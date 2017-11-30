DHA YURT BÜLTENİ-6

1)KASTAMONU DA EV YANGININDA 5 KİŞİLİK AİLEDEN HABER ALINAMIYOR

KASTAMONU merkeze bağlı Bürme köyünde, birisi boş, diğerinde 5 kişilik ailenin oturduğu 2 ev, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kül oldu. Evler köyün dışında olduğu için geç fark edilen yangının ardından 5 kişilik Çataloğlu ailesine ulaşılamadı. Enkazda ve çevrede aileyi arama çalışmaları sürüyor. Bürme köyü Kuzören Mahallesinde birbirine yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulunan birisi boş, diğerinde Fazıl Çataloğlu ve ailesinin oturduğu 2\'şer katlı iki ahşap evde yangın çıktı. 29 Kasım Çarşamba sabaha karşı çıktığı tahmin edilen yangın, evlerin köyün dışında olması nedeniyle dün akşam saatlerinde fark edilebildi. İki evin kül olduğunu ve dumanların yükseldiğini gören köylüler itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, yangına müdahale ederek soğutma çalışması yaptı. 2 evin tamamen kül olduğu yangında 10 civarında büyükbaş, 50 civarında küçükbaş hayvanın da telef olduğu saptandı. Boş evin Ahmet Çataloğlu\'na ait ve sadece yaz aylarında kullanıldığı, akrabası Fazıl Çataloğlu\'na ait evde ise 5 kişinin yaşadığı belirlendi. Yanan evde oturan Fazıl, eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çatlaoğlu\'na ulaşılamadı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, enkazda arama çalışması başlattı. Ekipler, ellerindeki küreklerle ve metal parçalarla yanan evin enkazında arama yaptı. Ayrıca köyün çevresinde ve ormanlık alanlarda da arama yapıldı. Çalışmalarda aileye ait bir iz bulunamadı.

Bürme Köyü Muhtarı Vahittin Hasanbaş, yangının çarşamba sabaha karşı çıktığını söyleyerek, \"Köylülerin perşembe günü öğleden sonra haberi olmuş. Jandarma saat 16.00 gibi beni arayarak yangını haber verdi. Bu yanan evlerin çevresinde ev yok. Bu yüzden geç fark edilmiş yangın. Ben öğrenci servisi şoförüyüm ayrıca. Ailenin torunu okula gitmedi\" dedi.

Fazlı Çolakoğlu\'nun akrabası Hamdi Çolakoğlu da \"Akşamdan bu yana arama çalışmaları devam ediyor. Her yeri aradık, bulamadık. Bir de traktörü bulamadık. Traktörle başka bir yere gitti öldürüldü mü, atıldı mı ne oldu bilmiyoruz. Yanan traktörün haricinde bir tane daha traktör vardı. Sabah hayvan pazarına gideceğini söylemiş. En son aldığımız bilgi 5 koyununun Elmayakası mekisinde görüldüğü yönünde. Komando birlikleri de bu bölgede arama yaptılar. Ancak bulamadılar\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

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2)DOLANDIRICILAR, EMEKLİ İŞÇİYE 5 KATLI APARTMANINI SATTIRDI

İZMİR\'de, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları 73 yaşındaki Hacı Kervancıoğlu\'nu, Diyarbakır\'daki terör olaylarında isminin geçtiğini söyleyerek kandıran dolandırıcılar, yaklaşık iki hafta boyunca kendi verdikleri telefonla bağlantıda kalarak önce bankadan kredi çektirmeye çalıştı, daha sonra 5 katlı apartmanını sattırdı. Bunun karşılığında, tapu müdürlüğünde Kervancıoğlu\'na verdikleri 200 bin lirayı sahte olduğunu söyleyerek alan dolandırıcılar, kayıplara karıştı. Gültepe\'de oturan emekli işçi Hacı Kervancıoğlu\'nun hayatı, 2016 yılının 1 Temmuz günü cep telefonundan aranmasıyla kabusa döndü. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılık şebekesi üyeleri, Kervancıoğlu\'nu, ismi Diyarbakır\'daki bir terör olayında geçtiği yalanıyla kandırdı. Sahte polislerin anlattıkları karşısında büyük korku yaşayan Kervancıoğlu, teröristleri yakalamak içini gerekli olduğu söylenen iş birliği teklifini kabul etti. İlk olarak yaşadıklarını ve konuştuklarını kimseye anlatmayacağına dair yemin ettirilen Kervancıoğlu\'na dolandırıcılar, sadece kendileriyle konuşacağı bir telefon verdi. Dolandırıcılar ilk olarak emekli olduğunu öğrendikleri Kervancıoğlu\'na bankadan kredi çektirmek istedi. Kredi başvurusu yapan Kervancıoğlu\'nun bu talebi, bankadaki araştırmalardan sonra kabul edilmedi. Kredi çektiremedikleri yaşlı adamın evinin olduğunu öğrenen şebeke üyeleri, bu kez de Karşıyaka\'da emlakçı olan İ.O. ile bağlantıya geçti. Kervancıoğlu ile buluşturulan İ.O., 5 katlı apartmanını, Kadifekale semtinde kahve işleten Ş.S.\'ye satmasını sağladı. Tapu müdürlüğünde yapılan bu satış karşılığında da Kervancıoğlu\'na 200 bin lira verildi.

SATIŞTA VERİLEN PARA DA \'SAHTE\' DİYE ELİNDEN ALINDI

Kervancıoğlu, tapudaki işlemlerinden sonra evine gittiği sırada, ilk olarak emlakçı İ.O., satıştan 6 bin lira komisyon aldı. Bunun ardından yaşlı adamı bir kez daha arayan dolandırıcılar, bu kez de kendisine verilen paraların seri numaralarının alınmış ve sahte olduğunu söyledi. Dolandırıcılar, Kervancıoğlu\'un elinde kalan 194 bin lirayı da bu yöntemle aldı.

15 TEMMUZ GÜNÜ ORTAYA ÇIKTI

Yemin ettiği ve çocuklarının başına kötü bir şey gelmemesi için yaşadıklarını kimseye anlatmayan Kervancıoğlu\'nu, darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz günü arayan dolandırıcılar, kendisine verdikleri telefonu atmasını istedi. Bu gelişme üzerine dolandırıcılığın farkına varan Kervancıoğlu, yaşadıklarını çocuklarına anlatıp, evin satışının iptali için hukuk mücadelesi vermeye başladı. Aile adına avukatlarının başvurusuyla satışın iptali ve dolandırıcılık davaları açıldı. Davaların halen devam ettiği belirtildi.

Yaşadıklarını anlatan 4 çocuk babası Kervancıoğlu, \"Söyledikleri karşısında çok korktum. Bana yemin ettirince, ben de yaptığım görüşmeleri ve satışı kimseye söylemedim. Hiç şüphelenmeden teröre karşı devletime yardım ettiğimi düşünüp, istediklerinin hepsini yerine getirdim; ama onlar, beni dolandırdı, kandırdı. Ben, yıllarca emeğimin karşılığında kazandığım paralarla yaptığım evlerimi geri istiyorum\" diye konuştu.

Babasıyla aynı apartmanda oturan Ali Kervancıoğlu ise \"Satıştan sonra evi alanlar, bize gelip, çıkmamızı istedi. Biz de yaşananları öğrendiğimiz için direndik. Olayı yargıya taşıdık. Şimdi de yargı süreci devam ediyor. Evi boşaltmamızı istediler, yapmadık. Kira istemeye hazırlanıyorlar; ama onu da ödemeyeceğiz. Çünkü evler bizim ve yasa dışı yollardan bizden alındı\" dedi.

FOTOĞRAFLAR

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA

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3)KOCASINI CEP TELEFONUNU KARIŞTIRDIĞI İÇİN KIZGIN YAĞ İLE YAKIP, SATIRLA YARALAMIŞ

ADANA\'da boşanmalarına rağmen birlikte yaşamayı sürdürdüğü 42 yaşındaki Ayhan Akdemir\'i uyurken üzerine kızgın yağ döküp, başına satırla vuran 40 yaşındaki Emine Sayar, adliyeye sevk edildi. Sayar, poliste verdiği ifadesinde eski eşini cep telefonunu karıştırdığı için yaktığını öne sürdü. Olay,dün merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri mahallesinde meydana geldi. 1 çocuk annesi Emine Sayar, sabah saatlerinde, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği Ayhan Akdemir\'in üzerine, uyuduğu sırada kızgın yağ döktü. Sayar, yağ döktükten sonra eski eşinin başına da satırla birkaç kez vurdu. Başından 3 darbe alan Aydemir, kaçarak kendini tuvalete kilitleyip canını zor kurtardı. Emine Sayar, bir süre sonra evi terk etti, tuvaletten çıkan yaralı Aydemir de polisi arayıp yardım istedi. Eve gelen polis Akdemir\'i kanlar içinde şoka girmiş halde buldu. Eli yüzü kan içinde olan ve vücudunda yanıklar oluşan Akdemir, çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastaneye getirilen ve tanınmaz hale gelen Aydemir\'in gören bazı hasta yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Hayati tehlikesi bulunan Aydemir, yoğun bakıma alındı.

CEP TELEFONUMU KARIŞTIRDI

Emine Sayar, polis tarafından evinin sokağında yakalanıp gözaltına alındı. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği\'nde ifadesi alınan kadın, olay günü cep telefonunu karıştırdığı için eski eşine çok kızdığını öne sürdü. Sayar, \"Sabah evde otururken Ayhan, benim cep telefonumu karıştırdı. Buna kızıp, elinden telefonu aldım. O da yatak odasına gidip, uyudu. Çok sinirlendiğim için öfkemi kontrol edemedim. Ocaktaki kızgın yağı alıp, başına döktüm. Canı yanınca, bana saldırdı. Mutfağa kaçtım. Kendimi savunmak için tezgahta duran satırı aldım. \'Yaklaşma, vururum\' diye bağırdım. Üzerime gelmeye devam edince, başına satırla vurup, evden kaçtım\" diye konuştu. Geceyi karakolda geçiren Sayar, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Ambulansın görüntüsü

- Yaralı adamın indirilişi

- Yaralı yakınlarının hastanede görüntüsü

- Yaralının ablasının konuşması

- Şahsın evinin dış görüntüsü

- Olay yeri genel ve detay görüntüler

- Olay yerinde Kan bulaşan saat ,tv,duvar,kanepe görüntüsü

- Olayı gerçekleştiren kadının görüntüsü

Haber:Çağlar ÖZTÜR - Kamera:Eser PAZARBAŞI / ADANA,(DHA)

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4)BELİNE SARDIĞI KORSEDEN 1 KİLO ESRAR ÇIKTI

DİYARBAKIR\'dan aldığı uyuşturucuyu beline sardığı korseyle İstanbul\'a götürmek isteyen 68 yaşındaki Nurettin A., Kahramanmaraş\'ta yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı uygulama kapsamında, bir yolcu otobüsünü kent girişinde durdurdu. Polis hareketlerinden şüphelendiği yolculardan Nurettin A.\'yı araçtan indirdi. Şüphelinin üst aramasında beline sarılı korseye gizlenmiş 1 kilo esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti suçundan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıkan Nurettin A.\'nın esrarı Diyarbakır\'dan alıp İstanbul\'a götürmeye çalıştığı ortaya çıktı. Şüpheli, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Yaşlı adamın üzerinin aranması

- Korsedeki uyuşturucu

- Uyuşturucunun korseden çıkarılması

- Korse ve uyuşturucu

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 44 MB

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5)3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ\' İÇİN FARKINDALIK MAÇI YAPILDI

İKİNCİ Lig\'de mücadele eden Özel İKEM Koleji\'nin bayan basketbol takımı ile Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi\'nin Hatay temsilcisi Limakport İskenderun Engelliler arasında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farkındalık maçı yapıldı.

İKEM Koleji Salonu\'nda gerçekleştirilen farkındalık maçını İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İKEM Koleji kurucularından Levent Hakkı Yılmaz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel de izledi. Kolejin tüm öğrencilerinin tribünleri doldurduğu maç öncesinde Limakport İskenderun Engelliler ile İKEM Koleji takımı karşı karşıya geldi. Her iki takımın mücadelesi tribünlerdeki öğrencilerden yoğun destek gördü.

Maçı değerlendiren Belediye Başkanı Seyfi Dingil, \"Spor yapmak insanın sağlığını korumanın yanında bedenini ve ruhunu da dinlendirir. Bu vesile ile spor kulüplerimizin okullarımızın spora göstermiş olduğu ilgi bizleri memnun ediyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Maçın başlama öncesi sporcuların selamlamaları

-Maçtan görüntüler

-Maçı izleyenlerden görüntüler

SÜRE : 2,25 SN BOYUT :110 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)