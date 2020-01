DHA YURT BÜLTENİ-6 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder\'i havadan inceledi

RİZE\'de bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle son günlerde imar tartışmasıyla gündeme gelen ve kentsel dönüşüme tabii tutulması beklenen dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder\'i havadan inceledi.

Partisinin Rize, Bayburt ve Gümüşhane\'deki kongrelerine katılmak için bölgede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geceyi geçirdi Güneysu İlçesi Merkez Mahallesi\'ndeki konutundan saat 11.45 sıralarında ayrıldı. İlçede kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, daha sonra bölgedeki bazı yatırımları incelemek üzere Güneysu Futbol Sahası\'ndaki helikopterle havalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Valisi Erdoğan Bektaş da eşlik etti. Helikopterin havalanacağı sırada çevrede toplanan çocuklar ve kalabalık cep telefonuyla da görüntü almaya çalıştı.

AYDER VE HAVA LİMANINI İNCELEDİ

Erdoğan\'ın deniz dolgu inşası süren Rize\'nin Pazar ilçesi Yeşillköy Köyü\'ndeki havalimanı inşaatını havadan inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan, TOKİ tarafından kentsel dönüşüme tabii tutulacak Rize\'nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası\'nda da incelemelerde bulundu. Erdoğan ayrıca kış turizmi kapsamında da Kaçkar Dağları\'nda yapılması planlanan kayak tesislerinin yapılması ön görülen alanları da havadan gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Erdoğan\'ın helikopterinin havalanması

Çevrede bekleyen vatandaşlar

Detaylar

HABER: Muhammet KAÇAR KAMERA: Aytekin KALENDER / RİZE (DHA)

=====================================

Başbakan Yardımcısı Işık\'tan, NATO tepkisi

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, NATO tatbikatında büyük bir rezalet yaşandığını, özür dilendiğini, ancak bu anlayışın sorgulanması gerektiğini belirterek, \"NATO bünyesinde buna sebebiyet veren her kimse onun bir an önce bütün bağlantılarıyla ortaya çıkarılması mutlaka ama mutlaka gerekiyor. Belli ki her tarafta provokatörler iş başında. Sorumluların gereken cezaya en ağır şekilde çarptırılmaları bizim için son derece önemlidir\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli\'nin Darıca İlçesi\'nde bir otelde sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla bir araya geldi. Işık dünyanın zor zamanlardan geçtiğini söyleyerek, \"Hani eskiler derler ya, \'Zor zamanlardan geçiyoruz\'. Hakikaten şu anda dünya da, bölge de, ülke de zor zamanlardan geçiyor. 100 sene sonra artık sınırların önemini kaybettiği bir dönemi yaşıyoruz. Allah\'tan bu kadar büyük türbülansın olduğu bir dönemde Türkiye\'de güçlü bir hükümet var. İstikrar var ve Türkiye kendi hak ve menfaatlerini koruyacak, savunacak ve bölgenin güç ve istikrarına yönelik hamleleri boşa çıkaracak bir güce ve kuvvete sahip. Eğer bu olmasaydı, 2000\'li yılların başlarını düşünün. Böyle bir durumda Türkiye böyle bir tablo ile karşı karşıya kalsaydı, o zaman Türkiye hiçbir şekilde oyuna dahil olamazdı. O zaman Türkiye\'nin oyunu yönlendirme, kendi çıkarlarını dahi koruma imkanı olmazdı\" dedi.

PKK\'nın DEAŞ ile işbirliği yapmasına değinen Işık, \"PYD/YPG, yani PKK\'nın Suriye kolu, DEAŞ\'la işbirliği yapıyor ve Rakka\'da maalesef koalisyon güçlerinin de gözleri önünde DEAŞ militanlarının koridor açılarak Rakka\'yı terk etmesi sağlanıyor. Hani siz terörle mücadele ediyordunuz? Hani bölgede en önemli öncelik DEAŞ\'ın ortadan kaldırılmasıydı? Demek ki işinize geldiği zaman DEAŞ\'la bile birlikte hareket ediyorsunuz. Biz zaten baştan beri, \'PYD/YPG, PKK terör örgütüne iş tutmak, DEAŞ\'a karşı bunlarla birlikte hareket ediyoruz demek, yılanla çuvala girmektir\' diyorduk. Ama hep, \'Biz DEAŞ\'a karşı bu mücadeleyi yürütüyoruz. DEAŞ ile mücadele bitince biz bu işi bırakacağız\' diyorlardı. Şimdi gördük ki, sadece DEAŞ\'a karşı PYD/YPG ile mücadele etmeyi bir kenara bırakın, gerektiğinde DEAŞ\'a bile göz yumacak bir tavır var. Bu tavrın bu bölgeye bir faydası olabilir mi? Bölgenin huzuruna bir katkısı olabilir mi? Onun için diyoruz ki, bölgede kim olursa olsun, hangi aktör olursa olsun, öncelikle samimi olsun. Bölge zaten yeterince acı çekti. Bölgede milyonlarca insan muhacir konumuna, mülteci konumuna düşürüldü. İnsanların evleri başlarına yıkıldı. Yerlerinden, yurtlarından edildiler. Sadece Suriye\'de 1 milyona yakın insan hayatını kaybetti. Artık bölgenin bir an önce huzura ve esenliğe kavuşması için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu konuda artık ikiyüzlü yaklaşımları Türkiye olarak kabul etmemiz mümkün değil. Herkes insan öncelikli ve insan odaklı bir bölge politikasına kesinlikle dönmeli\" diye konuştu.

SORUMLULARIN GEREKEN CEZAYA ÇARPTIRILMALARI BİZİM İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ

Işık, NATO\'da yaşanan olaya tepki göstererek, şöyle konuştu:

\"İki gün önce büyük bir rezalet yaşandı. Maalesef cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ü ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir düşman, hasım güç olarak, simülasyonla yapılan bir sanal tatbikatta hedefe koydular. Şimdi, üyesi olduğumuz ittifakta böyle bir tavrın ortaya konması kesinlikle kabul edilemez. Bu Türkiye Cumhuriyeti\'nin hiçbir şekilde kabul edemeyeceği bir davranıştır. Evet, resmen özür dilenmiştir. Hem NATO Genel Sekreteri, Hem Norveç, hem de ilgili diğer kurumlar resmi ve özel olarak özür dilemişlerdir. Ama bu anlayışın kesinlikle ama kesinlikle çok ciddi sorgulanması, NATO bünyesinde buna sebebiyet veren her kimse onun bir an önce bütün bağlantılarıyla ortaya çıkarılması mutlaka ama mutlaka gerekiyor. Belli ki her tarafta provokatörler iş başında. Türkiye\'nin NATO\'ya üyeliği yeni bir üyelik değildir. 1952 yılında başlayan bir üyeliğimiz var. O günden bugüne kadar da Türkiye NATO\'nun önemli bir üyesidir. Bizim için de önemli olan ülkemizin menfaatleridir. Ülkemizin savunması ve güvenliğidir. Türkiye\'nin bu noktada kendi çıkarlarını düşünmek ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket etme hakkı da, sorumluluğu da, yükümlülüğü de vardır. Ama NATO\'dan en temel beklentimiz, Milli Savunma Bakanlığı yapan bir arkadaşınız olarak söylüyorum, bu konunun bütün boyutlarıyla, NATO nezdinde açığa çıkarılmasıdır. Kim Gazi Mustafa Kemal\'in fotoğrafını bir hedef olarak, bir hasım güç olarak görmüştür. Bunu kendi başına mı yapmıştır? Yoksa Türkiye ile NATO arasında zaten son dönemde çok sıkıntılı olan ilişkilerin tamamen kopmasını mı hedeflemiştir? Farklı bir şey mi vardır? Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedefe koymak hangi amaca hizmet etmektedir? Bu nasıl bir provokasyondur? Bu konularla ilgili her türlü çalışmanın ve araştırmanın yapılması, sorumluların gereken cezaya en ağır şekilde çarptırılmaları bizim için son derece önemlidir\"

BİRİLERİ TÜRK EKONOMİSİNİN BOZULMASI İÇİN BÜYÜK GAYRET GÖSTERİYOR

Ekonomiye yönelik operasyon yapılması için büyük gayret içinde olunduğunu belirten Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Eğer ki şu kargaşada, şu kaosta, şu 100 yıl sonra yüz yüze kaldığımız en büyük kargaşa döneminde, türbülans döneminde ya Türkiye kendine yeten bir ülke olmasaydı? Ya IMF\'nin 3 kuruşuna muhtaç bir ülke olsaydı? Ya Kocaeli\'de 1999 depreminden sonra yaşadığımız gibi IMF 300-500 milyon dolar vermediği zaman emekli maaşını veya memur maaşını ödeyemeyecek pozisyonda olsaydık? Ne olurdu bir düşünün. Allah\'a hamdolsun o pozisyonda değiliz. Birileri Türkiye\'yi tekrar o pozisyona döndürmek için büyük bir gayret içerisinde. Ekonomiye yönelik bir operasyon yapmak için büyük gayret içerisindeler. Ama Allah\'ın izniyle ve milletimizin desteğiyle bütün bu operasyonları bugüne kadar nasıl boşa çıkardıysak, bundan sonra da bu şekilde boşa çıkarmaya devam edeceğiz. Birileri dövize spekülasyon yapmaya çalışıyor. Birileri Türk ekonomisinin ayakta duramaması için, Türk ekonomisinin bozulması için büyük gayret gösteriyor. Ama buna inat rakamlar da Türk ekonomisinin dimdik ayakta olduğunu, sapasağlam yoluna devam ettiğini gösteriyor. Şu anda birinci çeyrekte yüzde 5.2 büyüklük. İkinci çeyrekte yüzde 5.3 büyüklük. Şimdi 12 Aralık\'ta Allah nasip ederse üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Bütün öncü göstergeler, sanayi üretim endeksi gibi pek çok öncü gösterge ile üçüncü çeyrekte belki de dünyada en hızlı büyüyen ülke konumuna geleceğiz. Birilerine inat milletimiz hükümetine güveniyor\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Başbakan Yardımcısı Işık\'ın konuşması

Toplantıdan görüntüler

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU / KOCAELİ (DHA)

=============================================

Van\'da sık sık elektriği kesilen okulda elektrik üretti

Mahmut öğretmen: Mesele öğrencilerin gönlünü fethedebilmek

VAN\'ın Çaldıran İlçesi Çubuklu Köyü Galatasaray Ortaokulu\'na 4 yıl önce atanan fen bilgisi öğretmeni Mahmut Çakır, sık sık elektriği kesilen okulun çatısına rüzgar türbini kurarak okulu elektriğe kavuşturdu. Öğretmen Mahmut Çakır, \"Mesele projenin büyüklüğü değil, öğrencilerin gönlünü fethedebilmekti\" dedi.

VAN\'DA SIK SIK ELEKTRİĞİ KESİLEN OKULDA ELEKTRİK ÜRETTİ

İran sınırında bulunan Van\'ın Çaldıran İlçesi Çubuklu Köyü Galatasaray İlk ve Ortaokulu\'nda sık sık elektriklerin kesilmesiyle sıkıntılar yaşanınca 27 yaşındaki Fen Bilgisi Öğretmeni Mahmut Çakır, kendince bir çözüm üreterek sıkıntıyı giderdi. 4 yıl önce bu okula fen bilgisi öğretmeni olarak atanan Çakır\'ın ilk görev yeriydi. Mahmut Öğretmen\'in ilk işi, Galatasaray Üniversitesi Vakfı\'nın yaptırdığı okula fen laboratuvarı kurmak oldu. Ardından da derslere başladı. Ancak okulda sık sık elektrik kesilmesi çalışmalarını aksatıyordu. Bunun üzerine Mahmut Öğretmen, rüzgâr türbini yapmak için kolları sıvadı. Önce plastik borulardan kanat yaptı, demir ve sacla ise kuyruk tasarladı. Bulduğu bir motoru tamir etti ve 4 aylık çalışmanın sonucunda okulun çatısına küçük çaplı bir rüzgâr türbini kurdu. Türbin, okulun elektrik ihtiyacını giderdi.

8\'nci sınıf öğrencisi Mizgin Karakoç, elektrik sorunu yaşadıklarını, Mahmut öğretmenin projesi sayesinde elektrikler gittiği halde kendi elektriklerini kendilerinin üretebildiğini belirtti.

Sever Karakoç isimli öğrenci ise şöyle konuştu: \"Bu sistem Enerji sağlıyor, elektrik üretiyor. Elektriksiz bir günümüz olmuyor elektrik sorunumuz ortadan kalktı. Bize verilen proje ödevlerini yaptığımız sırada elektrikler kesildiğinde ödevimiz yarıda kalıyordu, ders notlarında düşük alıyorduk. Şimdi ise bu proje sayesinde elektrikler kesilse bile hiç sıkıntı çekmiyoruz, ödevlerimizi zamanında yapıyoruz. Keşke Mahmut Hoca bu projeyi yaptıktan sonra gitmeseydi, o da bizimle birlikte bu enerjiyi kullanabilseydi. Daha başka projelerle yine birlikte ders işleyebilseydik. Geri gelse de yeni bir proje daha yapabilseydik. Mahmut Hocaya çok teşekkür ediyoruz\"

Mahmut öğretmenin öğrencilerle birlikte bu projeyi başardığını belirten Okul Müdür Yardımcısı Elif Tuğba Keskin, şöyle konuştu: \"Okulumuzun elektrik problemi oluyordu ve sık sık elektriklerimiz kesiliyordu. Mahmut Hocamız böyle bir projeyi tasarladı ve çocuklarımızla hep birlikte başardılar. Kısmen de olsa elektrik sorunlarımız ortadan kalktı. Projeyi başarılı buluyorum çocuklarla birlikte emek verilen bir proje en azından. Okulumuzun elektrik sorunu giderildi. Köyümüzde elektriklerimiz çok sık kesildiği için büyük sıkıntı çekiyorduk, ama şu an elektrikler kesildiğinde en azından devreye giren bir sistemimiz var. O yüzden bize çok yardımcı oldu kendisine çok teşekkür ediyoruz.\"

Projede Mahmut öğretmen ile birlikte çalıştığını söyleyen okul personeli Zeki Karakoç, “Mahmut hoca bizim Fen Hocamızdı bu sıkıntıları gidermek için bir proje geliştirelim dedi. Mahmut Hoca ile birlikte çalıştık. Rüzgar gücüyle bir elektrik elde etmeye çalıştık ve onu da başardık. TUBİTAK adı altında bu projemizde okulun yüzde 60\'şını karşılayabiliyoruz. Bu projeyle fotokopi makinası, bilgisayar ve cep telefonlarını şarj edebilme imkanını sağladık. Ayrıca okulun aydınlatma sorununu da çözdük.\" dedi.

RÜZGAR ENERJİSİYLE AKÜLERİ DEPOLUYORLAR

Proje ile okulun bazı ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Okul Müdürü Kenan Alkan şöyle konuştu: \"Okulumuz Fen Öğretmeni Mahmut Çakır tarafından hazırlanan rüzgar gülü adı altında yapılan bir çalışmadır. Kendimize göre depolama cihazlarımız var. Bu sistemle bu cihazlarımıza enerji depolayarak sıkıntıları gideriyoruz. Voltajları daha yüksek enerji depolayabilen ve güç kaynağımız var. Rüzgar türbini çalıştığı andan itibaren bizlere vermiş olduğu enerjiyi depolamamız gerekiyor. Öncelik olarak yaptığımız telefon şarj cihazları 12 Wolt amperle çalışabilen sistemle başladık, daha sonra bilgisayar ve fotokopi cihazlarımızı çalıştırabilmemiz için daha büyük akü ve depolayıcı cihazlar kullandık. Genellikle bilgisayar, fotokopi ve telefon şarj cihazlarımızda kullanıyoruz. Burada elektrikler sıklıkla kesildiği için öğretmenlerimizin telefon şarj sorununu çözdük. Bunların dışında güneş enerjisi, botanik bahçesi ve okulumuzun bilim fuarı alanları ile aydınlatma sıkıntılarını giderdik.\"

MAHMUT ÖĞRETMEN: MESELE ÖĞRENCİLERİN GÖNLÜNÜ FETHEDEBİLMEK

VAN\'ın İran sınırındaki ortaokulda rüzgar türbiniyle elektrik üreterek herkesin takdirini toplayan öğretmen Mahmut Çakır, \"Mesele projenin büyüklüğü değil, öğrencilerin gönlünü fethedebilmekti\" dedi.

Van Çaldıran\'da sürekli elektrik kesintisinin yaşandığı Galatasaray Ortaokulu\'nda devrilen aydınlatma direğini kesip rüzgar türbini yaparak elektrik üreten fen bilgisi öğretmeni Mahmut Çakır, gönülleri kazandı. Bu yıl tayini çıktığı Sakarya\'nın Arifiye İlçesi Açmalar Ortaokulu\'nda göreve başlayan Mahmut Çakır, haberin yayınlanmasının ardından yüzlerce tebrik mesajı aldığını söyledi. Mahmut Çakır projeyi yaparken amacının elektrik üretmek değil, öğrencilerinin gönlünü fethetmek olduğunu belirterek, \"2013-2014 eğitim yılında Van\'ın Çaldıran İlçesi Çubuklu Köyü Galatasaray Ortaokulu\'na tayinim çıktı. Orada birçok çalışmalar yaptım. Şu anda Arifiye Açmalar Okulu\'nda devem ediyorum görevime. Van\'da birçok çalışmaya imza atmıştım. Bu çalışmalardan en çok yankı uyandıran rüzgar türbini olmuştu. Okulumuzun fiziki şartlarından dolayı elektrikler kesiliyordu. Eğitimi aksatıyordu bu. Buradaki amaç aslında tamamen elektrik üretmek değildi, öğrencilerin gönüllerini fethedebilmek, onlar için bir şey yaptığıma inandırabilmekti. 3,5 ay boyunca süren mücadele vardı. Okulumuzda rüzgar türbini kurdum. Belirli bölgelerde elektrik üretmeye ve kullanmaya başladık. Okulun bahçe aydınlatması, içindeki teknolojik alanların kullanılması için şarj ünitesinin kurulması, Milli Eğitim\'le iletişim sağlanması için en az 1 veya 2 bilgisayarın çalıştırılması, fotokopi makinesi ve akıllı tahta çalıştırılması konusunda büyük bir başarı elde etmiştik\" dedi.

Projenin bu kadar duyulabileceğini tahmin etmediğini ifade eden Mahmut Çakır, \"Bazı haber sitelerinde elektriğin tamamını üretiyormuşum gibi bir haber yansımış. Bu gerçekleştirilebilir, ancak fiziki şartlara göre bu şekilde bir proje gerçekleştirmiş oldum. Bu projeyi yaparken aslında bu kadar duyulabileceğini, insanlar tarafından beğenileceğini hiç tahmin etmemiştim. Van\'da bunu yapınca, öğrenciler, okullar birçok kişi tarafından olumlu görüşler aldım. Son günlerde düşen bu haberler sebebiyle yüzlerce mesaj ve mail aldım. Bu konuda çok memnunum. Bu projenin zor şartlarda gerçekleştirildiğini herkesini bilmesini isterim. Şunu da herkesin anlamasını istiyorum, buradaki amaç elektriğin üretilmesini sağlamak değildi, öğrencilerin gönlünü fethetmek, o küçük masum yüreklerdeki kalplere dokunabilmekti. Bu çalışmalardan beni en çok etkileyen, rüzgar türbininden daha etkilendiğim doğa koridoru projesi vardı. Bölge çok çetin kış şartlarında olduğu için orada belirli ağaç, canlı türü bulunmamakta. Öğrencilerim kozalağın ne olduğunu ifade edemezken ben de böyle bir proje yapmak istedim. Temennim bu gibi projeleri yapabilmek\" diye konuştu.

Mahmut Çakır, yeni atandığı okulda da birçok projeyi hayata geçirmeyi hedeflediğini kaydederek, şöyle konuştu:

\"Arifiye\'deki bu okula geldiğim ilk günden beri okulda bir labaratuvar eksikliği bulunuyor. Van\'a gittiğimde nasıl bir labaratuvar kurduysam buradaki öğrencilerim için de hayalim bir labaratuvar kurmak. Bunu gerçekleştirebilmek için beni duyan varsa desteklerini esirgememelerini istiyorum. Ne kadar destek bulursam o kadar güçlü adımlarla yürürüm. Sadece labaratuvar kurmak değil, TÜBİTAK Fuarı için başvuruda bulundum. Kabul olursa mayısta bilim fuarı gerçekleştirilecek. Öğrencilerin canlı sevgisini yaşaması için birçok proje yapacağım. Bu sadece benim projem değil, belki de diğer öğretmenler tarafından gerçekleştirilmiştir. Burada mesele öğrencilerin ne denli büyük, geniş, kapsamlı olduğu değil. Eğer bir tane öğrencinin gönlünü fethediyor olmak, projenin büyüklüğünü önemsiz kılıyor\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

(VAN - ÇALDIRAN)

-Çatıda Rüzgar Türbininden ve okuldan görüntü

-Okulun önünde yemek yiyen öğrenciler ve okuldan görüntü.

-Okul içinde Türbin cihazlarını çalıştıran Okul Müdüründen görüntü

-Öğrenci Mizgin Karakoç ile röportaj

-Öğrenci Sever Karakoç İle Röportaj

-Müdür Yardımcısı Elif Tuğba Keskin ile röportaj

-Okul Personeli Zeki Karakoç ile röportaj ve cihazın çalıştırılması

-Okul Müdürü Kenan Alkan ile röportaj

-Okul içinden genel görüntü

-Okul dışından ve köy tabelasından görüntü

-Top oynayan çocuklardan görüntü

-Okuldan detaylar

Haber-Kamera: ÇALDIRAN (VAN) (DHA)

(SAKARYA)

Öğretmenden görüntüler

Öğretmen ile röp.

Haber: Aziz GÜVENER/ARİFİYE(Sakarya), (DHA) -

=============================================

Fethullah Gülen\'in atletini parçalayıp motivasyon için örgüt üyelerine dağıtıyorlarmış



ADANA\'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı. Örgütün güvenli ev olarak adlandırdığı \'gaybubet\' evinde yakalanan şüphelilerden Osman A.\'nın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in ABD\'den gönderdiği iç çamaşırını parçalayarak, örgüt üyelerine motivasyon amaçlı dağıttığı öne sürüldü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adana merkezli 3 ilde, örgüt ile ilişkisi olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı iddia edilen kişilerin evlerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'ndeki bir ilin \'Örgüt ablası\' Fatma Ş. ve örgütün üst düzey yöneticisi olduğu öne sürülen eşi İhsan Ş. ile birlikte 4\'ü emniyet müdürü, toplam 10 kişi gözaltına alındı.

TAKKE İÇİNDE İÇ ÇAMAŞIRI

Şüphelilerden Osman A. da örgütün güvenli ev olarak adlandırdığı \'gaybubet\' evinde yakalandı. Evde yapılan aramada ise Fetullah Gülen\'e ait olduğu ve ABD\'den gönderdiği iç çamaşırları bulundu. Bir takke içinde seccadenin yanında bulunduğu ileri sürülen iç çamaşırlarının kesilip parçalanarak, örgüt üyelerine motivasyon amaçlı dağıtıldığı öne sürüldü. Örgüte ait yayınlar için abonelik çalışması yaptığı iddia edilen Osman A.\'nın evinde ayrıca aboneliklere ait kesilen ödenti makbuzları da ele geçirildi.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDILAR

Operasyonda gözaltına alınan Fatma Ş. ile eşi İhsan Ş.\'nin, 17-25 Aralık operasyonlarından önce aranmaya başlandıkları öğrenildi. Şüpheli çiftin, Adana\'da Belediye Evleri Mahallesi\'nde sahte kimlikle yaşarken yakalandığı belirtildi. Birçok kez ABD\'ye gidip geldiği belirlenen Fatma Ş. ve İhsan Ş.\'nin örgüte para aktardıkları da saptandı. Vali ve vali eşleriyle kermes düzenlediği öğrenilen Fatma Ş.\'nin ayrıca bazı kadınları örgüt bağlantılı erkeklerle evlendirdiği ileri sürüldü.

Adana Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Zanlının konuşması

- Adli Tıp Birimi genel görüntüsü

- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'nden çıkartılması

- Zanlının konuşması

- Polis aracına bindirilmeleri

- Polis aracının gidişi

- Adli Tıp Birimi\'nin tabela görüntüsü

Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)

=====================================

Bursa\'da otomobil, kuaför salonuna daldı

BURSA\'da, virajı alamayan bir otomobil, apartmanın zemin katında bulunan kuaför salonuna daldı. Sürücü kaçarken, işyerini açmaya gelen Remziye Acemoğlu ise kazayı görünce şoke oldu.

Kaza, merkez Osmangazi İlçesi İbrahimpaşa Mahallesi Kızokulu Caddesi\'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 15 ES 799 plakalı otomobil, Bursa Kız Lisesi yönünden yukarı çıkarken, virajı alamadı. Adı öğrenilemeyen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, bir apartmanın zemin katında bulunan kuaför salonuna daldı. Kuaför salonunda büyük hasar oluşurken, sürücü aracı bırakıp kaçtı. Sabah işyerine açmaya gelen Remziye Acemoğlu ise salona giren aracı görünce şoke oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma ve kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yerinden görüntüler

Otomobilden görüntüler

Araçtan görüntüler

Dükkandan görüntüler

Haber: Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-

============================================

Minik Efe, kazada yaralanan annesi için ağladı

TEKİRDAĞ\'ın Malkara İlçesi\'nde 3 yaşındaki Mehmet Efe Kabataş, kazada hafif yaralanan annesi Derya Kabataş\'a sağlık ekipleri müdahale ederken babasının korku dolu anlar yaşarken, zaman zaman ağladı

Malkara\'nın Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde Muharrem Demircan\'ın kullandığı 59 J 7062 plakalı yolcu minibüsü, kavşakta 40 yaşındaki Recep Kabataş yönetimindeki 59 LG 139 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Recep Kabataş, oğlu Mehmet Efe Kabataş, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, eşi 33 yaşındaki Derya Kabataş ise hafif yaralandı.

Sürücü Kabataş, oğlunu alıp otomobilden çıkarken eşi için de ambulans çağırdı. Gelen sağlık ekipleri Derya Kabataş\'a otomobil içinde ilk müdahaleyi yapıp, ambulansla alırken, oğlu minik Mehmet Efe, korku dolu anlar yaşadı. Mehmet Efe Kabataş, babasının kucağında annesinin taşınmasını izlerken, \"Baba, anneme ne oldu?Baba, annem nereye gidiyor? Baba, anne ambulansa bindi nereye götürüyorlar. Babacığım, bende annemle gideceğim\" diyerek ağladı.

Baba Recep Kabataş, sakinleştirdiği oğlu ile birlikte, ambulansla hastaneye götürülen eşinin yanına gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mehmet Efe\'nin annesinin başında ağlaması

-Efe\'nin babasına annesinin nereye götürüldüğünü sorması

-Kazaya karışan araçlar

-Araçların vatandaşlar tarafından kenara çekilmesi

-Kaza sonrası itfaiyenin yolu yıkaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

============================================

Kamyonetin çarptığı TIR\'da yangın: 2 yaralı

GAZİANTEP\'te kamyonetin çarptığı TIR\'ın benzin deposunun alev alması sonucu 2 kişi yaralandı.

Seydi Ahmet K. yönetimindeki 34 GZ 0871 plakalı kamyonet, dün gece Gazikent Mahallesi\'nde 34 BVK 08 plakalı TIR\'ın benzin deposuna çarptı. Kazada araçlarda hasar oluşurken, TIR yanmaya başladı. İhbar üzerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- TIR\'ın yanma anı

- İtfaiye ekipleri

- Kaza yapan araç

- Görgü tanığı ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

========================================

Kuşadası\'nda sadece turizm değil, balıkçılık da var

AYDIN\'ın Kuşadası Ticaret Odası (KUTO), Ege Denizi\'nin Kuşadası Körfezi bölümünde birbirinden lezzetli balıklarının denizden sofralara uzanan yolculuğunu görüntüledi.

KUTO\'nun takipçi sayısı 700 bini geçen sayfasında yayınlanan tematik videolara, \'Kuşadası Körfezinde Balık Avları\' da eklendi. Ege Denizi\'nin Kuşadası Körfezi bölümünde birbirinden lezzetli balıklarının denizden sofralara uzanan serüveni, görsel açıdan kayıt altına alındı. Amatör olta balıkçılarının yaptıkları avlanma, profesyonel balıkçıların ağlarıyla yaptığı avlanmayla harmanlanan çekimler ile birlikte, fonda ise Kuşadası manzarası gösterildi.

TANITIMDA REKORA KOŞUYOR

KUTO, takipçi sayısı 700 bini geçen \'Kuşadası Güvercin\' isimli Facebook sayfasında ve diğer sosyal medya hesaplarında yayınlanmak üzere 29 farklı konuda kısa videolar hazırladı. KUTO Başkanı Serdar Akdoğan, \"Kuşadası\'nın sosyal medyada tanıtımı için yoğun bir çalışma programı hazırladık. Bugüne kadar 29 farklı konuda video hazırlatarak sosyal medya hesaplarında yayınladık. Milyonlarca kez görüntülenen tematik videolarımıza son olarak Kuşadası Körfezinde balık avı videosunu ekledik. KUTO\'nun \'Kuşadası Güvercin\' isimli Facebook sayfası, bugüne kadar toplam 225 milyon reklam gösterimi, 35 milyonu aşan video görüntülenmeleri, 7 milyon 530 bin 812 dakika video izlenme süresi ve 710 bin takipçisi ile Kuşadası\'nın tanıtımında büyük rol oynuyor. Çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- KUTO\'nun hazırladığı video

Haber: Latif SANSÜR- Kamera KUŞADASI (Aydın), (DHA)

=============================