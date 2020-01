DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BEYNİNDE 8 TÜMÖR BULUNAN SELÇUK İÇİN DOKTOR ARANIYOR

KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, 4 yaşındaki Selçuk Aygün\'ün beyninde 8 tümör belirlendi. Ailesi, doktorların riskli olması nedeniyle ameliyat yapamayacaklarını belirtmesi nedeniyle ameliyatı yapabilecek doktor aramaya başladı.Filiz ve Bekir Aygün\'ün 4 çocuğundan biri olan Selçuk Aygün doğumundan 6 ay sonra rahatsızlandı. Selçuk\'un göz bölgesinde tümör bulunduğu tespit edildi. Kemoterapi ve ışın tedavisi gören Selçuk sağlığına kavuşurken, 2 ay sonra yine rahatsızlandı. Selçuk\'un bu defa beyninde 3 tümör bulunduğu ve epilepsi teşhisi konuldu. İlaç tedavisi uygulanırken, zamanla Selçuk\'un beynindeki tümör sayısı 8\'e yükseldi. Birçok hastane gezen ve doktorlarla görüşen aileye doktorlar, \"Bu ameliyat çok riskli yapamayız\" yanıtını verdi. Bunun üzerine sosyal medyadan hesap açan aile, ameliyatı yapabilecek doktor aramaya başladı.İyi bir doktor buldukları taktirde çocuğunu ameliyat ettireceğini söyleyen anne Filiz Aygün, \"Oğlumun beyninde tümörler var. Doktor arıyorum. İyi bir doktor bulabilirsem ameliyat ettireceğim. Twitter üzerinden kampanya başlatıldı. Biz iyi bir doktor istiyoruz. Doktor bulamadık şuana kadar\" dedi. Hamide Aygün kardeşinin ameliyatını gerçekleştirebilecek doktor konusunda yardımcı olunmasını isteyerek, \"Kardeşimin beyninde tümörler var. Daha önceden, 6 aylıkken gözlerinde vardı. Bunun için kemoterapi ve ışın tedavisi aldı. Işın tedavisinden sonra epilepsi teşhisini koydular. Beyninden tümörler çıktı. O zaman iki yaşındaydı. 3 tümör çıktı beyninde. Ondan sonra bunun için ilaçlarla tedavi başlatıldı. Ama ilaçlara cevap vermedi. Cevap vermediği için sürekli ataklarımız devam etti. Şuanda 4 yaşında beyninde 8 tane tümörle mücadele ediyor. Ben Türkiye\'de hiçbir doktor bulamadım. Kardeşimin bir an önce ameliyat olmasını ve sağlığına kavuşmasını istiyorum. Arkadaşlarımla sosyal medyada hesap açtım. Sesimiz duyulduğunda Sağlık Bakanlığı\'ndan arandık, \'Biz sizinle ilgileneceğiz, doktor bulacağız\' diye söylenildi. Teşekkür ederim ama keşke başta bize yardımcı olsalardı. Başbakanıma, Sağlık Bakanıma buradan sesleniyorum. 4 yaşında benim kardeşim ve beyninde tümörlerle savaşıyor. Her gün gözümüzün önünde eriyor ve bitiyor. Yaşından dolayı doktorlar ameliyat etmek istemiyor\" diye konuştu. Kardeşinin gözlerini, ileride hafızasını kaybedilebileceğini belirten Hamide Aygün, şöyle konuştu: \"Tümörlerin bu şekilde kalması zararlı. Çünkü beyninde baskı yapıyor. Gözlerini kaybedebilir, ileride hafızasını bile kaybedebilir. Birden ölebilir bile dediklerini biliyorum. 2 günde bir atak geçiriyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Benim kardeşim 20 kilo iken şuan 15 kilo. Sanki anlıyormuş gibi, \'Beni iyileştir abla\' dedi. Gözlerimizin önünde eriyor, hiçbir şey yapamıyormuşuz gibi geliyor. Bir doktor bulamadık, lütfen kardeşim için doktor bulun. Doktor bulmak için Ankara\'ya, Şanlıurfa\'ya, Isparta\'ya, Tekirdağ\'a, İstanbul\'a, Kocaeli\'ndeki doktorlara gittim. Hiçbir yerde doktor bulamadım. Riskli olduğunu söylüyorlar. \'Yapamayız\' diyorlar. Yaşı ufak tarzında cevaplar veriyorlar bize\"

2)DİYARBAKIR\'DA 1 DAKİKADA 35 BİN LİRALIK HIRSIZLIK

DİYARBAKIR\'ın merkez Bağlar ilçesinde bir telefon bayisine giren 3 hırsız, 1 dakika içerisinde değeri 35 bin lira olan telefonları çaldı. Hırsızlar kepenk ve reyonlara da 15 bin lira değerinde zarar vererek kayıplara karıştı. Hırsızlık olayı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edildi.Merkez Bağlar ilçesinde bir telefon bayisinde yaşanan hırsızlık olayı işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edildi. 26 Kasım\'da sabah 04.10\'da sıralarında yaşanan hırsızlığın güvenlik görüntüsü kayıtlarına göre, iş yerinin önüne gelen 3 kapüşonlu, önce etrafı kontrol etti ve daha sonra otomatik kepenk sistemini elleriyle zorlayarak yukarıya kaldırdı. Bunun ardından bir kişi içeriye girdi. Teşhir reyonlarının bulunduğu yerde olan 7 son model telefonu bağlı oldukları yerden çekerek topladı. İçerideki hırsız, 7 adet telefonu topladıktan sonra reyonlara da zarar verdi. 3 hırsız, toplam 1 dakika süren hırsızlık olayında piyasa değeri 35 bin lira olan telefonları çalarak kayıplara karıştı. Sabah bayiye gelen iş yeri sahibi Abdurrahman Atlı, kepenk kapağının kırıldığını fark etti. Durumu polise bildiren Atlı, olay yerine gelen polislerle beraber iş yerine girdi. 7 adet son model cep telefonun çalındığını tespit eden iş yeri sahibi Atlı, telefonların seri numarasını çıkararak polise verdi. Atlı, hırsızların kepenk ve reyonlara da 15 bin lira değerinde zarar verdiğini söyledi.

3)İNTERNET FENOMENİ VATANDAŞ DHA\'YA KONUŞTU

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde yerel bir televizyona verdiği röportajla sosyal medyada Çifte Diplomalı Manyak ismiyle fenomen haline gelen Denizlili evli iki çocuk babası 54 yaşındaki Yaşar Kayrakçı\'yı DHA buldu. Denizli\'de DHA\'ya konuşan Kayrakçı, fenomen olmasıyla ilgili insanların dürüstlüğe, dobralığa susadığını belirterek, “Ben herkesten farklı düşünüyorum. Farklı analiz ediyorum, beynimi yoruyorum. Manyaklık buradan geliyor. İnsanlar mertçe her şeyi ortaya koyan, bağırsaktan konuşmayan, ciğerden konuşan kişiler istiyor. Beni anlayanlara helal olsunö dedi. Denizli\'de bir süre market sahibi olan ancak daha sonra iflas eden Yaşar Kayrakçı, Çal lisesinden mezun olduktan sonra Kara Harp Okulu\'nu kazandı. Kara Harp Okulu\'na giden ancak 45 gün sonra bırakan Kayrakçı, öğretmen olmak istediği için 1983-1987 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu ve Eğitim Fakültesi Pedegojik Formasyon Öğretmenlik Bülümlerini gece ve gündüz ayrı ayrı okuyarak bitirip, çifte diploma sahibi oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi\'nde yüksek lisans yaparken futbol hakimliği de yapan Kayrakçı, Erman Toroğlu\'nun yan hakemliğini de yaptı. Ardahan Devlet Hastanesi\'ne müdür olarak atanan Kayrakçı, 10 ay görev yaptıktan sonra bırakıp, Denizli\'ye dönerek tıbbi mümessillik yaptı. 1992 yılında siyasi bir partinin il kurucu olan Kayrakçı, aynı partiden ilçe belediye başkan adayı oldu ancak seçimlerde kazanamadı. 1997 yılında Beyağaç İlçesi\'ne öğretmen olarak atanan Kayrakçı, 3 ay öğretmenlik yaptıktan sonra mümessirliğe geri döndü.

Bir süre baba mesleği olan market işleten Kayrakçı, ardından medikal işine girdi. Sonra tekrar kendi marketini açan ve iflas eden Kayrakçı, sırasıyla İngilizcesi çok iyi olduğu için Marmaris\'te bir otelde 4 yıl resepsiyonist, 1 ay akaryakıt istasyonunda pompacı ve mermer ocağında bekçi olarak çalıştı. Ardından Özel Sağlık Kolejlerinin açılmasıyla Gaziantep\'e giden ve bir okulda öğretmenlik yapan Kayrakçı, daha sonra Denizli\'ye dönüp, özel bir okulda müdürlük yaptı. 2.5 yıl önce emekli olan Kayrakçı, şimdi kendi düşüncelerini yazdığı “Çifte Diplomalı Manyakö ismini verdiği kitabının tanıtımını yapıyor.

Verdiği röportajın ardından sosyal medyada fenomen haline gelmesiyle ilgili konuşan Yaşar Kayrakçı, “Benim hayatım roman değil de, hikaye enteresan bir hikayem var. Tek oğul olarak doğmuşum anam babam beni sonradan benim gibi bir manyağı ortaya çıkarmışlar. 4 ablam var. Her seferinde oğlan olsun istemişler ama benden öncekiler hep ölmüş. Ben doğunca doktor benim adamı yaşan olarak vermiş. Üniversiteye giderken, beni 500 kişi uğurladı, Kenan Evren gibi general olacak diye, ama ben öğretmenlik istiyordum. İki fakülteyi aynı anda okudum, iki diploma zarar vermez diye, çeşitli işlerde çalıştımö dedi.

Kendisine Çifte Diplomalı Manyak ismini her konuda farklı düşündüğü için verdiği söyleyen Kayrakçı, “Her konuyu farklı analiz ediyorum, beynimi yoruyorum. 4 kez Kuran Kerim okudum, Tevratı, İncili okudum. 2 fakülte bitirdim, 3 kez seçime girdim kazanamadım, benim gibi adamı seçerler mi, seçmezler. Manyaklık buradan geliyor. Hayatım bu benim spontene konuşuyorum, dürüstlük bitmiş, erdemlik bitmiş, dürüst adam kalmamış, insanlar dürüstlüğe, dobralığa susamış. Benim sosyal medyada çok izlenmemin nedeni bu bence benim analizim bu. İnsanlar mertçe her şeyi ortaya koyan, bağırsaktan konuşmayan, ciğerden konuşan adam istiyor. İnsanlar bu yüzden beni beğendi. Sosyal medyada fenomen olmak ne demek, ben adamım men değilim. Beni anlayanlara helal olsun\" dedi.

Çifte Diplomalı Manyak kitabını 2014 yılında yazdığını belirten Kayrakçı, “Kitabı bastıracak para yok emekli maaşıyla ve sosyal medyadan bastıracak parayı bulup, çıkarttım. Kimse almadı bende bedava dağıttım. İnsanlar yine okumadı.Kitap, beni, bizi, doğallığı, yaşadığım hayatı, neden geri kaldığımızı anlatıyorö diye konuştu.

4)ÖĞRENCİLERDEN, GECİKMELİ 24 KASIM KUTLAMASI

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesinde, Opet Anadolu Lisesi öğrencileri, gecikmeli olarak öğretmenlerinin günlerini kutladı. Öğrenciler, okul bahçesinde öğretmenleri için 12 katlı pasta kesti.İslahiye Opet Anadolu Lisesi Okul Temsilcisi Furkan Kurt ve arkadaşlarını tarafından okul bahçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği düzenlendi. Okul bahçesindeki etkinliğe okul müdürü İsmihan Uyanık, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Öğrenciler tarafından okula gelen öğretmenler davul zurna ile karşılanıp karanfil verildi. Bu durum karşısında şaşkınlık yaşayan öğretmenler için daha sonra okul bahçesine getirtilen pasta kesildi.

Sürpriz karşısında duygulanan okul müdürü İsmihan Uyanık ve öğretmenler, öğrencilerine teşekkür etti.

5)VAN KEDİLERİ KIŞA HAZIR

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma Merkezi\'nde koruma altında bulunan kediler, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte sıcak ve kapalı alanlara alınmaya başladı. Yaz boyunca yarı kapalı kedi evinin bahçesinde bakımı yapılan Van kedileri, kışın sadece sıcak ve güneşli havalarda üstü kapalı bahçeye çıkartılacak.YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van kedilerinin yaşama ve barınma alanı olan kedi evini zorlu kış şartlarına hazır hale getirdiklerini söyledi. Kediler için en uygun ortam sıcaklığının 22- 25 derece arası olduğunu belirten Prof. Dr. Kaya, \"22 ile 25 derece arası bir denge kurmaya çalışıyoruz. Bizim ısıtma sistemiz üniversiteden bağımsız bir şekilde işliyor. Ortamı ısıtmaya daha erken başlıyoruz, daha geç son veriyoruz. Çünkü yavrulu dönemlerde bizim daha fazla sıcaklığa ihtiyacımız oluyor. Hayvanın hava şartlarına bağlı olarak daha fazla enerjiye ihtiyacı olabilir, biz beslemesini ona göre ayarlıyoruz. Yazın üstü açık, daha geniş dış gezinti bahçeleri var, orada geziyorlar. Kışın da sıcak günlerde o bahçelere çıkabiliyorlar. Ama kışın sert soğuk günlerinde o bahçeleri kapatıp, iç bahçeleri açıyoruz, kedinin gezinti ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Yazın yaz bahçesinde, kışın da üstü kapalı kış bahçesinde kedilerin gezinti ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz\" dedi.Prof. Dr. Abdullah Kaya, kış ayları boyunca kedilerin fizyolojik şartlarını en iyi şekilde sağlamaya çalıştıklarını da belirtti. Van\'ın bin 700 rakımda bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Kaya, şunları söyledi: \"Van Kedisi Araştırma Merkezi olarak bizim kışın her haline hazırlıklı olmamız gerekiyor. Van kedileri sert kış şartlarına rağmen sıcak bir yuvaya sahipler. Dışarıda eksi 10-15 derece soğuk oluyor, sıcak bir ortama alışmış Van kedilerinin o havada durması çok zor. Kışın da bu kedilerin dışarı ihtiyacı, gezinti ihtiyacı oluyor. O soğuk dönemler boyunca hayvanların üstü kapalı bahçelerde gezinti yapmalarını sağlıyoruz. Bu şekilde kışın da hayvanların rahat edebileceği fizyolojik şartları sağlıyoruz.\"

6)UYUŞTURUCU SATTIKLARI İDDİA EDİLEN 1’İ KADIN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

KARAMAN’da uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen ve polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına 1’i kadın 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen kişileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 38 yaşındaki Fevzi N., 25 yaşındaki Metin N. ve 23 yaşındaki Seda E.’nin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda 216 adet uyuşturucu hap ve satışa hazır halde 13 adet esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliye çıkarılırken bir yakınlarının yanında çocuğu ile birlikte arkalarından yürümesi ve ağlaması dikkat çekti. Çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanan şüpheliler, Karaman M Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

