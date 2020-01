DHA YURT BÜLTENİ-6

BİRLİKTE OLDUĞU KADINI ÖLDÜRÜP CESEDİYLE 900 KİLOMETRE YOLCULUK YAPTI

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ...

ADANA\'da 5 ay önce ortadan kaybolan 36 yaşındaki Neslihan Apa\'nın, otoyolda para karşılığında birlikte olduğu TIR şoförü 42 yaşındaki Doğan Yıldırım tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Yıldırım, Adana\'da öldürdüğü kadının cesedini çırılçıplak soyup battaniyeye sarıp, 900 kilometre yolculuk yaparak götürdüğü Kocaeli\'nin Gebze İlçesi\'nde sazlık alana sattığını söyledi.İddiaya göre, 4 Temmuz\'da Tarsus-Adana-Gaziantep otoyoluna çıkan Neslihan Apa, para karşılığında birlikte olmak için otostop yararken ortadan kayboldu. Kadın sabah eve gelmeyince eşi 38 yaşındaki İlker Apa onu aramaya çaktı. Ancak bulamayınca polise kayıp dilekçesiyle başvurdu. Kayıp olarak aranan Neslihan Apa\'nın cinayete kurban gitme ihtimali üzerine Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kadının bulunması için özel ekip kurulmasını istedi. Cinayet Büro ekipleri, eşi tarafından otoyolda fuhuş yaptığı söylenen kadının otostop yaptığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yol kenarındaki bir tesisin kameralarında saptanan kadının 41 YR 192 plakalı TIR\'a bindiği görüldü. Otoyoldaki tüm güvenlik kameralarını tekrar inceleyen ekipler, Kocaeli plakalı TIR\'ın bu kente giriş yaptığını belirledi. Ekipler, aracın bağlı olduğu firma ile irtibata geçerek TIR\'ı incelemek istediklerini, şoförü olduğu saptanan Doğan Yıldırım\'ın başka bir araca verilmesini istedi. Bunun üzerine parka çekilen TIR\'ın ön bölümünde yapılan incelemede kan lekelerine ulaşıldı. Araçtan alınan kan örnekleri incelenmek üzere Kriminal Laboratuvara gönderildi. Ayrıca şirketten şoför Doğan Yıldırım\'ın Mersin\'e bir yük taşıma bahanesiyle gönderilmesi sağlandı. Mersin\'e gelen Yıldırım, gözaltına alındı.

ÇIRILÇIPLAK SOYUP SAZLIĞA ATTI

Adana Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulanan Yıldırım suçunu itiraf etti. Kadın ile para karşılığında birlikte olmak için TIR\'a aldığını belirten Yıldırım, para yüzünden tartıştığını bu sırada bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedini çırılçıplak soyun, battaniyeye sardığını, yakalanmamak için Kocaeli\'nin Gebze İlçesi\'ndeki bir sazlık alana attığını anlattı. Ekipler, söylenen yerde yaptığı arada çürümüş kadın cesedi buldu. Adli Tıp Kurumu\'na getirilen cesedin kayıp Neslihan Apa\'ya ait olduğu saptandı. Katil zanlısı Doğan Yıldırım, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Ddökümü

--------------------------

- Olay yeri görüntüsü

- Polislerin olay yerinde çalışması

- Zanlının adli tıp birimine getirilmesi

- Zanlının adli tıp birminden çıkışı

- Adli tıp birimi dış görüntüsü



Görüntü Ddökümü

--------------------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

- Tırın gelişi

- Tırın durması

- Tesisin görüntüsü

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK ADANA,(DHA)

=====================================================

ÖĞRENCİSİNİ KORUDU, DARP EDİLDİ

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

IĞDIR Milli Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Yücel Düzci\'yi darp eden 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 Aralık Cuma günü meydana gelen olayda, okulun bahçesinde olan Yücel Düzci, okula koşarak giren öğrencinin peşinden koşturarak gelen 3 kişinin okula girmesine izin vermedi. Başyardımcısı Yücel Düzci tartıştığı şahıslar tarafından darp edildi. Saldırganlar, diğer öğretmen ve görevlilerin müdahale etmesi üzerine kaçtılar. İhbar üzerine okula gelen polis, kamera kayıtlarını izleyerek saldırganları kısa sürede gözaltına aldı. 3 kişi çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SENDİKA BAŞKANLARI KINADI

Olayın duyulması üzerine Vali Enver Ünlü, Milli Eğitim Müdürü M.Murat Aydoğdu ile birlikte Devlet Hastanesine giderek saldırıya uğrayan Yücel Düzci\'ye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

FKamu-Sen, Türk Eğitim Sen ve Eğitim İş Sendikesi başkan ve yöneticileri bugün MEV Anadolu Lisesine giderek okul önünde açıklaması yaparak olayı kınadılar. Türk Eğitim Sen İl Başkanı Ali Arslan, \"Son yıllarda üzülerek şahit oluyoruz ki, öğretmene şiddet vakaları artık sıradanlaşmış üçüncü sayfa haberleri arasına girmiş durumdadır. Neredeyse gün geçmiyor ki, öğrenci ya da veli tarafından sözlü ya da fiziki şiddete maruz kalan bir öğretmen haberiyle karşılaşmayalım. Öğretmenlerimizin motivasyonuna, itibarına, sıhhatine ve hatta canına kast eden şiddet vakaları, artık eğitim hayatımızın en hayati problemlerinden birisi haline gelmiştir. İlimiz Milli Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Yücel Düzci öğrencisini korumak isterken 3 kişi tarafından darp edildi. İlimizde böyle bir durum yaşanırken bir acı haber de önceki gün İzmir Ödemiş\'ten geldi. Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, iki öğrencisi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Ayhan Kökmen öğretmenimize yüce Allah\'tan rahmet, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı temenni ediyoruz. Şiddeti nefretle kınıyor, reddediyor, telin ediyoruz. Öğretmene şiddet konusunda bütün eğitim çalışanlarının yekvücut şekilde dimdik ayakta olduğunu tüm Türkiye kamuoyuna ilan ediyoruz\" diye konuştu.

Eğitim İş Başkanı Cemil Taşkın\'da yaptığı açıklamasında, “Iğdır merkezde faaliyette bulunan Milli Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi Başmüdür yardımcısı Yücel Düzci\'ye yapılan fiili saldırı bizleri derinden sarsmıştır. Sistemin öğretmenleri itibarsızlaştırma politikalarının bir sonucu olarak ne yazık ki eğitimcilere yönelik şiddet eylemleri son yıllarda giderek artmaktadır. Ne yazık ki bilim yuvası olması gereken okullarımız, hem eğitim çalışanları hem de öğrencilerimiz için güvenli alanlar olmaktan çıkmıştır\" dedi.

3 GÜN HASTANEDEKALDI

Saldırıya uğrayan ve 3 gün hastanede kaldıktan sonra bugün işbaşı yapan Yücel Düzci\'de olayı şöyle anlattı: \"Öğrencilerimiz Cuma günü evlerine gitmek üzer okuldan çıktılar. Bir gurup öğrencimiz ise burada kalmıştı. Onları servise bindirip göndereyim diye kapı önünde bekledim. O sırada bir öğrencimiz koşarak okula geldi. Kendisini birilerinin döveceğini söyledi. Başımı kaldırıp baktığımda okulla alakası olmayan 3 kişinin geldiğini gördüm. Onlara engel olmaya çalıştım. O arada biri öğrencinin peşine koştu. Öğrenci okula girince dönüp bu kez bana saldırdılar. Daha sonrada arkadaşlar gelince kaçtılar. Olayla yakından ilgilenen Vali Enver Ünlü ve Milli Eğitim Müdürü M.Murat Aydoğdu ve hastane Başhekimi Nevruz Erez\' e teşekkür ederim. Şu an sağlık durumum iyi birkaç yerde ezik bulunuyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Okulun genel görntüsü

-Türk Eğitim Sen\'in açıklaması

-Darp edilen Yücel Düzci\'nin konuşması

-Kavga anının kamara görüntüleri

Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)

=============================================

MOTOSİKLETLE OKULA GİDERKEN KAZA YAPAN 2 LİSELİ ÖLDÜ

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi 10\'uncu sınıf öğrencileri Burak Demirci (16) ile Bünyamin Emre Kızıl (16), okula gittikleri motosikletle midibüse çarparak yaşamlarını yitirdi.

Manavgat\'a bağlı Kavaklı ile Sarılar mahallelerini bağlayan \'T\' kavşakta, saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada, Tamer C. yönetimindeki 07 J 74931 plakalı otel servis midibüsüyle Burak Demirci\'nin kullandığı 07 JL 664 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, midibüsün altına giren motosikletteki Burak Demirci ile arkasında oturan Bünyamin Emre Kızıl ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Midibüsün altından çıkarılan öğrencilerden Kızıl\'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Demirci ise yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Durumu ağır olan Burak Demirci de kurtarılamadı. Bünyamin Emre Kızıl ile Burak Demirci\'nin kaza sırasında başlarında kask olmadığı belirtildi.

Acı haber, Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde büyük üzüntüye neden olurken, Bünyamin ve Burak\'ın okuduğu 10-A sınıfındaki öğrencilere okul yönetimi tarafından izin verildi.

Ölen öğrencilerden Bünyamin Emre Kızıl\'ın Side\'ye bağlı Cennetler Mahallesi\'nde, Burak Demirci\'nin ise Mimar Sinan Mahallesi\'nde oturduğu, çocukların bulunduğu mahallelerden okullarına servis aracının gitmediği, şehir içi ulaşımın ise birkaç araçla ancak sağlanabildiği kaydedildi.

Burak Demirci\'nin kaza yaptıkları motosikleti bir hafta önce bir arkadaşından geçici süreliğine okula gidip gelmek için emanet aldığı belirtildi.

Midibüs sürücüsü Tamer C., jandarma tarafından gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Haber: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)-

====================================================

DÜĞNÜDE PARA TOPLAYAN ÇOCUKLAR AZ DAHA EZİLİYORDU

DİYARBAKIR\'ın merkez Sur ilçesinde geçen hafta yapılan bir düğünde müziğin ritmiyle coşan gençler, üzerlerine atılan parayı kapmaya çalışan çocukların üzerine düştü. Cep telefonu ile kayıt edilen görüntülerde, çocukları fark etmeyen gençler geri geri gelirken çocukların üzerine düşerken, çocuklar ezilmekten son anda kurtulduğu görüldü.

Merkez Sur ilçesinde geçen hafta içerisinde yapılan bir düğünde gençlerin, üzerlerine saçılan paraları toplamaya çalışan çocukların üzerine düşmesi cep telefonu tarafından saniye saniye kayıt edildi. Görüntülerde, müziğin ritmiyle coşan gençler, kendilerinden geçerek halay oynarken, davetliler gençlerin üzerine para saçtı. Küçük çocuklar atılan paraları yerden toplamaya çalışırken, çocukların arkalarında para topladığından habersiz olan halay grubundaki gençler geri geri gelirken çocukların üzerine düştü. Çocuklar ezilmekten kurtulurken, düğün yaşanan bu talihsiz kazadan sonra devam etti.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Halay çekenler

-Salondakiler

-Para atılması

-Çocukların para toplaması

-Halay çekenlerin yere düşmesi

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

======================================================

APPLE\'IN AÇIĞINI BULAN YİĞİTCAN: DİKKATE ALINMAYINCA AÇIĞI VİDEO İLE GÖSTERDİM

KAHRAMANMARAŞ\'ta lise öğrencisi 16 yaşındaki Yiğit Can Yılmaz, dünya devi Apple\'ın akıllı kişisel yardımcı uygulaması Siri\'nin açığını buldu. Apple tarafından 2 bin dolar ile ödüllendirilen Yılmaz, ilk uyarısında firmanın kendisini dikkate almadığını, ancak itiraz edip açığı gösteren videoyu çekip gönderince Apple\'ın açığı kapatıp iOS\'ta güncellemeye gittiğini söyledi.

Süha Erler Anadolu Lisesi öğrencisi Yiğit Can Yılmaz, açığını bulduğu Apple tarafından 2 bin dolar ile ödüllendirilerek eğitim gördüğü okulun gururu oldu. Ortaokuldan bu yana program yazıp tasarladığını belirten Yiğit Can Yılmaz, teknoloji internet sitelerinde de editörlük, içerik sağlayıcılığı gibi alanlarda hizmet verdiğini söyledi. Lise döneminde güvenlik alanına yöneldiğini ve Apple\'ın güvenlik alanını incelediğini ifade eden Yılmaz, \"Apple\'ın güvenliğiyle ilgili şöyle bir açık bulmuştum. Örneğin Siri, sizin yaptığınız ayarlarda tüm ayarlamaları kaydediyor, kendisi de bunları görüyor, okuyor. Fakat ayarlar üzerinden kilit ekranında bildirimlerin erişimini engellemenize rağmen Siri bu seçeneğin aktif olup olmadığını denetlemiyordu. Bu sayede kötü amaçlar için cihazı incelemeye çalışan birisi Siri\'yi kullanarak bildirimleri okuyabiliyordu. Bunu ilk başta Amerika\'daki Apple\'ın güvenlik ekibine bildirdim. Güvenlik ekibi bu sorunu bir güvenlik analistine gönderdi, inceleme yaptılar. Daha sonra güvenlik analisti bunun olmayacağını, kullanıcılar isterlerse engelleyebileceğini söyledi\" dedi.

VİDEO ÇEKEREK AÇIĞI GÖSTERDİ

Apple\'dan gelen bu cevaba itiraz ederek tekrar mail attığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

\"İtiraz ettim, bu duruma gerekli birimlere tekrar mail attım. Güvenlik ekibi, bu sorunu kendilerinin devralacaklarını söylediler. Ayrıca benden bu sorunu gösteren video çekmemi istediler. Kendilerine videoyu çekip gönderdim 3 hafta sonra Apple, \'Bu sorunu çözmeye karar verdik, müşterilerimizin güvenliği gereği herhangi bir kimseyle paylaşmayın ve kullanıcılarımızın güvenliği açısından güncellemeyi bekleyin\' dediler. Ardından zaten iOS 11.1 güncellemesi çıktı. Güvenlik sayfasından zaten görebilirler orada alfabetik bir şekilde bu sıralı Siri bölümünde benim ismimi göreceklerdir. Arık bu seçeneği de aktif eden bir kişi, Siri\'ye kilit ekranında herhangi bir bildirimi sorduğunda Siri bildirim olsa bile bildirimin olmadığını söyleyecek.\"

Okul Müdürü Ömer Faruk Günay ise açığını bulduğu firmanın 2 bin dolar ile ödüllendirdiği Yiğit Can Yılmaz ile gurur duyduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------------

- Yiğit Can Yılmaz\'ın Iphone uygulamalarına bakması

- Iphone telefonu göstermesi

- Yılmaz\'ın siri ile konuşması

- Yiğit Can Yılmaz ile röp.

- Yılmaz sınıfta arkadaşlarıyla birlikte

- Yılmaz\'ın koridorda yürümesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

==================================================

YÜKSEKOVA\'DA KÖYLÜLERİN SU ÇİLESİ

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesine bağlı Doğanlı köyünde, su ihtiyaçlarını yaklaşık 15 yıldır köye 1 kilometre uzaklıktaki su kaynağından karşılayan köylüler, kışın dondurucu soğuklarında su çilesi yaşadıklarını belirterek, şebeke suyu istiyor.

1995 yılında terör olayları nedeniyle Hakkari\'nin Çukurca ilçesine bağlı, 3 bin nüfuslu Uzundere beldesinden göç edenlerin bir kısmı, Hakkari- Çukurca karayolu üzerindeki bölgeye yerleşti. Burada meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle evleri hasar görünce de valiliğin kararıyla Yüksekova ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Doğanlı bölgesine yerleştirildiler. 300 haneli yaklaşık 2 bin 500 nüfuslu Doğanlı köyünde, 15 yıldır su ihtiyaçlarını köyün 1 kilometre uzağındaki kaynaktan karşılayan köylüler, dondurucu soğuklarda el arabasına koydukları bidonlarla evlerine su götürüyor.

Yetkililerden su sorununa çözüm bulunmasını isteyen köylülerden 56 yaşındaki Halef Korkmaz, \"15 yıldır bu köyde yaşıyoruz. Evlerimizde şebeke suyu olmadığı için köyün yakınında bulduğumuz kaynaktan su ihtiyacımızı karşılıyoruz. Dondurucu soğuklarda bir bidon su alabimek için buyük sıkıntılar yaşıyoruz. Doldurduğumuz su bidonlarını omuzlarımızda ya da el arabasıyla evlerimize götürüyoruz. Yetkililerin sesimize kulak vermelerini ve bu sorunu bir an önce çözmelerini istiyoruz\" dedi.

\'BAŞVURMADIĞIMIZ MAKAM KALMADI\'

İnsan gibi yaşamak istediklerini belirten Kamil Aksu ise 2002 yılından beri bu sıkıntıyı yaşadıklarını anlattı. Aksu, \"Köyümüze su şebekesinin getirilmesi için başvurmadığımız makam kalmadı\" diye konuştu. Doğanlı köyü Muhtarı Naif Alkan, 4 yıldır muhtarlığını yaptığı köydeki su sorunu için yetkilelere yaptığı başvuralarda, kendilerine yeterli su için kaynak sorunu olduğunu kaynak bulunması halinde köye şebeke suyu getirileceğinin söylendiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-Kadınların kaynak sudan su almaları

-Suyu bez parçasıyla arıtmalarından sonra bidonlara koymaları

-Bidonları ana caddeye taşıyan kadınlar.

-El arabasıyla su taşıyan vatandaşlar

-Taşımadan genel ve detaylar

-Halef Korkmaz isimli vatandaş ile röportaj

-Kamil Aksu ile röportaj

-Eski muhtar Musa Alkan ile röportaj

-Köyden genel görüntü

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-

===========================================================

SURİYE\'DE YARALANAN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, İYİLEŞİP ÇOCUKLARI EĞİTMEK İSTİYOR

SURİYE\'deki iç savaş sırasında, yaşadığı Deyrizor\'da hava saldırısında yüzü ve vücudunun birçok yeri yanan öğretim görevlisi Muhammed İbrahim Halfan, tek arzusunun tamamen iyileşmek ve çocukları eğitmek olduğunu söyledi.

Şam Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı mezunu olan Muhammed İbrahim Halfan memleketi Deyrizor\'daki hava saldırısında evine düşe bomba sonucu oğlunu kaybetti, kendisi de ağır yaralandı. Halfan, Suriye\'deki tedavisinin ardından Türkiye\'ye geldi. Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde El-Vefa Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği bünyesinde açılan, kendisi gibi 240 kişinin kaldığı bakım evinde tamamen iyileşeceği günü beklediğini anlatan Muhammed İbrahim Halfan, tek isteğinin çocukları eğitmek olduğunu belirtti. Halfan, şöyle konuştu: \"Ben ülkemde öğretim görevlisi olarak çalışıyor ve ailemle huzur içinde yaşıyordum. İç savaş sırsında ben de herkes gibi birçok yakınını ve işini kaybedenlerden oldum. Halen Reyhanlı\'dayım, güvende ve huzur içerisindeyim. Ancak Lübnan\'da olan eşim ve Suriye\'de haber alamadığım çocuklarımı özlüyorum. Şimdi ise tedavimin tamamlanmasını bekliyor ve eğitimi yarım kalan, okumak isteyen ve geleceğin Suriye\'sinde söz sahibi olmak isteyen çocukları eğitmek istiyorum. Kendimi bunun için şartlandırdım; onlar için mücadele edeceğim.\"

Merkezi İstanbul\'da bulunan El Vefa Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Müdürü Abdurrahman Mansour ise 6 katlı binada hasta, yaralı ve bakıma ihtiyacı olan 240 Suriyelinin barındığını söyledi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Öğretim Görevlisi Muhammed İbrahim Halfan’ın görüntüsü

- İbrahim Halfan\'ın konuşması

- Çocuklara eğitim verirken görüntüsü

- Dernekte kalan diğer hasta veya yaralılar

- Dernek müdürünün konuşması

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

====================================================