DHA YURT BÜLTENİ-6

ZONGULDAK\'TA MADEN İŞÇİLERİ OCAKTAN ÇIKMAMA EYLEMİ BAŞLATTI (EK)

1)CHP\'Lİ DEMİRTAŞ\'TAN İŞÇİLERE DESTEK

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Zonguldak\'ın Ereğli İlçesi Kandilli Beldesi\'nde bulunan TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü\'nü ziyaret ederek yer altında eylem yapan işçilere destek verdi. Müessese önünde açıklama yapan Demirtaş, maden işçisinin TTK\'nın özelleştirilmesini istemediğini söyleyerek şöyle konuştu:

\"Madenci, özelleştirmenin ölüm olduğunu düşünüyor. Bakın bugüne kadar yapılan özelleştirme yasalarına baktığımızda, rödovanslı sahalara baktığımızda işçilerin sürekli iş kazalarına maruz kaldığını ve öldüğünü görüyoruz. Dolayısıyla madenci bir kere ölmek istemiyor. İkincisi burada özelleştirme gerçekleşirse, madenlerin kapatılacağını düşünüyor madenci. Neden madenlerin kapatılacağını düşünüyor? Kurumun şu anda 14 bin 500 norm kadrosu var. Ama sayı şu anda 7 bin 500 işçiye düşmüş durumda. Neredeyse yarı yarıya bir rakam söz konusu. Bu şekli ile üretimin devam etmesi mümkün değil. İşçi açıkları giderilmeden üretimin artması mümkün değil. Müessese müessese özelleştirileceği zaman her bir şirketi alan firmaya bir termik santral lisansı verilecek.\"

\'MADENCİYİ ÇOK KARARLI GÖRDÜM\'

Zonguldak\'ta üretim 1 milyon tonun altına düştüğünü ifade eden Demirtaş, \"Zonguldak kömürü çok değerli bir kömürdür. Adı üstünde \'Karaelmastır.\' Neden? Koklaşabilme özelliği ile ağır sanayinin ham maddesidir. Şu anda Türkiye\'nin koklaşabilir kömür ihtiyacı 6 milyon tondur. Ama bizim TTK\'nın ürettiği rakam 1 milyon tonun altına düşmüştür. Hatalı politikalar nedeni ile. Yani bizim şu anda TTK\'nın ürettiği kömüre ihtiyacımız var. Peki bu açık nereden geliyor? Geçen sene 37 milyon ton taşkömürü ithal etmişiz. Taşkömürü açığını yurt dışından Avustralya\'dan, Çin\'den, Güney Amerika\'dan, Kolombiya\'dan yapmışız. Yani madene yapacağımız yatırımı yurt dışına yapmışız. Bu şekilde Türkiye\'nin ayağa kalkması mümkün değildir. Bu bir milli servettir. Bakın şu anda toprağın altında 150 yıl yetecek kadar taşkömürü var. Şu anda işsiz olan on binlerce Zonguldaklı arkadaşımız var. Çalışmaya hazır. Ama bu madenleri çıkartmıyoruz. Madenlerin özelleştirilmesi demek Zonguldaklının aç kalması dermek. Dolayısıyla ben burada madenci arkadaşlarımızı çok kararlı gördüm. Bu madde geri çekilinceye kadar eylemlerine devam edeceklerini düşünüyorum\" dedi.

\'YASANIN GEÇMEMESİ İÇİN DİRENECEĞİZ\'

CHP olarak parlamentoda yasanın geçmemesi için direneceklerini belirten Demirtaş, \"Buradan Enerji Bakanı\'na tekrar sesleniyorum. Zonguldaklıyı aç ve işsiz bırakacak davranışlardan kaçının. TTK\'nın özelleştirilmesinden kaçının. Bakın Zonguldak\'a bu şekilde bir dayatmaya girerseniz Zonguldaklının, madencinin istemediği bir şeyi yapmaya çalışırsanız, dayatırsanız, Zonguldaklıyı cezalandırırsınız. Ve bunun bedeli de ağır olur. Zonguldaklı madenci buna müsaade etmez\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

-Ünal Demirtaş\'ın kurumdan çıkması

-Demirtaş\'ın açıklaması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)

========================================================

2)MADEN OCAĞINDA KARBONMONOKSİTTEN ZEHİRLENEN 6 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

KARAMAN\'ın Ermenek İlçesi\'nde bir linyit maden ocağında sızan karbonmonoksitgazından etkilenen 6 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Ferhat Köyü\'ndeki bir linyit maden ocağında meydana geldi. 35 işçi maden ocağında çalıştığı sırada gaz ölçüm cihazının alarmı çalmaya başladı. Bunun üzerine işçiler hızla maden ocağını tahliye etti. Tahliye sırasında gazdan etkilenen işçiler Mustafa Asar, Ali Şengül, Bünyamin Asar, Serdar Köknar, Şükrü Sağlam ve Mehmet Şahiner, ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Maden ocağında tüm vardiyelerde ise 110 işçinin çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- İşçilerin ambulanstan indirilmesi

- Acil servise alınması

- İşçilerden detay

Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN DHA))

====================================

3)İSLAHİYE’DE ÜZÜM PEKMEZİ ZAMANI

GAZİANTEP’in İslahiye İlçesi’nde, sonbaharın gelmesi ile birlikte bağ bozumu sonrasında asırlardır yaşatılan pekmez yapma geleneği devam ediyor.Altın üzüm, Yeşilyurt ve Boğaziçi başta olmak üzere yaklaşık 20 mahallede 50 bin dekar alanda üretilen ve Avrupa’ya ihracatı yapılan sofralık üzüm hasadı tamamlandı. Hasadı tamamlanan üzümlerden pekmezlik olarak ayrılanların evlerin bahçelerine kurulan dev kazanlarda kaynatılmasına başlandı.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan İdilli Mahallesi\'nde pekmez üreten Halide Çavdar, \"Yüzyıllardır süre gelen bir gelenek, biz de ninelerimizde öğrendiğimiz. Pekmez yapma geleneğini sürdürüyor ve gelecek nesillere taşımak istiyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

- Üzüm dolu çuvalın ezilmesi

- Kazanların kaynaması

- Halide Çavdar\'ın pekmez yapılışını anlatması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 125 MB

==================================================

4)PAMUK YÜKLÜ KAMYONDAN YILAN ÇIKTI

ŞANLIURFA\'nın Viranşehir ilçesinde, pamuk yüklü kamyonun sürücüsü, hız göstergesinde 1.5 metre uzunluğundaki yılanı görünce neye uğradığını şaşırdı. Yoluna devam ederek Şanlıurfa\'da itfaiye merkezine gelen sürücünün kamyonundaki yılan, müdahale edilerek bulunduğu yerden çıkarıldı. Viranşehir\'den yüklediği pamuğu Şanlıurfa\'ya götürmek üzere yola çıkan kamyon sürücüsü, bir süre sonra hız göstergesinin yanında bir şeyin hareket ettiğini fark etti. Araç içerisindeki lambayı açan sürücü, hız göstergesinde yılan olduğunu fark etti. Tedirgin olan sürücü, kamyonunu yol kenarına çekip yılanı çıkarmaya çalıştı. Uzun süren çabalarına rağmen yılanı bulunduğu yerden çıkaramayan sürücü, kilometrelerce yılanla birlikte yol alarak kent merkezindeki itfaiye merkezine ulaştı. Yılanı çıkartmak için harekete geçen ekipler, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti ve 1.5 metre uzunluğundaki yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Yılan doğaya salınırken, sürücü itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

- İtfaiye ekipleri yılanı çıkartmak için çalışma yapması

- Yangın tüpüyle yapılan müdahale

- Yılan bulunduğu yerden çıkartılması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 12 MB

=======================================================

5)GAZİANTEP\'TE, \'HAYALİNİZ GELECEĞİMİZ\' PROJESİ İMZALANDI

GAZİANTEP Kent Konseyi Çocuk Meclisi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında; \'Hayaliniz Geleceğimiz\' projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Kent Konseyinde düzenlenen protokole; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Tural, Gaziantep Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Sena Nur Yıldırım ve öğrenciler katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dünyanın küreselleşerek küçüldüğünü ve çocukların da artık yönetimde her alması gerektiğini belirterek, \"Yeni dünya düzeninde değişim ve dönüşümü yönetmek için sizlerin hayallerinize, ufkunuza, bakışınıza ihtiyacımız var. Bu şehir adına söyleyecek sözü olan herkesle birlikte yol gitmek istiyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------------

- Programa katılanlar

- Fatma Şahin\'in konuşması

- Protokolün imzalanması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber - Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 161 MB

=====================================================

6)KATAR UÇAĞI \'SU TAKI\' İLE KARŞILANDI

KATAR\'dan Adana\'ya gelen ilk uçak, geleneksel havacılık seromonisi \'su takı\' ile karşılandı.

Katar Havayolları, İstanbul ve Ankara\'nın ardından Adana\'ya da Doha\'dan direkt uçuşlara başladı. Hamad Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan QR 438 sefer sayılı Airbus A330 tipi uçak Adana Havaalanı\'nda törenle karşılandı. Haftada 3 gün karşılıklı başlayan uçuşlar için tören düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile Katar Havayolları Ticaretten Sorumlu Kıdemli Başkanı Ehab Amin\'in de katıldığı törende, alana inen ilk uçak için itfaiye araçları su takı seromonisi gerçekleştirdi. Toplam 130 yolcuyu Adana\'ya getiren uçuşun ardından konuşan Ehab Amin, \"İstanbul\'da 2 ve Ankara\'da havaalanlarından direkt uçuşlar yapıyoruz. Adana ile birlikte karşılıklı haftalık uçuş sayımızı 41\'e çıkarttık. Bu çok önemli bir adım. Emek verenlere teşekkür ediyorum\" dedi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise, \"Dost ve kardeş ülke Katar ile başlayan bu uçuşlar kentimize ve ekonomimize de ciddi katkı sağlayacaktır\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Hava alanı giriş tabelası

- Kırmızı halı serilmesi

- Katar uçağı \'su takı\' ile karşılanması

- Katar Havayolları Ticaretten Sorumlu Kıdemli Başkanı Ehab uçaktan inişi

- Katar Havayolları Ticaretten Sorumlu Kıdemli Başkanı Ehab\'ın karşılanması

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş\'ın Ehab\'ı karşılaması

- Ticaretten Sorumlu Kıdemli Başkanı Ehab\'ın hava alanında konuşması

- Pasta kesilmesi

- Ticaretten Sorumlu Kıdemli Başkanı Ehab ile röp

SÜRE: 05\'42\" BOYUT: 348 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ / Kamera:Eser PAZARBAŞI

===============================================

7) İSKENDERUN\'DA TOKİ KURALARI YÜZ GÜLDÜRDÜ

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı\'nca Hatay\'ın İskenderun ilçesinde yapılan konutlar için kura çekildi.

İskenderun Belediyesi Sakarya Spor Salonu\'nda düzenlenen 158 adet 3+1 konutun kura çekimi için tören düzenlendi. Törene, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Ayhan Bodur, TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, daire müdürleri, belediye meclis üyeleri ve başvuru sahipleri katıldı. Kura çekimi öncesi söz alan İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun\'da dar gelirliler ile şehit aileleri ve gazileri ev sahibi yapmak için çok mücadele ettiklerini söyledi. 3.5 yıllık belediye olarak büyük yol kat ettiklerini belirten Başkan Seyfi Dingil, şöyle dedi:

\"Şu an inşaatın yapıldığı yeri uygun hale getirebilmemiz bizim 1 yılımızı aldı. \'Tarihi eser\', \'Zeytinlik alan\' dediler. Engel olmak istediler. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bütün engelleri aştık. İnanın siz bir daire satın almıyorsunuz. Bir yaşam şekli satın alıyorsunuz. İçinde okulu, karakolu, camisi, marketi, spor salonları, parkları yeşil alanlarından oluşan yeni bir kent inşaa ediyoruz.\"

750 BİN KONUT YAPMIŞIZ

TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, bugüne kadar Türkiye genelinde alt geliri grubu için yeterince konut yapmadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

\"Tabii konutlar yapılırken tüm vatandaşlarımızın kafasında haklı olarak bir soru var; \'Biz konut alacağız. Ama TOKİ\'de fiyatlar ne olacak?\' Vatandaşın ekonomisi belli, peşinat koyuyor, sonra taksitlerle sizlere ev sunuyoruz. Bu dünyada güzel bir ev, hele de emekli olmadan bir ev edinmenin önemini biliyoruz. Dolayısıyla bu ödemeler konusunda da TOKİ gerçekten, ilk etapta bazı arkadaşlarımız eleştirebilir. Ama Türkiye\'de şuana kadar 750 bin kişiye konut yapmışız. Bunun yaklaşık 500 binini teslim etmişiz. Bu az rakam değil.\"

Toplam 243 kişinin başvurduğu 158 konut için önce 10 şehit ailesi ve gazi, kurasız dairelerinin belirlenmesi için çekilişe katıldı. Kalan daireler ise kura ile sahiplerini buldu.



Görüntü Dökümü

--------------------------

- İskenderun’da yapılan Toki kontularından görüntü

- Kura çekimine gelenlerden görüntüler

- TOKİ İskenderun konutları ile ilgili yapılacak kura çekimi hakkında bilgi verilmesi

- AK Parti İskendernu İlçe Başkanı Ayhan Bodur konuşması

- İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil Konuşması

- TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik konuşması

- Kura çekilmesi

- Kura kazananlar ile röp

SÜRE:06\'14\" BOYUT:297 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

==========================================================

8)KADIN AVUKATLARDAN \'PEMBE AJANDA\' TEPKİSİ

MERSİN Barosu\'nun 2018 yılı için özel hazırladığı erkek avukatlara turkuaz, kadın avukatlara pembe ajanda dağıtması, kadın avukatlardan \'cinsiyetçi tepkisi\' çekti.

Yazılı başvurularının yönetim kurulu tarafından gündeme alınmaması sonucunda Baro Başkanı Ali Er\'in makamına giden kadın avukatlar, kendi isimlerine özel olarak gönderilen pembe ajandaları iade etti. Kadın avukatların tepkisi karşısında şaşıran ve amaçlarının avukatlara jest yapmak olduğunu ifade eden Er, cinsiyet ayrımcılığının akıllarından dahi geçmediğini ve yanlış anlaşıldıklarını kaydetti. Makam odasında tepkilerini dile getiren kadın avukatlar, ajandaların hazırlanmadan önce kendilerine danışılması halinde bu tür sorunların yaşanmayacağını aktardı. Kendilerinin mavi veya pembe bir dünyaları olmadığını belirten avukatlar, ayrımın tam da bu noktada başladığını savunarak pembe ajandaları iade etti. Kadınlara destek olmak için gelen bazı erkek avukatlar da turkuaz ajandalarını teslim etti.

Yanlış anlaşıldıklarını ifade eden Başkan Er ise, \"Bu ajandalarda cinsiyet ayrımcılığı kastımız yok. Bunu herkes biliyor, kendileri de ifade etti zaten. Tamamen özenerek hazırladık. Arkadaşlarımıza güzel bir ajanda bastıralım istedik. Baro tarihinde ilk defa yapıldı. Yüzde 95\'i güzel olduğu yönünde görüş belirtti. Az önceki arkadaşlarımız gibi farklı düşünenler de bu yönde hareket ediyor. Saygı duyuyoruz. Özellikle söylüyorum bizim kastımız yok. Arkadaşlarımıza özen verdik, isimlerine özel ajanda ve kalem hediye ettik\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Kadın avukatlar makam odası önünde

- Kadınlar makama girerken

- Baro Başkanına tepkilerini dile getirirken

- Baro başkanının avukatlara açıklaması

- Kadınlar tepki gösterirken

- Pembe ajandadan görüntüler

- Ajandalardan görüntüler

- Baro başkanı Ali Er\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 03\'12\" BOYUT: 104.00 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)