtildi. Yazıda; bu tür giyim tarzı için çözümün tespiti ve ilgili mercilerce ve Dekanlığa bilgi verilmesinin talep edildiği belirtildi. Rektör Durmuş imzalı yazının sonunda ise şöyle denildi:

\"Bahse konu öğrenciler, Dekanlığınıza bağlı bölümlerde öğrenim gören öğrenciler olduğundan, Dekanlığınızca, \'Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Kılık Kıyafet Yönetmeliği\' kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını hususunda gereğini rica ederim.\"

REKTÖR\'DEN AÇIKLAMA

Rektörlükten İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı\'na gönderilen yazının bazı basın yayın organlarında, \'28 Şubat Batman\'a Geri Döndü\' başlığı ile verilmesi üzerine yazılı açıklama yapan Rektör Prof.Dr. Durmuş Aydın, şunları kaydetti:

\"Üniversite öğrencilerini yanlış bilgilendirerek kışkırtmak, bataklığın içine çekmek, öğrenci eylemleri başlatmak için asılsız bilgiler ifşa ederek, Üniversitenin ve dolayısıyla ülkenin huzurunu bozmak, öğrencileri ve vatandaşları devlete ve hükümete karşı ayaklandırmak üzere bir tezgâh kurgulanmış ve FETÖ metodu ile düğmeye basılmıştır. Üniversitemiz Rektörünü suçlu göstererek, dolayısıyla Rektörü atayan İslam âleminin birliği ve dirliği için durmadan çalışan Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu atamalara gölge düşürmek için algı operasyonları yapılmış ve üniversitemiz tipik FETÖ tuzağıyla karşı karşıya kalmıştır.\"

\'ÖZEL BİR ALANDA KONTROL İSTENDİ\'

Rektörlük; İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı tarafından 1 Aralık 2017 tarihinde Üniversite Rektörlüğü muhatap alınarak yazılan yazıda; peçeli ve gözlüklü, kadın olup olmadıkları belli olmayan ve kimlikleri net anlaşılamayan kişilerin olduğu ve bu kişilerin güvenlik açısından tedirginlik yarattığının ifade edildiğini belirtti. Rektörlük açıklamasında, şöyle denildi:

\"Söz konusu yazıya cevaben de 07.12.2017 tarihli Rektörlüğümüz yazısında; böyle kişiler varsa Dekanlığın sorumluluğunda olduğu hatırlatılarak, \'Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Kılık Kıyafet Yönetmeliği\' kapsamında gerekli işlemlerin yapılması ifade edilmiştir. Ayrıca peçe ile üniversiteye gelen öğrenciler var ise bayan güvenlik görevlileri tarafından özel bir alanda yüzüne bakılıp, kontrol yapılmasının uygun olacağı Dekanlığa sözlü olarak iletilmiştir. Rektörlüğümüz konu hakkında idari soruşturma başlatmıştır.\"

Görüntü Dökümü

--------------------

-Rektör ün açıklaması

BATMAN, (DHA)-

==========================================================

3)JANDARMANIN OPERASYONU GÖRÜNTÜLENDİ

HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde göçmen kaçakçılığı soruşturması sürdüren jandarma, bir otomobildeki 4 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon anını bir vatandaş cep telefonu ile görüntülerken, şüphelilerden birinin terör örgütü PKK bağlantısı olduğu iddia edildi.

Jandarma dün ilçe merkezinde içinde 4 kişinin bulunduğu bir otomobili durdurdu. İçindeki kişileri yere yatırarak üst araması yapan jandarma, daha sonra bu kişileri gözaltına aldı. Suriye uyruklu olduğu belirtilen kişilerin göçmen kaçakçılığı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yakalandığı açıklandı. Sorguya alınan şüphelilerden birinin de terör örgütü PKK bağlantısı olduğu değerlendirildiği belirtildi. Jandarmanın operasyon anı da bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Jandarma\'nın bir kişiyi etkisiz hale getirmesii

- Gözaltına aldığı şahısları ekip aracına bindirmesi

SÜRE: 35sn BOYUT:901 KB

Haber:Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera:REYHANLI(Hatay), (DHA)

===========================================================

4)YAKIT TANKERİNDEKİ ZULADAN KAÇAK SİGARA ÇIKTI

OSMANİYE\'de polisin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurduğu boş yakıt tankerindeki \'zula\' tabir edilen bölmeden 22 bin 500 paket değişik markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep E 90 Otoyolu Kadirli gişeleri yakınındaki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında, 44 yaşındaki Abidin S. idaresindeki üzerinde 73 DK 295 plakalı yakıt tankeri takılı olan 65 KC 221 plakalı çekiciyi durdurdu.

Sürücünün şüpheli tavırları üzerine araç, polis merkezi bahçesine çekilerek detaylı arama yapıldı. Tankerin boş olduğunu fark eden polisler, üst kapaklardan tankerin içine girerek yaptıkları aramada, özel olarak yapılmış bölmelerde 22 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara buldu. Kaçak sigaralara imha edilmek üzere el konulurken sürücü Abidin S. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Tankerin üst kapaklarından görüntü

- Tankerden çıkan sigaraların aşağıya atılması, detaylar

- Tankerin üzerindeki polisler sivil

- Tankerden çıkan sigara paketleri, siyah poşetlerde

- Tanker içinden sigara paketinin çıkartılması

- Tankerin arka kısmı plakası ve BOŞ yazısı

- Tankerin üst kısmı sigara çıkartılırken detay

BOYUT: 113 MB SÜRE: 01\'51\"

Haber/Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

========================================================

5)DEMİRTAŞ\'A, 2 FEZLEKE DAHA



DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 206 tarihinden bu yana tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, HDP Olağan Kongresinde, \'Abdulah Öcalan fotoğrafının bulunması\' ve gözaltına alındığı gece verdiği ifadesinde, \'Yargı organlarını aşağıladığı\' gerekçesiyle iki ayrı fezleke daha hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderildi. Demirtaş hakkında dokunulmazlık düzenlenmesinden sonra 17 fezleke hazırlandığını belirten avukatı Mahsuni Karaman, \"Bu fezlekeler hazırlanmdan önce yasama sorumsuzluğu incelemesi yapılmıyor. Yani bu kişi bunları daha önce meclis te dile getirmiş mi bakılmıyor. Bununla ilgili de bir suç duyurusunda bulunacağız\" dedi.

ANKARA\'DAN ŞİKAYET EDİLDİ, DİYARBAKIR FEZLEKE HAZIRLADI

Ankara\'da 24 Ocak 2016 tarihinde düzenlenen HDP Olağan Kongresinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen bazı PKK\'lıların resimlerinin gösterilmesi üzerine Ankara\'da oturan bir kişinin şikayeti üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında soruşturma başlatarak fezleke hazırladığı belirtildi. Adalet Bakanlığı\'na gönderilen fezlekede, A.C.Ç,\'nin şikayetiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma gereğince 24 Ocak 2016 tarihinde yapılan HDP Olağan Kongresi\'nde silahlı terör örgütün ele başı Abdullah Öcalan\'ın ve öldürülen bazı teröristlerin resimlerinin gösterilmemsi suretiyle terör örgütü propagandası yapıldığı ifade edildi. Fezlekede, şöyle denildi:

\"Terör örgütünün propagandasının yapıldığı bu kongrede Selahattin Demirtaş\'ın da katıldığı ve bu kongrede eşbaşkan seçildiği, bu suretle ötürü, cebir ve şiddeti meşru göstermek suretiyle terör örgütünün propagandasını yapmak suçunu işlediği anlaşılmakla, şüphelinin halen HDP İstanbul Milletvekili olması nedeniyle hakkında TBMM\'ince Anayasamızın 83\'üncü maddesi gereği yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararının aldırılması hususu takdirlerinize arz olunur.\"

\'YARGI TİYATROSU\' SÖZÜNE FEZLEKE

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkında hazırlanan başka bir fezlekede ise, Diyarbakır\'da hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı gece Cumhuriyet Başsavccılığı\'na verdiği ifadede, yargı organlarını aşağılama suçu işlediği belirtildi. Adalet Bakanlığı\'na gönderilen fezlekede, zorla getirme işlemi sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı\'na vermiş olduğu 4 Kasım 2016 tarihindeki ifadesinde, şöyle denildi:

\"Bizler seçilmiş halk temsilcileriyiz. Şahsımızı değil, bizi seçen seçmen kitlesini temsil ediyoruz. Şu anda da yasamanın parlamentonun dokunulmazlığa sahip bir üyesiyim. Milletvekili sıfatıyla karşınızdayım. Benim temsil ettiğim bu kimiliğe ve halkın iradesine saygısızlık yapılmasına izin vermem mümkün değildir. Ben adil ve tarafsız bir yargı huzurunda hesap vermekten asla çekinmiyorum. Vermeyeceğimi hiç bir hesabım da yoktur. Ülkemizde yargının saygınlığı ayaklar altında iken, düğmesiz olan cüppelerini iliklemeye çalışan böylesi bir yargılamanın öznesi olmayı da asla kabul etmeyeceğim. Sizin şahısınıza ve kişiliğinize yönelik hiç bir tereddütüm veya saygısızlığım yoktur. Ancak, şaibelerle dolu bir siyasi geçmişe sahip olan Erdoğan emretti diye başlatılan bu yargı tiyatrosuna figüran olmayı kabul etmiyorum. Soracağınız hiç bir soruya cevap vermeyeceğim. Yapacağınız hiçbir yargılama faaliyetinin adil olacağına inancım yoktur. Benim buraya getirilmem bile hukuk dışıdır. Siyasetçilerin siyaset arenasındaki muhattapları yine siyasetçilerdir, yargı mensupları değildir. Bu anlamda sizler evrensel ve demokratik hukuk ilkelerine ve Türkiye\'nin imzalamış olduğu aynı zamanda bir anayasa hükmünde olan uluslararası anlaşmalara bağlı olması gereken yargı mensupları olarak siyasi oyunların ve tezgahların parçası olmayı reddetmelisiniz. Sizlerden hiçbir talebim ve beklentim yoktur. Siyasi faaliyetlerim nedeniyle ancak beni seçen halkım ve seçmenlerim siyasetten sorgulayabilir.\"

Fezlekede, Demirtaş\'ın beyanı incelendiğinde, TCK\'nın 301/1\'inci maddesinde düzenlenen, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yargı organlarını aşağılama suçunu işlediği anlaşıldığı ifade edilerek, \"Buna göre, İstanbul HDP Milletvekili olan Selahattin Demirtaş hakkında TBMM\'ince Anayasamızın 83\'üncü maddesi gereği Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hususunu takdirinize arz olunur\" denildi.

Demirtaş\'ın avukatı Mahsuni Karaman, dokunulmazlık düzenlenmesinden önce müvekili hakkında 96 fezleke hazırlandığını, düzenlemenin meclisten geçmesinden sonra ise 17 fezleke daha hazırlandığını belirterek, \"Bu fezlekeler hazırlanmdan önce yasama sorumsuzluğu incelemesi yapılmıyor. Yani bu kişi bunları daha önce meclis te dile getirmiş mi bakılmıyor. Aynı konuşma ile ilgili 2-3 fezleke ayrı ayrı hazırlanmış. Bununla ilgili de bir suç duyurusunda bulunacağız\" dedi.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)-



