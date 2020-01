DHA YURT BÜLTENİ-6 

Van ve Hakkari\'de Cumhuriyet coşkusu

VAN ve Hakkari\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yıl dönümü, törenlerle kutlandı. Programlar nedeniyle kent merkezlerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, tören alanına girmek isteyenler, tek tek arandı.

Van\'daki Cumhuriyet Caddesi\'nde bulunan valilik binası önündeki tören, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş\'ın askerlerle öğrencilerin bayramını kutlamasıyla başladı. Çeşitli etkinlerin yapıldığı tören, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından öğrenciler, şiir okuyup, tekvando ve halk oyunları gösterisi yaptı. Mehteran Takımı\'nın da gösteri yaptığı tören, askerlerle öğrencilerin tören geçidiyle devam etti. Van Zorluoğlu, törendeki konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının ortaya koyduğu ilkelerin, bugüne kadar defalarca teyit edildiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Türk milletinin bekasının ve milletler camiasında hak ettiği yerini almasının, en doğru aracı ve en doğru şeklinin Cumhuriyet Dönemi olduğu, tartışma götürmeyen bir gerçektir. Cumhuriyet sayesinde, bugün güçlü olan ve sözü dinlenen bir devletimiz var. FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C gibi terörist örgütlerin ve bunların ağababalarının tüm aksi gayretlerine rağmen Türkiye\'nin dört bir yanında, meydanlarda birlik ve beraberlik içerisinde haklı bir gururla \'Biz bir milletiz\' diyen bir milletimiz var. Son zamanlarda ülkemizin istikrarına, büyümesine, gelişmesine, kalkınmasına engel olmayı; milletimizin huzurunu ve güvenini bozmayı hedefleyen terör saldırılarıyla karşılaşıyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi, bu saldırıların en alçakça ve en vahşice olanıydı. İster FETÖ ister PKK ister DEAŞ ister DHKP-C\'den gelsin. Terörün her türlüsünü buradan lanetliyorum. Şehirlerimizde, köylerimizde milletimizi tehdit eden bir tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadelenin süreceğini bir kere daha ifade ediyorum. Bu duygularla başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyetimizin sağlam temellerini atan herkese, aziz şehitlerimiz ve gazilerimize, milletçe bir kere daha minnettarlığımızı ifade ediyoruz.\"

Hakkari\'deki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ise Yüksekova İlçesi\'ndeki Selahattin Eyyubi Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Törene Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova 3’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Büyükçiftlik Belediye Başkanı Rüştü Zeydan ve kurum amirleri, siyasi partilerin temsilcileriyle öğrenciler katıldı. Tören, öğrencilerin çeşitli etkinlikleriyle son buldu.

Doğu\'da 29 Ekim coşkusu

CUMHURİYET\'in kuruluşunun 94\'üncü yıl dönümü Erzurum, Ardahan ve Ağrı\'da düzenlenen törenlerle kutlandı. Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü Erzurum\'da törene katılanların üşüdüğü gözlendi.

Erzurum\'daki Atatürk Anıtı\'nın bulunduğu Kent Meydanı\'nda düzenlenen törenlere Vali Seyfettin Azizoğlu, Ak Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9\'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Yapılan konuşmaların ardından 9\'uncu Kolordu Komutanlığına bağlı bando takımı ile Büyükşehir Belediyesine bağlı mehteran takımının birlikte çaldığı \'Sarı Gelin\' türküsü büyük beğeni topladı. Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesi nedeniyle törene katılan çocukların atkı ve berelerle programı izlediği görüldü. Vatandaşlar soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ardahan\'daki Kongre Caddesinde düzenlenen tören programında ise Vali Vekili Abdurrezzak Canpolat, Belediye Başkan Vekili İlhan Özgür ile Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, halkın, askerlerin ve öğrencilerin bayramını kutladı. Kutlamalar kapsamında şiirler okundu, halk oyunları ekipleri gösteri yaptı. Öğrencilerdin sazlı sözlü türküleri ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören, askerlerin, öğrencilerin ve rahvan at binicilerinin geçidi ile sona erdi.

Ağrı Kültür ve Kongre merkezinde düzenlenen 29 Ekim kutlama programında Vali ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, 12\'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.Konuşmalar sonrası tören şiir, tiyatro ve çeşitli etkinliklerle devam etti. Programın sonunda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllerini almasıyla sona erdi.

Karaloğlu: Cumhuriyet bu milletin dönülmez kararıdır

ANTALYA\'da Cumhuriyetin 94\'üncü yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yağmur nedeniyle Kapalı Spor Salonu\'na alındı. Vali Münir Karaloğlu konuşmasında, “İhanet ve terörle bu millete tuzaklar kuran, bölme ve parçalama hayalleri kuran herkes bilsin; Cumhuriyet bu milletin 94 yıldır olduğu gibi bizden sonraki çağlarda da bizden sonraki nesillerin de dönülmez kararıdır\" dedi.

Antalya\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Antalya Valiliği\'nde Vali Münir Karaloğlu\'nun saat 09.30\'da Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabulüyle başladı. Valilik makamındaki törende Vali Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piy. Alb. Tahir Savran, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Hüseyin Samani ile MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul birlikte tebrikleri kabul etti. Valilikteki törenin ardından Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenecek kutlama etkinlikleri yağmur nedeniyle iptal edilerek, Yüzüncü Yıl Spor Tesisleri\'ndeki Kapalı Spor Salonu\'nda yapıldı.

Kutlamaların okullar, kamu kurumları ve sivil tolum örgütlerinin katılacağı resmi geçit töreni kısmı ise yağmur nedeniyle iptal edildi. Kapalı Spor Salonu\'ndaki kutlamalara Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piy. Alb. Tahir Savran, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileriyle öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Vali Karaloğlu\'nun salondaki katılımcıların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylendi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Cumhuriyetimizin 94\'üncü yıldönümü nedeniyle gönderilen mesajı da okundu. Etkinliklerde öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ve halk oyunları sunuldu.

BUGÜN BİZİM BAYRAMIMIZ

Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, “Bize bu Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve atalarımızın ruhları şad olsun. Bugün 29 Ekim, Cumhuriyetin kurulduğu gün, bugün bizim bayramımızdır, kutlu olsun, coşkulu ve daim olsun. Hepimizi biraraya getiren tarihimizin en önemli kararıdır. Milletin birlikte ve eşit yaşama kararıdır. 94 yıl önce bu ülkede yaşayan hukukçular, öğretmenler, doktorlar, esnaflar, köylüler ve askerlerin hep birlikte verdiği bir karardır. Sadece kendileri için değil bizler için de bir karar verdiler. Cumhuriyet adı verilen hukuki ve idari sistemle devletin toplumun hayatına sunduğu maddi ve manevi mertebelere her bir ferdin koşabilme hakkının olmasına karar verdiler. Cumhuriyet adı verilen kimliğin, soy, zenginlik, ırk inanç, felsefi ve siyasi ideolojilere dayalı bütün kimliklerin üstünde olmasına karar verdiler. Cumhuriyeti ilan etme kararı geçmişten bugüne bu milletin topraklarında yaşayan insanların genetik hafızasına nakşolmuş en değerli hatıradır, dönüm noktasıdır\" dedi.

MİLLET BAĞIMSIZ CUMHURİYET İÇİN CANINDAN GEÇMİŞTİR

Cumhuriyet döneminin mühendisleri, öğretmenleri, doktorları, hemşire ve ebeleri, madenciler, işçileri, hukukçuları, kaymakamları gibi meslek gruplarını sayarak, gösterdikleri fedakarlıkları anlatan Vali Karaloğlu, “Milletimiz verdiği kararın, bu karar için alın terini, gözyaşını, kanını akıttıkları aziz hatıraların bilincindedir. Ülkemizde her bir vatandaş cumhuriyeti canından aziz bilmektedir. Milletin bu duruşu çok testten geçmiştir. Ekonomik krizler, terör, ambargo ve son olarak 15 Temmuz. İşgalci darbe girişiminde millet bağımsız cumhuriyet için anadan, yardan, serden, canından geçmiştir. Cumhuriyete yönelen saldırıları bir bir püskürtmüştür. Ne mutlu ki bu 95 yılda tarihin her döneminde olduğu gibi yolumuza konulan tuzakları aştık ve her türlü fedakarlığı her zaman göze aldık. Ne mutlu ki atalarımızın uğruna can verdiği genç bir cumhuriyetin vatandaşlarıyız\" dedi.

DÖNÜLMEZ KARARDIR

Cumhuriyeti yüceltmek ve daha ileriye taşımanın hepimiz için can ve vatan borcu olduğunu dile getiren Karaloğlu, “Kararımız karardır, yurdun her köşesinde her ırk, din, meslek, her yaştan bu medeniyetin ve cumhuriyetin evlatları olarak 94 yıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının verdiği kararda kararlıyız. Bu ülkenin her metresinde Türk bayrağı dalgalanacak. İhanet ve terörle bu millete tuzaklar kuran, bölme ve parçalama hayalleri kuran herkes bilsin, cumhuriyet bu milletin 94 yıldır olduğu gibi bizden sonraki çağlarda da bizden sonraki nesillerin de dönülmez kararıdır\" dedi.

Çorum\'da 29 Ekim soğuk havaya rağmen kutlandı

ÇORUM\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94\'ncü yılı dönümü etkinlikleri soğuk havaya rağmen açık havada törenle kutlandı. Öğrenciler törende zor durumda kaldı.

Çorum Valiliği bünyesinde Hürriyet Meydanı’nda yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları soğuk havaya rağmen açık havada gerçekleştirilen törenle kutlandı. Törene Vali Necmeddin Kılıç, İl Garnizon Komutanı Vekili Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan, öğretmen, öğrenciler ile veliler katıldı.

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ve İl Garnizon Komutan Vekili Albay Çetin Öcal’ın halkı selamlamasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Necmeddin Kılıç, Türk Milleti\'nin asil bir olduğunu belirterek tüm halkın bayramını kutladı. Törende lise öğrencileri tarafından hazırlanan şiirler okundu, halk oyunları gösterleri oldu. Gösterilerde en çok beğeniyi AFAD İl Müdürlüğü’nün gösterisi aldı. Tören, kortej geçişin ile sona erdi.

Siirt\'te Cumhuriyet bayramı törenlerle kutlandı

SİİRT\'te, Cumhuriyet Bayramının 94\'üncü yıl dönümü kutlamaları düzenlenen törenlerle kutlandı. Siirt valisi Ali Fuat Atik, konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirenler için, \"Bu alçaklar, Kurtuluş savaşında vatanımıza göz dikenlerin uyuyan hücreleridir\"dedi.

\"ALÇAKLAR, KURTULUŞ SAVAŞINDA VATANIMIZA GÖZ DİKENLERİN UYUYAN HÜCRELERİDİR\"

Siirt\'teki kutlamalar, Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıve Vali Ali Fuat Atik\'in tebrikleri kabul etmesi ile başladı. Daha sonra eski Hükümet konağı önünde devam eden törene, Vali Ali Fuat Atik, 3\'üncü Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Selçuk Yavuz, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkıran, daire müdürleri, askeri erkan ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Protokolün halkın ve öğrencilerin bayramını kutlaması ve öğrencilerin halk oyunları gösterinsinden sonra Vali Ali Fuat Atik, günün anlam ve önemine değinen bir konuşma yaptı. Vali Atik, Cumhuriyet bayramının bugün ülkenin her köşesinde, ortak bir coşku ve heyecan ile kutlandığını ifade ederek, \"Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk\'ü, O\'nun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum\"dedi. Düşman sadece dışarıda değil, içeride de hareket halinde olduğunu söyleyen Vali Atik, \"Hatta pusudaki düşman, bazen satın aldıklarıyla, gelecek vaat ettikleriyle, aklını çeldikleriyle, bizdenmiş gibi görünerek de hareket edebiliyor. 15 Temmuz darbe teşebbüsü işte böyle bir alçaklığın ürünüdür. Aklını kiraya vermiş, ekmeğini yediği ülkeye namlu çevirmiş Pensilvanya\'lı katiller, Türk tarihinde eşi benzeri olmayan bir ihanet ve rezalete imza atmışlardır. Bu alçaklar, Kurtuluş savaşında vatanımıza göz dikenlerin uyuyan hücreleridir\"dedi.

Siirt\'teki kutlamalar, geçit töreni ile sona erdi.

