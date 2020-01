DHA YURT BÜLTENİ-6

(ÖZEL)

1)ÖLDÜREN TAŞ DARBESİNE \'HAKSIZ TAHRİK\' İNDİRİMİYLE 8 YIL HAPİS

DİYARBAKIR\'ın Hazro İlçesi\'nde, kendisine önce sopa ile saldıran, daha sonra taş atan akli dengesi bozuk 32 yaşındaki Mehmet Cansevgili\'yi, başına taş atarak öldüren 22 yaşındaki Hüseyin Can Gümüştekin\'e, \'Haksız tahrik\' ve \'İyi hal\' indirimi uygulanarak 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinde Cansevgili\'nin atılan taş sonucu bir anda yere yığıldığı görülüyor.Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre, olay Hazro İlçesi\'nde 17 Temmuz 2016 tarihinde meydana geldi. Akli dengesi bozuk olduğu belirtilen Mehmet Cansevgili, iddiaya göre yolda yürüyen Hüseyin Can Gümüştekin\'e küfür etti. Arkadaşı ile yürüyen Gümüştekin, Cansevgili\'nin akli dengesinin bozuk olduğunu bildiği için karşılık vermeden yola devam etti. Gümüştekin daha sonra altına kaçırdığını söyleyerek, akli dengesi bozuk Cansevgili ile dalga geçince arbede oldu. Çevrede bulunanların araya girmesi üzerine taraflar ayrıldı. Bunun ardından karşılıklı taş atıldı ve Hüseyin Can Gümüştekin akli dengesi bozuk Mehmet Cansevgili\'ye 10 metre uzaklıktan taş fırlattı. Cansevgili, başına isabet eden taş nedeniyle kafatası kırığı, beyin kanaması ve doku harabiyeti sonucu öldü.

18 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede Cansevgili\'nin cezai sorumluluğunun olmadığı kabul edilse bile işlediği fiillerin haksızlık unsurunda herhangi bir eksilme olmayacağını belirtildi. Savcı, Gümüştekin\'in, \'Haksız tahrik altında ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme\' suçundan 12-18 yıl hapis ile cezalandırılmasını istedi.

\"KORKUDAN EVE GİTTİM\"

Tutuklu sanık Hüseyin Can Gümüştekin, Diyarbakır 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılandı. Gümüştekin, eve gitmek istediği sırada Mehmet Cansevgili\'nin kendisine küfür ettiğini ve sol ayağına sopa ile vurduğunu belirterek, \"Giderken arkamdan bana taş attı. Kendimi korumak ve peşimden gelmemesi için ben de taş attım. Uzakta olduğumdan neresine isabet ettiğini göremedim. Yaralandığında korkudan yanına gidemedim\"dedi.

HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ

Kararını açıklayan Mahkeme, Hüseyin Can Gümüştekin\'in \'Ağırlaşmış kasten yaralama\' suçundan 13 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanığın eylemini haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet etkisi altında gerçekleştirmiş olduğunu belirten Mahkeme, cezayı 9 yıl 9 aya düşürdü. Sanığın soruşturma evresindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki etkilerini indirim sebebi kabul eden mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak, Gümüştekin\'in cezasını 8 yıl 1 ay 15 güne indirdi.

ÖLDÜREN DARBE GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerine göre; caddede arkadaşı ile birlikte yürüyen sanık Gümüştekin ile ölen Mehmet Cansevgili bir anda kavga etmeye başlıyor. Cansevgili\'nin tekme atması ardından çevredekiler kavgayı ayırırken, tarafların daha sonra birbirlerine taş atmaları da kamera ile görüntülendi. Görüntülerde olay yerinden uzaklaşan sanık Hüseyin Can Gümüştekin, daha sonra ağacın arkasından kendisine taş atan Cansevgili\'ye atmaya başlıyor. Görüntülerde atılan taşlardan birinin isabet etmesi sonucunda Cansevgili\'nin bir anda yere yığıldığı görüldü. Sanık Hüseyin Can Gümüştekin\'in daha sonra arkadaşı ile birlikte sakin biçimde uzaklaştığı da görüntülerde yer aldı.

AVUKAT KILINÇ:MÜVEKKİLİMİZ SALDIRIYI DEFETMEYE ÇALIŞTI

Sanık Hüseyin Can Gümüştekin\'in avukatı Ferhat Kılınç, maktül kişinin akli dengesinin yerinde olmadığını ifade ederek, şöyle dedi:

\"Müvekkilimiz hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Son celsede müvekkilimiz hakkında ceza verildi ve haksız tahrik indirimi uygulandı. Haksız tahrikin uygulanmasını bu olay içinde değerlendirmek gerekiyor. Müvekkilimiz olayı başlatan kişi değildir. Maktül herkesçe bilinen ve biraz saldırgan bir kişiliktir. Müvekkilimiz kendini korumaya çalışmıştır. Kendisine yapılan saldırıyı defetmeye çalışmıştır. Mahkemenin kanaati haksız tahrik yönünde oldu. Bu yönden biz temyiz yoluna gitmedik ve kararı kesinleştirdik. Müvekkilimiz de cezaevinde cezasını infaz ediyor.\"

Hurdaya ayrılan uçak, bağışlandığı liseye TIR\'larla taşındı (EK)

2)YOLCU UÇAĞI OKUL BAHÇESİNDE

Antalya\'da hurdaya ayrıldıktan sonra TIR\'la Aksu ilçesindeki Uçak Bakım ve Teknik Anadolu Lisesi\'ne taşınan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağı, okulda büyük heyecan yarattı.

2011 yılında Antalya Havalimanı\'na inişi sırasında iniş takımları açılmayan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağı geçen yıl hurdaya ayrıldı. Hurda halinde ihaleye verilen uçak, 1.5 milyon dolardan satışa çıkartıldı. Aksu İlçesi\'ndeki Uçak Bakım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Haldun Çevik, uçağı satın almak için girişimlerde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Çevik, uçağın satın alınması için destek istedi. Görüşmeler sonunda hayırsever bir işadamı uçağı satın alarak liseye bağışladı. Hayırsever tarafından 50 bin liraya satın alınan uçak için, başka hayırseverler de 21 bin lira park ücreti ödedi. İşlemlerin ardından uçak 4 parçaya ayrılarak TIR\'larla okulun bahçesine 3 saat yolculuğun ardından taşındı.

HURDAYA GİDECEKTİ

Okul müdürü Haldun Çevik, okullarının uçak alanında Türkiye\'nin ilk ve tek tematik okul olduğunu söyledi. Okuldaki öğrencilerin eğitim materyallerini zenginleştirmek adına çaba gösterdiklerini aktaran Çevik, Antalya Havalimanı\'nda bir uçağın hurdaya çıkarıldığını öğrendikleri an okula getirmek için çaba gösterdiklerini kaydetti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun desteğiyle uçağın bir hayırsever tarafından okul için satın alındığını belirten Çevik, \"Dün geceden beri büyük bir gurur yaşıyoruz. Hurdalığa gidecek bu uçak ömrünü artık okulumuzda geçirecek. Uçak hem müze işlevi görecek, hem de çocuklarımızın eğitiminde kullanılacak. Uçak aynı zamanda kütüphane olarak kullanılacak ve bu özelliği ile dünyada bir ilk olacak. Eğitim kalitemiz bir adım daha öne çıktı. Çünkü biz geleceğin uçaklarını yapmak için yola çıktık\" diye konuştu.

UÇAK 50 BİN LİRAYA ALINDI, 21 BİN LİRA PARK ÜCRETİ ÖDENDİ

Uçağın 50 bin liraya satın alındığını açıklayan Çevik, 21 bin lira da park ücreti için farklı hayırseverler ve belediyenin devreye girdiğini söyledi. Uçağın okula gelişinin maceralı olduğunu anlatan Çevik, \"Öğrencilerimizin gözündeki mutluluğu ve heyecanı görmek her şeye değdi. 4 TIR\'la uçağı okulumuza taşıdık. Uçağı karayolunda gören vatandaşlar da çok şaşırdı. Herkes cep telefonlarıyla uçağı çekmeye çalıştı. Okula sabah gelen öğrencilerin mutluluğu ise anlatılamayacak kadar güzeldi. Öğrenciler alkışlarla uçağı izledi, birbirine sarılanlar oldu. Halen meraklı bakışlarla izlemeye devam ediyor\" dedi.

ÖĞRENCİLER ÇOK HEYECANLANDI

Okulun 10\'uncu sınıf öğrencisi Nergis Göçmen de bu kadar yakından bir uçağı görmediğini söyledi. Heyecanlandığını anlatan Göçmen, \"Bizler Atatürk\'ün \'İstikbal göklerdedir\' sözünü yaşatmak için bu okula geldik. Okulumuz ilkleri yaşatan bir okul, bir an önce içine binmek istiyorum. Daha kütüphane olan bir uçak duymadım. Uzun süreden beri bu uçağı bekliyorduk, okulun bahçesindeki uçak beni çok heyecanlandırdı\" dedi.

Öğrencilerden Bengisu Aktaş da gurur verici bir olaya şahit olduklarını söyledi. İlk defa yakından bir uçağı gördüğünü kaydeden Aktaş, \"İnsanların bize özenmesi çok hoşuma gidiyor. Uçağın bir an önce tamir edilerek kütüphaneye dönüşmesini merakla bekliyorum. İçine oturup kitap okuma duygusunu yaşamak istiyorum. Sabah servisten inerken uçağı görmek beni çok gururlandırdı\" diye görüşlerini ifade etti.

(ÖZEL)

3)KÖYÜNE DÖNEN ÇİFTÇİYE 6\'ŞAR DÜVE



GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın başlattığı \'Genç Çiftçiler Projesi\' kapsamında, Kars\'ta yaşayan orta ve dar gelirlilerle köylerine dönen çiftçilere 6\'şar düve dağıtıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Düzgün, bakanlığın 2 yıldan bu yana süren \'Genç Çiftçiler Projesi\' kapsamında, yetiştiricilerin desteklenmesinin amaçlandığını belirterek, 8-10 aylık düvelerin dağıtımını yaptıklarını söyledi. Proje ile boşalan ahırların dolduğunu hem de göç edenlerin köylülerine dönüp, üretime devam etmelerinin sağlandığını dile getiren Düzgün, şöyle dedi: \"Proje, üretimimizi artırmaya, çiftçimizi kazandırmaya yönelik. Özellikle de orta ve dar gelirli çiftçilerimize sağlanan bir proje. Bu manada, bu yıl için biz, 218 yetiştiricimize küçükbaş, büyükbaş, kanatlı, arıcılık ve bitkisel üretim olarak desteklemede bulunduk. Bu, 30 bin TL\'lik bir projeydi. Büyükbaş olarak da toplamda 130 kişi başvurdu. 8-12 aylık 780 adet genç düveyi çiftçilerimize, 6\'şar adet dağıtıyoruz. Bu projeden yararlanan orta ve dar gelirli çiftçilerimiz, bu hayvanlara bakacaklar. Ahırlarında varsa 1-2 hayvanla artırmış olacak yoksa yeniden ahırlarını doldurarak köylerinde üretmeye başlayacaklar. Gelir kazanacaklar ve kazançlarını artıracaklar.\"

Hayvanların alındıktan sonra sigortalanacağını anlatan Düzgün, şunları söyledi:

\"Bu hayvanları aldıktan sonra önce sigortalatacaklar. Sigortalattıktan sonra belki 3-5 ay gibi kısa süre içinde iyi bakarsa zaten bunlar kızgınlığa gelip, tohumlanacak ve her geçen yıl inşallah, hayvanlarını artırarak, ahırlarını dolduracaklar. Gelirlerine gelir katıp, kazançlarını artıracaklar. Böylelikle köylerinde üretim yapan mutlu çiftçilerimizin inşallah sayılarını bu şekilde artırmış olacağız. Seneye de inşallah, aynı şekilde devam edeceğiz. Bugün merkezdeki köylerimizde 24 aileye dağıttık. Toplamda da 130 aileyi ilçelerimiz dahil merkezdeki tüm köylerimize dağıtımı yapacağız. İnşallah başta şehrimiz olmak üzere ülkemize hayırlar getirmesini, çiftçilerimizin kazançlarının artmasını ve bereketli olmasını temenni ediyorum.\"

Merkez Kozluca köyünden gelen Aylin Baransel ise \'Genç Çiftçiler Projesi\'yle ilgili \"Genç Çiftçi Projesi\'ne başvurdum. Sağ olsun devletimiz, bize bu hakkı tanıdı. Bugün de hayvanlarımızı almaya geldik. İnşallah aldığımız bu düvelerle birlikte hayvancılığı daha da geliştireceğiz. 6 adet hayvana yaklaşık 3 bin TL para yatırdık. 3 yıl satmamak ve sigortasını yapmak kaydıyla bunlar verildi. Köy yerinde oturuyoruz, mecburen uğraşacağız. Teşekkür ediyorum devletimize\" diye konuştu.

Proje sayesinde İstanbul\'dan merkez Yalçınlar köyüne geri döndüğünü söyleyen Songül Yakın da \"Proje, çok iyi. Büyük umutlarla gittiğimiz İstanbul\'da insanın doğup, büyüdüğü yerden iyisi olmadığını gördük\" dedi

