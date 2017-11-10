DHA YURT BÜLTENİ-6 

1919\'da Samsun\'da Atatürk\'ü karşılayan tek kadın oydu iddiası

SAMSUN\'a Kurtuluş Savaşı\'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919 tarihinde gelen Mustafa Kemal Atatürk\'ü, karaya çıkışı sırasında karşılayanlar arasında tek kadın olarak Sakine Baturay\'ın yer aldığı iddia edildi. İzmir\'in Torbalı ilçesinde Sakine Baturay\'ın oğlu Orhan Baturay ile görüşen araştırmacı-yazar, tarih öğretmeni Necat Çetin, dinlediği hikayeyi makale haline dönüştürüp katıldığı sempozyumlarda kamuoyu ile paylaştı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşını, Milli Mücadele\'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919\'da Samsun\'a, bugün bilinen adayla Tütün İskelesi\'nden çıkışları sırasında karşılayanlar arasında yer alan tek kadının Sakine Hanım olduğu iddia edildi. İzmir\'in Torbalı ilçesinde bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan araştırmacı-yazar, tarih öğretmeni Necat Çetin, Sakine Hanım\'ın oğlu Orhan Baturay ile yaptığı söyleşiyi 2008 yılında makale olarak hazırlayıp, Samsun\'da düzenlenen çeşitli sempozyumlarda kamuoyuyla paylaştı.

Çetin\'in araştırmasına göre, Erzurum\'da yaşayan Sakine Hanım, 1911 veya 1912\'de Muhsin Bey\'le ile evlendi. Bu evlilikten 1913 yılında \'Lütfü\' adında bir oğlu oldu. Ancak çocuğun ayakları 90 derece içe doğru dönük dünyaya geldi. Bu arada, Sakine Hanım\'ın eşi Muhsin Bey, Yemen Harbi\'nde askerde kaldı. Yaşadığı köye Ermeni çetelerinin saldırıları üzerine Sakine Hanım, oğlunu da alarak, çalışmak üzere Samsun\'da bulunan babası Hasan Reis\'in yanına geldi. Burada babasının yanında çalıştığı Samsun\'da, eşraftan Ömerzadeler\'in girişimiyle engelli oğlunu tedavi için kentteki hastaneye yatırdı. Sakine Hanım, oğlunun tedavisi için sürekli hastanede kaldı, bu sırada diğer hastalara da yardım etti. Ardından hastanede hasta bakıcı olarak çalışmaya başladı. Sakine Hanım bu sırada hastanede görevli Amerikalı bir doktordan İngilizce ve Latin alfabesi öğrendi.

ULU ÖNDER\'İ KARŞILAYAN TEK KADIN

Samsun\'a Mustafa Kemal Atatürk\'ün geleceğini öğrenen Sakine Hanım, 19 Mayıs 1919 günü o zamanki adıyla Reji İskelesi\'ne gitti. Sakine Hanım, burada Atatürk\'ü karşılayanlar arasında tek kadın olarak yer aldı. Sakine Hanım, Kurtuluş Savaşı süresince Samsun\'daki kadınları da örgütledi. Beraberindeki kadınlarla birlikte, toplanan yünlerle cephedeki askerler için çamaşır dokudu.

İlk eşi Yemen Harbi\'nde ölen Sakine Hanım, Kurtuluş Savaşı\'nın sona ermesinin ardından, aynı hastanede görev yapan hasta bakıcı Abdullah Bey ile ikinci evliliğini yaptı. Daha sonra eşi ile birlikte Samsun\'dan ayrılarak İzmir\'in Torbalı İlçesi\'ne yerleşti. İkinci evliliğinden 2 çocuğu daha olan Sakine Hanım soyadı kanunu ile birlikte \'Baturay\' soy ismini aldı. 1976 yılında hayatını kaybeden Sakine Baturay, bu süre zarfında çocuklarına ve yaşadığı yerdeki yakınlarına 19 Mayıs 1919\'da Atatürk\'ü Samsun\'da karşılayanlar arasında olduğunu ve tek kadın olarak yer aldığını anlattı.

\'HEP ANLATIRDI\'

Halen Torbalı\'da yaşayan Orhan Baturay, 1976 yılında vefat eden annesinin yaşadıklarını çocukken kendisine ve çevresindekilere sürekli anlattığını söyledi. Baturay, şunları kaydetti: \"Annem ilk eşinden olan engelli çocuğunun tedavisi için Samsun\'daki hastanede bulunuyor. Tedavi sırasında diğer hastalara gönüllü hastabakıcılık yapıyor. Ardından kentte kalıp, hastanede hasta bakıcı olarak çalışmaya başlıyor. 19 Mayıs 1919\'da Atatürk\'ün Samsun\'a geleceğini öğrenip, onu karşılamak için Reji İskelesi\'ne gidiyor. Annem orada Atatürk\'ü karşılayan tek kadın olduğunu hep anlatırdı. \'Onlar Samsun\'a geldiğinde karşılayanların arasındayım\' derdi. Onun ifadesiyle, \'Benim aklımda kalan Mustafa Kemal’i iskelede karşılayan tek kadındım\' derdi. Annem kabuğuna sığmayan, çok girişken, zeki, meraklı, yaşadığı dönemin ötesinde bir kadındı. Kitap okumayı çok severdi ve sürekli tarih kitapları okurdu.\"

BİR SOHBET SIRASINDA ORTAYA ÇIKTI

Araştırmacı-yazar, tarih öğretmeni Necat Çetin ise 29 Haziran 2008 günü Torbalı Parkı\'nda Orhan Baturay ile bir topluluk içinde sohbet ederken, annesi Sakine Baturay\'ın hikayesini kendisine anlattığını belirtti. Çetin, şöyle konuştu: \"Orhan Bey bir ara sohbet sırasında annesi Sakine Hanım\'ın kendilerine hayatı boyunca \'Ben Mustafa Kemal Paşa\'yı Samsun\'da 19 Mayıs 1919 günü iskelede karşılayan tek kadındım\' diye gurur duyduğunu anlatınca, bu konuyu araştırayım dedim. Sakine Hanım tüm hayatı boyunca, bu ana tanıklık eden tek kadın olmanın gururunu çocuklarına hep anlatır. Sırf çocuklarına değil, etraftaki kişiler de. Ben bu araştırma sırasında yakında bulunmuş kişilerden aynı yönde bilgiyi teyit ettim. Örneğin; Torbalı\'da yaşayan eski ev sahibi ve komşunun oğlu Hasan Varlık Bey\'e konuyu açtığımda, o da bana aynı bilgiyi kendisinden duyduğunu söyledi. Yine komşularının oğlu olan, bugün Torbalı\'da yaşayan Çetin Çorapçıoğlu da aynı yönde bilgi verdi. Her ne kadar bu küçük ayrıntı o gün için önemsiz olsa dahi, bugün için bilinmesi açısından bence önemli. Bu da bana nasip oldu. Bu bilgiyi yazılı olarak teyit etme şansı şu an için ne yazık ki yok. Ama ileride ortaya çıkabilecek bir belge veya anı defteri veya günlük veya bir fotoğraf bu bilginin güçlenmesini sağlayacaktır.\"

Görüntü Dökümü:

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-Tütün İskelesi\'nden detay

-Atatürk ve silah arkadaşlarının heykellerinden detay

-Kurtuluş Yolu\'ndan detaylar

-Sakine Baturay\'ın fotoğrafları

Haber-Kamera: SAMSUN (DHA)

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Kamile Nine\'nin Atatürk sevgisi

DENİZLİ Servergazi Devlet Hastanesi\'nde 9 gündür kalça kırığı tedavisi gören 81 yaşındaki Kamile Gün, Ata\'ya sevgisini hastanedeki törende okuduğu şiirle gösterdi.

Yolda yürürken dengesini kaybederek düşen ve kalçasını kıran Kamile Gün, yakınları tarafından Servergazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. 9 gündür hastanede kalça kırığı tedavisi gören Gün, hasta yatağından kalkıp, 10 Kasım nedeniyle hastanede düzenlenen törene katıldı. Hastane görevlileri tarafından hasta sandalyesine oturtulan Kamile nine, Atatürk\'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05\'te, ayağa kalkamasa da saygısını gösterdi. Saygı duruşunun ardından Kamile nine, Atatürk\'e olan özlemini okuduğu şiirle gösterdi.

Bu arada Hacı Şakir-Meliha-Nilüfer Öz Ortaokulu\'ndaki öğrencilerde, 10 Kasım nedeniyle saat 09.05\'de okul bahçesinde imzasını kendi bedenleriyle oluşturarak Atatürk\'ü andı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kamile Gün\'ün şiir okuması

- Öğrencilerin Atatürk imzası görüntüsü

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Atatürk anma töreninde, Kürtçe ağıt

BATMAN\'da, Mustafa Kemal Atatürk\'ün 79\'uncu ölüm yıldönümü anma töreninde lise 12\'inci sınıf öğrencisi Leyla Gök\'ün Atatürk için Kürtçe ağıt yakması salondaki izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

Batman\'da, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümün 79\'uncu yıl dönümü anma etkinlikleri, Vallik bahçesindeki Atatürk Büstü\'ne çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından saatler 09.05\'te sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Atatürk\'ü anma etkinlikleri daha sonra Kültür Merkezi salonunda devam etti. Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Gamze Kayaalp\'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra sahne alan oraturyomda okunan şiirlerile program devam etti. Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12\'inci sınıf öğrencisi başörtülü Leyla Gök, Atatürk için Kürtçe ağıt yakması salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı. İlk kez sahnede Kürtçe ağıt yaktığını belirten lise öğrencisi Leyla Gök, \"Aslında daha iyi okuyabilirdim, bu kadar kişinin karşısına ilk kez çıktım, heyecanlandım\" dedi.

Etkinlik, Atatürk\'un sevdiği şarkıların okunmasının ardından, daha önce yapılan spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

-Valilikte düzenlenen tören

-Çelenklerin sunulması

-Kültür merkezindeki konuşmalar

-Oratoryum\'da şarkılar

-Atatürk\'e Kürtçe ağıt

-Kürtçe ağıt yakan kız öğrencinin konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)-

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Trakya\'da 09.05\'de hayat durdu

TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79\'uncu yıldönümünde Edirne, Tekirdağ, Kırklareli\'de düzenlenen törenlerle anıldı. Ata\'nın hayatı gözlerini yumduğu saat 09.05\'de hayat dururken, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Edirne\'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ü anma törenleri Atatürk Anıtı\'nda Vali Günay Özdemir, Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün\'ün anıta çelenk sunması ile başladı. Saatlerin 09.05\'i gösterdiği sırada sirenlerin çalmasıyla birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunurken, kente hayat durdu. Daha sonra belediye ses yayın cihazından Atatürk\'ün ses kayıtlarından konuşmaları yayınlandı. Mustafa Kemal Atatürk\'ün Edirne\'yi ziyareti sırasında belediye binasında kaldığı Atatürk Odası ziyarete açıldı. Vali Özdemir, odadaki anı defterini yazarken, Ata\'nın yattığı yatağın odası güllerle donatıldı. Edirneli çok sayıda vatandaş odayı ziyaret edip, Atatürk\'ün sandalye üzerinde oturmuş heykeliyle bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

Keşan İlçesi\'nde Atatürk Anıtı önündeki törende saat 09.05\'de sirenlerin çalmasıyla hayat durdu. Törende, 79 yaşındaki Ferhat Ertürk ise bastonunun ucuna taktığı çiçekleri Atatürk Anıtı’na bıraktı.

TEKİRDAĞ\'DA NUTUK DAĞITILDI

Tekirdağ\'da Mustafa Kemal Atatürk\'ü anma programı kapsamında valilik önündeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Vali Mehmet Ceylan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 8\'nci Mekanize Tugay Komutanı Topçu Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Anıta çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05\'de sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, kentte hayat durdu. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, törene katılanlara Nutuk hediye etti.

Tekirdağ\'ın Çorlu İlçesi\'nde Atatürk Anıtı önündeki anma törenine Kaymakam Levent Kılıç, 5\'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Belediye Başkanı Ünal Baysan ile vatandaşlar katıldı. Saatler 09.05\'i gösterdiği sırada 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, hayat durdu. Anıttaki törenin ardından Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi\'nde Furthuni Pinhas Ortakolu tarafından hazırlanan Atatürk ile ilgili oratoryo gösterisi yapıldı. Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan,\"Bugün burada bir cümleyi söylemek istiyorum.Bugün burada Atatürk\'ün ölüm yıldönümü için bulunmuyoruz. Çünkü onun öldüğünü kabul etmiyoruz o bizim kalbimizde yaşıyor. Dünyanın saygı duyduğu bir lider. Ne mutlu ki böyle bir lider Türkiye\'ye nasip olmuştur\"dedi.

Kırklareli\'nin Lüleburgaz İlçesi\'nde Mustafa Kemal Atatürk\'ü anma törenleri Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saatlerin 09.05\'i gösterdiği sırada sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Lüleburgaz Lisesi tarih öğretmeni Fadime Konak\'ın \'Atatürk\'ün Mücadeleci Ruhu\' konulu konuşmasını şiirler, kısa film gösterimi gerçekleştirildi. \"Neredesin Atatürkö Oratoryosu ile anma töreni sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

(Edirne)

-Atatürk anıtı önünde tören

-Vali Günay Özdemir anıta çelenk koyması

-Katılanlardan detay

-Sirenlerin çalması

-Saygı duruşu

-Sokak köpeğinin hareketsiz duruşu

-Vatandaşın saygı duruşu

-İstiklal Marşı okunması

(Keşan)

-Törene katılan protokol

-Çelenk sunumu

-Saygı duruşu

-İstiklal Marşı

-Törene katılan vatandaşlar

-Ferhat Ertürk\'ün heykele çiçek sunması

-Detaylar

(Tekirdağ)

-Valilik önündeki alana gelen kalabalık

-Çelenk sunumu

-Anma törenine katılan detay

-Saygı duruşu

-Siren çalması ile saygı duruşunda bulunanlar

-Detay görüntüleri



(Çorlu)

-Törenden görüntü

-Katılanlardan görüntü

-Çelenklerin sunulması

-Sirenlerin çalması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Ünsal YÜCEL, Mehmet YİRUN, Ruhan YALÇIN/EDİRNE,TEKİRDAĞ,(DHA)

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Çorum\'da 10 Kasım

ÇORUM’da Büyük Önder Atatürk\'ün vefatının 79. yılında tören düzenlendi.

Çorum\'da anma etkinlikleri kapsamında ilk tören Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirildi. Sırasıyla Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal ve Belediye Başkanı Muzaffer Külcü anıta çelenk sundu. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürkçü Düşünce Derneği ile Vatan Partisi yöneticileri tarafından da anıta çelenk sunuldu. Saat 09.05\'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Anıttaki törene Vali Kılıç, Garnizon Komutanı Öcal ve Başkan Külcü’nün yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile siyasi parti, mesleki ve sivil toplum örgütü yöneticileri, daire müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Anıttaki törenin ardından Devlet Tiyatro Salonu\'nda düzenlenen Atatürk\'ü anma programı düzenlendi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Atatürk Oratoryosu düzenlendi.

Görüntü Dökümü:

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- Anma etkinlikleri kapsamında tören

- Sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu

- Detaylar

Haber : Yusuf ÇINAR-ÇORUM- (DHA)

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Sivas\'ta eksi 2 derecede Ata\'ya saygı (2)

SUŞEHRİ\'NDE ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI GÖSTERİ

Suşehri ilçesinde de 10 Kasım nedeniyle Atatürk\'ü anma programı düzenlendi. Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasının ardından saat 09.05\'te saygı duruşu yapıldı. Halk Eğitim Merkezi Konferans salonunda Farabi Mesleki Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan anma programı düzenlendi. Programa ilçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, daire amirleri ve öğrenciler katıldıl. Halk Eğitim Konferans Salonu\'ndaki programda Atatürk\'ün hayatının son anlarını anlatan film katılımcılara izletildi. Öğrencilerden Semanur Sungur, \'Mustafa Kemaller Tükenmez\', Sema Şahiner isimli öğrenci ise \'Bir tutkudur Mustafa Kemal\' adlı şiiri okudu. Dilara Argu ise Atatürk anısına bir Selanik türküsü seslendirdi. Atatürk\'ün sözleri adlı oratoryo gösterisinin ardından Atatürk Çocukları adı verilen koro tarafından marş seslendirildi. Atatürk tişörtleri ile sahneye çıkan öğrenciler ilgi çekti.

Görüntü Dökümü:

-Tören görüntüleri

-Öğrencilerin gösterisi

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)

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Öğrencilerden anlamlı video

MERSİN’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 79’ncü yılında sevgi, saygı ve özlemle anılırken özel bir okulun öğrencileri de gerçekleştirdikleri koreografi ile anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Bütün yurtta olduğu Mersin’de de kentin farklı noktalarında saat 09.05\'te tüm adeta hayat durdu. Yaklaşık 600 öğrencisiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü anmak için bir araya gelen TED Mersin Koleji anlamlı bir videoya imza attı. \'Saatlerimiz hala dokuzu dört geçiyor\' diyerek Atatürk’e duydukları sonsuz sevgiyi tüm Türkiye ile paylaşan öğrenciler bir araya gelerek saat 09.04- ile 09.05’e canlı olarak okul bahçesinde yazarak video ile kayıt ettirip okulun sosyal medya hesabında da paylaşarak anlamlı bir çalışmaya imza attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Atatürk\'ün cenaze töreninden görüntüler

- Öğrencilerin görüntüsü

- Öğrencilerin yaptığı saat 09,04 yazısı

- Öğrencilerin yaptığı saat 09,05 yazı

- Genel ve detay

Haber:Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN, (DHA)

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Atatürk, İzmir Marşı’yla anıldı

ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79\'ncu yıldönümünde Adana’da Ziyapaşa Orta Okulu’nda düzenlenen törenle anıldı.

Okulun 609 kişilik melodika grubu anma törenin de, İzmir Marşı\'nı çaldı, söyledi. Marşın ardından söz alan Müdür Yardımcısı Seda Erzin, “Bugün konuşmak çok zor, hüzünlüyüz gerçekten. Ama Atamızın fikirlerinin ışığında olmaktan, onun izinden yürümekten haklı bir gururu yaşıyoruz. Bugün bir kez daha andık Atamızı. Ruhu şad olsunö dedi.

Görüntü Dökümü

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- Öğrencilerin melodika çalması

- İzmir Marşı\'nı söylemesi

- Genel görüntü

Haber-Kamera:Malik GÖDELİNER/ADANA,(DHA)

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Adıyaman\'da 10 Kasım anması

ADIYAMAN ve ilçelerinde Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 79\'uncu yıl dönümünde törenlerle anıldı.

Adıyaman Valiliği önünde düzenlenen törene, Adıyaman valisi Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, siyasi parti ve STK temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından 09.05’te sirenler saldı. İstiklal Marşı okunan törenlerde bayraklar yarıya indirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Valilik ve kaymakamlık önü

- Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılması

- Saygı duruşu istiklal marşı okunması

- Bayrağın yarıya indirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Diyarbakır\'da \"Dur\" ihtarına uymayan 1 terörist öldürüldü

DİYARBAKIR\'ın Lice İlçesi\'ne bağlı Esenli Köyü yakınlarındaki uygulama noktasında güvenlik güçlerinin \"dur\" ihtarına uymayarak minibüsle kaçmaya çalışan 1 terörist, öldürüldü. Etkisiz hale getirilen teröristin 3 ayrı terör örgütü üyeliği suçundan arama kaydı olduğu öğrenilirken, teröristle birlikte 1 adet el bombası, erzak, örgütsem malzeme ve mühimmat ele geçirildi.

Lice, Kul ve Silvan ilçeleri kırsal alanında dün başlatılan operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Diyarbakır ili Lice, Kulp ve Silvan ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 09 Kasım 2017 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak - 67 Şehit Jandarma Er Kadir Görgülü Operasyonu kapsamında, aynı gün saat 22.09 sıralarında Lice İlçesi Esenli Köyü mülki sınırları içerisindeki yol kontrol ve aramasıyla görevli güvenlik güçlerinin \'Dur\' ihtarına uymaksızın operasyon bölgesinden minibüsle kaçmakta olan ve 3 ayrı terör örgütü üyeliği suçundan arama kaydı bulunan Berxwedan Şoreş (K) Veysel Demiral (Ömer ve Fatma oğlu, 08.05.1990 Van İli Özalp İlçesi doğumlu, Van İli Saray ilçesi Kargalı köyü nüfusuna kayıtlı) isimli terörist, 1 adet el bombası, 5 adet AK-47 Kaleşnikof P. Tf. Şarjörü, 150 adet AK-47 Kaleşnikof P. Tf. fişeği, 25 çuval erzak maddesi ve örgütsel dokümanlarla birlikte bahse konu minibüs içerisinde ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir\" denildi.

Görüntü Dökümü

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-ARŞİV

-Bölgedeki operasyonlardan görüntü

Haber: DİYARBAKIR (DHA)

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Karton toplama kavgasında bıçaklandı

KOCAELİ\'nin Başiskele İlçesi\'nde, Suriyeli gençler arasında karton toplama tartışması nedeniyle çıkan kavgada 20 yaşındaki Hızır Asaf bıçaklandı.

Olay, Vezirçiftliği Mahallesi Ulucamii Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu oldukları öğrenilen Muhammet El Hasan ile Hızır Asaf arasında karton toplama nedeniyle tartışma çıktı. Muhammet El Hasan üzerinde taşıdığı bıçakla Hızır Asaf\'ı sırt ve kolundan bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Hızır Asaf\'ı gören vatandaşlar polisi ve 112 Acil\'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibi Hızır Asaf\'a ilk müdahalede bulundu. Hızır Asaf kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Polis, Muhammet El Hasan\'ı gözaltına alırken, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bıçaklanan gencin ambulansla hastaneye getirilmesi

-Sedye ile hastaneye alınması

-Hastane detayları

Haber-Kamera: BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA) -

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Niğde’de 2 milyon liralık kesici alet ele geçirildi

NİĞDE’de piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan, satılması ve kullanılması yasak 21 bin 714 adet kesici alet ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube ekipleri tarafından \'Hançer\' adı verilen operasyonda 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda internet üzerinden satışı yapılan piyasa değeri 2 milyon lira olan 21 bin 714 adet kesici alete el konuldu. Ele geçirilen malzemeler Niğde Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, emniyete gelerek İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu’ndan operasyon hakkından bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen malzemelerden görüntü

-Polislerden görüntü

-Detay görüntüler

-Vali Şimşek, Emniyet müdüründen bilgi alırken

-Bıçaklardan yakın görüntü

-Polisler malzemeleri taşırken

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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