DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GİBİ DEVLET OKULU

ANTALYA\'nın Konyaaltı ilçesindeki Dr. Cahit Ünver İlk ve Ortaokulu\'nda, Moldova\'dan Filipinler\'e, Dubai\'den Ukrayna\'ya 11 farklı ülkeden öğrenciye eğitim veriliyor.

Dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya, eğitim alanında da tercih edilen kentlerin başında geliyor. Konyaaltı Dr. Cahit Ünver İlk ve Ortaokulu\'nda, birçok ülkeden öğrenciye eğitim veriliyor. 2000 yılında kurulan ve 2 bine yakın öğrencisi bulunan okulda Rusya, Moldova, Ukrayna, Filipinler, İran, Azerbaycan, Suriye, Türkmenistan, Kazakistan, Dubai ve Gürcistan olmak üzere 11 ülkeden 30 öğrenci eğitim görüyor. Farklı uyruklara sahip öğrencilerin yanı sıra Türk vatandaşı olan; ancak anne ya da babası yabancı onlarca öğrenci de okulda eğitimini sürdürüyor.

TERCİH NEDENLERİ FARKLI

Bazı öğrencilerin aileleri, turizm sektöründe çalıştığı için Antalya\'yı tercih ederken, bazı aileler ise iklimi ve doğası nedeniyle kente yerleşti. Eğitimlerine Dr. Cahit Ünver İlk ve Ortaokulu\'nda devam eden yabancı öğrencilerin başarı durumlarının da iyi olduğu belirtildi. Okullarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok sevdiklerini dile getiren öğrenciler, Antalya\'da ve Dr. Cahit Ünver İlk ve Ortaokulu\'nda okudukları için kendilerini çok şanslı hissettiklerini söyledi.

İLÇE BİRİNCİSİ OKUL

Okula, yabancı öğrencilerin yanı sıra Türkiye\'nin farklı şehirleriyle kolejlerinden de birçok öğrencinin nakil yoluyla geldiği belirtildi. Özellikle son yıllarda, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemiyle başarı grafiği yükselen Dr. Cahit Ünver İlk ve Ortaokulu, sportif ve sanatsal alanda da ön plana çıkıyor. Okul Müdürü Nail Tekel, son 3 yılda okullarının, devlet okulları arasında ilçe birincisi ve Antalya genelinde ilk 10\'da olduğunu söyledi.

2)427 LİRA CAM FİLMİ CEZASINI DUYAN SANAYİYE KOŞUYOR

CAM filminin yasaklanmasının ardından kullanmaya devam edenlere 206 ile 427 arasında ceza kesileceğini duyan sürücüler, Adana\'da sanayideki iş yerlerine koştu.Trafik cezalarıyla karşı karşıya kalmamak için oto camcılara akın eden araç sahipleri, modeline göre araçlarının camındaki filmleri 50 ile 100 lira arası ücret ödeyerek söktürüyor. Güneş ve ışıktan rahatsız olduğu için 3 ay önce aracına film taktığını belirten 35 yaşındaki Zafer Topal, \"Çukurova ve çevre illerde aslında serbest olması lazım, buralar diğer illere göre aşırı sıcak. Aracımdaki filmleri söktürüyorum, bir saat sonra serbest denilse yine taktırırım. Yetkililere buradan sesleniyorum uygulamadan memnun değiliz, 3 ay tak, 5 ay sonra söktür olan vatandaşa oluyor\" dedi. Oto cam işi ile uğraşan Mehmet İlengiz ise film yasağının esnafı da mağdur ettiğini söyledi. Filmlerin yasaklanması yerine belli bir koyu renk ölçüsünün olması gerektiğine belirten İlengiz, \"Yasağın ardından vatandaşlarımız uzun kuyruklar oluşturarak, cam filmlerini söktürmeye geliyor. Önceden 250-300 lira arası cam filmini takıyorduk, şimdi araçların filmlerini 50-100 lira arasında söküyoruz. Cam filmi takmadığımız için bizim işlerimiz ise durdu\" dedi.

3)5 İLDE FETÖ\'NÜN MÜDÜR VE ÖĞRETMENLERİNE OPERASYON: 11 GÖZALTI

GAZİANTEP merkezli olarak 5 ilde FETÖ\'nün dershane müdürü ve öğretmenlerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, KHK ile kapatılan dershane müdür, öğretmen ve kız yurdu sorumlularının örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandığını belirledi. Polisin yürüttüğü takibin ardından ByLock kullandığı belirlenen 11 kişinin yakalanması için savcılık kararıyla operasyon başlatıldı. Gaziantep\'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Adana ve Muş\'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda terör örgütüne ait çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi. Şüpheliler emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

4)AMASYA\'DA 20 ASTSUBAY FETÖ\'DEN GÖZALTINA ALINDI

AMASYA\'nın Merzifon İlçesi\'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) kapsamında Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 20 astsubay gözaltına alındı.

Amasya\'nın Merzifon İlçesi\'nde bulunan 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan 20 astsubay Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) bağlantısı oldukları iddiası ile gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından (FETÖ/PDY) askeri Yapılanması\'nın çökertilmesi için Amasya Merkezli 12 ilde yürütülen operasyon kapsamında 20\'si Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığından olmak üzere 53 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Amasya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü organizesinde Merzifon ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 20 astsubay düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı çıkarılan 33 astsubay ise yakalanması için polis tarafından geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan 20 astsubayın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

5)TERÖR OPERASYONUNDA YAKALAN 9 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ADANA merkezli 3 ilde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2\'si kadın, 1\'i çocuk, 9 kişi adliyeye sevk edildi.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terör örgütü Devrimci Komünarlar Partisi (DKP) ile Suriye uzantısı Birleşik Özgürlük Güçleri\'ne (BÖG) eleman ve lojistik destek sağladığı öne sürülen Birleşik Devrimci Parti (Dev-Par) ve gençlik yapılaşması üyelerini takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda polis, 31 Ekim\'de Adana, İstanbul ve Hatay\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, 2\'si kadın 1\'i çocuk 9 kişiyi gözaltına aldı. Adana\'da sorgulanan şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6)ESKİŞEHİR\'DE OTOMOBİLDEKİ 8 KİLO EROİNİ \'LEYDİ\' BULDU

ESKİŞEHİR\'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir otomobil içerisinde 8 kilo 240 gram eroin ele geçirildi, araç sürücüsü E.Ç. gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde, Eskişehir-Ankara karayolu Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki polis uygulama noktasında durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Eğitilmiş narkotik köpeği \'Leydi\'nin de katıldığı aramada aracın arka koltuğunun alt bölümüne gizlenmiş paketler halinde toplam 8 kilo 240 gram ağırlığında eroin maddesi bulundu. Ekipler, otomobil sürücüsü E.Ç.\'yi gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü.

7)ŞEMSİYE ALTINA GİZLENEREK HIRSIZLIK YAPTILAR

ANTALYA\'da şemsiyeyle yüzlerini gizleyip bir işyerinden televizyon çalan 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Polisi harekete geçiren hırsızlık olayı Kepez İlçesi Yükseliş Mahallesi\'ndeki bir kokoreççide meydana geldi. Geç saatlerde işyerinin önüne gelen M.E. ile E.R.L., yüzlerini şemsiyeyle kapatarak pencereden işyerine girdi. İkili içerideki televizyonu aldıktan sonra kaçtı. Olay sonrası harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, iki hırsızın peşine düştü. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını M.E. ile E.R.L.\'nin yaptığını tespit etti. Operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin. televizyonu G.D. adlı kişiye sattıkları ortaya çıktı. Belirtilen adreste yapılan aramalarda çeşitli ilçelerden çalınan bisiklet, bilgisayar ve evde yapıldığı tespit edilen sahte içki ele geçirildi.

Şüphelilerin hırsızlık anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi tamamlanan M.E. ile E.R.L. hırsızlıktan, G.D ise çalıntı mal alıp satmaktan adliyeye sevk edildi.

