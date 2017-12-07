DHA YURT BÜLTENİ-6

1)TÜRKİYE SINIRI YAKININDA PATLAMA: 1\'İ TÜRK VATANDAŞI 2 KİŞİ ÖLDÜ



IRAK\'ın Erbil kentine bağlı Soran ilçesinden Hakkari\'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesine gelen Mahmut Kaya\'nın otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi. Irak topraklarında meydana gelen patlamada, Kaya ile yanında bulunan ve akrabası olduğu belirtilen 1 Irak vatandaşı öldü.Olay, dün öğle saatlerinde sınır kapısının bulunduğu Derecik Beldesi\'nin Umurlu Köyü Yolgeldi mezrasına yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Irak topraklarındaki Üppe bölgesinde meydana geldi. Irak\'ta nişanlanan ve evlilik hazırlıkları yapan Mahmut Kaya (30), ailesini getirmek üzere Irak vatandaşı olan bir akrabası ile birlikte yola çıktı. Derecik beldesine gelmek üzere yola çıkan Kaya ve arkadaşının geçişi sırasında yola döşenen patlayıcı inflak etti. Meydana gelen patlamada otomobilde bulunan Kaya ve yanındaki akrabası olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaya ve ismi açıklanmayan akrabasının cenazeleri Soran\'a götürülürken, olay Şemdinli\'de yaşayan alesini yasa boğdu. Soran\'daki işlemlerininin ardından da Kaya\'nın cenazesinin Şemdinli\'ye getirileceği belirtildi.

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)-

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2)SİİRT\'TE ÇÖKEN DUVAR 2 ARACA HASAR VERDİ

SİİRT’in merkez Kooperatif Mahallesi\'nde bulunan bir sokağın istinat duvarının çökmesiyle 2 araç hasar gördü. Kooperatif Mahallesinde bulunan istinat duvarı yağışlardan dolayı dün gece saat 01.50 sıralarında çöktü. Duvarın çökmesiye duvar altında park edilen 2 araç hasar gördü. Olayın yaşanması üzerine bölgeye çok sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde çalışmalarını yürüten itfaiye ekipleri, çöken duvarın 8 metrelik olduğunu ve çökme nedeninin ise, aşırı yağışlardan kaynaklandığını tespit etti. Duvarın çökmesiyle hasar gören araçlar itfaiye ekiplerinin tarafından çıkartılırken, hasar tespit çalışmaları ise sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Duvarın çökmesiyle zarar gören araçlar

-İtfaiye ekiplerinin müdehalesi

-Araçların olay yerinden çıkarılması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: SİİRT, (DHA) -

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(YENİDEN)

3)ISPARTA ESKİ VALİSİ VE SDÜ ESKİ REKTÖRÜ HAKKINDAKİ KARAR PAZARTESİ AÇIKLANACAK

ISPARTA\'da, aralarında Isparta eski Valisi Memduh Oğuz, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) eski Rektörü Hasan İbicioğlu\'nun da bulunduğu 48\'i tutuklu, 129 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davası sona erdi. Mahkeme heyeti, kararını 11 Aralık\'ta açıklayacak.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen yıl mart ayında düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunun ardından haklarında \'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme\', \'Silahlı terör örgütüne üye olma\', \'Hukuka aykırı kişisel verileri kaydetme\', \'Şantaj\', \'Özel hayatın gizliliğini ihlal\', \'Resmi belgede sahtecilik\', \'Zimmet\', \'İcbar suretiyle irtikap\', \'Görevi kötüye kullanma\', \'6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet\' ve \'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak\' suçlamalarıyla dava açılan 48\'i tutuklu, 71\'i tutuksuz, Fethullah Gülen ile birlikte 10 firari toplam 129 sanığın Isparta 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılandığı dava sona erdi. Aynı davada tutuksuz yargılanan ve kanser tedavisi gören SDÜ Yapı İşleri Daire Başkanı Zümriye Irlayıcı, bu yıl 25 Şubat\'ta yaşamını yitirmişti.

SANIKLAR DURUŞMAYA KATILDI

Sanık sayısının fazla olması dolayısıyla Isparta Adliye binasının yanındaki salonda görülen duruşmaya, Akşehir Cezaevi\'nde bulunan tutuklu sanık eski vali Memduh Oğuz, İzmir Cezaevi\'nde tutuklu sanıklar örgütün \'Isparta il imamı\' olduğu iddia edilen Osman Demirhan, örgütün \'SDÜ sorumlusu\' olduğu iddia edilen Cabir Doğan, eski SDÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Halil Karakoç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla katılırken, eski Rektör Hasan İbicioğlu\'nun da aralarında bulunduğu diğer sanıklar salonda hazır bulundu.

Bu hafta pazartesi gününden beri devam eden yargılamada, sanıklar son savunmalarını yaptı. Bugün ise Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, sanıklara son sözlerini sordu. Tüm sanıklar için tahliye ve beraat kararı verilmesini istedi.

\'BİR ANDA KENDİMİ TERÖRİST OLARAK BULDUM\'

SDÜ eski Rektörü Hasan İbicioğlu, duruşmada mahkeme başkanına 4 ay önce gördüğü rüyayı hatırlatarak, \"Rüyamı size daha önce arz etmiştim. Hayırlı bir rüyaydı. Ama halen tutukluyum. 20 aydır hapisteyim. Bir anda kendimi terörist olarak buldum. Tahliyemi talep ediyorum\" dedi.

\'BENİM İÇİN KURULAN BİR KUMPASTIR7

Isparta eski Valisi Memduh Oğuz ise, 70 yaşında olduğunu belirterek, 1 gün bile cemaate ve tarikata mensup olmadığını söyledi. Oğuz, \"Bu benim için kurulan bir kumpastır. Size ve yüce adalete güveniyorum\" diye konuştu. Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, kararı 11 Aralık Pazartesi günü saat 14.00\'te açıklayacaklarını söyleyerek, duruşmayı sonlandırdı.

Görüntü Dökümü

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- Tutuklu sanıkların jandarma eşliğinde adliyeye getirilişi

- Tutuksuz sanıkların duruşma salonuna alınması

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)

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4)OKUL ÖNLERİNDE NARKOTİM DENETİMİ

OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, öğrencilerin güvenliğini sağlamak adına okul ve öğrenci yurtları önlerinde eş zamanlı uyuşturucu denetimi gerçekleştirdi. Narkotim Projesi kapsamında okul önlerinde, okul ile ilişkisi olmayan şahıslar üzerinde uygulama yapıldı, şüpheli araçlar kontrol edildi. Hafta içi okulların açık bulunduğu zamanlarda, 1 sivil ekip, 3 motorize ve 1 kadın personel ile günlük görevlendirmeler yapılarak, okul önlerinde uyuşturucu madde satışını veya kullanımını önlemeye yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği belirtildi. Atatürk Lisesi önünde yapılan çalışmada, şüpheli araçlar ve şahıslar durdurularak üst araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Ayrıca okul ile ilgisi olmayanlar ise bölgeden uzaklaştırıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün Suç ve Suçlularla Mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların, haftalık ve aylık plân doğrultusunda, okul önü ve çevresinde çocukların, gençlerin daha rahat bir eğitim almaları, daha rahat bir şekilde okula gidip gelmeleri, uyuşturucu ve benzeri maddelerin kullanımını en aza indirgemesi ve okul çevrelerinde okul ile ilgisi olmayan kişiler üzerinde gerekli çalışmaların hassasiyetle devam edeceği belirildi.

Görüntü Dökümü

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- Narkotim ekipleri okul önüne motosikletlerini park ederken

- Narkotim polislerinin okulla ilgili olmayanlara doğru yönelmesi

- Okul önünde bekleyen şahısların üst araması yapılması

- Okul önünde araç durdurulması, şahısların ve aracın aranması

- Ekiplerin motosikletlere binmeleri

- Ekiplerin motosikletle seyir halinde detay görüntü

BOYUT: 121 MB SÜRE: 01\'59\"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA)

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5)TÜGVA BURSA ŞUBESİNDEN KUDÜS TEPKİSİ

Türkiye Gençlik Vakfı Bursa Şubesi dün Amerika\'nın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkanti olarak kabul etme kararını Ulucami\'de kılınan sabah namazının ardından protesto etti. Topluluk adına yapılan konuşmada Filistin halkının yalnız olmadığı mesajı verildi.

Türkiye Gençlik Vakfı Bursa Şubesi sabah namazının ardından Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olarak kabul edilmesi kararını protesto etti. Bursa Şube Başkan Yardımcısı Mehmet İstemihan katılanlar adına yaptığı konuşmada Filistin halkının yanında olduklarını, onları asla yalnız bırakmayacaklarını söyledi. İstemihan, \"Bugün sömürülmüş halkların tıpkı selefleri gibi harekete geçtikleri dünyaya nizam verecek hamleler yapacaklari, yeniden direnişe geçecekleri kutlu bir gündür. Amerika\'nın dün gece yaptığı açıklamaların bizler için herhangi bir kıymeti harbiyesi yoktur. Tüm bu olanlar bizlerin cihad ve yeniden dirilme ruh kökünü hareketlendiren gelişmelerdir. Filistin halkı bilsin ki Osmanlı\'nın torunları onları yalnız bırakmayacak. Bursa halkı kardeş mübarek şehir Kudüsü asla ama asla yanlız bırakmayacaktır.\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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Topluluktan detaylar, basın açıklamasının okunması

BURSA, (DHA) -

SÜRE: 1 dk 14 sn

BOYUT: 75 MB

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6)BAHÇEDE HAVLAYAN KÖPEĞİ BIÇAKLADI

KONYA’da sokakta kavga eden iki grup arasındaki bir kişi, bahçede havlayan köpeği boğazından bıçaklayarak kaçtı. Yaralı köpek tedaviye alınırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, geçen Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bir kişi, bahçede ağaca bağlı bulunan köpeği havladığı gerekçesiyle boğazından bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralı köpek, olay yerine çağırılan belediye ekipleri taarafından alınarak Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi\'nde tedaviye alındı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışıyor.

Görüntü Dökümü

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- Köpekten detay

- Belediye ekiplerinin köpeğe alması

(Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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7)ELAZIĞ\'DA 63 KİLOGRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

ELAZIĞ\'da İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekiplerin son bir hafta içerisinde yaptığı ortak operasyonlarda toplam 63 kilo kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ve polisin ortak düzenlediği operasyonla ilgili Elazığ Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"Huzur ve güvenliğin azami hassasiyetle sağlandığı ilimizde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara göz açtırılmıyor.İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yaptığı 13 başarılı çalışmayla; 63 kg kubar esrar, 22 gr toz esrar, 36 gr eroin ve 19 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.Polis ve Jandarma güçlerimiz marifetiyle uyuşturucu ve uyuşturucu tacirleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir\" denildi.

Görüntü Dökümü

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Köpeklerin arabayı araması

Jandarmanın arabayı araması

Jandarmanın arabanın altına girerek esrarı bulması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)-