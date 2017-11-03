DHA YURT BÜLTENİ-6

1)ŞEHİT ATEŞİ SELÇUK\'A DÜŞTÜ

DİYARBAKIR\'da terör örgütü PKK\'ya yönelik hücre evine yapılan operasyonda şehit olan özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir\'in İzmir\'in Selçuk ilçesindeki baba evine ateş düştü. Şehidin babası, Selçuk İsabey Cami İmamı İbrahim Taşdemir, \"Milletimiz sağ olsun\" dedi. Diyarbakır\'da PKK\'lı teröristlerin yakalanabilmesi amacıyla Kayapınar Huzurevleri Mahallesi\'nde bulunan hücre evi olarak kullanılan daireye yapılan operasyon sırasında özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir şehit oldu. Taşdemir\'in tayininin İzmir\'e çıktığı ancak onun orada kalmak için görev süresini uzattığı öğrenildi. Şehidin babası Selçuk İsabey Cami İmamı İbrahim Taşdemir\'in evine Türk bayrağı asıldı. Evli ve 1 yaşında çocuğu olan ailesiyle birlikte Diyarbakır\'da yaşayan şehidin cenaze töreninin yarın (Cumartesi) Manisa\'nın Salihli ilçesinde yapılacağı ve orada toprağa verileceği bildirildi.

ANNEYE DE ACI HABER VERİLDİ

Diyarbakır\'da, terör örgütü PKK\'ya yönelik hücre evine yapılan operasyonda şehit düşen özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir\'in şehadet haberi, Balıkesir\'in Edremit İlçesi\'nde yaşayan annesi 46 yaşındaki Saliha Üray\'a da verildi. Atatürk Mahallesi\'nde yaşayan Saliha Üray\'a acı haberi, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, askeri erkan ve emniyet teşkilatından oluşan bir heyet eşliğinde, sağlık personeli gözetiminde verildi. Büyük üzüntü yaşayarak fenalaşan anne Saliha Üray\'a sağlık ekipleri müdahale etti. Saliha Üray\'ın yaşadığı apartmana ikinci katına, Türk bayrağı asıldı. Saliha Üray\'ın bir süre önce İzmir\'in Selçuk İlçesi\'nde yaşayan İsabey Cami İmamı İbrahim Taşdemir\'den boşandığı ve Edremit\'te yaşamaya başladığı öğrenildi. Ayrıca kent sakinleri, taziye için annenin yanına gelmeye başladı.

Görüntü Dökümü

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- Binadan görüntü

- Kaymakam ve sağlık ekipleri

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

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İçişleri Bakanı Soylu, şehit korucuların cenaze törenine katılmak üzere Şemdinliye gitti(EK)

2)ŞEHİT KORUCULAR DERECİKTE TOPRAĞA VERİLDİ

İçişler Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari\'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde sızmaya çalışan PKK\'lı teröristle çıkan çatışmada şehit olan 2 güvenlik korucusunun cenaze törenine katıldı.Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar bölgesinde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit4olan güvenlik korucuları Alaattin Tekin ve Osman Yeşil için, Derecik Beldesine bağlı Toklu köyünde tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit korcuların cezane törenine katıldı. Soylu, şehit korucular için köyde kılınan cenaze namazında saf tutup, cenazeye katılan şehitlerin ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu. Bakan Soylu ve beraberindeki yetkililer, daha sonra omuzlarda taşınan şehit cenazeleri ile birlikte köydeki mezarlığa gitti. Şehit korucuların cenazeleri\'nin gözyaşları arasında toprağa verilmesinin ardından Bakan Soylu, cuma namazını kılmak üzere köydeki camiye gitti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

HAKKARİ/DHA

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3)KARDAK AÇIKLARINDA TEKNE BATTI 3 CESET BULUNDU, 13 KİŞİ KURTARILDI

BODRUM\'dan Yunanistan\'ın Kilimli Adası\'na geçmeye çalışan kaçakların içinde bulunduğu tekne, Kardak kayalıkları açığında battı. 2\'si kadın, 1\'i erkek 3 kişinin cesedi bulunurken, kurtarılan 13 kişi Kilimli adasına götürüldü. Denizden ve havadan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor..Bodrum\'un Gümüşlük mahallesi yakınlarında Yunanistan\'a ait Kilimli Adası\'na geçmeye çalışan kaçakların bulunduğu tekne 3.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarının batı bölgesinde bu sabaha karşı battı. İhbarın alınmasından sonra bölgeye çok sayıda Türk ve Yunan sahil güvenlik botları, uçak ve helikopterleri sevk edildi. Gümüşlük, Çatal Adası, Topan Adası ve Kardak kayalıkları bölgesinde yapılan aramada bulunan 2 kadın, 1 erkek, 3 ceset, Sahil Güvenlik botları tarafından Turgutreis Limanı\'na çıkarıldı. Bölgede 6 Türk botu, 4 Yunan botu, 2 Türk sahil güvenlik helikopterinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.22-24 kişinin bulunduğunun belirtildiği tekneden kurtarılan 13 kişinin ise kilimli adasına gönderildiği bildirildi

Görüntü Dökümü

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-Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarından görüntü

-Cenazelerin Turgutreis limanına getirilmesi

Haber-Yaşar ANTER - kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (DHA)

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4)KARAYA OTURAN BALIKÇI TEKNESİ KURTARILDI

BARTIN’ın Amasra ilçesinde kaptanının uyuduğu iddia edilen 20 metre uzunluğundaki balıkçı teknesi, sürüklendikten sonra karaya oturdu. Balıkçı teknesi, bir başka teknenin kaptanının yardımıyla kurtarıldı. Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Küçük Liman mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 20 metre uzunluğundaki ‘Çalışkanlar’ isimli balıkçı teknesi, kaptanının uyuması nedeniyle sürüklendikten sonra kayalıkların bulunduğu bölgede karaya oturdu. Sarsıntıyla uyanan kaptan, durumu fark edince, diğer balıkçı teknelerine haber verdi. Karaya oturan balıkçı teknesi, başka bir teknenin kaptanının yardımıyla kurtarıldı. Kaptan, balıkçı teknesinin kurtarılmasının ardından yoluna devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Karaya oturan tekneden detay

-Teknenin kurtarılması

-Fotoğraflar

Süre: 1.33 Boyut: 50,0 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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5)HDP MİTİNGİNDE PATLATILAN BOMBA İÇİN 5\'Ü MÜDÜR 14 POLİSE DAVA AÇILDI

DİYARBAKIR\'da, HDP\'nin 5 Haziran 2015 günü yaptığı mitinge düzenlenen ve 5 kişinin ölümü, 400 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırıda görevlerini yerine getirmedikleri iddiasıyla 5\'i emniyet müdürü toplam 14 polis hakkında, 3\'er aydan 1\'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, seçim mitingine yönelik DAEŞ tarafından gerçekleştirilen iki ayrı bombalı saldırıda gerekli güvenlik tedbiri alınmadığı, asker kaçağı olan ve bombaları patlattığı belirtilen DEAŞ üyesi Orhan Gönder\'in kaldığı otelde hakkında yasal işlem yapılmadığı ifade edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, 5 Haziran 2015 tarihinde yapılan HDP mitingine bombalı saldırı düzenlenmesinde ihmalleri olduğu iddia edilen polislere ilişkin yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 5 değişik sınıflarda emniyet müdürü, 3\'ü komiser ve 6\'sı polis olmak üzere toplam 14 şüpheli polis hakkında, \"Görevi kötüye kullanmak\" suçundan 3’er aydan 1’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diyarbakır 14\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilen iddianamede, patlamada yaralanan 10 kişi ise şikayetçi olarak yer aldı. İddianemede, 14 şüphelinin 5 Haziran 2015 tarihinde düzenlenen seçim mitinginde gerekli güvenlik tedbiri almadıkları ve asker kaçağı olan DEAŞ üyesi Gönder hakkında kaldığı otelde tespit edilmesine rağmen yasal işlem yapmadıkları belirtildi.

Bombalı saldırı ile ilgili görevlerini ihmal ettikleri iddia edilen polisler hakkında Diyarbakır Valiliği\'nden soruşturma izni istendiğini belirten savcı, Valilik İl İdare Kurulu\'nun 30 Temmuz 2015 tarihli kararıyla, miting alanı ve çevresinde gerekli güvenlik tedbirlerini tam uygulamayan ve bombalı saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ terör örgütü üyesi Orhan Gönder’in otel konaklaması sırasında yoklama kaçağı olarak arandığının tespit edilmesine rağmen Kaçakçılık İstihbarat Harekat Bilgi Toplama Daire Başkanlığı (KİHBİ) üzerinden sorgulama yapmayan polis ve amirleri hakkında soruşturma izni verildiğini kaydetti. Haklarında soruşturma izni verilen polislerin kararın iptali için Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurduğunu kaydeden savcı, yapılan başvurunun suçlamaların ciddi belge ve bulguların soruşturmayı yapılmasını gerektirir nitelik ve yeterlilikte olduğu gerekçesiyle reddedildiği ifade etti.



TEDBİRLERİN ALINMASINDA İHMALKAR DAVRANILDI

Soruşturmaya tabi tutulan polisler hakkındaki ön inceleme raporu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığın müfettiş raporuna dikkat çeken savcı, patlamadaki ihmalin, güvenlik tedbirlerinin tam olarak uygulanmaması ve KİHBİ sistemi üzerinden sorgulama yapılmaması olduğuna dikkat çekti. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'nün emri ile miting alanı ve çevresinde patlayıcılara karşı arama görevi verilmesi ve tedbir alınılmasının istendiğini belirten savcı, buna rağmen şüphelilerden 3\'üncü Sınıf Emniyet Müdürü K.A’nın, Komiser A.K’nin, polis memurları M.S., A.D. ve M.D’nin, patlayıcının olay öncesinde saklandığı Farabi Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde arama yapmadıkları kaydedildi. Şüphelilerden 4\'üncü Sınıf Emniyet Müdürü F.D. ve komiser M.A.C’nin Farabi Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde tedbir almadıklarını belirten savcı, 2\'nci Sınıf Emniyet Müdürü M.İ.Y’nin miting alanında emniyet tedbirlerinden sorumlu müdür olarak yetki ve sorumluluğunda bulunan emniyet tedbirlerinin alınması hususunda ihmalkar davrandığını ifade etti. Şüphelilerin suç tarihinde görevlerinin gereklerini yapmakta ihmal göstermeleri neticesinde terör eyleminin önlemediğini vurgulayan savcı, 14 şüphelinin ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçunu işlediklerini belirttii

KİHBİ SORGUSU YAPILMADI

İddianamede, bombalı saldırıdan önce patlayıcılarla birlikte otelde konaklayan Orhan Gönder’in asker kaçağı olduğununu tespit eden, buna rağmen hakkında KİHBİ sistemi üzerinden sorgulama yapmayan polisler hakkında da ceza talep edildi. İddianameyi hazırlayan savcı, şüpheli polisler H.Y., A.T. ve H.Y\'nin, terör şüphelisi Orhan Gönder’in 2 ve 3 Haziran 2015 günleri konakladığı otelde yoklama kaçağı olarak arandığının tespit edilmesine rağmen sorgulamasını KİHBİ sistemi üzerinden yapmadıklarını kaydetti. 3\'üncü Sınıf Emniyet Müdürü K.K, 4\'üncü Sınıf Emniyet Müdürü D.U ve Emniyet Amiri M.Y.Ö’nün, polis memurları H.Y., A.T. ve H.Y’nin iş ve eylemleri üzerindeki denetim görevini ihmal ettiklerini kaydeden savcı, şüphelilerin görevlerinin gereklerini yapmakta ihmal göstermeleri neticesinde terör eyleminin önlenmediğini ifade etti.

İddianamede ayrıca, Diyarbakır Emniyet Müdür Yardımcısı İ.B., Asayiş Şube Müdür vekili N.Y., Aranan Şahıslar Büro Amiri M.Y.Ö., Asayiş Şube Müdür Yardımcısı D.U. ve polis memuru B.K., hakkında ise takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Bombalı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri

DİYARBAKIR/DHA

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6)ELAZIĞ\'DA PKK\'YA YÖNELİK EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

ELAZIĞ\'da, terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişi Adliyeye sevk edildi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik kent merkezi ile Karakoçan, Kovancılar, Arıcak ve Alacakaya ilçelerinde terör örgütü bir çok adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 13 zanlının emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde Adliye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların adliyeye getirişi

-Adliye girişleri

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

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7)TIR’LA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

İZMİR-Çeşme Otoyolu’nda, TIR’ın çarptığı otomobilin sürücüsü 63 yaşındaki İsmail Öztürk feci şekilde hayatını kaybetti, yanında bulunan Şerife Önalan ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu Güzelbahçe ayrımında meydana geldi. İzmir’den Çeşme yönüne seyir halinde olan İsmail Öztürk’ün kullandığı 45 SB 1369 plakalı otomobile aynı yöne seyreden Yılmaz Sönmez idaresindeki 35 HD 8293 plakalı TIR yol ayrımında yandan çarparak altına aldı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobil hurdaya döndü. Otomobilin sürücüsü Öztürk paramparça olan araçta feci şekilde can verdi. Yanında bulunan Şerife Önalan ise ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Önalan ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Önalan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. AKS 110 ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan İsmail Öztürk’ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan TIR şoförü Sönmez gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Güzelbahçe yolu araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan araçlardan görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

(Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)



