DHA YURT BÜLTENİ-6

(ÖZEL)

1)NURTEN ÖĞRETMEN, 1 MİLYON DOLAR ÖDÜLÜ ALIRSA MAĞDUR ÇOCUKLAR İÇİN KULLANACAK

SAMSUN\'un Ayvacık ilçesindeki Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş\'un (33) uluslararası bir vakıf tarafından \'en iyi 50 öğretmen\' arasına seçilmesinin ardından tüm Türkiye\'den tebrik telefonları ve mesajları aldı. Bu başarıyı elde ettiği için çok gururlu olduğunu belirten Akkuş, en iyi öğretmen seçilmesi halinde alacağı 1 milyon dolarlık ödülü, başta Filistin, Suriye\'deki savaş mağduru çocuklar olmak üzere dünyadaki tüm mağdur ve ihtiyaç sahibi çocuklar için kullanacağını söyledi. Samsun 22 bin nüfuslu Ayvacık ilçesinde bulunan Ayvacık Anaokulu Müdürü olan 11 yıllık öğretmen Nurten Akkuş, yaptığı projeler ve çalışmalar ile Türkiye\'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarından ödüller kazanırken, son olarak yaptığı başvuru sonucunda uluslararası bir başarı elde etti. Akkuş, Hint asıllı işadamı Sunny Varkey\'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton\'ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) tarafından düzenlenen \'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi\'nin (The Global Teacher Prize) 2018 yılı için seçtiği \'En iyi 50 öğretmen\' arasında yer aldı. İlk 50 öğretmen arasında yer almayı başaran ikinci Türk öğretmen olan Akkuş, bu haberin kamuoyunda duyulmasının ardından tüm Türkiye\'den birçok kişi, kurum ve kuruluştan tebrik telefonları ve mesajları aldığını söyledi. Bu başarıyı elde ettiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Akkuş, \"Ülkeme bu gurur yaşattığım için çok mutluyum. Bir Türk öğretmeni olarak, Türk öğretmenin gücünü adını tüm dünyaya duyurmak, çalışmalarımızı tüm dünyaya duyurmak benim için onur verici bir durum. Ben ilçemizde okul projelerimizin yanında uzanabildiğim tüm hayatlara dokunmaya bir şeyler yapmaya çalıştım. Onlar için fark oluşturmaya özen gösterdim. İnsanların hayatlarında fark oluşturdukça daha büyük çalışmalara imza atmaya başladık. Daha büyük bir kitleye ulaştık. Hem buradaki çocuklarımıza hem ilçemizdeki diğer insanların hayatlarına dokunmak bana böyle bir getiride bulunduö dedi.

ÖDÜLÜ KAZANIRSA DÜNYADAKİ MAĞDUR ÇOCUKLARA KULLANACAK

Bir öğretmen için 1 milyon dolar değil, dünyanın bütün servetini verseler öğretmenliğin o sevgisi doyumu kadar etmeyeceğini belirten öğretmen Nurten Akkuş, \" Bu yarışmaya başvururken bu ödülü hiç düşünmedim ben Türk öğretmenini başarısını tüm dünyaya duyurmak istedim. Bu benim için paradan çok daha büyük bir haz. Eğer bu ödülü kazanırsam Filistin\'de, Suriye\'de bir çok çocuk savaş mağduru, aç kimsesiz ve ihtiyaç sahibi durumda. Bırakın okula gitmeyi yaşam savaşı veriyorlar. Ben bu mağduriyetlerin giderilmesi için ne kadar çok çocuğun hayatına dokunabilirsem yardımcı olabilirsem o kadar çok mutlu olacağım. Bu parayı da dünyada mağdur olan tüm çocukların yaşamları için harcamayı düşünüyorumö dedi.

FARKLI KURUM VE KİŞİLERDEN ÇOK SAYIDA TEBRİK MESAJI GELDİ

Bu başarının tek bir öğretmenin değil tüm Türkiye\'nin başarısı olduğunu söyleyerek \"Dünden bu yana telefonum susmadı. Türkiye\'nin farklı bölgelerinden kişi kurum ve kuruluşlar tebrik için arıyorlar mesaj gönderiyorlar. Çok mutluyum. Dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına girdim inşallah önce ilk 10\'a girmeyi ardından da en iyi öğretmen olarak seçilmeyi istiyorum. Mart ayında sonuçlanacak ve ödül sahibini bulacakö diye konuştu.

\'BABA BANA MASAL ANLAT\' PROJESİ

Samsunlu ve bekar olan Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş, 2009\'da başlattığı \'Baba bana bir masal anlat\' projesi ile görev yaptığı anaokulunun öğrencilerinin babaları haftanın belirli günlerinde okula gelerek çocuklarının bulunduğu sınıflarda masal anlatmaya başladı. Ayrıca Akkuş\'un yürüttüğü \'Oyuncak kumbarası\' projesi ile köylerdeki anaokulları için oyuncak toplandı. Akkuş, bu çalışmaları ile birçok ödül kazandı.

DİLEK ÖĞRETMEN İLKTİ

Samsun\'un Çarşamba ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Kumköy İlkokulu\'nun \'müdür yetkili\' sınıf öğretmeni Dilek Livaneli, aynı vakıf tarafından 2014 yılında dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasında gösterilerek bu başarıyı elde eden ilk Türk öğretmen olmuştu.

Görüntü dökümü

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-Nurten Akkuş\'la 1. röportaj

-Nurten Akkuş\'la 2. röportaj

-Detaylar

(Süre: 06.50 mb) - (Boyut:765.31 MB)

Haber: Yaprak KOÇER-Kamera: Hakan AKGÜN/AYVACIK(Samsun), (DHA)

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2)BURSA ZEHİR SOLUYOR

MEVSİM normallerinin üzerinde seyreden hava koşulları Bursa\'da havadaki zehirli gaz oranlarının normal değerlerinin çok üzerine çıkmasına neden oldu. Bu verileri bakanlığın resmi internet sitesinden yayınlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı rüzgarın esmesi halinde değerlerin tekrar normale dönebileceğini açıkladı.

Aralık ayında bahar havası yaşayan Bursa\'da, havadaki parti kül oranlarını belirleyen PM10 değerleri büyük bir artış gösterdi. Normalde 70 olması gereken bu değer Bursa\'da bugün bir çok bölgelerde sağlığı olumsuz şekilde etkileyecek seviye olan 161 olarak ölçüldü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri,\"Enversiyon adı verilen bu olgu, soğuk havanın zeminde kalması, sıcak dalganın ise bunun üzerinde bulunmasından kaynaklanıyor. Şu andaki değerler bayağı sıkıntılı. Bu sadece Bursa için geçerli değil. Türkiye\'nin büyük bölümü için aynı sıkıntı var. Rüzgarın esmesi halinde değerler tekrar normale dönecek\" dediler.

Kış aylarında sokağa çıkmaktan endişe duyduklarını söyleyen Bursalılar, son yıllarda artan hava kirliliği karşısında kalıcı önlemler alınmasını isterken uzmanlar ise bu havanın başka akciğer kanseri olmak üzere felç riskini artırıp, KOAH ve çocuk astımlarının birinci nedenlerini oluşturduğunu açıkladılar.

Görüntü dökümü

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Şehirden görüntüler

Bakanlığın internet verilerinin görüntüsü

Vatandaşlar ile röp

BURSA (DHA

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3)TİYATRO OYUNCUSUNA SAHNEDE DAYAK

Tokat\'ta sahnelenen bir tiyatro oyununda seyircilere hitaben konuşma yapan A.S.Y., sahne arkasından çıkan bir kişi tarafından darp edildi.Edinilen bilgiye göre, Ankara\'dan gelen özel bir tiyatro ekibi Kanlı Nigar isimli oyunu sahnelemek için Tokat 26 Haziran Kültür Sarayı\'nda sahneye çıktı. Oyunculardan A.S.Y. ikinci perde başlamadan önce seyircilere hitaben bir konuşma yaptı ve seyircileri selamlayıp arkadaşlarını alkışladıktan sonra kulise yöneldi. Bu esnada sahne arkasından çıkan ve organizatör firma çalışanlarından olduğu öğrenilen S.Ş., A.S.Y.\'ye kafa atarak saldırıda bulundu. Sahnede yaşanan saldırı izleyicilerden büyük tepki alırken, A.S.Y.\'nin hastanedeki tedavisinin ardından Tokat İl Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek şikayetçi olduğu, sonrasında da şehri terk ettiği öğrenildi. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilen kavganın alacak verecek yüzünden çıktığı iddia edilirken yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Sahnedeki dayaktan görüntüler

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) -

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4)YAYA ALT GEÇİDİ SANAT GALERİSİNE DÖNÜŞTÜ

MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından Tulumba Bat-Çık Yaya Altgeçidinin batı yönü \'Geçit Sanat Sergi Salonu\'na dönüştürüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Kilikya Sanat Atölyesi\'nde ressam olan Mustafa Özdemir\'in isteği üzerine Tulumba Bat-Çık Yaya Altgeçidi\'ni \'Geçit Sanat Sergi Salonu\' olarak tahsis etti. Yapılan çalışmaların ardından altgeçit sanat galerisine dönüştürüldü. Geçit Sanat Sergi Salonu ismi verilen ve şimdilik içerisinde 70\'e yakın resmin sergilendiği altgeçit büyük ilgi gördü. Ressam Özdemir, Mersin\'deki pasajlar ve alt geçitleri insanların kullanmadığını belirterek, \"Burada o algıyı yıkmaya çalışacağız. Sanatın yer altında da olsa sanat olduğunu herkese kabul ettireceğiz\" dedi.

Doğu yönündeki bat-çık yaya geçidini de aynı şekilde bir sanat galerisine dönüştüreceklerini ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

\"Orada da çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle kadınlar bu sergiden ve durumdan çok memnun. Bizler burada onlara yoldaş oluyoruz, yeri geliyor sohbet ediyoruz. Her geçen gün yaya alt geçidini kullanmak ve \'Geçit Sanat\'tan geçmek biraz daha fazlalaşıyor. Her geçen gün burayı kullanan insanların sayısında artış gözlemliyoruz.\"

Altgeçitte açılan \'Geçit Sanat Sergi Salonu\'nda ilk etapta 70\'e yakın resminin sergilendiğini kaydeden Özdemir, saat 09.00\'da açılan serginin saat 20.00\'ye kadar ziyaret edilebileceğini de ekledi.

Görüntü Dökümü

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- Alt geçitte sergilenen resimlerin görüntüsü

- Resimlere bakanlar

- Yoldan geçenler

- Genel ve detay görüntü

- Ressam Mustafa Özdemir\'in yaya alt geçidinde resim yaparken görüntüsü

- Mustafa Özdemir ile röp.

(BOYUT:1235,79 mb) (SÜRE:04,15)

Haber:Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN, (DHA)

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5)MUSTAFA ERTUĞRUL UNUTULMADI

ANTALYA\'da Paris II Savaş Gemisi\'nin, Topçu Üsteğmen Mustafa Ertuğrul tarafından 13 Aralık 1917\'de Kemer\'de batırılışının 100\'üncü yılı dolayısıyla anma töreni yapıldı.

AKM Perge Salonu\'nda düzenlenen anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Törene gaziler, Mustafa Ertuğrul adının verildiği okulun öğrencileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açılış konuşmasında Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) Başkanı Mehmet Rıza Ünlü, Kemer açıklarında Fransızların Aleksandra adlı savaş gemisinin 8 Mart 1918\'de batırılışının 100\'üncü yılında düzenlenecek törenle kahramanların anılacağını anlattı. Vatan evladı kahramanları herkesin tanıması için belirli çalışmalar yaptıklarına değinen Ünlü, gençlere ülkeye sahip çıkmaları çağrısı yaptı.

Muharip Gaziler Dernek Başkanı Abidin Sezer, geminin batırılışında denize atlayan askerleri Türk askerlerinin kurtarıp, yaralıların hastanede tedavisiyle hayata tutunmasını sağladığını anlattı. Savaş sürecinde düşmana bu iyiliği yapan başka millet olmayacağına değinen Sezer, Mustafa Ertuğrul\'un hayatına dair fazla bilinmeyenleri anlattı. Savaşlarda kahramanlığıyla anılan Mustafa Ertuğrul\'un yaptıklarıyla hiçbir zaman böbürlenmediğini dile getiren Sezer, \"Emekli olduktan sonra mütevazı hayat sürdürmüştür. Savaş belgesi olması için savaşlarda batırdığı düşman gemilerinin resmini yapıp, savaş alanlarının krokilerini yapmıştır. Bugün arşivlerde o günlere ait ne varsa Mustafa Ertuğrul\'un eseridir\" diye konuştu.

Sezer, Mustafa Ertuğrul\'un çok az miktarda bataryasıyla Akdeniz\'de o dönemin en gelişmiş donanmasına sahip İngiliz ve Fransız gemilerini batırarak dünya harp tarihine adını altın harflerle yazdırdığını vurguladı. Anma programında Mustafa Ertuğrul\'un yer aldığı bazı fotoğraflar sinevizyondan katılımcılara gösterildi.

Törende, \'Paris II Savaş Gemisi\'nin Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Tarafından Antalya/Kemer\'de Batırılışının 100. Yılı Münasebetiyle Doğu Akdeniz\'de Güç Mücadelesi ve Savaş\' adlı sempozyum düzenlendi.

Anma töreni kapsamında \'1. Dünya Savaşı\'nda Antalya Sahilleri\'nde Kazanılan Zaferler ve Antalya Kahramanlarımız\' konulu öğrencilerin yaptığı resimlerden oluşan sergi yoğun ilgi gördü.

Görüntü Dökümü

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- Mustafa Ertuğrul\'u anmak için gelen davetlilerden detay

- İstiklal Marşı okunması

- Mustafa Ertuğrul İlköğretim Okulu öğrencilerinden detay

- Mustafa Ertuğrul ödülünden detay

- AKSAN Başkanı Rıza Ünlü konuşması

- Muharip Gaziler Derneği Başkanı Abidin Sezer açıklaması

- İlköğretim öğrencilerinin \"Mustafa Ertuğrul seni unutmayacağız\" seslenişi

- Resim sergisinden detay

- Resimlerden detay

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Haber: Tolga YILDIRIM - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)



